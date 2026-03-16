Kadir Gecesi'ni nasıl ihya etmeli? Nihat Hatipoğlu önemli tavsiyeler verdi

Bin aydan daha hayırlı kabul edilen Kadir Gecesi, İslam dünyasında dualar ve ibadetlerle idrak ediliyor. Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, ilahiyatçı yazar Mustafa Akgül ve Dr. Umran Kılıçer, A Haber ekranlarında bu mübarek gecenin anlamını ve nasıl değerlendirilmesi gerektiğini anlattı.

Ramazan-ı Şerif'in kalbi olarak kabul edilen mübarek Kadir Gecesi'ne ulaşmanın huzur ve mutluluğu, milyonlarca Müslümanın gönlünü aydınlatıyor. Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı bu müstesna gece, inancımıza göre bin aydan daha hayırlı kabul ediliyor. Affın ve mağfiretin kapılarının sonuna kadar açıldığı bu mübarek vakitte, Müslümanlar dualarla, ibadetlerle ve Kur'an tilavetiyle gecenin bereketinden nasiplenmeye çalışıyor.

Kalplerin yumuşadığı, gönüllerin arındığı bu gecede müminler, Allah'a yönelip tövbe ve istiğfarla manevi bir arınma yaşıyor. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in, "İnanarak ve sevabını Allah'tan umarak Kadir Gecesi'ni ihya edenin geçmiş günahları affedilir" müjdesi ise bu gecenin önemini bir kez daha gözler önüne seriyor.

"MELEKLER YERYÜZÜNE KÜME KÜME İNER"

Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, A Haber ekranlarında yaptığı değerlendirmede Kadir Gecesi'nin manevi atmosferine dikkat çekti. Hatipoğlu, bu gecede meleklerin yeryüzüne inişinin büyük bir rahmet tecellisi olduğunu ifade ederek şöyle konuştu:

"Cebrail ancak vahiy için inerdi. Çok olağanüstü bir şey olursa Allah yeryüzüne, Cebrail'i indirir. İşte Cebrail o gece, yani bu gece meleklerle beraber yeryüzüne küme küme inerler ve her bir yere dağılırlar. Allah'ı zikreden, Allah'ı anan, bir iyilik yapan, merhamet eden, yetim hakkını yedirmeyen, kul hakkına el uzatmayan, garibanlara yardım eden, ne varsa, kim varsa melekler oraya inerler, onlara dua ederler.

Bol bol tövbe istiğfar etmek, garibanları aramak, mazlumları aramak, kaza namazı kılmak, Sevgili Peygamber'e salavat-ı şerif getirmek, bir yılımızı şöyle gözden geçirmemiz gerekiyor bu gece içinde."

"EN BÜYÜK DEĞERLENDİRME: KENDİNİ HESABA ÇEKMEK"

İlahiyatçı yazar Mustafa Akgül ise Kadir Gecesi'nin değerinin Kur'an-ı Kerim'in bu gecede indirilmeye başlanmasından kaynaklandığını belirtti. Akgül, bu gecenin Müslümanlar için büyük bir fırsat olduğunu vurguladı.

"Kadir Gecesi'nin farkı, Kur'an-ı Kerim'in kendisinde indirilmiş olmasından geliyor. Bin aydan hayırlıdır. Her ayı 30 gün kabul edersek öyle bir gece ki 30 bin geceden daha hayırlı. Allahü Teala'nın kullarını affetmesi için koyduğu bir vesiledir. Cenab-ı Allah bin ay gecikeni bile hedefine ulaştıracağını vaat ediyor. Öyleyse biz kullar, Allah'ın koyduğu bu fırsata yapışmamız lazım.

En büyük değerlendirme şekli muhasebe. Yani, ben Rabbimin ve Peygamberimin istediği hangi işleri yerine getiriyorum, hangilerini getirmiyorum? Yapmamam gerektiği halde, Cenab-ı Allah'ın ve Peygamberimin yasakladığı halde yaptığım hatalarım nelerdir? Bir kısım yanlış işler hayatının içine girmiş, yuvasını huzursuz edecek bazı yanlışlara başlamış veya adım atmış ise bu mübarek gecedir, ben bunda karar vereceğim. Bundan sonra kötülükleri hayatımdan çıkarıp ibadetlerimi tamamlayacağım derse en büyük değerlendirme bu olur.

Ramazan da bir aylık bir fırsat ayı, Kadir Gecesi bir gecelik bir fırsat ayı. Cenab-ı Allah fırsatlar koymuş, kulum bana dönsün gelsin diye. Ramazan'ı bir misafir olarak kabul ettiğimizde, onu hoş karşılamak, iyi ağırlamak ve hoş uğurlamak gerekiyordu. Şimdi giderken, eğer o misafirin bizden memnun olmasını istiyorsak, ey Allah'ın misafiri Ramazan, sen gidiyorsun ama gözün arkanda kalmasın. Bize kazandırdığın iyilikleri 11 ay devam ettireceğiz. Tövbe ettiğimiz kötülüklere de bir daha dönmeyeceğiz. Seni iyiliklerle donanmış, kötülüklerden uzaklaşmış Müslümanlar olarak seneye bekliyoruz dersek, onu iyi uğurlamış oluruz."

"KALPLER ALLAH'I ANMAKLA HUZUR BULUR"

İlahiyatçı yazar Dr. Umran Kılıçer de Ramazan ayının rahmet ve mağfiret iklimine dikkat çekerek Kadir Gecesi'nin Kur'an'da müjdelenen büyük bir nimet olduğunu ifade etti.

"Kur'an ayı, Ramazan ayı, sabır ayı, rahmet, mağfiret ayı olan bu ayda, "İnnâ enzelnâhu fî leyletil kadr" Kadir Gecesi'nde Kur'an-ı Kerim'i indirdik buyuruyor yüce Rabbimiz.

Kadir Gecesi'nin ne olduğunu bilir misin diye yine soruyla ayet-i kerimede beyan ederken, "Leyletul kadri hayrun min elfi şehr" Bin aydan daha hayırlı olan bir gece. 83 yıl, 4 aya tekabül eden bir hayattan bahsediliyor. Ve bu geceyi ihya eden kişinin 83 yıl 4 aya tekabül eden bütün günahlarının affına vesile olacağını Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem buyuruyorlar.

Bu geceye ulaşanın, tabii ki son 10 gecede gizli olduğu için, bu duayı devamlı her gecesini bir Kadir bilerek şöyle dua etmemizi tavsiye ediyor.

Özellikle Hazreti Ayşe annemiz soruyor: "Ya Resulallah, ben bu gece Kadir Gecesi'nin olduğunu bildiğim zaman ne yapayım?"

Allah Resulü şu duayı öğretiyor: "Allahümme inneke afüvvün kerîmün tuhibbül afve fa'fü anni." "Allah'ım! Sen çok affedicisin, affetmeyi seversin. Beni bağışla!" diye dua et! buyurmuştur" diye dua eder. Eğer biz de "fa'fu anni" dersek, bizleri, herkesi affet diye dua etmiş oluyoruz.

İnsanoğlu yaşadığı bu hayattan yorulur. Bazen evlatlarınızla, ailenizle, zenginlikle, fakirlikle, açlıkla insanoğlu imtihan oluyor. Kalpler ancak Allah'ı zikretmekle mutmain olur. Samimi ve ihlaslı olan insanların kalplerinde ebedi olan ahiret hayatının, Allah inancı olan insanlarda kesinlikle bir ümitsizlik olmaz.

Yeter ki böyle kalben, bütün efendim azalarıyla tövbe istiğfar etsin, Rabbine yönelsin. O kalbi ağrıyan kalpler, huzur bulmayan kalpler huzura erer. Allah'ın rahmetinin coştuğu, meleklerin evleri dolaştığı yerlerde biz bu nimetten istifade etmemiz lazım."

Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, Ramazan ayının özellikle son günlerinde yapılan samimi duaların büyük bir rahmet vesilesi olduğunu ifade ederek, İslam alimlerinin kalpten gelen niyazlarının Müslümanlar için önemli bir örnek olduğunu belirtiyor. Hatipoğlu, büyük alimlerden İmâm Şafiî'ye atfedilen ve Allah'a sığınmayı, O'na yönelmeyi anlatan bu duanın da müminlerin sıkça okuyabileceği anlamlı dualardan biri olduğunu dile getiriyor.

🌙İMÂM ŞAFİÎ'NİN DUÂSI

O'ndan başka ilah yoktur. O, üstündür, hikmet sahibidir. Muhakkak ki Allah katında din, İslâm'dır. Ben de Allah'ın tanık olduğu şeye tanıklık ederim ve bu tanıklığı, Allah'a emanet ederim, onu bana kıyamet gününde versin. Allah'ım her türlü âfet ve belâdan, gece ve gündüz gelecek musibetlerden, kutsallığının nuruna, kutluluğunun büyüklüğüne, temizliğinin azametine sığınırım. Hayırdan başka bizi her şeyden koru, bize yalnız hayır ver Allah'ım.

Sığınacağım varlık sensin, sana sığınırım, sığınılacak yer sensin, sana iltica ederim, yalnız senden yardım dilerim, ey huzurunda zorbaların küçüldüğü, Firavunların boyunlarının eğildiği Rabbim. Senin yüzüstü bırakmandan, örttüğünü açmandan, senin zikrini unutmaktan, şükründen yüz çevirmekten sana sığınırım. Gece ve gündüz, uykuda ve uyanıkken, hazarda ve seferde, hayatta ve ölünce senin himayendeyim.

Seni anmak benim şiarım, seni övmek benim örtümdür.

Senden başka ilah yoktur. Azametini yüceltmek için, zatının yüceliğini anmak için seni tespih eder, sana hamd ederim.

Ya Rabbi Beni yüz üstü bırakma, kullarının şerrinden beni koru.

🤲KADİR GECESİ'NDE OKUNACAK SURELER VE ZİKİRLER

BU GECE NE YAPMALI?

Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, bin aydan daha hayırlı kabul edilen Kadir Gecesi'nin ibadet, dua ve muhasebe ile değerlendirilmesi gerektiğini belirterek, müminlerin bu mübarek geceyi en güzel şekilde ihya etmesi için yapılması gerekenleri şöyle sıralıyor:

1- Bu gece Kur'an-ı Kerim gecesidir.

Kur'an'la ahdimizi, birlikteliğimizi yenileyeceğimiz bir fırsat gecesidir. Bol bol Kur'an okumak lazım bu gece. Düşünerek. Anlamını da okuyarak. İbret alarak. Kendimizle hesaplaşarak. Kur'an'ı niye terk ettiğimizi kendimize sorarak. Kur'an'ı Kerim'in sadece okunmak için değil de, anlaşılmak için, yaşanmak için indiğini düşünerek.

2- Bu gece tevbe edelim.

Günahımız var. Hepimizin. Günahsız olanımız yoktur. Ufak günahlar bile olsa. Belki ufak bildiğimiz günahımız, Allah katında çok büyüktür.

3- Annemizin ve babamızın duasınıalalım.

Vefat etmişlerse, okuyalım onlara. Mezarlarına gidelim. Baba ve annesi sağken duasını alamayanlardan olmayalım.

4- Kaza namazlarımızı kılalım.

Vakit dar. Zaman çabuk geçiyor. Bakın, ne kadar hızlı akıyor her şey. Çevrenize bakınız. Daha dün konuştuğunuz çok kişi bugün belki hayatta değillerdir. Fırsatı kaçırmayalım.

5- Kul haklarını helal ettirelim.

6- İçki, kumar gibi kötü alışkanlıklarımızdan uzaklaşalım.

Günahlar bizi bırakmadan, biz onları bırakalım. Yıllarca içki içen birisi, Allah için içkiyi bırakamıyor da, hastalandıktan sonra doktorun talimatıyla bırakmak zorunda kalıyorsa bunun ne kadar değeri olur? O zaten bırakacak artık. Keşke daha önce Rab'binin hatırı için bırakabilse.

7- Bol bol dua edelim.

Bu gece dua gecesidir. Kendimize, birbirimize, ülkemize, sevdiklerimize dua edelim.

9 SORUDA KADİR GECESİ'NE DAİR TÜM MÜSLÜMANLARIN BİLMESİ GEREKENLER

Kur'an-ı Kerim'de bin aydan daha hayırlı olduğu bildirilen bu müstesna gecenin anlamı, hikmeti ve nasıl değerlendirilmesi gerektiğine dair merak edilenleri Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu detaylarıyla anlattı.

🕌Kadir Gecesi neden bu kadar önemli?

Kadir Gecesi, Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı gece olarak İslam tarihinde ayrı bir yere sahip. Kur'an'da yer alan Kadir Suresi'nde bu gecenin "bin aydan daha hayırlı" olduğu ifade edilir. Bu nedenle Müslümanlar için Kadir Gecesi, ibadet ve dua ile değerlendirilmesi gereken büyük bir fırsat olarak görülür.

🕌Kadir Gecesi'nde neler yaşanır?

Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu'na göre bu mübarek gecede Cebrail Aleyhisselam ve sayısını yalnızca Allah'ın bildiği melekler yeryüzüne iner. Her biri kendilerine verilen görevleri yerine getirir. Kadir Suresi'nde de ifade edildiği gibi bu gece sabaha kadar manevi bir esenlik ve güven ortamı yaşanır.

🕌Bu geceye neden "Kadir Gecesi" denir?

Kadir Gecesi isminin verilmesinin farklı anlamları bulunduğunu belirten Hatipoğlu, bu gecenin kadir ve kıymetinin çok yüksek olduğunu ifade ediyor. Bir başka anlam ise o gece yeryüzüne inen meleklerin çokluğu nedeniyle oluşan "darlık"tır. Arapçada "kadir" kelimesinin anlamlarından biri de darlık olarak bilinir.

🕌Kadir Gecesi hangi gece olabilir?

İslam alimlerinin büyük bir bölümü Kadir Gecesi'nin Ramazan ayının 27. gecesi olabileceği görüşündedir. Bununla birlikte bazı alimler 23. geceyi de işaret eder. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed (s.a.v.) ise kesin bir tarih vermek yerine Ramazan ayının son on günündeki tekli gecelere dikkat çekmiştir. Bu nedenle Müslümanların son on geceyi ibadetle değerlendirmesi tavsiye edilir.

🕌Peygamberimiz neden kesin bir gece belirtmedi?

Nihat Hatipoğlu'na göre bu durumun hikmetlerinden biri, Müslümanların yalnızca tek bir geceye odaklanıp diğer geceleri ihmal etmemesidir. Peygamber Efendimiz de Ramazan ayının son on gününü ibadetle geçirir ve bu geceleri büyük bir hassasiyetle değerlendirirdi.

🕌Kadir Gecesi'nin mesajı nedir?

Kadir Gecesi aynı zamanda esenlik ve selam gecesi olarak da bilinir. Kadir Suresi'nde bu gecenin "fecre kadar selam" olduğu ifade edilir. Bu nedenle Müslümanların bu gecede barışı, selamı ve kardeşliği yaymaları tavsiye edilir.

🕌Bu gece nasıl değerlendirilmelidir?

Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, Kadir Gecesi'nin ibadet, dua ve muhasebe ile geçirilmesi gerektiğini vurguluyor. Bu gecede bol bol Kur'an okunması, kaza namazlarının kılınması, tesbih çekilmesi ve dua edilmesi öneriliyor. Ayrıca büyüklerin duasını almak, kul haklarını helalleştirmek ve gönül kırıklıklarını gidermek de önemli görülüyor.

🕌Bu gecenin affından kimler uzak kalabilir?

Hatipoğlu, bazı davranışların insanı bu gecenin rahmetinden uzak bırakabileceğini de hatırlatıyor. Anne ve babasına asi olanlar, akraba bağlarını koparanlar, kötü alışkanlıklarda ısrar edenler ve Müslüman kardeşiyle küslüğü sürdürenlerin bu gece kendilerini sorgulaması ve samimi bir tevbe ile Allah'a yönelmesi gerektiğini ifade ediyor.

🕌Kadir Gecesi Müslümanlar için neden büyük bir fırsat?

Kadir Gecesi, Müslümanlar için hem affın hem de yeni bir başlangıcın kapısı olarak görülüyor. Bu mübarek gecede yapılan ibadetlerin ve duaların kabul edilmesi temenni edilirken, Müslümanlar Ramazan ayını uğurlarken kalplerini arındırmayı ve hayatlarında yeni bir sayfa açmayı amaçlıyor.

