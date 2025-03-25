Kadir Gecesi namazı kaç rekat? 2 veya 100 rekat kılınır mı? Faziletleriyle detaylar

Ramazan ayının son günlerinde idrak edilen ve Kur'an-ı Kerim'in yeryüzüne indirilmeye başlandığı gece olarak bilinen Kadir Gecesi, İslam alemi için büyük bir manevi öneme sahiptir. Ayet-i kerimelerde "bin aydan daha hayırlı" olduğu bildirilen bu mübarek gecede yapılan ibadetlerin sevabı katbekat artmaktadır. Kadir Gecesi'nde namaz kılmak isteyen Müslümanlar, bu özel gecede nasıl ibadet edeceklerini araştırıyor. İşte Kadir Gecesi'nde kılınacak namazlar…