T.C. ÇORLU BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

TAŞINMAZ SATIŞI İHALE İLANI

1-Çorlu Belediyesi mülkiyetinde aşağıda bilgileri bulunan taşınmazlar 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/c ve 45.maddesi gereğince "Açık Teklif Usulü" artırma ile satış işlemi yapılacaktır.

S.

N. İli İlçesi Mahalle Ada No Parsel No Nitelik Toplam Yüzölçüm(m²) İmar Plan Durumu Muhammen Satış Bedeli(TL) Geçici Teminat(%3) TL İhale Tarihi İhale Saati İhale Türü 1 Tekirdağ Çorlu Yenice 379 9 Arsa 410,00 Konut Alanı A-2Taks : 0.25

Kaks : 0.50 7.175.000,00₺ 215.250,00₺ 24.12.2025 15:00 2886 D.İ.K/45.Mad.Açık Teklif 2 Tekirdağ Çorlu Sarılar 137 1 Arsa 1.509,00 Köy Yerleşim Alanı 10.565.000,00₺ 316.950,00₺ 24.12.2025 15:10 2886 D.İ.K/45.Mad.Açık Teklif

2- İhale, 24 Aralık 2025 tarihindeSaat 15:00'de Reşadiye Mah. Salih Omurtak Caddesi No:139 adresindeki Çorlu Belediyesi Hizmet Binasında bulunan Belediye Encümen toplantı salonunda Encümen üyeleri huzurunda hazır bulunmaları gerekmektedir. Saat ayarı Türkiye Radyo Televizyon Kurumu saat ayarıdır.

3- Taşınmazların tahmin edilen muhammen satış bedelleri Ek'li listede yazılıdır. ( KDV Kanununun 17/4-p maddesine göre KDV'den istisnadır.)

4- İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için ihale günü aşağıda yazılı belgeleri Encümen üyeleri huzurunda ibraz etmeleri gereklidir.

I) Gerçek Kişilerden:

a) Kanuni ikametgâh belgesi ve nüfus Cüzdan Sureti/fotokopisi,

b) Tebligat için adres beyanı,

c) İhaleye vekâleten katılacaklardan noterden vekâletname,

ç) 2886 Sayılı D.İK. Hükümlerine göre ihaleye katılmama cezası almadığına dair taahhütname,

d) Çorlu Belediye Başkanlığına herhangi bir borcu olmadığına dair Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınmış belge,

e) Geçici teminatın belediye veznesine yatırıldığına dair ödeme makbuzu veya geçici teminat miktarında banka veya finans kurumlarından alınmış süresiz teminat mektubu veya 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunda belirtilen şartları sağlayan veya öngörülen teminat değeri taşıyan belge,

f) Şartname ücretinin yatırıldığına dair makbuz,

g) İstekli ,yetkili veya vekili tarafından (okudum ibaresi bulunan) imzalı ihale şartnamesi,

ğ) Ortak girişim olması halinde Ortak girişim Beyannamesi ile ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her birinin ayrı ayrı yukarıda belirtilen esaslara göre temin edecekleri belgeler,

II) Tüzel Kişiliklerden

a) Tebligat için adres beyanı,

b) İhaleye girmeye yetkilinin noterden alınmış imza sirküsü ve ihaleye vekâleten katılacaklardan noterden alınmış vekâletname,

c) Tüzel kişi olması halinde, Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi veya Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge (İhalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış olacaktır)

ç) Ticaret Sicil Gazetesinin aslı veya noter tasdikli örneği ,

d) Geçici teminatın belediye veznesine yatırıldığına dair ödeme makbuzu veya geçici teminat miktarında banka veya finans kurumlarından alınmış süresiz teminat mektubu veya 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunda belirtilen şartları sağlayan veya öngörülen teminat değeri taşıyan belge,

e) Vakıflardan; ihaleye katılmak üzere yetkili organ tarafından alınmış kararın aslı veya noter tasdikli sureti ve ihaleye katılmak üzere yetkilendirilen kişinin noter tasdikli imza sirküsü,

f) Derneklerden; ihaleye katılmak üzere yetkilendirdiği kişiyi belirten karar defterinin ilgili sayfasının noter tasdikli sureti ve yetkilinin noter tasdikli imza beyannamesi,

g) Derneklerden; dernek tüzüğünün noter tasdikli sureti,

ğ) 2886 Sayılı D.İ.K. Hükümlerine göre ihaleye katılmaktan yasaklı olmadığına dair taahhütname,

h) Çorlu Belediye Başkanlığına herhangi bir borcu olmadığına dair Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınmış belge

ı) Şartname ücretinin yatırıldığına dair makbuz,

i) İstekli,yetkili veya vekili tarafından (okudum ibaresi bulunan) imzalı ihale şartnamesi,

j) Ortak girişim olması halinde Ortak girişim Beyannamesi ile ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her birinin ayrı ayrı yukarıda belirtilen esaslara göre temin edecekleri belgeler,

5- İhaleye katılamayacak olanlar:

2886 sayılı DİK 6.maddesi 1 fıkrası a,b,c bentlerinde yazılı kimseler ile bu şahısların ortakları ile bu kanun ve diğer kanunlar gereğince sürekli veya geçici olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar ihaleye katılamazlar.Bu yasağa uymayarak ihaleye girip ihaleyi kazanmaları durumunda ihale iptal edilerek teminatları gelir kaydedilir.

6- İhaleye ilişkin Şartname ihale tarihine kadar mesai saati içerisinde Reşadiye Mah.Salih Omurtak Caddesi No:139 adresindeki Çorlu Belediyesi Hizmet Binasında Emlak Ve İstimlak Müdürlüğünde ücretsiz olarak görülebilir ve 5.000,00 TL( Beş Bin Türk Lirası ) ücret karşılığında aynı adresten temin edilebilir.İhaleye katılacak isteklilerin şartname alması zorunludur.İlanda bulunmayan hususlarda 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre işlem yapılacaktır. Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununu 37.maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce komisyonuna (Encümene) ulaşması şarttır.Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı, İdare ya da komisyon herhangi bir suretle sorumlu değildir.

7-İdare gerekli gördüğü takdirde belge/belgeleri noter tasdikli isteyebilir.

8- İhale Komisyonu İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

9-Bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup, taşınmazların satışında şartname hükümleri uygulanacaktır.

İlan Olunur.

