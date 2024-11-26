Örnek No:55*

T.C. BAKIRKÖY GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

2024/303 ESAS

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI



Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/303 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

TAŞINMAZIN

Adresi : Bahçelievler Merkez Mahallesi, Arzu sokak, No: 5

Tapu Kaydı : İstanbul İli, Bahçelievler İlçesi, Osmaniye Mahallesi, Sütçü Patikası Mevkii, 1059 Ada, 10 Parsel, 648,00 M2 Yüzölçümlü, 12/272 Arsa Paylı, 1. Bodrum Kat, 2 Nolu Bağımsız Bölüm Sayılı Mesken Nitelikli Taşınmazın Tamamı

Özellikleri : Satışa ilişkin dosyada mevcut 09/10/2024 tarihli bilirkişi raporuna göre " Bahse konu İstanbul İli, Bahçelievler İlçesi, Osmaniye Mah. Sütçü Patikası Mevkii 1059 ada 10 parsel sayıda kayıtlı 648 m2 alanlı taşınmazda 12/272 arsa paylı olarak kat irtifakı tesis edilmiş 1.Bodrum Kat (2) Bağ. Böl. Nolu Meskenin ve Bahçelievler Mah. Arzu Sok. No:5 Bahçelievler/İstanbul adresinde bulunan ana taşınmazın 1. Bodrum Kat (2) kapı Nolu meskenidir. Bahse konu (2) Bağ. Böl Nolu meskenin projesine göre Net:40,00 m2 alanlı 1 oda + salon + hol + antre + banyo-tuvalet kısımlarını ihtiva ettiği , ancak yerinde yapılan incelemelerde 2 oda kullanımlı ve salon-mutfak bir kullanıldığı görülmüş olup , odalarda yerler parke kaplı, koridor ve mutfakta yerler seramik, mutfakta granit tezgahlı, ahşap dolaplı, banyo ve tuvalette duvarlar tavana kadar fayans kaplı, sıhhi tesisat ve armatürleri hazır halde, ıslak hacimler seramik döşelidir. Isınmanın doğal gazlı kombi sistemli olduğu görülmektedir. Meskene ait ayrıca 3 m2 kömürlük alanı bulunmaktadır. Ana taşınmazın havi betonarme karkas tarzda inşa edildiği, dış cephesi dekoratif boyalı, demir doğrama kapı girişli, merdivenleri ve sahanlıkları mermer kaplı, demir doğrama merdiven korkuluklu olup otobüs ve minibüs duraklarına yakın mesafede olup, çevre yolları ve diğer semtlere yakınlığı nedeniyle de ulaşım kolaylığı vardır. Belediye hizmetlerinden (yol, su, elektrik, doğal gaz, kanal gibi,) azami derecede istifade eder. " denilmektedir.

İmar Durumu : Bahçelievler Belediye Başkanlığı, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 11.09.2024 tarihli yazısında, "1/1000 ölçekli 21.06.2009 t.t. Bahçelievler Revizyon Uygulama İmar Planında M.İ.P kalmakta olup Blok nizam 5 kattır mevcut projesi geçerlidir.'' denilmektedir.

Kıymeti : 2.000.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Beyan: Eklenti: 2 NOLU KÖMÜRLÜK

Beyan: YÖNETİM PLANI:30/11/1987

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 14/01/2025 - 14:50

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Bitiş Tarih ve Saati : 21/01/2025 - 14:50 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 14/02/2025 - 14:50

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Bitiş Tarih ve Saati : 21/02/2025 - 14:50

26/11/2024 (İİK m.114 ve m.126)(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Basın No:ILN02132361

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