Ramazan Bayramı'nın hakikati: Hak ile geçen zamanın kutlanması

Ramazan ayının sona ermesiyle İslam dünyasında manevi iklim zirveye çıktı. A Haber'de Tahir İnan'ın sunduğu Sahur Vakti programında "Bu bayram neyin bayramı?" sorusu masaya yatırılırken Türk Sanat Müziği'nin sevilen ismi usta sanatçı Ahmet Özhan ve İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ekrem Demirli Ramazan Bayramı'nı ve bayramın ruhları titreten hakikatini ele alarak çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. RAMAZAN BAYRAMI'NIN ÖNEMİ NEDİR? "AREFE" KELİMESİNDEKİ O BÜYÜK YANILGI Ramazan'ın son günlerinde sıkça kullanılan "Arefe" tabirine dair çarpıcı bir düzeltme yapan Prof. Dr. Ekrem Demirli, "Ramazan'da arefe gününün kullanılması aslında bir galattır, yani bir dil yanlışlığıdır. Ramazan'da arefe günü olmaz, arefe kurban bayramı ile ilgilidir ancak sonradan dilimizde bir önceki güne arefe denildiği için bu şekilde kullanılmaya devam ediyor" ifadelerini kullandı. Demirli, bu günün aslında Ramazan'ın son günü ve bayramın müjdecisi olduğunu vurguladı.

A Haber - Ekran Görüntüsü "CEHENNEMDEN KURTULUŞ BAYRAMI" Bayramın sadece tatil ve eğlence olmadığını, manevi bir "ateş hattından" çıkış olduğunu belirten Prof. Dr. Ekrem Demirli, "Bu bayram aslında cehennemden kurtuluş bayramıdır. Ben sadece negatif bir şey anlatmayı tercih etmem, bu bir necat yani kurtuluş bayramıdır, dolayısıyla bir kemaller bayramıdır" sözleriyle bayramın ruhsal bir olgunlaşma süreci olduğunu aktardı. Demirli ayrıca, Hacı Bayram Veli'nin öğretisine atıfta bulunarak, "Hak ile bayram, aslında kiminle oruç tuttuysan bayramın onunla olması demektir" şeklinde konuştu.