T.C. ŞİRAN ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2025/165, 166, 167, 168, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 236, 237
KAMULAŞTIRMA İLANI
Mahkememizin aşağıda esas numarası yazılı olan dosyalarında verilen tensip kararı gereğince; maliki, bulunduğu yer, miktarı ve değeri belirtilen taşınmazlarla ilgili davacı T.E.İ.A.Ş. - Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi vekili Av. Fatma CANSIZ tarafından davalılar aleyhine Kamulaştırma (Bedel Tespiti ve Tescil) davası açılmış olduğu 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10.maddesinin 4. bendi uyarınca açılması sebebiyle aşağıda belirtilen taşınmazla ilgili tüm ilgililere esası yazılı dosyadaki taşınmazla ilgili konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememize yazılı olarak bildirmeleri gerektiği ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal ve adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabileceği, bu davalarda husumetin davacı Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi'ne yöneltilmesi gerektiği süresi içerisinde idari yargıda iptal davası açanların dava açtıklarına ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri taktirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği, 25/04/2025 tarihinde yapılacak keşifte ve duruşmanın atılı bulunduğu günden itibaren aşağıda belirtilen davanın duruşmasında mahkememizde hazır bulunmaları veya kendilerini bir vekil ile temsil ettirmeleri gerektiği duruşmalarda bulunmadıkları veya vekil ile temsil ettirmedikleri taktirde duruşmanın yokluklarında devam edeceği; Kamulaştırma bedelinin Halkbank Şiran Şubesine yatırılacağı hususların 4650 Sayılı Yasa ile değişik 2942 Sayılı Yasanın 10/4-5.maddesi uyarınca ilan olunur. 21/08/2025
DAVALILAR
HARUN KARA, SÜMBÜL AYDIN, YUSUF BAHRİ KARA, SÜNDÜZ KARA, LALE KARA, NİHAL DEMİR, ERCÜMENT IŞIK, İLKAY IŞIK, MERAL BOZBEY, CİHAN CANSIZ
Esas No
İlçe/ Mahalle
Ada - Parsel
Cinsi
İrtifak Alanı
2025/165
Seydibaba Köyü
310 -13
Tarla
528,23 m²
DAVALILAR
BURHAN GÜL, DEMET GÜLAP, DESTEGÜL ATMACA, ELVAN GÜL, ESMA GÜL, FİKRİYE IŞIK, GÜLLÜ ARSLAN KILIÇ, HANIM ARSLAN KILIÇ, HASAN GÜL, HATUN CELEP, İRFAN GÜL, KANİME BULUT, MEHMET GÜL, NERGİS YENİÇERİ, NURİ GÜL, ORHAN GÜL, RAMAZAN GÜL, RECEP GÜL, RUŞAN GÜL, SECAATİN GÜL, SEHER GÜL, SAFİNAZ GÜL, YÜCEL GÜL, YÜKSEL GÜL, ZEKAİ GÜL, ZEKİ GÜL, ZİKRİYE KURT
Esas No
İlçe/ Mahalle
Ada - Parsel
Cinsi
İrtifak Alanı
2025/166
Seydibaba Köyü
310 - 10
Tarla
3.385,27 m²
DAVALILAR
BAYRAM SÜTÇÜ, EKREM SÜTÇÜ, ERHAN SÜTÇÜ, GÜLNAME YALÇIN, İNAYET SOLAK, LALİZAR BEKAR, MEHMET ALİ SÜTÇÜ, NERİMAN YILDIZ, SEHER IŞIK, SELAHATTİN ŞEKER, SONA SÜTÇÜ, ŞENOL SÜTÇÜ, ZENNURE YALÇIN
Esas No
İlçe/ Mahalle
Ada - Parsel
Cinsi
İrtifak Alanı
2025/167
Seydibaba Köyü
310 - 14
Tarla
3.155,48 m²
DAVALILAR
BAHARE ŞAHİN, BEYTULLAH KÜÇÜK, FETULLAH KÜÇÜK, GÜLKIZ KÜÇÜK, MEHMET ALİ KÜÇÜK, NAZEN BEKAR, OSMAN KÜÇÜK, RAMAZAN KÜÇÜK, SALİH KÜÇÜK, SEYHAN KÜÇÜK,
Esas No
İlçe/ Mahalle
Ada - Parsel
Cinsi
İrtifak Alanı
2025/168
Seydibaba Köyü
309 - 4
Tarla
9.244,68 m²
DAVALILAR
HALİL KARA, HAVA TAŞ, KİRAZ KARA, NADİDE DURAN, NAZMİYE ARSLAN
Esas No
İlçe/ Mahalle
Ada - Parsel
Cinsi
İrtifak Alanı
2025/169
Seydibaba Köyü
310 - 6
Tarla
9.663,50 m²
DAVALILAR
BAYRAM BEKAR
Esas No
İlçe/ Mahalle
Ada - Parsel
Cinsi
İrtifak Alanı
2025/170
Seydibaba Köyü
310 - 3
Tarla
2.152,84 m²
DAVALILAR
AHMET BEKAR, MEHMET BEKAR
Esas No
İlçe/ Mahalle
Ada - Parsel
Cinsi
İrtifak Alanı
2025/171
Seydibaba Köyü
310 - 4
Tarla
3.807,45m²
DAVALILAR
UĞUR ŞEKER
Esas No
İlçe/ Mahalle
Ada - Parsel
Cinsi
İrtifak Alanı
2025/172
Seydibaba Köyü
369 - 2
Tarla
7.959,81 m²
DAVALILAR
NURHAN ŞEKER
Esas No
İlçe/ Mahalle
Ada - Parsel
Cinsi
İrtifak Alanı
2025/173
Seydibaba Köyü
369 - 8
Tarla
1.059,09 m²
DAVALILAR
AYKUT ŞEKER, ERDAL ŞEKER, MELİHA ŞEKER, MÜZEYYAR ARSLAN, ÖZDAL ŞEKER, ÖZER ŞEKER, ÖZLEN ŞEKER, ÖZNUR VERDİ
Esas No
İlçe/ Mahalle
Ada - Parsel
Cinsi
İrtifak Alanı
2025/174
Seydibaba Köyü
423 - 8
Tarla
2.651,25 m²
DAVALILAR
ŞEVKET ŞEKER
Esas No
İlçe/ Mahalle
Ada - Parsel
Cinsi
İrtifak Alanı
2025/175
Seydibaba Köyü
170 - 4
Tarla
2.059,60 m²
DAVALILAR
BEYZA IŞIK, GÜLKIZ KAHVECİ, HABİBE KILIÇ, HALİFE KARA, HANIM ÇİLEKÇİ, HANİFE ŞAHİN, NİHAT IŞIK, ÖMER FARUK IŞIK, RUKİYE ŞEKER, ŞENOL IŞIK, YUNUS IŞIK
Esas No
İlçe/ Mahalle
Ada - Parsel
Cinsi
İrtifak Alanı
2025/176
Seydibaba Köyü
370 - 6
Tarla
4.928,62 m²
DAVALILAR
ERDOĞAN ŞEKER, HABİB ŞEKER
Esas No
İlçe/ Mahalle
Ada - Parsel
Cinsi
İrtifak Alanı
2025/177
Seydibaba Köyü
168 - 7
Tarla
441,00 m²
DAVALILAR
HÜSAMETTİN KOÇ, MEHMET ALİ KOÇ, MURAT KOÇ, NEHRİ KOÇ, NİHAT KOÇ
Esas No
İlçe/ Mahalle
Ada - Parsel
Cinsi
İrtifak Alanı
2025/178
Seydibaba Köyü
369 - 3
Tarla
978,82 m²
DAVALILAR
DERYA KILIÇ, EKREM KILIÇ, ELAİTTİN KILIÇ, FATMA KILIÇ, LOKMAN KILIÇ, MAHBUP KILIÇ, MEDİHA GENÇ, MELİHA KILIÇ, SEMİHA KILIÇ, SEVİLAY ÇİÇEK, SÜMEYRA KILIÇ, SÜNDÜZ KILIÇ
Esas No
İlçe/ Mahalle
Ada - Parsel
Cinsi
İrtifak Alanı
2025/179
Babacan Köyü
157 - 32
Tarla
1.591,05 m²
DAVALILAR
CAFER EKMEN
Esas No
İlçe/ Mahalle
Ada - Parsel
Cinsi
İrtifak Alanı
2025/180
Babacan Köyü
112 - 3
Tarla
441,00 - 2.349,47 m²
DAVALILAR
İHSAN ÇİL, NAFİZ ÇİL
Esas No
İlçe/ Mahalle
Ada - Parsel
Cinsi
İrtifak Alanı
2025/181
Babacan Köyü
112 - 1
Tarla
1.770,02 m²
DAVALILAR
FEHMİ BULUT
Esas No
İlçe/ Mahalle
Ada - Parsel
Cinsi
İrtifak Alanı
2025/182
Babacan Köyü
112 - 4
Tarla
2.062,88 m²
DAVALILAR
HASAN KILIÇ
Esas No
İlçe/ Mahalle
Ada - Parsel
Cinsi
İrtifak Alanı
2025/183
Babacan Köyü
176 - 51
Tarla
361,00 - 784,18 m²
DAVALILAR
CENGİZ KILIÇ, DURBABA KILIÇ
Esas No
İlçe/ Mahalle
Ada - Parsel
Cinsi
İrtifak Alanı
2025/184
Babacan Köyü
109 - 55
Tarla
209,34 m²
DAVALILAR
HALİS ÇİL
Esas No
İlçe/ Mahalle
Ada - Parsel
Cinsi
İrtifak Alanı
2025/185
Babacan Köyü
176 - 17
176 - 18
176 - 24
176 - 23
Tarla
|
486,21 m²
1.328,87 m²
396,30 m²
1.769,47 m²
DAVALILAR
ZAHİT ÇİL
Esas No
İlçe/ Mahalle
Ada - Parsel
Cinsi
İrtifak Alanı
2025/186
Babacan Köyü
176 - 19
176 - 26
176 - 25
Tarla
|
1.153,64 m²
1.418,28 m²
481,53 m²
DAVALILAR
HÜSEYİN KÜÇÜK
Esas No
İlçe/ Mahalle
Ada - Parsel
Cinsi
İrtifak Alanı
2025/187
Babacan Köyü
176 - 20
Tarla
2.731,55 m²
DAVALILAR
MEHMET KÜÇÜK
Esas No
İlçe/ Mahalle
Ada - Parsel
Cinsi
İrtifak Alanı
2025/188
Babacan Köyü
176 - 22
Tarla
2.438,73 m²
DAVALILAR
TEMÜR YILDIZ
Esas No
İlçe/ Mahalle
Ada - Parsel
Cinsi
İrtifak Alanı
2025/189
Babacan Köyü
176 - 34
176 - 38
Tarla
|
1.770,38 m²
2.068,48 m²
DAVALILAR
ABDURRAHMEN EKMEN, ALİYE OĞUZ, EMİNE DEMİR, GÜLLER BULUT, HACER DEMİR, HAKAN EKMEN, HAMZA EKMEN, HÜSAMETTİN EKMEN, KAHRAMAN EKMEN, KURTULUŞ EKMEN, MAHBUBE DAŞTAN, MAHMUT CAN, MELAHAT EKMEN, NAZMİ EKMEN, SEYHAN ÇELİKTEN, SÜLEYMAN EKMEN, ŞİNASİ EKMEN, ŞÖHRET EKMEN, YÜKSEL EKMEN, ZİVER EKMEN, ZÜBEYDE EKMEN
Esas No
İlçe/ Mahalle
Ada - Parsel
Cinsi
İrtifak Alanı
2025/190
Babacan Köyü
176 - 27
173 - 10
Tarla
|
6.059,36 m²
1.442,06 m²
DAVALILAR
AYHAN KILIÇ, FATMA KILIÇ, GÜLCAN KILIÇ, NAFİYE KILIÇ, ORHAN KILIÇ, TUTİYA KILIÇ, NAZİK YILDIZ
Esas No
İlçe/ Mahalle
Ada - Parsel
Cinsi
İrtifak Alanı
2025/191
Kozağaç Köyü
106 - 14
Tarla
1.634,05 m²
DAVALILAR
ALİ ÇELİK, ELİF İBİŞ, EMİNE GÜNEŞ, HÜSEYİN ÇELİK, KELEŞ ÇELİK, MEHMET ÇELİK, MUSTAFA ÇELİK, PAMUK BULUT, SABİRE ÇELİK, SEHER İBİŞ, SELVİ ÇELİK
Esas No
İlçe/ Mahalle
Ada - Parsel
Cinsi
İrtifak Alanı
2025/192
Susuz Köyü
123 - 18
140 - 94
123 - 17
Tarla
|
2.931,77 m²
2.584,90 m²
2.439,99 m²
DAVALILAR
ALİ ÇELİK, ELİF İBİŞ, EMİNE GÜNEŞ, HÜSEYİN ÇELİK, KELEŞ ÇELİK, MUSTAFA ÇELİK, PAMUK BULUT, SABİRE ÇELİK, SEHER İBİŞ, SELVİ ÇELİK, SIRMA AYDIN,
Esas No
İlçe/ Mahalle
Ada - Parsel
Cinsi
İrtifak Alanı
2025/193
Susuz Köyü
123 - 15
123 - 16
Tarla
|
1.506,27 m²
3.108,35 m²
DAVALILAR
AHMET YILDIZ, ARİFE YILDIZ, ÇETİN YILDIZ, GÜLLÜ YILDIZ, NAZİFE ÇELİK, NAZİLE YILDIZ, NAZMİYE KOÇ, NİYAZİ YILDIZ, NURİ YILDIZ, SAKİNE KOÇ, SELVİ KARATAŞ, TURAL YILDIZ, YADİGAR SEZER
Esas No
İlçe/ Mahalle
Ada - Parsel
Cinsi
İrtifak Alanı
2025/194
Susuz Köyü
140 - 95
Tarla
882,60 m²
DAVALILAR
ŞAHİN ŞEKER
Esas No
İlçe/ Mahalle
Ada - Parsel
Cinsi
İrtifak Alanı
2025/195
Seydibaba Köyü
368 - 6
Tarla
948,94 m²
DAVALILAR
DAVUT ŞEKER, RIDVAN ŞEKER, ŞÜKRÜ ŞEKER
Esas No
İlçe/ Mahalle
Ada - Parsel
Cinsi
İrtifak Alanı
2025/196
Seydibaba Köyü
368 - 21
Tarla
344,22 m²
DAVALILAR
ALİ TAŞTAN, BAHAR ÇELİK, FİKRİ ÇELİK, HASAN TAŞTAN, MEHMET ÇELİK, SEHER ÇELİK, ŞAHHANIM ÇELİK, ZEYCAN KARAKUŞ
Esas No
İlçe/ Mahalle
Ada - Parsel
Cinsi
İrtifak Alanı
2025/197
Susuz Köyü
116 - 57
Tarla
761,37 m²
DAVALILAR
ALİ RIZA GARİP, DUDU GARİP, ELİF GARİP, ERKAN GALİP, HASAN GARİP, LALE DUMAN, YURDAGÜL KARACA
Esas No
İlçe/ Mahalle
Ada - Parsel
Cinsi
İrtifak Alanı
2025/198
Susuz Köyü
123 - 13
Tarla
3.284,06 m²
DAVALILAR
HANIM ÇELİK
Esas No
İlçe/ Mahalle
Ada - Parsel
Cinsi
İrtifak Alanı
2025/199
Susuz Köyü
123 - 14
Tarla
2.836,11 m²
DAVALILAR
ALİ EKBER ÇELİK, ALİ RIZA ÇELİK, KAZIM ÇELİK, MELEK ÇELİK MUHİTTİN ÇELİK, NAZIM ÇELİK, SEHER ÇELİK, ZEYNEL ÇELİK, ZİYA ÇELİK, ZİNNET KAYA
Esas No
İlçe/ Mahalle
Ada - Parsel
Cinsi
İrtifak Alanı
2025/200
Susuz Köyü
116 - 59
Tarla
1.069,30 m²
DAVALILAR
DOĞUKAN KÖRMEÇLİ, GÜLSEN KÖRMEÇLİ, MURAT KÖRMEÇLİ, MUZAFFER KÖRMEÇLİ, KÖKSAL KÖRMEÇLİ, NECATİ KÖRMEÇLİ, YAZGÜLÜ KÖRMEÇLİ, YÜKSEL KÖRMEÇLİ, ZEYTUN KÖRMEÇLİ, SERCAN ŞAHİN
Esas No
İlçe/ Mahalle
Ada - Parsel
Cinsi
İrtifak Alanı
2025/201
Darıbükü Köyü
105 - 21
Tarla
2.599,23 m²
DAVALILAR
MEHMET ALİ KÖRMEÇLİ
Esas No
İlçe/ Mahalle
Ada - Parsel
Cinsi
İrtifak Alanı
2025/202
Darıbükü Köyü
105 - 24
105 - 25
Tarla
|
3.537,09 m²
972,87 m²
DAVALILAR
ALAATTİN ÖZSAN, BARBAROS ÖZSAN, EMİN ÖZSAN, MAHİ ÖZSAN, MÜRSEL ÖZSAN, NECMİ ÖZSAN, SELAHATTİN ÖZSAN, ZİNNET CELEP
Esas No
İlçe/ Mahalle
Ada - Parsel
Cinsi
İrtifak Alanı
2025/203
Darıbükü Köyü
105 - 18
Tarla
1.394,62 m²
DAVALILAR
ALİ İHSAN YERLİ, AYŞE YERLİ, BAYRAM YERLİ, FATMA YERLİ, YUSUF YERLİ, MİNEVVER ÖZSAN, YETER ÖZSAN
Esas No
İlçe/ Mahalle
Ada - Parsel
Cinsi
İrtifak Alanı
2025/204
Darıbükü Köyü
105 - 19
Tarla
4.665,06 m²
DAVALILAR
DOĞUKAN KÖRMEÇLİ, GÜLSEN KÖRMEÇLİ, GÜLTEN KÖRMEÇLİ, KÖKSAL KÖRMEÇLİ, MURAT KÖRMEÇLİ, MUZAFFER KÖRMEÇLİ, NECATİ KÖRMEÇLİ, YAZGÜLÜ KÖRMEÇLİ, YÜKSEL KÖRMEÇLİ, ZEYTUN KÖRMEÇLİ, SERCAN ŞAHİN, MAKBULE BAL, ALTUN SARI
Esas No
İlçe/ Mahalle
Ada - Parsel
Cinsi
İrtifak Alanı
2025/205
Darıbükü Köyü
109 - 22
105 - 23
Tarla
|
3.868,16 m²
2.334,33 m²
DAVALILAR
HALİSE KILIÇ, HAMİDE KILIÇ, MEHMET KILIÇ, MURAT KILIÇ, SALİH KILIÇ, HATUN GÜLAP
Esas No
İlçe/ Mahalle
Ada - Parsel
Cinsi
İrtifak Alanı
2025/206
Kozağaç Köyü
106 - 21
Tarla
4.907,13 m²
DAVALILAR
AHMET KILIÇ, AYNUR KILIÇ, CEVAT KILIÇ, ELATTİN KILIÇ, GÜLLÜ KILIÇ, HÜSEYİN KILIÇ, KARABEY KILIÇ, NİHAT KILIÇ, RABİA KILIÇ, SAMİYE KILIÇ, KEZBAN SAKIZ, GÜLSÜM DEMİR, DUDU DEMİR
Esas No
İlçe/ Mahalle
Ada - Parsel
Cinsi
İrtifak Alanı
2025/207
Kozağaç Köyü
111 - 26
Tarla
1.302,84 m²
DAVALILAR
DURBABA DEMİR, DURSUN DEMİR, RAMAZAN DEMİR
Esas No
İlçe/ Mahalle
Ada - Parsel
Cinsi
İrtifak Alanı
2025/208
Kozağaç Köyü
111 - 28
Tarla
2.270,11 m²
DAVALILAR
ABDÜLKADİR KILIÇ, ALİ KILIÇ, HASAN KILIÇ, HATUN KILIÇ, MIĞDAT KILIÇ, SAİRE DEMİR
Esas No
İlçe/ Mahalle
Ada - Parsel
Cinsi
İrtifak Alanı
2025/209
Kozağaç Köyü
106 - 22
Tarla
314,78 m²
DAVALILAR
DURBABA DEMİR, FIRKAT ÜNSAL, KEZBAN DEMİR
Esas No
İlçe/ Mahalle
Ada - Parsel
Cinsi
İrtifak Alanı
2025/210
Kozağaç Köyü
106 - 45
Tarla
242,80 m²
DAVALILAR
BURHAN ÜNSAL, CAHİT ÜNSAL, FATMA ÜNSAL, HÜSREV ÜNSAL, KÖKSAL ÜNSAL, MAKBULE ÜNSAL, VEMEVLİDE ÜNSAL, MUSTAFA ÜNSAL, NEJDAT ÜNSAL, ORHAN ÜNSAL, ŞENGÜL ÜNSAL, ÜNAL ÜNSAL, YALÇIN ÜNSAL, YILMAZ ÜNSAL, NAZAN KURD, NEBİLE ÇEPEL
Esas No
İlçe/ Mahalle
Ada - Parsel
Cinsi
İrtifak Alanı
2025/211
Kozağaç Köyü
106 - 67
106 - 66
Tarla
|
1.238,42 m²
6.333,08 m²
DAVALILAR
CELAL KILIÇ, DURBABA KILIÇ, GAMZE ÇELİK, MERYEM KARA, MUSTAFA KILIÇ, NADİYE KILIÇ, NURAN AYDIN, OLTAN KILIÇ, ÖZGÜL YÖNDEM, ÖZKAN KILIÇ, SAFİYE ÖZSAN, SEVGİ DÖNMEZ, SEVİLAY AVCI, ÜNAL YILDIZ, ÜNSAL YILDIZ, ÜRKER SAĞAZ, YUSUF KILIÇ, YÜKSEL KILIÇ, ZÜLFİYE KILIÇ
Esas No
İlçe/ Mahalle
Ada - Parsel
Cinsi
İrtifak Alanı
2025/212
Kozağaç Köyü
106 - 65
Tarla
2.511,10 m²
DAVALILAR
BURHAN ÜNSAL, CAHİT ÜNSAL, FATMA ÜNSAL, HÜSREV ÜNSAL, KÖKSAL ÜNSAL, MAKBULE ÜNSAL, VEMEVLİDE ÜNSAL, MUSTAFA ÜNSAL, NEJDAT ÜNSAL, ORHAN ÜNSAL, ŞENGÜL ÜNSAL, ÜNAL ÜNSAL, YALÇIN ÜNSAL, YILMAZ ÜNSAL, YÜKSEL GÜL, MÜMTAZ GÜL, MEVLÜDE DEMİR, NAZAN KURD, NEBİLE ÇEPEL
Esas No
İlçe/ Mahalle
Ada - Parsel
Cinsi
İrtifak Alanı
2025/213
Kozağaç Köyü
106 - 64
Tarla
2.799,22 m²
DAVALILAR
AYŞE TÜRKMEN, BEDİHA POLAT, DURMUŞ ÜNSAL, HALUK KILIÇ, HATUN ÜNSAL, NEVZAT KILIÇ, SEMİHA ÜNSAL, SEMRAY KILIÇ, TÜRKAN ÜNSAL
Esas No
İlçe/ Mahalle
Ada - Parsel
Cinsi
İrtifak Alanı
2025/214
Kozağaç Köyü
106 - 32
Tarla
3.474,92 m²
DAVALILAR
CELAL KILIÇ, GAMZE ÇELİK, MERYEM KARA, NADİYE KILIÇ, NURAN AYDIN, OLTAN KILIÇ, ÖZGÜL YÖNDEM, ÖZKAN KILIÇ, SEVGİ DÖNMEZ, SEVİLAY AVCI, ÜNSAL YILDIZ, ÜNAL YILDIZ, ZÜLVİYE KILIÇ
Esas No
İlçe/ Mahalle
Ada - Parsel
|
Cinsi
|
İrtifak Alanı
|
2025/215
|
Kozağaç Köyü
|
106 - 46
|
Tarla
|
7.510,66 m²
|
DAVALILAR
|
AYKUT ÜNSAL, BEYAZ KILIÇ, ERKAN ÜNSAL, ESENGÜL KIR, ESİN ÖLMEZ, FATMA ÜNSAL, FERDANE YILDIZ, GÖKHAN ÜNSAL, OLCAY ÜNSAL, TUNCAY ÜNSAL, TURAN ÜNSAL, UTKU ÜNSAL, ÜNAL ÜNSAL
|
Esas No
|
İlçe/ Mahalle
|
Ada - Parsel
|
Cinsi
|
İrtifak Alanı
|
2025/216
|
Kozağaç Köyü
|
106 - 31
|
Tarla
|
1.970,83 m²
|
DAVALILAR
|
BİNALİ SARI, RUBABA POLAT, GÜLFİDAN POLAT, HASAN HÜSEYİN POLAT, SEHER POLAT, İPEK SARI, İSMAİL POLAT, VEYSEL SARI
|
Esas No
|
İlçe/ Mahalle
|
Ada - Parsel
|
Cinsi
|
İrtifak Alanı
|
2025/217
|
Susuz Köyü
|
116 - 63
|
Tarla
|
5.175,07 m²
|
DAVALILAR
|
ALİ ÇELİK, EMİNE GÜNEŞ, HÜSEYİN ÇELİK, MUSTAFA ÇELİK, PAMUK BULUT, SABİRE ÇELİK, SEHER İBİŞ, SELVİ ÇELİK
|
Esas No
|
İlçe/ Mahalle
|
Ada - Parsel
|
Cinsi
|
İrtifak Alanı
|
2025/218
|
Susuz Köyü
|
116 - 61
|
Tarla
|
2.050,00 m²
|
DAVALILAR
|
HASAN GARİP, HÜSEYİN GARİP, İNCİ BAL, İPEK KARAKUŞ, KİRAZ POLAT, MAHMUT ÇELİK, MELEK GARİP, MERCAN ÇELİK, MUSTAFA ÇELİK, SEBAHATTİN KARAKUŞ, ZEYCAN KARAKUŞ, ZEYNEP BAL
|
Esas No
|
İlçe/ Mahalle
|
Ada - Parsel
|
Cinsi
|
İrtifak Alanı
|
2025/219
|
Susuz Köyü
|
123 - 19
|
Tarla
|
3.460,82 m²
|
DAVALILAR
|
BİNALİ ÇELİK
|
Esas No
|
İlçe/ Mahalle
|
Ada - Parsel
|
Cinsi
|
İrtifak Alanı
|
2025/220
|
Susuz Köyü
|
140 - 90
|
Tarla
|
4.169,42 m²
|
DAVALILAR
|
ALTUN POLAT, AYSEL HALİLOĞLU, BEYAZ KÖRMEÇLİ, BİNALİ POLAT, BİRSEL POLAT, CANSEL SARIALTUN, GÜLİZAR KINALI, TÜLAY KARAKAŞ, VEYSEL POLAT, ZÜLAL ÇELİK
|
Esas No
|
İlçe/ Mahalle
|
Ada - Parsel
|
Cinsi
|
İrtifak Alanı
|
2025/221
|
Susuz Köyü
|
116 - 64
|
Tarla
|
562,55 m²
|
DAVALILAR
|
İMDAT YILDIZ, RAİF YILDIZ
|
Esas No
|
İlçe/ Mahalle
|
Ada - Parsel
|
Cinsi
|
İrtifak Alanı
|
2025/222
|
Kozağaç Köyü
|
116 - 16
|
Tarla
|
2.580,82 m²
|
DAVALILAR
|
YUSUF KILIÇ
|
Esas No
|
İlçe/ Mahalle
|
Ada - Parsel
|
Cinsi
|
İrtifak Alanı
|
2025/223
|
Babacan Köyü
|
173 - 5
|
Tarla
|
1.939,96 m²
|
DAVALILAR
|
ESALETTİN ŞAHİN, FEVZİ ŞAHİN, LOKMAN ŞAHİN, NECATİ ŞAHİN
|
Esas No
|
İlçe/ Mahalle
|
Ada - Parsel
|
Cinsi
|
İrtifak Alanı
|
2025/224
|
Darıbükü Köyü
|
105 - 17
|
Tarla
|
5.106,10 m²
|
DAVALILAR
|
ABDULKADİR KILIÇ, AHMET KILIÇ, ALİ KILIÇ, ARSLAN YILDIZ, AYNUR KILIÇ, AYŞE KIR, CEVAT KILIÇ, DUDU DEMİR, ELAATTİN KILIÇ, EMSAL YILDIZ, FATMA SOYLU, FETHİ KILIÇ, FEVZİ KILIÇ, GANİME KILIÇ, GÖNÜL ZENGİN, GÜLER ZENGİN, GÜLLÜ KILIÇ, GÜLLÜ KILIÇ, GÜLSÜM DEMİR, HASRET YILDIZ, HATUN KILIÇ, HÜSEYİN KILIÇ, HÜSEYİN YILDIZ, İSMET YILDIZ, KARABEY KILIÇ, KEMAL KILIÇ, KEZBAN SAKIZ, MAYA CELEP, MERYEM DURMUŞ, MERYEM ZORLU, MIĞDAT KILIÇ, MUSA YILDIZ, NAZİM KILIÇ, NİGAR BAYLAN, NİHAT KILIÇ, NİZAM KILIÇ, OSMAN KILIÇ, OSMAN KILIÇ, RABİA KILIÇ, RUKİYE KILIÇ, SAMİYE KILIÇ, SÜLEYMAN KILIÇ, VAHİT KILIÇ, SADET ÇEPE, SAİRE DEMİR, YOSMA DEMİR, ZİNNET BAYDEMİR, ZÜBEDE KILIÇER
|
Esas No
|
İlçe/ Mahalle
|
Ada - Parsel
|
Cinsi
|
İrtifak Alanı
|
2025/225
|
Kozağaç Köyü
|
106 - 33
|
Tarla
|
4.767,11 m²
|
DAVALILAR
|
BURHAN ÜNSAL, CAHİT ÜNSAL, FATMA ÜNSAL, HÜSREV ÜNSAL, KÖKSAL ÜNSAL, MAKBULE ÜNSAL, MEVLİDE ÜNSAL, MUSTAFA ÜNSAL, MÜMTAZ GÜL, NAZAN KURD, NEBİLE ÇEPE, NEJDAT ÜNSAL, ORHAN ÜNSAL, ŞENGÜL ÜNSAL, ÜNAL ÜNSAL, YALÇIN ÜNSAL, YILMAZ ÜNSAL, YÜKSEL GÜL
|
Esas No
|
İlçe/ Mahalle
|
Ada - Parsel
|
Cinsi
|
İrtifak Alanı
|
2025/226
|
Kozağaç Köyü
|
106 - 24
|
Tarla
|
611,36 m²
|
DAVALILAR
|
GÜLAY KILIÇ, HALİL İBRAHİM POLAT, HATİCE KOÇ, HATİCE POLAT, MEHMET POLAT, MÜNEVVER ŞEKER, MÜNEVVER ŞEKER, NACİYE YILDIZ, SAVAŞ POLAT, SEVİLAY KOCAGÖZ, YASEMİN YILDIZ, YEŞİM KURT
|
Esas No
|
İlçe/ Mahalle
|
Ada - Parsel
|
Cinsi
|
İrtifak Alanı
|
2025/227
|
Kozağaç Köyü
|
111 - 27
|
Tarla
|
3.121,84m²
|
DAVALILAR
|
ABDÜLKADİR KILIÇ, AHMET DEMİR, ASİYA KILIÇ, AYŞE TÜRKMEN, BİLLOR DEMİR, CİHAN KILIÇ, DURBABA DEMİR, FATMA KAPTAN, FAZLI ŞAHİN, FERHAT DEMİR, GÜLAÇTI YILDIZ, HALUK KILIÇ, HATUN KILIÇ, LEYLA KILIÇ, MIĞDAT KILIÇ, MUSTAFA KILIÇ, NECATİ KILIÇ, NEŞET DEMİR, NEVZAT KILIÇ, SAHİRE TOKALAK, SAİRE DEMİR, SALİHA IŞIK, SEÇİM DEMİR, SEHER ŞAHİN, SELÇUK KILIÇ, SEMRAY KILIÇ, TALİP ŞAHİN, VEYSEL DEMİR, YEMEN DEMİR, YETER KARA, ZÜLFİYE DEMİRCİ, ZÜLFİYE KILIÇ
|
Esas No
|
İlçe/ Mahalle
|
Ada - Parsel
|
Cinsi
|
İrtifak Alanı
|
2025/228
|
Kozağaç Köyü
|
106 - 18
|
Tarla
|
2.370,45 m²
|
DAVALILAR
|
AHMET KAYA, AZİZE DEMİR, EMİNE KOÇ, HALİS KAYA, HASRET KAYA, HİKMET KÜÇÜK, HÜSEYİN KÜÇÜK, İSMAİL KÜÇÜK, İSMET KAYA, MEHMET KÜÇÜK, MEHMET KAYA, MUSTAFA KÜÇÜK, SEHER KÜÇÜK, SEHRA KAYA, ŞEVKET ÇELİK
|
Esas No
|
İlçe/ Mahalle
|
Ada - Parsel
|
Cinsi
|
İrtifak Alanı
|
2025/229
|
Babacan Köyü
|
173 - 11
|
Tarla
|
6.061,87 m²
|
DAVALILAR
|
AYSER KILIÇ, FERAMUZ KILIÇ, HALİSE KILIÇ, KADİR KILIÇ, KIYAFET MEMİL, RAFET KILIÇ, SÜLEYMAN KILIÇ, ŞEVKİ KILIÇ, ŞÖHRET KILIÇ, TAHİR KILIÇ, TURAN KILIÇ
|
Esas No
|
İlçe/ Mahalle
|
Ada - Parsel
|
Cinsi
|
İrtifak Alanı
|
2025/230
|
Babacan Köyü
|
176 - 35
176 - 52
157 - 35
|
Tarla
|
361,43 m²
360,22 m²
1.149,79 m²
|
DAVALILAR
|
DURSUN ÇELİK, ELİF KILIÇ, FAİK ÇELİK, FİDAN ÇELİK, GÜLLÜ YILDIZ, İBRAHİM ÇELİK, LALİZAR KALKAN, NAZİFE KÜÇÜK, YUSUF ÇELİK,
|
Esas No
|
İlçe/ Mahalle
|
Ada - Parsel
|
Cinsi
|
İrtifak Alanı
|
2025/231
|
Babacan Köyü
|
173 - 9
|
Tarla
|
1.349,01 m²
|
DAVALILAR
|
ERGANİ ŞEKER, İRFANİ ŞEKER
|
Esas No
|
İlçe/ Mahalle
|
Ada - Parsel
|
Cinsi
|
İrtifak Alanı
|
2025/232
|
Seydibaba Köyü
|
368 - 8
|
Tarla
|
980,80 m²
|
DAVALILAR
|
DURBABA KILIÇ, MUSTAFA KILIÇ, YUSUF KILIÇ, ÜLKER SAĞAZ
|
Esas No
|
İlçe/ Mahalle
|
Ada - Parsel
|
Cinsi
|
İrtifak Alanı
|
2025/233
|
Kozağaç Köyü
|
111 - 29
|
Tarla
|
2.803,54 m²
|
DAVALILAR
|
GÜLLÜ YILDIZ, HASRET YILDIZ, İMDAT YILDIZ, KAMİLE SÜTÇÜ
|
Esas No
|
İlçe/ Mahalle
|
Ada - Parsel
|
Cinsi
|
İrtifak Alanı
|
2025/234
|
Babacan Köyü
|
176 - 39
|
Tarla
|
1.085,35 m²
|
DAVALILAR
|
ALİ POLAT, ALTUN POLAT, ALTUN POLAT, ERCAN POLAT, ERKAN POLAT, GÜLCAN POLAT, GÜLSEREN POLAT, HANIM POLAT, HAMİT POLAT, HASAN POLAT, HÜSEYİN POLAT, ÖZDEN POLAT, ZÜBEYDE ÇELİK, ÇİÇEK KIZILOĞLU
|
Esas No
|
İlçe/ Mahalle
|
Ada - Parsel
|
Cinsi
|
İrtifak Alanı
|
2025/236
|
Susuz Köyü
|
140 - 92
|
Tarla
|
324,28 m²
|
DAVALILAR
|
ORHAN ÇİL
|
Esas No
|
İlçe/ Mahalle
|
Ada - Parsel
|
Cinsi
|
İrtifak Alanı
|
2025/237
|
Babacan Köyü
|
176 - 57
176 - 58
|
Tarla
|
5.274,28 m²
1/2
Basın No: ILN02298905
#ilan.gov.tr