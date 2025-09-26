İLAN

BERGAMA 2.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Türkiye Elektrik İletim A. Ş. Genel Müdürlüğü tarafından aşağıda ekli listede dava dosya nosu ili, ilçesi, ada ve parsel nosu, yüzölçümü, malikinin ad ve soyadı yazılı bulunan taşınmazlar hakkında kamu yararı olmak üzere Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü tarafından Kamulaştırma Kanunu'nun 10. maddesi uyarınca tescil davası açılmış olup:Kamulaştırmayı yapan İdarenin adı: Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü olduğu, Kamulaştırma Kanunu'nun 4650 sayılı yasa ile değişik 14. maddesi uyarınca bu tebligatın yapıldığı tarihten itibaren 30 gün içersinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası ya da adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri; Açılacak iş bu davalarda husumetin Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü Ankara adresi olduğu; Kamulaştırma Kanunu'nun 14. maddesinde öngörülen süre içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri taktirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden kamulaştırmayı yapan idare adına tescil edileceği; Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedelinin Vakıfbank Bergama Şubesine hak sahibi adına yatırılacağı; konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delilleri tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde Mahkememize yazılı olarak bildirilmenizin gerektiği Kamulaştırma Kanunu'nun 10.maddesi uyarınca ihtaren ilan ve tebliğ olunur. 23.09.2025

DOSYA NO DAVALILAR 2025/98 EMİNE BAŞARAN 2025/99 FADİME ACAR 2025/100 HÜSNÜ ÖZ 2025/101 HALİL ÖZ 2025/102 FATMA BAYRAM 2025/103 HÜSNİYE KARAKAYA 2025/105 DAVUT TURAN 2025/106 ŞEREF ERESEN 2025/107 NESİL ALTINDAĞ 2025/108 CAVİT DOĞAN 2025/109 AYŞE BULUT 2025/110 VACİDE BALCI 2025/111 ALİ OSMAN VAROL, NURETTİN VAROL, METİN ÖZEN, MURAT ÖZİNCİ, SELMA YILDIZ 2025/112 İLHAN UÇAR 2025/113 ZAHİDE ŞEN 2025/114 HÜSEYİN VAROL 2025/115 REYHAN KUTLU, VAHİDE TURAN 2025/116 ZÜHTÜ ERDAL 2025/117 AYŞE KESKİN 2025/118 OĞUZ ERÇOBAN 2025/119 HAMİDE ÇIRAK, HATİCE ALTINCI, KADRİYE SOLMAZ, ŞAHSENEM SAĞLAM, RAMAZAN ALTINCI, SALİH ALTINCI 2025/120 EYYÜP KARAMAN, REZZAN ÇOBAN, LATİFE UZ, BETÜL ATAR 2025/133 RAMAZAN ERASLAN 2025/134 İSA ŞAKRAK

İLİ: İZMİR İLÇESİ: BERGAMA Dosya No Mah/köy Ada/parsel Kamulaştırılacak Alan 2025/98 Kozluca Mah. 128 ada, 16 parsel 202,88 m² irtifak hakkı 2025/99 Kozluca Mah. 135 ada, 138 parsel 538.55 m² direk yeri / 3658.56 m² irtifak hakkı 2025/100 Kozluca Mah. 135 ada, 137 parsel 4.34 m² direk yeri / 5817.22 m² irtifak hakkı 2025/101 Kozluca Mah. 127 ada, 1 parsel 462,27 m² irtifak hakkı 2025/102 Kozluca Mah. 126 ada, 32 parsel 1124,82 m² irtifak hakkı 2025/103 Kozluca Mah. 126 ada, 29 parsel 2323,84 m² irtifak hakkı 2025/105 Kozluca Mah. 126 ada, 28 parsel 245,43 m² irtifak hakkı 2025/106 Bölcek Mah. 129 ada, 8 parsel 1583,99 m² irtifak hakkı 2025/107 Bölcek Mah. 135 ada, 2 parsel 8168,67 m² irtifak hakkı 135 ada, 8 parsel 157,37 m² irtifak hakkı 2025/108 Göçbeyli Mah. 177 ada, 8 parsel 288.4 m² direk yeri / 1281.16 m² irtifak hakkı 2025/109 Bölcek Mah. 138 ada 7 parsel 217.39 m² direk yeri / 3946.76 m² irtifak hakkı 2025/110 Çamoba Mah. 183 ada, 17 parsel 321.20 m² direk yeri / 1105.66 m² irtifak hakkı 2025/111 Çamoba Mah. 186 ada, 2 parsel 609.30 m² irtifak hakkı 2025/112 Kozluca Mah. 135 ada, 89 prasel 789.60 m² irtifak hakkı 2025/113 Kozluca Mah. 128 ada, 24 parsel 1943.15 m² irtifak hakkı 2025/114 Kozluca Mah. 128 ada, 25 parsel 643.69 m² irtifak hakkı 2025/115 Kozluca Mah. 126 ada, 26 parsel 2223.11 m² irtifak hakkı 2025/116 Göçbeyli Mah. 179 ada, 18 parsel 420.25 m² direk yeri / 11971.64 m² irtifak hakkı 2025/117 Sarıcalar Mah. 121 ada, 177 parsel 1292.57 m² irtifak hakkı 2025/118 Bölcek Mah. 126 ada, 5 parsel 1040.55 m² irtifak hakkı 2025/119 Bölcek Mah. 129 ada, 5 parsel 289.00 m² direk yeri / 2704.61 m² irtifak hakkı 2025/120 Sarıcalar Mah. 121 ada, 185 parsel 2961.83 m² irtifak hakkı 2025/133 Bölcek Mah. 127 ada, 7 parsel 396.01 m² direk yeri / 6702.97 m² irtifak hakkı 2025/134 Bölcek Mah. 128 ada, 13 parsel 3056.73 m² irtifak hakkı

