Kadir Gecesi'nin önemi nedir? Vahyin sırrı ve manevi vecd
İslam âleminin en mübarek gecelerinden biri olarak kabul edilen Kadir Gecesi, milyonlarca Müslüman tarafından büyük bir manevi coşkuyla bu yıl da idrak edildi. Kur’an-ı Kerim’in indirilmeye başlandığı gece olarak bilinen Kadir Gecesi, “bin aydan daha hayırlı” oluşuyla müminler için benzersiz bir manevi kazanç imkânı sağlıyor. Affın ve rahmetin kapılarının ardına kadar açıldığı bu kıymetli gecenin önemi, A Haber'de Tahir İnan'ın sunduğu Sahur Vakti programında ele alındı.
Ramazanın bitmesine sayılı günler kala bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi'ni dün gece eda edildi. Kur'an-ı Kerim'in indirildiği bu özel gecede milyonlarca Müslüman camilere akın ederek ibadetlerini yerine getirirken dualar ederek huzur ve umut atmosferini yaşadı. A Haber'de Tahir İnan'ın sunduğu Sahur Vakti programında Kadir Gecesi'nin önemi masaya yatırılırken İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ekrem Demirli Kur'an-ı Kerim'in indirilme sürecini anlatarak çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.
VAHYİN DELİLİ PEYGAMBERİN YAŞADIĞI O "HAL"DİR
Vahyin mahiyetini anlamak için ilk bakılması gereken yerin Peygamber Efendimiz'in o anki durumu olduğunu belirten Prof. Dr. Ekrem Demirli, "Vahiy kadar Peygamber'in yaşadığı o vecd hali, cezbe hali, o titreme ve ürperme hali esas olandır. Vahyin nasıl bir şey olduğunu anlamak için bakacağımız yer Peygamber'dir" sözleriyle vahyin manevi ağırlığına dikkat çekti. Demirli, peygamberlik müessesesi ve kitap arasındaki ilişkiyi, "Peygamber delildir, Kur'an-ı Kerim de ona delildir; burada iki büyük delil yan yanadır" ifadeleriyle aktardı.
MUSA PEYGAMBER'İN ALLAH'I GÖRME İSTEĞİ
Hz. Musa'nın Allah'ı görme talebi ve sonrasında yaşananları tasvir eden Demirli, "Hz. Musa 'Rabbim bana kendini göster sana bakayım' dediğinde öyle bir ahval içindeydi ki, başka bir insan bunu söylese delirmiş olurdu ama Musa delirmedi" sözlerini kullandı. Dağın tecelli karşısında paramparça oluşunu anlatan Demirli, "Rabbi dağa tecelli etti, dağ paramparça oldu ve Musa bayılıp düştü. Kur'an-ı Kerim okurken bazen diliniz tutulur, işte bu öyle bir dehşet halidir" ifadeleriyle o anın sarsıcılığını dile getirdi.
MODERN ÇAĞDA MÜSLÜMAN DÜŞÜNCESİNİN DERİNLİĞİ
Günümüzde İslam düşüncesinin yeni bir perspektife ihtiyaç duyduğunu savunan Prof. Dr. Ekrem Demirli, "Modern çağda tasavvuf veya kelam bir şey söylüyor devri geçti. Bugün Müslüman düşüncesi bütün bu kaynaklardan beslenerek derinliği ve perspektifi olan tek bir düşünceye doğru gitmelidir" değerlendirmesini yaptı. Demirli, dindarlığın amacını Cüneyd-i Bağdadi'nin sözleriyle açıklayarak, "Kişi kendi birliğiyle ferdiyetine ermiş olmalıdır. Fert olmak, Necm Suresi'nde zikredilen o hakikattir; ağır bir sözün insana gelmesidir" ifadelerini kullandı.
KUR'AN-I KERİM'İN GÖNDERİLME SÜRECİ
Vahyin inişi sırasında yaşanan fiziksel değişimlere de değinen Demirli "Peygamber Efendimiz vahiy geldiğinde terlerdi. Kur'an okurken bazen her şeyi tam anlamıyla kavrayamayabiliriz ama orada 'Kavlen Sekila' yani ağır bir söz gelmiş oluyor" sözleriyle vahyin ne denli büyük bir yük olduğunu hatırlattı. Demirli, mutlak tevhid makamının insanı bütünleştiren gücüne vurgu yaparak, "İnsan elinin, kolunun, gözünün ayrı olduğu parça parça bir varlıktır ama bu makam mutlak bir tevhid makamıdır" ifadeleriyle konuşmasını sonlandırdı.