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Kadir Gecesi namazı kaç rekat? 2 veya 100 rekat kılınır mı? Faziletleriyle detaylar

İslam alemi için büyük manevi anlamlar taşıyan Kadir Gecesi, affın, rahmetin ve bereketin arttığı mübarek bir gecedir. Kur'an-ı Kerim'in inmeye başladığı bu kutlu gece 26 Mart Çarşamba günü idrak edilecek. Bu özel gecede Müslümanlar, ibadetlerini artıracak, hayır işlerinde yarışacak. Peki Kadir Gecesi'nde kaç rekat namaz kılınmalı, hangi sureler okunmalıdır? İşte faziletleriyle detaylar…

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 25.03.2025 13:43
Kadir Gecesi namazı kaç rekat? 2 veya 100 rekat kılınır mı? Faziletleriyle detaylar

Ramazan ayının son günlerinde idrak edilen ve Kur'an-ı Kerim'in yeryüzüne indirilmeye başlandığı gece olarak bilinen Kadir Gecesi, İslam alemi için büyük bir manevi öneme sahiptir. Ayet-i kerimelerde "bin aydan daha hayırlı" olduğu bildirilen bu mübarek gecede yapılan ibadetlerin sevabı katbekat artmaktadır. Kadir Gecesi'nde namaz kılmak isteyen Müslümanlar, bu özel gecede nasıl ibadet edeceklerini araştırıyor. İşte Kadir Gecesi'nde kılınacak namazlar…

Kadir Gecesi namazı kaç rekat? 2 veya 100 rekat kılınır mı? Faziletleriyle detaylar

Kadir Gecesi'nde Hangi Namazlar Kılınır?


Kadir Gecesi, Kur'an-ı Kerim'in nazil olmaya başladığı, bin aydan daha hayırlı kabul edilen mübarek bir gecedir. Peygamber Efendimiz (s.a.v), bu geceyi ibadetle geçirmenin önemine şu hadis-i şerifinde dikkat çekmiştir.

"Kadir gecesini, fazilet ve kudsiyetine inanarak ve sevabını yalnız Allah'tan bekleyerek ibadet ve taatle geçiren kimsenin (kul hakkı hariç) geçmiş günahları bağışlanır." (Müslim, Müsafirin, 175)

Kadir Gecesi namazı kaç rekat? 2 veya 100 rekat kılınır mı? Faziletleriyle detaylar

Kadir Gecesi'inde Kur'an-ı Kerim okunmalı, nafile namazlar kılınmalı, bilerek ya da bilmeyerek yaptığımız hatalar / yanlışlardan dolayı tevbe ve istiğfar etmeli, dua ve zikirle meşgul olmalı ve ihtiyacı olan birine yardımcı olmalıdır.

Kadir Gecesi namazı kaç rekat? 2 veya 100 rekat kılınır mı? Faziletleriyle detaylar

Kadir Gecesi'nde belli bir namaz sayısı zorunlu değildir. Bu mübarek gecede nafile namazlar kılınması tavsiye edilmiştir. İsteyen dilediği kadar rekat kılabilir. Nafile namazların yanı sıra teheccüd namazı, hacet namazı veya tesbih namazı kılınabilir.

Kadir Gecesi namazı, yatsı namazından sonra başlar ve imsak vaktine kadar devam edebilir. Vitir namazının ardından kılınması tavsiye edilir. Gecenin ilerleyen saatlerinde, özellikle sahur vakti kılınması da uygundur.

Kadir Gecesi namazı kaç rekat? 2 veya 100 rekat kılınır mı? Faziletleriyle detaylar

Kadir Gecesi Namazı Kaç Rekat, Nasıl Kılınır?


Kadir Gecesi namazı genellikle 4 rekat ya da 12 rekat olarak kılınır. Her iki rekatta bir selam verilerek kılınır. Namaz sonrasında bolca dua edilmesi tavsiye edilir.

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