T.C. ŞİRAN ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/165, 166, 167, 168, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 236, 237

KAMULAŞTIRMA İLANI

Mahkememizin aşağıda esas numarası yazılı olan dosyalarında verilen tensip kararı gereğince; maliki, bulunduğu yer, miktarı ve değeri belirtilen taşınmazlarla ilgili davacı T.E.İ.A.Ş. - Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi vekili Av. Fatma CANSIZ tarafından davalılar aleyhine Kamulaştırma (Bedel Tespiti ve Tescil) davası açılmış olduğu 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10.maddesinin 4. bendi uyarınca açılması sebebiyle aşağıda belirtilen taşınmazla ilgili tüm ilgililere esası yazılı dosyadaki taşınmazla ilgili konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememize yazılı olarak bildirmeleri gerektiği ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal ve adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabileceği, bu davalarda husumetin davacı Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi'ne yöneltilmesi gerektiği süresi içerisinde idari yargıda iptal davası açanların dava açtıklarına ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri taktirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği, 25/04/2025 tarihinde yapılacak keşifte ve duruşmanın atılı bulunduğu günden itibaren aşağıda belirtilen davanın duruşmasında mahkememizde hazır bulunmaları veya kendilerini bir vekil ile temsil ettirmeleri gerektiği duruşmalarda bulunmadıkları veya vekil ile temsil ettirmedikleri taktirde duruşmanın yokluklarında devam edeceği; Kamulaştırma bedelinin Halkbank Şiran Şubesine yatırılacağı hususların 4650 Sayılı Yasa ile değişik 2942 Sayılı Yasanın 10/4-5.maddesi uyarınca ilan olunur. 21/08/2025

DAVALILAR

HARUN KARA, SÜMBÜL AYDIN, YUSUF BAHRİ KARA, SÜNDÜZ KARA, LALE KARA, NİHAL DEMİR, ERCÜMENT IŞIK, İLKAY IŞIK, MERAL BOZBEY, CİHAN CANSIZ

Esas No

İlçe/ Mahalle

Ada - Parsel

Cinsi

İrtifak Alanı

2025/165

Seydibaba Köyü

310 -13

Tarla

528,23 m²

DAVALILAR

BURHAN GÜL, DEMET GÜLAP, DESTEGÜL ATMACA, ELVAN GÜL, ESMA GÜL, FİKRİYE IŞIK, GÜLLÜ ARSLAN KILIÇ, HANIM ARSLAN KILIÇ, HASAN GÜL, HATUN CELEP, İRFAN GÜL, KANİME BULUT, MEHMET GÜL, NERGİS YENİÇERİ, NURİ GÜL, ORHAN GÜL, RAMAZAN GÜL, RECEP GÜL, RUŞAN GÜL, SECAATİN GÜL, SEHER GÜL, SAFİNAZ GÜL, YÜCEL GÜL, YÜKSEL GÜL, ZEKAİ GÜL, ZEKİ GÜL, ZİKRİYE KURT

Esas No

İlçe/ Mahalle

Ada - Parsel

Cinsi

İrtifak Alanı

2025/166

Seydibaba Köyü

310 - 10

Tarla

3.385,27 m²

DAVALILAR

BAYRAM SÜTÇÜ, EKREM SÜTÇÜ, ERHAN SÜTÇÜ, GÜLNAME YALÇIN, İNAYET SOLAK, LALİZAR BEKAR, MEHMET ALİ SÜTÇÜ, NERİMAN YILDIZ, SEHER IŞIK, SELAHATTİN ŞEKER, SONA SÜTÇÜ, ŞENOL SÜTÇÜ, ZENNURE YALÇIN

Esas No

İlçe/ Mahalle

Ada - Parsel

Cinsi

İrtifak Alanı

2025/167

Seydibaba Köyü

310 - 14

Tarla

3.155,48 m²

DAVALILAR

BAHARE ŞAHİN, BEYTULLAH KÜÇÜK, FETULLAH KÜÇÜK, GÜLKIZ KÜÇÜK, MEHMET ALİ KÜÇÜK, NAZEN BEKAR, OSMAN KÜÇÜK, RAMAZAN KÜÇÜK, SALİH KÜÇÜK, SEYHAN KÜÇÜK,

Esas No

İlçe/ Mahalle

Ada - Parsel

Cinsi

İrtifak Alanı

2025/168

Seydibaba Köyü

309 - 4

Tarla

9.244,68 m²

DAVALILAR

HALİL KARA, HAVA TAŞ, KİRAZ KARA, NADİDE DURAN, NAZMİYE ARSLAN

Esas No

İlçe/ Mahalle

Ada - Parsel

Cinsi

İrtifak Alanı

2025/169

Seydibaba Köyü

310 - 6

Tarla

9.663,50 m²

DAVALILAR

BAYRAM BEKAR

Esas No

İlçe/ Mahalle

Ada - Parsel

Cinsi

İrtifak Alanı

2025/170

Seydibaba Köyü

310 - 3

Tarla

2.152,84 m²

DAVALILAR

AHMET BEKAR, MEHMET BEKAR

Esas No

İlçe/ Mahalle

Ada - Parsel

Cinsi

İrtifak Alanı

2025/171

Seydibaba Köyü

310 - 4

Tarla

3.807,45m²

DAVALILAR

UĞUR ŞEKER

Esas No

İlçe/ Mahalle

Ada - Parsel

Cinsi

İrtifak Alanı

2025/172

Seydibaba Köyü

369 - 2

Tarla

7.959,81 m²

DAVALILAR

NURHAN ŞEKER

Esas No

İlçe/ Mahalle

Ada - Parsel

Cinsi

İrtifak Alanı

2025/173

Seydibaba Köyü

369 - 8

Tarla

1.059,09 m²

DAVALILAR

AYKUT ŞEKER, ERDAL ŞEKER, MELİHA ŞEKER, MÜZEYYAR ARSLAN, ÖZDAL ŞEKER, ÖZER ŞEKER, ÖZLEN ŞEKER, ÖZNUR VERDİ

Esas No

İlçe/ Mahalle

Ada - Parsel

Cinsi

İrtifak Alanı

2025/174

Seydibaba Köyü

423 - 8

Tarla

2.651,25 m²

DAVALILAR

ŞEVKET ŞEKER

Esas No

İlçe/ Mahalle

Ada - Parsel

Cinsi

İrtifak Alanı

2025/175

Seydibaba Köyü

170 - 4

Tarla

2.059,60 m²

DAVALILAR

BEYZA IŞIK, GÜLKIZ KAHVECİ, HABİBE KILIÇ, HALİFE KARA, HANIM ÇİLEKÇİ, HANİFE ŞAHİN, NİHAT IŞIK, ÖMER FARUK IŞIK, RUKİYE ŞEKER, ŞENOL IŞIK, YUNUS IŞIK

Esas No

İlçe/ Mahalle

Ada - Parsel

Cinsi

İrtifak Alanı

2025/176

Seydibaba Köyü

370 - 6

Tarla

4.928,62 m²

DAVALILAR

ERDOĞAN ŞEKER, HABİB ŞEKER

Esas No

İlçe/ Mahalle

Ada - Parsel

Cinsi

İrtifak Alanı

2025/177

Seydibaba Köyü

168 - 7

Tarla

441,00 m²

DAVALILAR

HÜSAMETTİN KOÇ, MEHMET ALİ KOÇ, MURAT KOÇ, NEHRİ KOÇ, NİHAT KOÇ

Esas No

İlçe/ Mahalle

Ada - Parsel

Cinsi

İrtifak Alanı

2025/178

Seydibaba Köyü

369 - 3

Tarla

978,82 m²

DAVALILAR

DERYA KILIÇ, EKREM KILIÇ, ELAİTTİN KILIÇ, FATMA KILIÇ, LOKMAN KILIÇ, MAHBUP KILIÇ, MEDİHA GENÇ, MELİHA KILIÇ, SEMİHA KILIÇ, SEVİLAY ÇİÇEK, SÜMEYRA KILIÇ, SÜNDÜZ KILIÇ

Esas No

İlçe/ Mahalle

Ada - Parsel

Cinsi

İrtifak Alanı

2025/179

Babacan Köyü

157 - 32

Tarla

1.591,05 m²

DAVALILAR

CAFER EKMEN

Esas No

İlçe/ Mahalle

Ada - Parsel

Cinsi

İrtifak Alanı

2025/180

Babacan Köyü

112 - 3

Tarla

441,00 - 2.349,47 m²

DAVALILAR

İHSAN ÇİL, NAFİZ ÇİL

Esas No

İlçe/ Mahalle

Ada - Parsel

Cinsi

İrtifak Alanı

2025/181

Babacan Köyü

112 - 1

Tarla

1.770,02 m²

DAVALILAR

FEHMİ BULUT

Esas No

İlçe/ Mahalle

Ada - Parsel

Cinsi

İrtifak Alanı

2025/182

Babacan Köyü

112 - 4

Tarla

2.062,88 m²

DAVALILAR

HASAN KILIÇ

Esas No

İlçe/ Mahalle

Ada - Parsel

Cinsi

İrtifak Alanı

2025/183

Babacan Köyü

176 - 51

Tarla

361,00 - 784,18 m²

DAVALILAR

CENGİZ KILIÇ, DURBABA KILIÇ

Esas No

İlçe/ Mahalle

Ada - Parsel

Cinsi

İrtifak Alanı

2025/184

Babacan Köyü

109 - 55

Tarla

209,34 m²

DAVALILAR

HALİS ÇİL

Esas No

İlçe/ Mahalle

Ada - Parsel

Cinsi

İrtifak Alanı

2025/185

Babacan Köyü

176 - 17

176 - 18

176 - 24

176 - 23

Tarla

486,21 m²

1.328,87 m²

396,30 m²

1.769,47 m²

DAVALILAR

ZAHİT ÇİL

Esas No

İlçe/ Mahalle

Ada - Parsel

Cinsi

İrtifak Alanı

2025/186

Babacan Köyü

176 - 19

176 - 26

176 - 25

Tarla

1.153,64 m²

1.418,28 m²

481,53 m²

DAVALILAR

HÜSEYİN KÜÇÜK

Esas No

İlçe/ Mahalle

Ada - Parsel

Cinsi

İrtifak Alanı

2025/187

Babacan Köyü

176 - 20

Tarla

2.731,55 m²

DAVALILAR

MEHMET KÜÇÜK

Esas No

İlçe/ Mahalle

Ada - Parsel

Cinsi

İrtifak Alanı

2025/188

Babacan Köyü

176 - 22

Tarla

2.438,73 m²

DAVALILAR

TEMÜR YILDIZ

Esas No

İlçe/ Mahalle

Ada - Parsel

Cinsi

İrtifak Alanı

2025/189

Babacan Köyü

176 - 34

176 - 38

Tarla

1.770,38 m²

2.068,48 m²

DAVALILAR

ABDURRAHMEN EKMEN, ALİYE OĞUZ, EMİNE DEMİR, GÜLLER BULUT, HACER DEMİR, HAKAN EKMEN, HAMZA EKMEN, HÜSAMETTİN EKMEN, KAHRAMAN EKMEN, KURTULUŞ EKMEN, MAHBUBE DAŞTAN, MAHMUT CAN, MELAHAT EKMEN, NAZMİ EKMEN, SEYHAN ÇELİKTEN, SÜLEYMAN EKMEN, ŞİNASİ EKMEN, ŞÖHRET EKMEN, YÜKSEL EKMEN, ZİVER EKMEN, ZÜBEYDE EKMEN

Esas No

İlçe/ Mahalle

Ada - Parsel

Cinsi

İrtifak Alanı

2025/190

Babacan Köyü

176 - 27

173 - 10

Tarla

6.059,36 m²

1.442,06 m²

DAVALILAR

AYHAN KILIÇ, FATMA KILIÇ, GÜLCAN KILIÇ, NAFİYE KILIÇ, ORHAN KILIÇ, TUTİYA KILIÇ, NAZİK YILDIZ

Esas No

İlçe/ Mahalle

Ada - Parsel

Cinsi

İrtifak Alanı

2025/191

Kozağaç Köyü

106 - 14

Tarla

1.634,05 m²

DAVALILAR

ALİ ÇELİK, ELİF İBİŞ, EMİNE GÜNEŞ, HÜSEYİN ÇELİK, KELEŞ ÇELİK, MEHMET ÇELİK, MUSTAFA ÇELİK, PAMUK BULUT, SABİRE ÇELİK, SEHER İBİŞ, SELVİ ÇELİK

Esas No

İlçe/ Mahalle

Ada - Parsel

Cinsi

İrtifak Alanı

2025/192

Susuz Köyü

123 - 18

140 - 94

123 - 17

Tarla

2.931,77 m²

2.584,90 m²

2.439,99 m²

DAVALILAR

ALİ ÇELİK, ELİF İBİŞ, EMİNE GÜNEŞ, HÜSEYİN ÇELİK, KELEŞ ÇELİK, MUSTAFA ÇELİK, PAMUK BULUT, SABİRE ÇELİK, SEHER İBİŞ, SELVİ ÇELİK, SIRMA AYDIN,

Esas No

İlçe/ Mahalle

Ada - Parsel

Cinsi

İrtifak Alanı

2025/193

Susuz Köyü

123 - 15

123 - 16

Tarla

1.506,27 m²

3.108,35 m²

DAVALILAR

AHMET YILDIZ, ARİFE YILDIZ, ÇETİN YILDIZ, GÜLLÜ YILDIZ, NAZİFE ÇELİK, NAZİLE YILDIZ, NAZMİYE KOÇ, NİYAZİ YILDIZ, NURİ YILDIZ, SAKİNE KOÇ, SELVİ KARATAŞ, TURAL YILDIZ, YADİGAR SEZER

Esas No

İlçe/ Mahalle

Ada - Parsel

Cinsi

İrtifak Alanı

2025/194

Susuz Köyü

140 - 95

Tarla

882,60 m²

DAVALILAR

ŞAHİN ŞEKER

Esas No

İlçe/ Mahalle

Ada - Parsel

Cinsi

İrtifak Alanı

2025/195

Seydibaba Köyü

368 - 6

Tarla

948,94 m²

DAVALILAR

DAVUT ŞEKER, RIDVAN ŞEKER, ŞÜKRÜ ŞEKER

Esas No

İlçe/ Mahalle

Ada - Parsel

Cinsi

İrtifak Alanı

2025/196

Seydibaba Köyü

368 - 21

Tarla

344,22 m²

DAVALILAR

ALİ TAŞTAN, BAHAR ÇELİK, FİKRİ ÇELİK, HASAN TAŞTAN, MEHMET ÇELİK, SEHER ÇELİK, ŞAHHANIM ÇELİK, ZEYCAN KARAKUŞ

Esas No

İlçe/ Mahalle

Ada - Parsel

Cinsi

İrtifak Alanı

2025/197

Susuz Köyü

116 - 57

Tarla

761,37 m²

DAVALILAR

ALİ RIZA GARİP, DUDU GARİP, ELİF GARİP, ERKAN GALİP, HASAN GARİP, LALE DUMAN, YURDAGÜL KARACA

Esas No

İlçe/ Mahalle

Ada - Parsel

Cinsi

İrtifak Alanı

2025/198

Susuz Köyü

123 - 13

Tarla

3.284,06 m²

DAVALILAR

HANIM ÇELİK

Esas No

İlçe/ Mahalle

Ada - Parsel

Cinsi

İrtifak Alanı

2025/199

Susuz Köyü

123 - 14

Tarla

2.836,11 m²

DAVALILAR

ALİ EKBER ÇELİK, ALİ RIZA ÇELİK, KAZIM ÇELİK, MELEK ÇELİK MUHİTTİN ÇELİK, NAZIM ÇELİK, SEHER ÇELİK, ZEYNEL ÇELİK, ZİYA ÇELİK, ZİNNET KAYA

Esas No

İlçe/ Mahalle

Ada - Parsel

Cinsi

İrtifak Alanı

2025/200

Susuz Köyü

116 - 59

Tarla

1.069,30 m²

DAVALILAR

DOĞUKAN KÖRMEÇLİ, GÜLSEN KÖRMEÇLİ, MURAT KÖRMEÇLİ, MUZAFFER KÖRMEÇLİ, KÖKSAL KÖRMEÇLİ, NECATİ KÖRMEÇLİ, YAZGÜLÜ KÖRMEÇLİ, YÜKSEL KÖRMEÇLİ, ZEYTUN KÖRMEÇLİ, SERCAN ŞAHİN

Esas No

İlçe/ Mahalle

Ada - Parsel

Cinsi

İrtifak Alanı

2025/201

Darıbükü Köyü

105 - 21

Tarla

2.599,23 m²

DAVALILAR

MEHMET ALİ KÖRMEÇLİ

Esas No

İlçe/ Mahalle

Ada - Parsel

Cinsi

İrtifak Alanı

2025/202

Darıbükü Köyü

105 - 24

105 - 25

Tarla

3.537,09 m²

972,87 m²

DAVALILAR

ALAATTİN ÖZSAN, BARBAROS ÖZSAN, EMİN ÖZSAN, MAHİ ÖZSAN, MÜRSEL ÖZSAN, NECMİ ÖZSAN, SELAHATTİN ÖZSAN, ZİNNET CELEP

Esas No

İlçe/ Mahalle

Ada - Parsel

Cinsi

İrtifak Alanı

2025/203

Darıbükü Köyü

105 - 18

Tarla

1.394,62 m²

DAVALILAR

ALİ İHSAN YERLİ, AYŞE YERLİ, BAYRAM YERLİ, FATMA YERLİ, YUSUF YERLİ, MİNEVVER ÖZSAN, YETER ÖZSAN

Esas No

İlçe/ Mahalle

Ada - Parsel

Cinsi

İrtifak Alanı

2025/204

Darıbükü Köyü

105 - 19

Tarla

4.665,06 m²

DAVALILAR

DOĞUKAN KÖRMEÇLİ, GÜLSEN KÖRMEÇLİ, GÜLTEN KÖRMEÇLİ, KÖKSAL KÖRMEÇLİ, MURAT KÖRMEÇLİ, MUZAFFER KÖRMEÇLİ, NECATİ KÖRMEÇLİ, YAZGÜLÜ KÖRMEÇLİ, YÜKSEL KÖRMEÇLİ, ZEYTUN KÖRMEÇLİ, SERCAN ŞAHİN, MAKBULE BAL, ALTUN SARI

Esas No

İlçe/ Mahalle

Ada - Parsel

Cinsi

İrtifak Alanı

2025/205

Darıbükü Köyü

109 - 22

105 - 23

Tarla

3.868,16 m²

2.334,33 m²

DAVALILAR

HALİSE KILIÇ, HAMİDE KILIÇ, MEHMET KILIÇ, MURAT KILIÇ, SALİH KILIÇ, HATUN GÜLAP

Esas No

İlçe/ Mahalle

Ada - Parsel

Cinsi

İrtifak Alanı

2025/206

Kozağaç Köyü

106 - 21

Tarla

4.907,13 m²

DAVALILAR

AHMET KILIÇ, AYNUR KILIÇ, CEVAT KILIÇ, ELATTİN KILIÇ, GÜLLÜ KILIÇ, HÜSEYİN KILIÇ, KARABEY KILIÇ, NİHAT KILIÇ, RABİA KILIÇ, SAMİYE KILIÇ, KEZBAN SAKIZ, GÜLSÜM DEMİR, DUDU DEMİR

Esas No

İlçe/ Mahalle

Ada - Parsel

Cinsi

İrtifak Alanı

2025/207

Kozağaç Köyü

111 - 26

Tarla

1.302,84 m²

DAVALILAR

DURBABA DEMİR, DURSUN DEMİR, RAMAZAN DEMİR

Esas No

İlçe/ Mahalle

Ada - Parsel

Cinsi

İrtifak Alanı

2025/208

Kozağaç Köyü

111 - 28

Tarla

2.270,11 m²

DAVALILAR

ABDÜLKADİR KILIÇ, ALİ KILIÇ, HASAN KILIÇ, HATUN KILIÇ, MIĞDAT KILIÇ, SAİRE DEMİR

Esas No

İlçe/ Mahalle

Ada - Parsel

Cinsi

İrtifak Alanı

2025/209

Kozağaç Köyü

106 - 22

Tarla

314,78 m²

DAVALILAR

DURBABA DEMİR, FIRKAT ÜNSAL, KEZBAN DEMİR

Esas No

İlçe/ Mahalle

Ada - Parsel

Cinsi

İrtifak Alanı

2025/210

Kozağaç Köyü

106 - 45

Tarla

242,80 m²

DAVALILAR

BURHAN ÜNSAL, CAHİT ÜNSAL, FATMA ÜNSAL, HÜSREV ÜNSAL, KÖKSAL ÜNSAL, MAKBULE ÜNSAL, VEMEVLİDE ÜNSAL, MUSTAFA ÜNSAL, NEJDAT ÜNSAL, ORHAN ÜNSAL, ŞENGÜL ÜNSAL, ÜNAL ÜNSAL, YALÇIN ÜNSAL, YILMAZ ÜNSAL, NAZAN KURD, NEBİLE ÇEPEL

Esas No

İlçe/ Mahalle

Ada - Parsel

Cinsi

İrtifak Alanı

2025/211

Kozağaç Köyü

106 - 67

106 - 66

Tarla

1.238,42 m²

6.333,08 m²

DAVALILAR

CELAL KILIÇ, DURBABA KILIÇ, GAMZE ÇELİK, MERYEM KARA, MUSTAFA KILIÇ, NADİYE KILIÇ, NURAN AYDIN, OLTAN KILIÇ, ÖZGÜL YÖNDEM, ÖZKAN KILIÇ, SAFİYE ÖZSAN, SEVGİ DÖNMEZ, SEVİLAY AVCI, ÜNAL YILDIZ, ÜNSAL YILDIZ, ÜRKER SAĞAZ, YUSUF KILIÇ, YÜKSEL KILIÇ, ZÜLFİYE KILIÇ

Esas No

İlçe/ Mahalle

Ada - Parsel

Cinsi

İrtifak Alanı

2025/212

Kozağaç Köyü

106 - 65

Tarla

2.511,10 m²

DAVALILAR

BURHAN ÜNSAL, CAHİT ÜNSAL, FATMA ÜNSAL, HÜSREV ÜNSAL, KÖKSAL ÜNSAL, MAKBULE ÜNSAL, VEMEVLİDE ÜNSAL, MUSTAFA ÜNSAL, NEJDAT ÜNSAL, ORHAN ÜNSAL, ŞENGÜL ÜNSAL, ÜNAL ÜNSAL, YALÇIN ÜNSAL, YILMAZ ÜNSAL, YÜKSEL GÜL, MÜMTAZ GÜL, MEVLÜDE DEMİR, NAZAN KURD, NEBİLE ÇEPEL

Esas No

İlçe/ Mahalle

Ada - Parsel

Cinsi

İrtifak Alanı

2025/213

Kozağaç Köyü

106 - 64

Tarla

2.799,22 m²

DAVALILAR

AYŞE TÜRKMEN, BEDİHA POLAT, DURMUŞ ÜNSAL, HALUK KILIÇ, HATUN ÜNSAL, NEVZAT KILIÇ, SEMİHA ÜNSAL, SEMRAY KILIÇ, TÜRKAN ÜNSAL

Esas No

İlçe/ Mahalle

Ada - Parsel

Cinsi

İrtifak Alanı

2025/214

Kozağaç Köyü

106 - 32

Tarla

3.474,92 m²

DAVALILAR

CELAL KILIÇ, GAMZE ÇELİK, MERYEM KARA, NADİYE KILIÇ, NURAN AYDIN, OLTAN KILIÇ, ÖZGÜL YÖNDEM, ÖZKAN KILIÇ, SEVGİ DÖNMEZ, SEVİLAY AVCI, ÜNSAL YILDIZ, ÜNAL YILDIZ, ZÜLVİYE KILIÇ

Esas No

İlçe/ Mahalle

Ada - Parsel

Cinsi

İrtifak Alanı

2025/215

Kozağaç Köyü

106 - 46

Tarla

7.510,66 m²

DAVALILAR

AYKUT ÜNSAL, BEYAZ KILIÇ, ERKAN ÜNSAL, ESENGÜL KIR, ESİN ÖLMEZ, FATMA ÜNSAL, FERDANE YILDIZ, GÖKHAN ÜNSAL, OLCAY ÜNSAL, TUNCAY ÜNSAL, TURAN ÜNSAL, UTKU ÜNSAL, ÜNAL ÜNSAL

Esas No

İlçe/ Mahalle

Ada - Parsel

Cinsi

İrtifak Alanı

2025/216

Kozağaç Köyü

106 - 31

Tarla

1.970,83 m²

DAVALILAR

BİNALİ SARI, RUBABA POLAT, GÜLFİDAN POLAT, HASAN HÜSEYİN POLAT, SEHER POLAT, İPEK SARI, İSMAİL POLAT, VEYSEL SARI

Esas No

İlçe/ Mahalle

Ada - Parsel

Cinsi

İrtifak Alanı

2025/217

Susuz Köyü

116 - 63

Tarla

5.175,07 m²

DAVALILAR

ALİ ÇELİK, EMİNE GÜNEŞ, HÜSEYİN ÇELİK, MUSTAFA ÇELİK, PAMUK BULUT, SABİRE ÇELİK, SEHER İBİŞ, SELVİ ÇELİK

Esas No

İlçe/ Mahalle

Ada - Parsel

Cinsi

İrtifak Alanı

2025/218

Susuz Köyü

116 - 61

Tarla

2.050,00 m²

DAVALILAR

HASAN GARİP, HÜSEYİN GARİP, İNCİ BAL, İPEK KARAKUŞ, KİRAZ POLAT, MAHMUT ÇELİK, MELEK GARİP, MERCAN ÇELİK, MUSTAFA ÇELİK, SEBAHATTİN KARAKUŞ, ZEYCAN KARAKUŞ, ZEYNEP BAL

Esas No

İlçe/ Mahalle

Ada - Parsel

Cinsi

İrtifak Alanı

2025/219

Susuz Köyü

123 - 19

Tarla

3.460,82 m²

DAVALILAR

BİNALİ ÇELİK

Esas No

İlçe/ Mahalle

Ada - Parsel

Cinsi

İrtifak Alanı

2025/220

Susuz Köyü

140 - 90

Tarla

4.169,42 m²

DAVALILAR

ALTUN POLAT, AYSEL HALİLOĞLU, BEYAZ KÖRMEÇLİ, BİNALİ POLAT, BİRSEL POLAT, CANSEL SARIALTUN, GÜLİZAR KINALI, TÜLAY KARAKAŞ, VEYSEL POLAT, ZÜLAL ÇELİK

Esas No

İlçe/ Mahalle

Ada - Parsel

Cinsi

İrtifak Alanı

2025/221

Susuz Köyü

116 - 64

Tarla

562,55 m²

DAVALILAR

İMDAT YILDIZ, RAİF YILDIZ

Esas No

İlçe/ Mahalle

Ada - Parsel

Cinsi

İrtifak Alanı

2025/222

Kozağaç Köyü

116 - 16

Tarla

2.580,82 m²

DAVALILAR

YUSUF KILIÇ

Esas No

İlçe/ Mahalle

Ada - Parsel

Cinsi

İrtifak Alanı

2025/223

Babacan Köyü

173 - 5

Tarla

1.939,96 m²

DAVALILAR

ESALETTİN ŞAHİN, FEVZİ ŞAHİN, LOKMAN ŞAHİN, NECATİ ŞAHİN

Esas No

İlçe/ Mahalle

Ada - Parsel

Cinsi

İrtifak Alanı

2025/224

Darıbükü Köyü

105 - 17

Tarla

5.106,10 m²

DAVALILAR

ABDULKADİR KILIÇ, AHMET KILIÇ, ALİ KILIÇ, ARSLAN YILDIZ, AYNUR KILIÇ, AYŞE KIR, CEVAT KILIÇ, DUDU DEMİR, ELAATTİN KILIÇ, EMSAL YILDIZ, FATMA SOYLU, FETHİ KILIÇ, FEVZİ KILIÇ, GANİME KILIÇ, GÖNÜL ZENGİN, GÜLER ZENGİN, GÜLLÜ KILIÇ, GÜLLÜ KILIÇ, GÜLSÜM DEMİR, HASRET YILDIZ, HATUN KILIÇ, HÜSEYİN KILIÇ, HÜSEYİN YILDIZ, İSMET YILDIZ, KARABEY KILIÇ, KEMAL KILIÇ, KEZBAN SAKIZ, MAYA CELEP, MERYEM DURMUŞ, MERYEM ZORLU, MIĞDAT KILIÇ, MUSA YILDIZ, NAZİM KILIÇ, NİGAR BAYLAN, NİHAT KILIÇ, NİZAM KILIÇ, OSMAN KILIÇ, OSMAN KILIÇ, RABİA KILIÇ, RUKİYE KILIÇ, SAMİYE KILIÇ, SÜLEYMAN KILIÇ, VAHİT KILIÇ, SADET ÇEPE, SAİRE DEMİR, YOSMA DEMİR, ZİNNET BAYDEMİR, ZÜBEDE KILIÇER

Esas No

İlçe/ Mahalle

Ada - Parsel

Cinsi

İrtifak Alanı

2025/225

Kozağaç Köyü

106 - 33

Tarla

4.767,11 m²

DAVALILAR

BURHAN ÜNSAL, CAHİT ÜNSAL, FATMA ÜNSAL, HÜSREV ÜNSAL, KÖKSAL ÜNSAL, MAKBULE ÜNSAL, MEVLİDE ÜNSAL, MUSTAFA ÜNSAL, MÜMTAZ GÜL, NAZAN KURD, NEBİLE ÇEPE, NEJDAT ÜNSAL, ORHAN ÜNSAL, ŞENGÜL ÜNSAL, ÜNAL ÜNSAL, YALÇIN ÜNSAL, YILMAZ ÜNSAL, YÜKSEL GÜL

Esas No

İlçe/ Mahalle

Ada - Parsel

Cinsi

İrtifak Alanı

2025/226

Kozağaç Köyü

106 - 24

Tarla

611,36 m²

DAVALILAR

GÜLAY KILIÇ, HALİL İBRAHİM POLAT, HATİCE KOÇ, HATİCE POLAT, MEHMET POLAT, MÜNEVVER ŞEKER, MÜNEVVER ŞEKER, NACİYE YILDIZ, SAVAŞ POLAT, SEVİLAY KOCAGÖZ, YASEMİN YILDIZ, YEŞİM KURT

Esas No

İlçe/ Mahalle

Ada - Parsel

Cinsi

İrtifak Alanı

2025/227

Kozağaç Köyü

111 - 27

Tarla

3.121,84m²

DAVALILAR

ABDÜLKADİR KILIÇ, AHMET DEMİR, ASİYA KILIÇ, AYŞE TÜRKMEN, BİLLOR DEMİR, CİHAN KILIÇ, DURBABA DEMİR, FATMA KAPTAN, FAZLI ŞAHİN, FERHAT DEMİR, GÜLAÇTI YILDIZ, HALUK KILIÇ, HATUN KILIÇ, LEYLA KILIÇ, MIĞDAT KILIÇ, MUSTAFA KILIÇ, NECATİ KILIÇ, NEŞET DEMİR, NEVZAT KILIÇ, SAHİRE TOKALAK, SAİRE DEMİR, SALİHA IŞIK, SEÇİM DEMİR, SEHER ŞAHİN, SELÇUK KILIÇ, SEMRAY KILIÇ, TALİP ŞAHİN, VEYSEL DEMİR, YEMEN DEMİR, YETER KARA, ZÜLFİYE DEMİRCİ, ZÜLFİYE KILIÇ

Esas No

İlçe/ Mahalle

Ada - Parsel

Cinsi

İrtifak Alanı

2025/228

Kozağaç Köyü

106 - 18

Tarla

2.370,45 m²

DAVALILAR

AHMET KAYA, AZİZE DEMİR, EMİNE KOÇ, HALİS KAYA, HASRET KAYA, HİKMET KÜÇÜK, HÜSEYİN KÜÇÜK, İSMAİL KÜÇÜK, İSMET KAYA, MEHMET KÜÇÜK, MEHMET KAYA, MUSTAFA KÜÇÜK, SEHER KÜÇÜK, SEHRA KAYA, ŞEVKET ÇELİK

Esas No

İlçe/ Mahalle

Ada - Parsel

Cinsi

İrtifak Alanı

2025/229

Babacan Köyü

173 - 11

Tarla

6.061,87 m²

DAVALILAR

AYSER KILIÇ, FERAMUZ KILIÇ, HALİSE KILIÇ, KADİR KILIÇ, KIYAFET MEMİL, RAFET KILIÇ, SÜLEYMAN KILIÇ, ŞEVKİ KILIÇ, ŞÖHRET KILIÇ, TAHİR KILIÇ, TURAN KILIÇ

Esas No

İlçe/ Mahalle

Ada - Parsel

Cinsi

İrtifak Alanı

2025/230

Babacan Köyü

176 - 35

176 - 52

157 - 35

Tarla

361,43 m²

360,22 m²

1.149,79 m²

DAVALILAR

DURSUN ÇELİK, ELİF KILIÇ, FAİK ÇELİK, FİDAN ÇELİK, GÜLLÜ YILDIZ, İBRAHİM ÇELİK, LALİZAR KALKAN, NAZİFE KÜÇÜK, YUSUF ÇELİK,

Esas No

İlçe/ Mahalle

Ada - Parsel

Cinsi

İrtifak Alanı

2025/231

Babacan Köyü

173 - 9

Tarla

1.349,01 m²

DAVALILAR

ERGANİ ŞEKER, İRFANİ ŞEKER

Esas No

İlçe/ Mahalle

Ada - Parsel

Cinsi

İrtifak Alanı

2025/232

Seydibaba Köyü

368 - 8

Tarla

980,80 m²

DAVALILAR

DURBABA KILIÇ, MUSTAFA KILIÇ, YUSUF KILIÇ, ÜLKER SAĞAZ

Esas No

İlçe/ Mahalle

Ada - Parsel

Cinsi

İrtifak Alanı

2025/233

Kozağaç Köyü

111 - 29

Tarla

2.803,54 m²

DAVALILAR

GÜLLÜ YILDIZ, HASRET YILDIZ, İMDAT YILDIZ, KAMİLE SÜTÇÜ

Esas No

İlçe/ Mahalle

Ada - Parsel

Cinsi

İrtifak Alanı

2025/234

Babacan Köyü

176 - 39

Tarla

1.085,35 m²

DAVALILAR

ALİ POLAT, ALTUN POLAT, ALTUN POLAT, ERCAN POLAT, ERKAN POLAT, GÜLCAN POLAT, GÜLSEREN POLAT, HANIM POLAT, HAMİT POLAT, HASAN POLAT, HÜSEYİN POLAT, ÖZDEN POLAT, ZÜBEYDE ÇELİK, ÇİÇEK KIZILOĞLU

Esas No

İlçe/ Mahalle

Ada - Parsel

Cinsi

İrtifak Alanı

2025/236

Susuz Köyü

140 - 92

Tarla

324,28 m²

DAVALILAR

ORHAN ÇİL

Esas No

İlçe/ Mahalle

Ada - Parsel

Cinsi

İrtifak Alanı

2025/237

Babacan Köyü

176 - 57

176 - 58

Tarla

5.274,28 m²

1/2

