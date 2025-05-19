T.C. ÇANAKKALE 2. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

Davacı , SEZER ÖZTOKCAN tarafından aleyhinize açılan mahkememizde görülmekte olan Ortaklığın Giderilmesi (Paylı Mülkiyette) davası nedeniyle; Davacı vekili dava dilekçesi ile, Davaya konu Çanakkale ili Eceabat ilçesi Kilitbahir köyü 204 ada 2 parsel ve 204 ada 10 parsel sayılı taşınmazlar üzerindeki ortaklığın satış suretiyle giderilmesine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.Tüm araştırmalara rağmen 21832617112 T.C Kimlik numaralı davalı MEHMET GÜVEN TÜRKER'e ulaşılamamış olup, dava dilekçesinin MEHMET GÜVEN TÜRKER ilan yoluyla tebliğ edilmesine karar verilmiştir:

SAYIN MEHMET GÜVEN TÜRKER;

A-Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 317/2 m gereğince ilandan itibaren, davaya karşı cevap dilekçenizi ilan tarihinden 7 gün sonra başlayan iki haftalık süre içerisinde mahkememize vermeniz, varsa tüm delillerin açıkca ve hangi vakıanın delili olduğu belirtilerek elinizde bulunanların dilekçenize eklemeniz, başka yerden getirilecek delillerin temini için gereken bilgileri sunmanız, süresinde cevap dilekçesi vermediğiniz takdirde dava dilekçesinde ileri sürülen vakıaların tamamını inkar etmiş sayılacağınız;

B-Mahkememiz dosyasında 23/09/2025 günü saat 10:10'a ön inceleme duruşma günü verilmiş olduğundan; Belirlenen gün ve saatte geçerli bir özrünüz olmadan mahkemede hazır bulunmadığınız taktirde, tarafların takip etmemesi durumunda dosyanın işlemden kaldırılabileceği, aksi halde duruşmaya yokluğunuzda devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz, HMK.nun 320/2.maddesi gereğince duruşma gününe kadar gerekli sulh hazırlıklarını yapmanız gerektiği, ihtar ve tebliğ olunur.

Basın No: ILN02226880

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