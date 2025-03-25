Kadir Gecesi namazı kaç rekat? 2 veya 100 rekat kılınır mı? Faziletleriyle detaylar
İslam alemi için büyük manevi anlamlar taşıyan Kadir Gecesi, affın, rahmetin ve bereketin arttığı mübarek bir gecedir. Kur'an-ı Kerim'in inmeye başladığı bu kutlu gece 26 Mart Çarşamba günü idrak edilecek. Bu özel gecede Müslümanlar, ibadetlerini artıracak, hayır işlerinde yarışacak. Peki Kadir Gecesi'nde kaç rekat namaz kılınmalı, hangi sureler okunmalıdır? İşte faziletleriyle detaylar…
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 25.03.2025 13:43