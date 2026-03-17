Kadir Gecesi'nin önemi nedir? Vahyin sırrı ve manevi vecd

Ramazanın bitmesine sayılı günler kala bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi'ni dün gece eda edildi. Kur'an-ı Kerim'in indirildiği bu özel gecede milyonlarca Müslüman camilere akın ederek ibadetlerini yerine getirirken dualar ederek huzur ve umut atmosferini yaşadı. A Haber'de Tahir İnan'ın sunduğu Sahur Vakti programında Kadir Gecesi'nin önemi masaya yatırılırken İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ekrem Demirli Kur'an-ı Kerim'in indirilme sürecini anlatarak çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

VAHYİN DELİLİ PEYGAMBERİN YAŞADIĞI O "HAL"DİR

Vahyin mahiyetini anlamak için ilk bakılması gereken yerin Peygamber Efendimiz'in o anki durumu olduğunu belirten Prof. Dr. Ekrem Demirli, "Vahiy kadar Peygamber'in yaşadığı o vecd hali, cezbe hali, o titreme ve ürperme hali esas olandır. Vahyin nasıl bir şey olduğunu anlamak için bakacağımız yer Peygamber'dir" sözleriyle vahyin manevi ağırlığına dikkat çekti. Demirli, peygamberlik müessesesi ve kitap arasındaki ilişkiyi, "Peygamber delildir, Kur'an-ı Kerim de ona delildir; burada iki büyük delil yan yanadır" ifadeleriyle aktardı.