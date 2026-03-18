Kur'an-ı Kerim ve ümmet bilinci! Dünya Kur'an-ı Kerim Güzel Okuma Birincisi Kurra Hafız Sadien A Haber'de
Ramazan ayının bitmesine son 2 gün kala A Haber'de Tahir İnan'ın sunduğu Sahur Vakti programında Kur'an-ı Kerim ve ümmet bilinci konusu masaya yatırıldı. Programda Dünya Kur'an-ı Kerim Güzel Okuma Birincisi Kurra Hafız Abdurrahman Sadien Kur'an-ı Kerim tilaveti okurken, İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ekrem Demirli ise konuya ilişkin çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.
İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ekrem Demirli ise Kur'an-ı Kerim ve ümmet bilinci konusuna ilişkin Sahur Vakti programında değerlendirmelerde bulundu.
TASAVVUR EKSİKLİĞİ VE KADİM KİTABA BAKIŞ
Günümüz toplumunun kutsal kelama bakışındaki temel hatayı deşifre eden Demirli, "Benim kanaatime göre modern çağda Müslüman toplumun Kur'an-ı Kerim ile ilgili en ciddi meselesi, Kur'an-ı Kerim'i kadim bir kitap olarak nasıl düşüneceği hakkında bir tasavvurunun olmayışıdır. Geçmişte, yani geleneksel olarak Müslüman toplumun kendi sünnetiyle, kendi geleneğiyle bugün arasındaki en ciddi farklardan bir tanesi Kur'an-ı Kerim'e bakışta ortaya çıkıyor." sözleriyle derin bir toplumsal yaraya parmak bastı.
KİTAPLARIN ÖTESİNDE BİR HAKİKAT: ALLAH İLE İRTİBAT
Eski nesillerin Kur'an ile kurduğu samimi bağı anlatan Ekrem Demirli, "Önceki Müslüman cemaat ve toplum, Kur'an-ı Kerim'in kendisini bir defa kitaplardan bir kitap olarak görmezdi; o bambaşka bir şeydir. Kur'an-ı Kerim bahis mevzu olduğunda en önemli konu aslında sözlük anlamından ziyade irtibat anlamıdır. Kur'an-ı Kerim'in kendisi, Allah ile, yani bütün evreni var eden ve bizi yaratan Allah ile aramızdaki sözlü iletişimdir, yani irtibattır." şeklinde konuştu.
HABLU'LLAH: ALLAH'IN SARSILMAZ SAĞLAM İPİ
Kur'an-ı Kerim'in insanı Allah'a bağlayan bir halat olduğunu vurgulayan Demirli, "Onun dilini bilip bilmememizden öte bir irtibat devam ediyor. Bu bakımdan Kur'an-ı Kerim'i açıklayan, tefsir eden en iyi kelimelerden birisi Hablu'llahi'l-Metin veya Urvetu'l-Vuska'dır. Allah'ın sağlam ipi demek. Bu bir ip ve Allah ile bizim aramızdaki bir bağ. Dolayısıyla biz o ipe dokunduğumuzda aslında Allah ile aramızda irtibat gerçekleşmiş oluyor." sözleriyle kutsal bağın mahiyetini açıkladı.