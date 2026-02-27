İslam toplumunun inşaasında nübüvvet etkisi: Mümin öteki canlıların zarar görmediği kimsedir

Ramazan ayı, İslam coğrafyasında birlik ve beraberliğin güçlendiği, kırgınlıkların onarıldığı ve kalplerin aynı kıblede buluşturuyor. Nübüvvet mirası, bu ayda sadece ibadetle değil; ahlak, sorumluluk ve toplumsal dayanışma bilinciyle yeniden hayat buluyor. A Haber'de Tahir İnan'ın sunduğu sahur Vakti programında "İslam toplumunun inşaasında nübüvvet etkisi" 29 Mayıs Üniversitesi Öğr. Üyesi Prof. Dr. Tahsin Görgün ve İstanbul Üniversitesi Öğr. Üyesi Prof. Dr. Ekrem Demirli tarafından masaya yatırıldı.

"MÜSLÜMAN DEMEK DİĞER CANLILARA DA ZARAR VERMEMEK DEMEKTİR"

Prof. Dr. Tahsin Görgün, Otonom Akıl üzerinden söze girerek; "İnsanlığa hizmet eden bir insan mutlaka bir yere gelmelidir. Bu, en basit Müslümanın günlük hayatında naif bir şekilde ortaya çıkan bu tecrübe, bu bakış açısı aslında dinde bir değer olarak ortaya çıkıyor. Onun için mesela din 'ey insanlar' dediğinde hakikaten bütünü kapsıyor. "Peygamber Efendimiz'in bir hadis-i şerifi var: 'Müslüman, diğer insanların elinden ve dilinden zarar görmediği kişidir.' Bunu Hacı Bektaş-ı Veli şöyle yorumluyor; sadece Müslüman demek yetmez, sadece insan demek yetmez; leylek de zarar görmeyecek, bir kedi, bir köpek de zarar görmeyecek, bir ağaç da senden zarar görmeyecek. Sonradan Müslüman düşünce bunu ileri bir noktaya taşıyor: Zarar görmemek yetmez, bir hayrın dokunacak diyor." ifadelerini kullandı.