Kadir Gecesi zikirleri: Diyanet’in önerdiği tesbihler ve sureler

İslam dünyasında büyük bir coşku ve huşu içinde karşılanan Kadir Gecesi, bu yıl 26 Mart 2025 Çarşamba gecesi idrak edilecek. Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı gece olarak anılan bu mübarek gün Ramazan ayının 27. gecesine denk geliyor. Bin aydan daha hayırlı olan bu müstesna gece ülke genelinde ibadetlerle anılacak. Bu özel geceyi ibadetle geçirmek isteyen milyonlarca Müslüman, Kadir Gecesi'nde çekilecek zikirleri araştırıyor. İşte Kadir Gecesi'nde çekilecek zikirler, tesbihler ve okunacak sureler...

ahaber.com.tr Haber Merkezi