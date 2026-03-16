Ramazan ayının en kıymetli gecelerinden biri olan Kadir gecesi, Kur’ân-ı Kerîm’de adı geçen ve fazileti açıkça bildirilen mübarek bir gecedir. Kur’an’ın indirilmeye başlandığı bu gece, Müslümanlar için rahmet, mağfiret ve bereket vesilesi kabul edilir. Kur’an’da yer alan Kadir Suresi, bu gecenin değerini ve insanlık için taşıdığı anlamı anlatır.

Kur'an-ı Kerim'in doksan yedinci suresi olan Kadir Suresi, İslam dünyasında büyük bir öneme sahip olan Kadir Gecesi'ni konu edinir. "İnnâ enzelnâ" ifadesiyle başlayan bu sure, Kur'an'ın indirilmeye başlandığı geceyi haber verir. Adını, sure içinde üç defa geçen ve "Kadir Gecesi" anlamına gelen "leyletü'l-kadr" ifadesinden alır. Surede bu gecenin bin aydan daha hayırlı olduğu, Allah'ın izniyle meleklerin yeryüzüne indiği ve tan yerinin ağarmasına kadar gecenin huzur ve esenlikle dolu olduğu bildirilir.

Bismillahirrahmanirrahim.

1- İnnâ enzelnâhu fî leyleti-lkadr.

2- Vemâ edrâke mâ leyletu-lkadr.

3- Leyletu-lkadri ḣayrun min elfi şehr.

4- Tenezzelu-lmelâ-iketu ve-rrûhu fîhâ bi-iżni rabbihim min kulli emr.

5- Selâmun hiye hattâ matla'i-lfecr.

Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın adıyla.

1- Biz Kur'an'ı Kadir gecesinde indirdik.

2- Sen Kadir gecesinin ne olduğunu bilir misin?

3- Kadir gecesi, bin aydan daha hayırlıdır.

4- O gecede melekler ve Ruh, Rablerinin izniyle her türlü iş için yeryüzüne iner de iner.

5- Bütünüyle esenliktir o gece, tâ şafak atıncaya kadar.

🕌KADİR SURESİNİN KONUSU

Kadir Suresi, Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı gecenin faziletini anlatır. Surede, Kadir gecesinin insanlık için taşıdığı değer ve bu gecede gerçekleşen ilahi rahmet vurgulanır. Kur'an'ın indirilmeye başlamasıyla birlikte bu gece, bütün zamanların en bereketli ve en kıymetli gecelerinden biri olarak kabul edilmiştir. Ayrıca gecenin tan yerinin ağarmasına kadar esenlik ve huzurla dolu olduğu ifade edilir.

🕌KADİR SURESİNİN İNİŞ SEBEBİ

Rivayetlere göre Resûl-i Ekrem'e ümmetinin ömrü gösterilmişti. Peygamber Efendimiz, önceki ümmetlerin ömrüne kıyasla kendi ümmetinin ömrünü daha kısa bulmuş ve onların uzun ömürlü insanlar kadar ibadet edemeyeceğini düşünmüştü. Bunun üzerine Yüce Allah, ümmet-i Muhammed'e büyük bir lütuf olarak bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi'ni ihsan etti. (Kaynak: Muvatta', İ'tikâf 15)

Başka bir rivayete göre ise Allah Resûlü bir gün sahabelerine İsrailoğulları'ndan Şem'ûn-i Gâzî adlı bir kişiden söz etmişti. Bu kişinin bin ay boyunca Allah yolunda mücadele ettiği ve gecelerini ibadetle geçirdiği anlatılmıştı. Sahabeler buna hayret etmiş ve gıpta etmişti. Bunun üzerine Allah Teâlâ, ümmet-i Muhammed'e olan rahmetini göstermek için Kadir Suresi'ni indirmiştir. (Kaynak: Vâhidî, Esbâbu'n-nüzûl, s. 486)

🌙 KADİR SURESİ TEFSİRİ

“İnnâ enzelnâ” ifadesiyle başlayan bu sure, Kur’an’ın indirilmeye başlandığı geceyi haber verir. (Kaynak: Diyanet)

🤲1, 2 ve 3. AYETLER

﴾1﴿Biz onu (Kur'an'ı) Kadir gecesinde indirdik.

﴾2﴿Bilir misin nedir Kadir gecesi?

﴾3﴿Kadir gecesi bin aydan hayırlıdır.

Kadr kelimesi sözlükte "güç, hüküm, değer, şeref" gibi anlamlara gelir. Özellikle Kur'an'ın bu gecede indirilmesinin geceyi şereflendirdiğini ve kadrini yücelttiğini ifade etmek üzere ona bu isim verilmiştir. Bu sûre inmeden önce gecenin böyle bir ismi yoktu. Duhân sûresinde, "Biz onu mübarek bir gecede indirdik" (44/3) buyurularak bu gecenin bereketli, hayırlı, uğurlu, önemli ve kutsal bir gece olduğu açıkça ifade edilmiştir. Sûrenin ilk âyetinde Kur'an'ın bu gecede, Bakara sûresinde de (2/185) ramazan ayında indirildiği belirtilmiştir. Buna göre Kadir gecesinin ramazan ayı içerisinde olduğu açıktır; ramazanın hangi gecesine denk geldiği konusunda farklı görüşler vardır. Bununla birlikte, Buhârî ve Müslim'in kaydettiği, Hz. Âişe'ye isnad edilen, Alak sûresinde naklettimiz bir hadiste Hz. Peygamber'e ilk vahyin Ramazan'ın 27. gecesinde geldiği bildirilmiş; bu sebeple Kadir gecesinin Ramazan'ın 27. gecesi olduğu yönünde genel bir kanaat oluşmuştur. Bazı rivayetlere göre Kur'an bu ayın son on günü içinde inmeye başlamıştır (Kurtubî, XVI, 124). Kadir gecesinin kesin olarak bildirilmemesi, insanların o gecede kazanacakları sevaplara güvenip diğer zamanlarda kulluk görevlerini ihmal etmelerini önlemek gibi bazı sebep ve hikmetlerle açıklanmıştır.

Müfessirler, "Biz onu Kadir gecesinde indirdik" diye çevirdiğimiz 1. âyetteki "o" zamiriyle Kur'an'ın kastedildiği konusunda ittifak etmişlerdir (bk. Taberî, XXX, 166; Râzî, XXXII, 27; Şevkânî, V, 554). Kur'an'ın, zamirle anlaşılacak derecede apaçık bilinen, tanınan, şanı yüce bir kitap olduğunu göstermek için adının açıkça anılmadığı belirtilir. "Biz onu indirdik" ifadesinden, "tamamını indirdik" veya "indirmeye başladık" mânaları anlaşılabilir. Âlimlerin çoğu, âyette "peyderpey indirdik" anlamındaki nezzelnâ yerine "indirdik" anlamındaki enzelnâ fiilinin kullanılmasını gerekçe göstererek burada Kur'an'ın tamamının ulûhiyyet makamından dünya semasına indirilmesinin söz konusu edildiğini ileri sürmüşlerdir. Bazı âlimler ise bu âyetle doğrudan Hz. Peygamber'e gelen Alak sûresinin ilk âyetlerinin kastedildiği kanaatindedirler. Her iki yoruma göre de söz konusu zaman diliminin Kur'an-ı Kerîm'in indirilişine sahne olduğu ve bu olayla büyük bir değer kazandığı için bu sûrede ona "leyletü'l-Kadr" denilmiştir (M. Sait Özervarlı, "Kadr Sûresi", DİA, XXIV, 140-141).

"Bilir misin nedir Kadir gecesi?" meâlindeki 2. âyete cevap veren sonraki âyetlerde onun tarihinin açıklanması yerine bu gecenin önemi, insanlar için hayır ve bereketi üzerinde durulmuştur. Duhân sûresinde de Kur'an'ın "mübarek bir gecede" indirildiği belirtilerek hüküm ve hikmet içeren bütün işlerin bu gecede ayrıldığı, belirlendiği ifade edilir (Duhân 44/3-4).

Müfessirlerin bir kısmı, Kadir gecesinin bin aydan hayırlı olduğunu bildiren 3. âyeti hakiki mânasında anlayarak bu gecede yapılan ibadet ve hayırların, içinde Kadir gecesinin bulunmadığı bin ayda yapılanlardan daha çok sevap getireceğini belirtirler. Başka bir yoruma göre buradaki bin sayısı çokluktan kinayedir. Nitekim birçok dilde olduğu gibi Arapça'da da bin sayısı büyük çoklukları anlatmak için kullanılmaktadır. Şu halde bu âyette Kadir gecesinde yapılan ibadet ve iyiliklerin diğer bütün zamanlarda yapılanlardan daha çok sevap getireceği ifade edilmiş olmaktadır (Şevkânî, V, 555; İbn Âşûr, XXX, 459).

Kaynak: Kur'an Yolu Tefsiri Cilt:5 Sayfa: 658-659

🤲4 ve 5. AYETLER

﴾4﴿O gece melekler ve ruh, rablerinin izniyle her bir iş için iner dururlar.

﴾5﴿O gece tan yeri ağarıncaya kadar esenlik doludur.

Burada Kadir gecesinin bin aydan hayırlı oluşunun başka bazı sebepleri açıklanmaktadır. Bu gece Allah Teâlâ'nın vereceği görevleri üstlenmek üzere melekler ve ruh yeryüzüne inerler. Müfessirlerin çoğunluğuna göre 4. âyetteki "ruh"tan maksat Cebrâil'dir (krş. Şuarâ 26/193-194).

Cebrâil meleklerden biri olmakla birlikte makamının yüksekliğini ve şanının yüceliğini göstermek üzere ayrıca zikredilmiştir. Ruha "meleklerin ileri gelenleri, meleklerin dışında Allah'ın görünmez ordularından bir ordu, rahmet" vb. mânalar verenler de vardır (Râzî, XXXII, 34; Şevkânî, V, 555).

5. âyette bu gecenin esenlik ve mutluluk gecesi olduğu ifade edilmiştir. Zira melekler gecenin başından itibaren şafak sökünceye kadar gruplar halinde inerek müminlere selâm verirler. Bu durum gecenin karanlığı çekilinceye kadar devam eder. Kadir gecesinde Allah Teâlâ rahmân ismiyle tecelli etmekte, –Duhân sûresinin 4-6. âyetlerinden de anlaşıldığı üzere– bu tecelli en az bir yıl boyunca genel esenliğin devamını sağlamakta, düzeni ve dengeyi korumaktadır. Bu sebeple ramazanın son on gününe girildiğinde Hz. Peygamber dünyevî işlerden uzaklaşıp mescidde itikâfa çekilir, vaktini daha çok ibadet ve tefekkürle geçirirdi (Buhârî, "İ'tikâf", 1; Müslim, "İ'tikâf", 1-5).

Dolayısıyla müminler de Kadir gecesini ibadetle ve dualarla ihya etmelidirler. Hz. Âişe bu gecenin nasıl ihya edileceğini Hz. Peygamber'e sormuş, o da "Allahım! Sen affedicisin, affı seversin, beni affet! de" şeklinde cevap vermiştir (Tirmizî, "Da'avât", 84; İbn Mâce, "Duâ", 5).



Kadir gecesi, "kandil geceleri" denilen ve zamanla İslâm kültür tarihinde kutlu olduğuna inanılıp çeşitli ibadetlerle ihya edilen, hatta merasimlerle kutlanan gecelerden biri ve en önemlisidir (geniş bilgi için bk. Halit Ünal, "Berat Gecesi", DİA, V, 475-476; M. Sait Özervarlı-Mustafa Uzun, "Kadir Gecesi", a.g.e., XXIV, 124-127; Nebi Bozkurt, "Kandil", a.g.e., XXIV, 300-301).

Kaynak: Kur'an Yolu Tefsiri Cilt:5 Sayfa:657-660