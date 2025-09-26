BERGAMA 2.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
İLAN
Türkiye Elektrik İletim A. Ş. Genel Müdürlüğü tarafından aşağıda ekli listede dava dosya nosu ili, ilçesi, ada ve parsel nosu, yüzölçümü, malikinin ad ve soyadı yazılı bulunan taşınmazlar hakkında kamu yararı olmak üzere Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü tarafından Kamulaştırma Kanunu'nun 10. maddesi uyarınca tescil davası açılmış olup:Kamulaştırmayı yapan İdarenin adı: Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü olduğu, Kamulaştırma Kanunu'nun 4650 sayılı yasa ile değişik 14. maddesi uyarınca bu tebligatın yapıldığı tarihten itibaren 30 gün içersinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası ya da adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri; Açılacak iş bu davalarda husumetin Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü Ankara adresi olduğu; Kamulaştırma Kanunu'nun 14. maddesinde öngörülen süre içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri taktirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden kamulaştırmayı yapan idare adına tescil edileceği; Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedelinin Vakıfbank Bergama Şubesine hak sahibi adına yatırılacağı; konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delilleri tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde Mahkememize yazılı olarak bildirilmenizin gerektiği Kamulaştırma Kanunu'nun 10.maddesi uyarınca ihtaren ilan ve tebliğ olunur. 23.09.2025
|İLİ: İZMİR
|İLÇESİ: BERGAMA
|Dosya No
|Mah/köy
|Ada/parsel
|Kamulaştırılacak Alan
|2025/98
|Kozluca Mah.
|128 ada, 16 parsel
|202,88 m² irtifak hakkı
|2025/99
|Kozluca Mah.
|135 ada, 138 parsel
|538.55 m² direk yeri / 3658.56 m² irtifak hakkı
|2025/100
|Kozluca Mah.
|135 ada, 137 parsel
|4.34 m² direk yeri / 5817.22 m² irtifak hakkı
|2025/101
|Kozluca Mah.
|127 ada, 1 parsel
|462,27 m² irtifak hakkı
|2025/102
|Kozluca Mah.
|126 ada, 32 parsel
|1124,82 m² irtifak hakkı
|2025/103
|Kozluca Mah.
|126 ada, 29 parsel
|2323,84 m² irtifak hakkı
|2025/105
|Kozluca Mah.
|126 ada, 28 parsel
|245,43 m² irtifak hakkı
|2025/106
|Bölcek Mah.
|129 ada, 8 parsel
|1583,99 m² irtifak hakkı
|2025/107
|Bölcek Mah.
|135 ada, 2 parsel
|8168,67 m² irtifak hakkı
|135 ada, 8 parsel
|157,37 m² irtifak hakkı
|2025/108
|Göçbeyli Mah.
|177 ada, 8 parsel
|288.4 m² direk yeri / 1281.16 m² irtifak hakkı
|2025/109
|Bölcek Mah.
|138 ada 7 parsel
|217.39 m² direk yeri / 3946.76 m² irtifak hakkı
|2025/110
|Çamoba Mah.
|183 ada, 17 parsel
|321.20 m² direk yeri / 1105.66 m² irtifak hakkı
|2025/111
|Çamoba Mah.
|186 ada, 2 parsel
|609.30 m² irtifak hakkı
|2025/112
|Kozluca Mah.
|135 ada, 89 prasel
|789.60 m² irtifak hakkı
|2025/113
|Kozluca Mah.
|128 ada, 24 parsel
|1943.15 m² irtifak hakkı
|2025/114
|Kozluca Mah.
|128 ada, 25 parsel
|643.69 m² irtifak hakkı
|2025/115
|Kozluca Mah.
|126 ada, 26 parsel
|2223.11 m² irtifak hakkı
|2025/116
|Göçbeyli Mah.
|179 ada, 18 parsel
|420.25 m² direk yeri / 11971.64 m² irtifak hakkı
|2025/117
|Sarıcalar Mah.
|121 ada, 177 parsel
|1292.57 m² irtifak hakkı
|2025/118
|Bölcek Mah.
|126 ada, 5 parsel
|1040.55 m² irtifak hakkı
|2025/119
|Bölcek Mah.
|129 ada, 5 parsel
|289.00 m² direk yeri / 2704.61 m² irtifak hakkı
|2025/120
|Sarıcalar Mah.
|121 ada, 185 parsel
|2961.83 m² irtifak hakkı
|2025/133
|Bölcek Mah.
|127 ada, 7 parsel
|396.01 m² direk yeri / 6702.97 m² irtifak hakkı
|2025/134
|Bölcek Mah.
|128 ada, 13 parsel
|3056.73 m² irtifak hakkı
