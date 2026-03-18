Kur'an-ı Kerim ve ümmet bilinci! Dünya Kur'an-ı Kerim Güzel Okuma Birincisi Kurra Hafız Sadien A Haber'de

Ramazan ayının bitmesine son 2 gün kala A Haber'de Tahir İnan'ın sunduğu Sahur Vakti programında Kur'an-ı Kerim ve ümmet bilinci konusu masaya yatırıldı. Programda Dünya Kur'an-ı Kerim Güzel Okuma Birincisi Kurra Hafız Abdurrahman Sadien Kur'an-ı Kerim tilaveti okurken, İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ekrem Demirli ise konuya ilişkin çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

İslam dünyasında birlik ve beraberliğin en güçlü dayanaklarından biri olan Kur'an-ı Kerim, ümmet bilincinin inşasında temel bir rehber oluşturuyor. A Haber'de Ramazan ayı boyunca ekrana gelen Sahur Vakti programında Kur'an-ı Kerim ve ümmet bilinci masaya yatırılırken Dünya Kur'an-ı Kerim Güzel Okuma Birincisi Kurra Hafız Abdurrahman Sadien programda Kur'an-ı Kerim tilaveti okudu.

DÜNYA KUR'AN-I KERİM GÜZEL OKUMA BİRİNCİSİ KURRA HAFIZ ABDURRAHMAN SADİEN A HABER'DE

İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ekrem Demirli ise Kur'an-ı Kerim ve ümmet bilinci konusuna ilişkin Sahur Vakti programında değerlendirmelerde bulundu.

ALLAH İLE İLETİŞİMİN ANAHTARI: KUR'AN-I KERİM

TASAVVUR EKSİKLİĞİ VE KADİM KİTABA BAKIŞ

Günümüz toplumunun kutsal kelama bakışındaki temel hatayı deşifre eden Demirli, "Benim kanaatime göre modern çağda Müslüman toplumun Kur'an-ı Kerim ile ilgili en ciddi meselesi, Kur'an-ı Kerim'i kadim bir kitap olarak nasıl düşüneceği hakkında bir tasavvurunun olmayışıdır. Geçmişte, yani geleneksel olarak Müslüman toplumun kendi sünnetiyle, kendi geleneğiyle bugün arasındaki en ciddi farklardan bir tanesi Kur'an-ı Kerim'e bakışta ortaya çıkıyor." sözleriyle derin bir toplumsal yaraya parmak bastı.

KİTAPLARIN ÖTESİNDE BİR HAKİKAT: ALLAH İLE İRTİBAT

Eski nesillerin Kur'an ile kurduğu samimi bağı anlatan Ekrem Demirli, "Önceki Müslüman cemaat ve toplum, Kur'an-ı Kerim'in kendisini bir defa kitaplardan bir kitap olarak görmezdi; o bambaşka bir şeydir. Kur'an-ı Kerim bahis mevzu olduğunda en önemli konu aslında sözlük anlamından ziyade irtibat anlamıdır. Kur'an-ı Kerim'in kendisi, Allah ile, yani bütün evreni var eden ve bizi yaratan Allah ile aramızdaki sözlü iletişimdir, yani irtibattır." şeklinde konuştu.

HABLU'LLAH: ALLAH'IN SARSILMAZ SAĞLAM İPİ

Kur'an-ı Kerim'in insanı Allah'a bağlayan bir halat olduğunu vurgulayan Demirli, "Onun dilini bilip bilmememizden öte bir irtibat devam ediyor. Bu bakımdan Kur'an-ı Kerim'i açıklayan, tefsir eden en iyi kelimelerden birisi Hablu'llahi'l-Metin veya Urvetu'l-Vuska'dır. Allah'ın sağlam ipi demek. Bu bir ip ve Allah ile bizim aramızdaki bir bağ. Dolayısıyla biz o ipe dokunduğumuzda aslında Allah ile aramızda irtibat gerçekleşmiş oluyor." sözleriyle kutsal bağın mahiyetini açıkladı.

FATİHA'NIN TÜRKÇEDEKİ İZLERİ

Kur'an ile bin yıllık yoğrulma sürecine değinen Demirli, "Çinli olsaydık ya da hiçbir şey bilmiyor olsaydık bile o bize etki ederdi. Ancak Türkiye için o tam geçerli değildir. Çünkü Türkiye'de bin senedir aşağı yukarı bu kitapla yoğrulduğumuz için mutlaka bir yerinden tutarız. Fatiha suresiyle ilgili söylenen meşhur bir cümle vardır: Türklerin ana dilindeki gibidir. Bütün kelimeler, mesela Hamd, Rab, Alem, Rahman, Rahim, Malik, Din, Yevm; bunların hepsi Türkçede bir şekilde vardır." diyerek kültürel damarlarımıza dikkat çekti.

"KUN" EMRİ VE YARATICI KELAMIN SIRRI

Kur'an-ı Kerim'in yaratıcı kudretin bir tecellisi olduğunu söyleyen Prof. Dr. Ekrem Demirli, "Dilimizle Kur'an-ı Kerim ilişkisi farklıdır ama hiçbir şey bilmesek bile o bize etki eder. Çünkü oradaki müessir aslında Allah'ın kendisidir, Allah'ın sözüdür. Kur'an-ı Kerim'de bir ayet-i kerime vardır; Allah bir şeyi var etmek istediğinde ona 'Ol' der. İşte o 'Ol' sözü aslında Kur'an-ı Kerim'in kendisidir. Bu bakımdan Kur'an-ı Kerim müessirdir ve tırnak içerisinde söylüyorum; yaratıcıdır. İnsan onu okuduğunda marifetler, bilgiler ortaya çıkar; insanı değiştirir ve dönüştürür." sözleriyle konuşmasını tamamladı.

İslamda isimlerin önemiİSLAM'DA İSİMLERİN ÖNEMİ
Kadir Gecesinin önemi nedir?KADİR GECESİ'NİN ÖNEMİ NEDİR?
Müslümanlıkta iki merkez: Kuran-ı Kerim ve NübüvvetMÜSLÜMANLIKTA İKİ MERKEZ: KUR'AN-I KERİM VE NÜBÜVVET
İslam toplumunun inşaasında nübüvvet etkisiİSLAM TOPLUMUNUN İNŞAASINDA NÜBÜVVET ETKİSİ

