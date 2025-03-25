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Kadir Gecesi zikirleri: Diyanet’in önerdiği tesbihler ve sureler

İslam dünyasında büyük bir coşku ve huşu içinde karşılanan Kadir Gecesi, bu yıl 26 Mart 2025 Çarşamba gecesi idrak edilecek. Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı gece olarak anılan bu mübarek gün Ramazan ayının 27. gecesine denk geliyor. Bin aydan daha hayırlı olan bu müstesna gece ülke genelinde ibadetlerle anılacak. Bu özel geceyi ibadetle geçirmek isteyen milyonlarca Müslüman, Kadir Gecesi'nde çekilecek zikirleri araştırıyor. İşte Kadir Gecesi'nde çekilecek zikirler, tesbihler ve okunacak sureler...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 25.03.2025 16:10
Kadir Gecesi zikirleri: Diyanet’in önerdiği tesbihler ve sureler

Arapça kökenli "Kadir" kelimesi, "kudret, değer, güç ve kıymet" anlamlarını taşır. İslami kaynaklarda "leyletü'l-Kadr" ifadesi, Kur'ân-ı Kerîm'in indirildiği mübarek geceyi tanımlamak için kullanılır. Aynı adı taşıyan 97. sure, bu gecenin fazileti hakkında nazil olmuştur. Bu surede, Kur'an'ın Kadir Gecesi'nde indirildiği ve bu gecenin bin aydan daha hayırlı olduğu vurgulanır.

Kadir Gecesi zikirleri: Diyanet’in önerdiği tesbihler ve sureler

Kadir gecesi ibadet yapmanın sevabı çok fazla olduğu belirten Diyanet, açıklamasında şu ifadelere yer vermiştir:

"İbadetin hangi çeşidi olursa olsun, ihlâs ve samimiyetle yaptığımız takdirde Allah'ın rızasını ve bol sevap kazanacağımıza inanmalıyız. Bu geceyi gafletle geçirmeyelim… Müminler, Kadir gecesini ibadetle ve taatla geçirdikleri takdirde geçmiş ümmetlerin bin ayda elde edemedikleri sevabı kazanırlar. Kısa zamanda yapacakları ibadetler sonucu kurtuluşa ererler."

Kadir Gecesi zikirleri: Diyanet’in önerdiği tesbihler ve sureler

Peygamberimiz (SAV) şöyle buyurur: "Dünyada kalacağın kadar çalış, ahirette kalacağın kadar da ahiret için çalış, Allah'a muhtaç olduğun kadar da Allah için amel işle, ibadet yap. Cehennem azabına dayanabileceğin kadar da cehennem için çalış."

Kadir Gecesi zikirleri: Diyanet’in önerdiği tesbihler ve sureler

Kadir Gecesi'nde Çekilecek Zikirler ve Okunacak Dualar

Fikriyat'ta yer alan habere göre, Abdullah b. Ömer'den gelen bir rivâyette Hz. Peygamber (SAV), "Kadir gecesini aramak isteyen 27. gecede arasın" buyurmuş, böylece 27. geceyi ibadet ve zikirle uyanık olarak geçirmemizi tavsiye etmiştir.

(Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, 2/27 [4808])

Kadir Gecesi zikirleri: Diyanet’in önerdiği tesbihler ve sureler

Çekilecek Zikirler - Tesbihler

"Elem neşrah leke sadrak..." (100 defa)

"İnnâ enzelnâhü fî leyletil-kadr..." (100 defa)

Resûlullah (s.a.v.) (100 defa)

"Estağfirullah el azim ve etübü ileyk" (100 defa istiğrar)

La ilaheillallah (100 defa)

Elhamdülillah (100 defa)

Allahü Ekber (100 defa)

Sübhanallah (100 defa)

La havle vela kuvvete illa billahil aliyyil azim (100 defa)

Subhanallahi vel Hamdülillahi vela ilahe illallahu vallahuekber. (100 defa)

Salavat (Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve ala ali seyyidina Muhammed.) (100 defa)

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