T.C.

ANKARA 36. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

ESAS NO : 2023/53

KARAR NO: 2025/218 Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama suçundan sanık, (12038013334) Seyit Ahmet ve Fidan oğlu, 03/11/1980 D.lu, Çorum, Sungurlu, İkizli mah/köyü nüfusunda kayıtlı Sadık ŞEYHOĞLU hakkında mahkememizden verilen 15/05/2025 tarih ve 2023/53 Esas, 2025/218 Karar sayılı kararıyla,Sanık Sadık ŞEYHOĞLU'nun Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama suçunu işlediği sübuta erdiğinden, eylemine uygun düşen 5237 Sayılı TCK.nun 188/3, 188/4-a, 62 maddeleri gereğince, 13 YIL 9 AY HAPİS ve 37.500 TL ADLİ PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.

Gerekçeli kararın tebliğ edilmesi için sanık Sadık ŞEYHOĞLU'nun dosya da mevcut adreslerine yapılan tebligatların usulüne uygun olarak tebliğ edilemediği ve bila tebliğ döndüğü, yapılan adres araştırmalara rağmen yeni adresine ulaşılamadığı görülmüştür.

Bu nedenle, karar özetinin 7201 sayılı Tebligat Kanunu'nun 28 ve 29 maddeleri gereğince Türkiye Genelinde yayımlanan gazetelerden birinde bir defaya mahsus ilanen tebliğine, hüküm fıkrasının neşir tarihinden itibaren 15 gün sonra muhataba tebliğ edilmiş sayılacağı ve ilan ücretinin kendisinden alınacağı ilanen tebliğ olunur. 24/09/2025

