Kadir Gecesi’ni nasıl ihya etmeli? Nihat Hatipoğlu önemli tavsiyeler verdi
Bin aydan daha hayırlı kabul edilen Kadir Gecesi, İslam dünyasında dualar ve ibadetlerle idrak ediliyor. Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, ilahiyatçı yazar Mustafa Akgül ve Dr. Umran Kılıçer, A Haber ekranlarında bu mübarek gecenin anlamını ve nasıl değerlendirilmesi gerektiğini anlattı.
Ramazan-ı Şerif'in kalbi olarak kabul edilen mübarek Kadir Gecesi'ne ulaşmanın huzur ve mutluluğu, milyonlarca Müslümanın gönlünü aydınlatıyor. Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı bu müstesna gece, inancımıza göre bin aydan daha hayırlı kabul ediliyor. Affın ve mağfiretin kapılarının sonuna kadar açıldığı bu mübarek vakitte, Müslümanlar dualarla, ibadetlerle ve Kur'an tilavetiyle gecenin bereketinden nasiplenmeye çalışıyor.
Kalplerin yumuşadığı, gönüllerin arındığı bu gecede müminler, Allah'a yönelip tövbe ve istiğfarla manevi bir arınma yaşıyor. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in, "İnanarak ve sevabını Allah'tan umarak Kadir Gecesi'ni ihya edenin geçmiş günahları affedilir" müjdesi ise bu gecenin önemini bir kez daha gözler önüne seriyor.
"MELEKLER YERYÜZÜNE KÜME KÜME İNER"
Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, A Haber ekranlarında yaptığı değerlendirmede Kadir Gecesi'nin manevi atmosferine dikkat çekti. Hatipoğlu, bu gecede meleklerin yeryüzüne inişinin büyük bir rahmet tecellisi olduğunu ifade ederek şöyle konuştu:
"Cebrail ancak vahiy için inerdi. Çok olağanüstü bir şey olursa Allah yeryüzüne, Cebrail'i indirir. İşte Cebrail o gece, yani bu gece meleklerle beraber yeryüzüne küme küme inerler ve her bir yere dağılırlar. Allah'ı zikreden, Allah'ı anan, bir iyilik yapan, merhamet eden, yetim hakkını yedirmeyen, kul hakkına el uzatmayan, garibanlara yardım eden, ne varsa, kim varsa melekler oraya inerler, onlara dua ederler.
Bol bol tövbe istiğfar etmek, garibanları aramak, mazlumları aramak, kaza namazı kılmak, Sevgili Peygamber'e salavat-ı şerif getirmek, bir yılımızı şöyle gözden geçirmemiz gerekiyor bu gece içinde."
"EN BÜYÜK DEĞERLENDİRME: KENDİNİ HESABA ÇEKMEK"
İlahiyatçı yazar Mustafa Akgül ise Kadir Gecesi'nin değerinin Kur'an-ı Kerim'in bu gecede indirilmeye başlanmasından kaynaklandığını belirtti. Akgül, bu gecenin Müslümanlar için büyük bir fırsat olduğunu vurguladı.
"Kadir Gecesi'nin farkı, Kur'an-ı Kerim'in kendisinde indirilmiş olmasından geliyor. Bin aydan hayırlıdır. Her ayı 30 gün kabul edersek öyle bir gece ki 30 bin geceden daha hayırlı. Allahü Teala'nın kullarını affetmesi için koyduğu bir vesiledir. Cenab-ı Allah bin ay gecikeni bile hedefine ulaştıracağını vaat ediyor. Öyleyse biz kullar, Allah'ın koyduğu bu fırsata yapışmamız lazım.