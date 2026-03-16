Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, Ramazan ayının özellikle son günlerinde yapılan samimi duaların büyük bir rahmet vesilesi olduğunu ifade ederek, İslam alimlerinin kalpten gelen niyazlarının Müslümanlar için önemli bir örnek olduğunu belirtiyor. Hatipoğlu, büyük alimlerden İmâm Şafiî'ye atfedilen ve Allah'a sığınmayı, O'na yönelmeyi anlatan bu duanın da müminlerin sıkça okuyabileceği anlamlı dualardan biri olduğunu dile getiriyor. 🌙İMÂM ŞAFİÎ'NİN DUÂSI O'ndan başka ilah yoktur. O, üstündür, hikmet sahibidir. Muhakkak ki Allah katında din, İslâm'dır. Ben de Allah'ın tanık olduğu şeye tanıklık ederim ve bu tanıklığı, Allah'a emanet ederim, onu bana kıyamet gününde versin. Allah'ım her türlü âfet ve belâdan, gece ve gündüz gelecek musibetlerden, kutsallığının nuruna, kutluluğunun büyüklüğüne, temizliğinin azametine sığınırım. Hayırdan başka bizi her şeyden koru, bize yalnız hayır ver Allah'ım. Sığınacağım varlık sensin, sana sığınırım, sığınılacak yer sensin, sana iltica ederim, yalnız senden yardım dilerim, ey huzurunda zorbaların küçüldüğü, Firavunların boyunlarının eğildiği Rabbim. Senin yüzüstü bırakmandan, örttüğünü açmandan, senin zikrini unutmaktan, şükründen yüz çevirmekten sana sığınırım. Gece ve gündüz, uykuda ve uyanıkken, hazarda ve seferde, hayatta ve ölünce senin himayendeyim. Seni anmak benim şiarım, seni övmek benim örtümdür. Senden başka ilah yoktur. Azametini yüceltmek için, zatının yüceliğini anmak için seni tespih eder, sana hamd ederim. Ya Rabbi Beni yüz üstü bırakma, kullarının şerrinden beni koru. 🤲KADİR GECESİ'NDE OKUNACAK SURELER VE ZİKİRLER

BU GECE NE YAPMALI? Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, bin aydan daha hayırlı kabul edilen Kadir Gecesi'nin ibadet, dua ve muhasebe ile değerlendirilmesi gerektiğini belirterek, müminlerin bu mübarek geceyi en güzel şekilde ihya etmesi için yapılması gerekenleri şöyle sıralıyor: 1- Bu gece Kur'an-ı Kerim gecesidir. Kur'an'la ahdimizi, birlikteliğimizi yenileyeceğimiz bir fırsat gecesidir. Bol bol Kur'an okumak lazım bu gece. Düşünerek. Anlamını da okuyarak. İbret alarak. Kendimizle hesaplaşarak. Kur'an'ı niye terk ettiğimizi kendimize sorarak. Kur'an'ı Kerim'in sadece okunmak için değil de, anlaşılmak için, yaşanmak için indiğini düşünerek. 2- Bu gece tevbe edelim. Günahımız var. Hepimizin. Günahsız olanımız yoktur. Ufak günahlar bile olsa. Belki ufak bildiğimiz günahımız, Allah katında çok büyüktür. 3- Annemizin ve babamızın duasınıalalım. Vefat etmişlerse, okuyalım onlara. Mezarlarına gidelim. Baba ve annesi sağken duasını alamayanlardan olmayalım. 4- Kaza namazlarımızı kılalım. Vakit dar. Zaman çabuk geçiyor. Bakın, ne kadar hızlı akıyor her şey. Çevrenize bakınız. Daha dün konuştuğunuz çok kişi bugün belki hayatta değillerdir. Fırsatı kaçırmayalım. 5- Kul haklarını helal ettirelim. 6- İçki, kumar gibi kötü alışkanlıklarımızdan uzaklaşalım. Günahlar bizi bırakmadan, biz onları bırakalım. Yıllarca içki içen birisi, Allah için içkiyi bırakamıyor da, hastalandıktan sonra doktorun talimatıyla bırakmak zorunda kalıyorsa bunun ne kadar değeri olur? O zaten bırakacak artık. Keşke daha önce Rab'binin hatırı için bırakabilse. 7- Bol bol dua edelim. Bu gece dua gecesidir. Kendimize, birbirimize, ülkemize, sevdiklerimize dua edelim.

9 SORUDA KADİR GECESİ'NE DAİR TÜM MÜSLÜMANLARIN BİLMESİ GEREKENLER Kur'an-ı Kerim'de bin aydan daha hayırlı olduğu bildirilen bu müstesna gecenin anlamı, hikmeti ve nasıl değerlendirilmesi gerektiğine dair merak edilenleri Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu detaylarıyla anlattı. 🕌Kadir Gecesi neden bu kadar önemli? Kadir Gecesi, Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı gece olarak İslam tarihinde ayrı bir yere sahip. Kur'an'da yer alan Kadir Suresi'nde bu gecenin "bin aydan daha hayırlı" olduğu ifade edilir. Bu nedenle Müslümanlar için Kadir Gecesi, ibadet ve dua ile değerlendirilmesi gereken büyük bir fırsat olarak görülür.

🕌Kadir Gecesi'nde neler yaşanır? Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu'na göre bu mübarek gecede Cebrail Aleyhisselam ve sayısını yalnızca Allah'ın bildiği melekler yeryüzüne iner. Her biri kendilerine verilen görevleri yerine getirir. Kadir Suresi'nde de ifade edildiği gibi bu gece sabaha kadar manevi bir esenlik ve güven ortamı yaşanır. 🕌Bu geceye neden "Kadir Gecesi" denir? Kadir Gecesi isminin verilmesinin farklı anlamları bulunduğunu belirten Hatipoğlu, bu gecenin kadir ve kıymetinin çok yüksek olduğunu ifade ediyor. Bir başka anlam ise o gece yeryüzüne inen meleklerin çokluğu nedeniyle oluşan "darlık"tır. Arapçada "kadir" kelimesinin anlamlarından biri de darlık olarak bilinir.