Kur'an-ı Kerim ve ümmet bilinci! Dünya Kur'an-ı Kerim Güzel Okuma Birincisi Kurra Hafız Sadien A Haber'de

Ramazan ayının bitmesine son 2 gün kala A Haber'de Tahir İnan'ın sunduğu Sahur Vakti programında Kur'an-ı Kerim ve ümmet bilinci konusu masaya yatırıldı. Programda Dünya Kur'an-ı Kerim Güzel Okuma Birincisi Kurra Hafız Abdurrahman Sadien Kur'an-ı Kerim tilaveti okurken, İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ekrem Demirli ise konuya ilişkin çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

İslam dünyasında birlik ve beraberliğin en güçlü dayanaklarından biri olan Kur'an-ı Kerim, ümmet bilincinin inşasında temel bir rehber oluşturuyor. A Haber'de Ramazan ayı boyunca ekrana gelen Sahur Vakti programında Kur'an-ı Kerim ve ümmet bilinci masaya yatırılırken Dünya Kur'an-ı Kerim Güzel Okuma Birincisi Kurra Hafız Abdurrahman Sadien programda Kur'an-ı Kerim tilaveti okudu. DÜNYA KUR'AN-I KERİM GÜZEL OKUMA BİRİNCİSİ KURRA HAFIZ ABDURRAHMAN SADİEN A HABER'DE İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ekrem Demirli ise Kur'an-ı Kerim ve ümmet bilinci konusuna ilişkin Sahur Vakti programında değerlendirmelerde bulundu. ALLAH İLE İLETİŞİMİN ANAHTARI: KUR'AN-I KERİM TASAVVUR EKSİKLİĞİ VE KADİM KİTABA BAKIŞ Günümüz toplumunun kutsal kelama bakışındaki temel hatayı deşifre eden Demirli, "Benim kanaatime göre modern çağda Müslüman toplumun Kur'an-ı Kerim ile ilgili en ciddi meselesi, Kur'an-ı Kerim'i kadim bir kitap olarak nasıl düşüneceği hakkında bir tasavvurunun olmayışıdır. Geçmişte, yani geleneksel olarak Müslüman toplumun kendi sünnetiyle, kendi geleneğiyle bugün arasındaki en ciddi farklardan bir tanesi Kur'an-ı Kerim'e bakışta ortaya çıkıyor." sözleriyle derin bir toplumsal yaraya parmak bastı.

KİTAPLARIN ÖTESİNDE BİR HAKİKAT: ALLAH İLE İRTİBAT Eski nesillerin Kur'an ile kurduğu samimi bağı anlatan Ekrem Demirli, "Önceki Müslüman cemaat ve toplum, Kur'an-ı Kerim'in kendisini bir defa kitaplardan bir kitap olarak görmezdi; o bambaşka bir şeydir. Kur'an-ı Kerim bahis mevzu olduğunda en önemli konu aslında sözlük anlamından ziyade irtibat anlamıdır. Kur'an-ı Kerim'in kendisi, Allah ile, yani bütün evreni var eden ve bizi yaratan Allah ile aramızdaki sözlü iletişimdir, yani irtibattır." şeklinde konuştu.