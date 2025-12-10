T.C. İNEBOLU 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

İ L A N

ESAS NO : 2024/57 Esas

KARAR NO : 2025/53

Davacı TOKİ tarafından Kastamonu İli Bozkurt İlçesi Merkez Mahallesi 147 ada 3 parsel sayılı taşınmazın kamulaştırılması için açılan davada mahkememizden verilen 26/02/2025 tarih ve yukarıda numarası yazılı kararı ile (Kabul)Tam Kabul karar verilmiştir.

Mahkeme kararı yerine geçerli olmak üzere davalı Ayşe TUNCEL mirasçısı dahili davalı 48307255778 TC kimlik numaralı Ahmet kızı Sevim KÖMÜŞCÜ'ye ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN02356219

#ilan.gov.tr