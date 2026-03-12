İslam'da isimlerin önemi: Adlarımız neden ilahi bir emanet sayılır?

Ramazan ayının manevi atmosferinde insanın kendini ve hayatın anlamını sorguladığı konular yeniden gündeme gelirken, isimlerin taşıdığı derin anlam da dikkat çekiyor. A Haber'de Tahir İnan'ın sunduğu Sahur Vakti programına konuk olan İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ekrem Demirli, isimlerimizin sadece bir hitap biçimi olmadığını aynı zamanda insana verilen ilahi emanetin ve sorumluluğun sembolü olduğu vurguladı.

İslam'ın isimlerine bakışı ve insanın ruhundaki yansımaları, Prof. Dr. Ekrem Demirli'nin analizleriyle gündeme geldi. İsimlerin sadece birer etiketten ibaret olmadığını belirten Demirli, ismin ilahi bir emanet taşıdığını ve insanın doğasından üstünlüğünü simgelediğini vurguladı. Peygamber Efendimizin bazı isimlerine müdahale ettiğini belirten Demirli, isimlerin karakter üzerindeki derin etkilerini Tahir İnan'ın sunduğu Sahur Vakti programında ele aldı.

"PEYGAMBER EFENDİMİZ BAZI İSİMLERE MÜDAHALE ETMİŞTİR"

İsim konusunun tarihindeki önemine değinen Prof. Dr. Ekrem Demirli, "Peygamber Efendimiz bazı isimlere değiştirilmiştir, yani bazı isimlere müdahale etmiştir. Bu isim aslında çok önemli bir günde çünkü pagan toplumlarda insanla doğa arasında çok güçlü bir hastalık düşünülür. Mesela Kızılderilileri düşünün; Oturan boğa gibi doğayla özdeşleşen kelimeler kullanırlardı". dedi. İslam ile birlikte bu anlayışın evrimleştiğini söyleyen Demirli, "Müslümanlıkla birlikte 'Eşref-i Mahlukat' anlayışı ortaya çıktığında, insan doğadan biraz daha üstün, daha farklı bir isim verme anlayışı geliştirildi. Güneş gibi isimlerle korunsa da bunlar artık daha çok mecaz yöntemleriyle çalıştırılmaya başlandı." ifadelerini kullandı.

İLAHİ EMANETİN İSİMLERDEKİ TEZAHÜRÜ

Her ismin aslında ağır bir sorumluluk ve mana taşıdığını ifade eden Demirli, "Her insan bir manayı havi, bir emaneti taşıyan varlıktır. İsimlerimiz yani esmamız aslında emanetin çeşitli kayıtlı olduğunu gösterir" dedi. Kur'an-ı Kerim'de aktarılan ifadeye dikkat çeken Demirli, "Allah Teala emrediyor ki; 'Ben emaneti göklere ve arz ettim, onları taşıyamadı.' İnsan ise onu üstlendi. Aslında burada ayrıntıların başka türlü bir durum olduğunu anlamamız gerekiyor." dedi. İsimlerin bu emanetin parçalanmış yansımaları olduğunu belirten Demirli, "Sanki bir emanet bizde parçalanmış ve esmamızı ortaya çıkarmış gibi bir durum söz kalabilir" kullandı.