İ L A N

T.C. BAKIRKÖY 12. AİLE MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/349

Davacı Nurdan Erden Tarafından Davalı Halil İbrahim Erden aleyhine açılan boşanma ve mal paylaşımına dayalı dava dilekçesinde; davalının evlilik birliği boyunca ev işlerine hiçbir katkısının bulunmadığını, müvekkilinin ekonomik ve ruhsal şiddete maruz kaldığını, evlilik birliğinin temelinden sarsıldığını beyanla boşanmalarına, müvekkil lehine 1.500.000,00 TL maddi, 1.500.000,00 TL manevi tazminata hükmedilmesine, çocukların velayetlerinin anneye verilmesine, 15.000,00 TL yoksulluk nafakası ve her yıl ÜFE oranında arttırılmasına, çocuklar için 15.000,00'er TL iştirak nafakası ve her yıl ÜFE oranında arttırılmasına, ev eşyaları ile aile konutu olarak kullanılan konutun dava boyunca tedbiren davacı anneye bırakılmasına, müşterek konuta aile konutu şerhi konulmasına, evlilik soyadı olan Erden soyadını kullanmasının devamına, taraflar arasında evlilik süresi içinde edinilmiş malların tasfiyesi ve müvekkilin mal rejiminden kaynaklanan (katkı payı, katılma alacağı, değer artış payı, eklenecek değer vs.) hak ve alacaklarının tam olarak tespitinden sonra değer arttırma talebimiz saklı kalmak üzere (şimdilik) 5.000 TL tutarındaki alacağının dava tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalıdan tahsiline, davalının tüm taşınmazları, araçları, hisseleri, varsa bankadaki kasası, mevduat hesaplarına ve banka hesaplarına bu değerlerin üzerine 3. kişiler üzerine geçirilmesine binaen tedbir konulmasına, avukatlık ücreti ve yargılama giderlerine hükmedilmesine karar verilmesini talep ettiği, davacı vekilin 15/06/2024 tarihli istinaf başvuru dilekçesi ile "Tüzel şirket mallarına ihtiyati tedbir koyulması talebimizin reddi kararına karşı istinaf kanun yoluna başvurmamızdan ibarettir" konulu dilekçesinin ilanen tebliğine, gazete ilanının yapıldığı tarihten itibaren 7 gün sonra ilanen tebliğ yapılmış sayılacağı, tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içerisinde cevap dilekçesi verebileceği, verilmediği takdirde davacının dava dilekçesinde ileri sürdüğü vakıaların tamamını inkar etmiş sayılacağı, istinaf başvuru dilekçesine karşı tebliğinden itibaren 2 hafta içerisinde cevap verebileceği hususları Sevim Sezai ve Gülşen oğlu, 22954394356 T.C nolu Halil İbrahim Erden'e ilanen tebliğ ve ihtar olunur.

Basın No: ILN02102062

#ilan.gov.tr