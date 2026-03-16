A Haber - Ekran Görüntüsü HAYATIN HER SAFHASINDAKİ MANEVİ REHBER Müslümanların hayatın her aşamasında Fatiha Suresi'ne sığındığını ifade eden Prof. Dr. Ekrem Demirli, "Biz bütün işlerimizde Fatiha okuruz. Ölüye okuruz, diriye okuruz, hastalanırız okuruz, sıkılırız okuruz, yemekte okuruz... Yani hayatın bütün merhalelerinde Fatiha vardır" ifadelerini kullandı. Fatiha'nın aslında Kur'an-ı Kerim'in kendisi olduğunu belirten Demirli, "Netice itibarıyla Fatiha okumak, Kur'an-ı Kerim okumaktır. İslam dindarlığının temelinde yer alan bu yoğun ilişki, Allah, alem ve insan arasındaki yaratılış ve sürekli var etme bağının adıdır" sözleriyle surenin manevi derinliğini aktardı.

A Haber - Ekran Görüntüsü "KUR'AN-ı KERİM BİR YANA FATİHA BİR YANA" Fatiha Suresi'nin Kur'an-ı Kerim içindeki hiyerarşik duruşunun benzersiz olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Ali Akpınar, "Sanki Kur'an bir tarafa, Fatiha Suresi bir tarafa konulmuştur. Hatta Abdullah İbn Mesud'un mushafında Fatiha Suresi yazılı değildir; çünkü o Fatiha'yı Kur'an'dan ayrı, çok daha yüksek bir mertebede değerlendirmiştir" şeklinde konuştu. Surenin başlangıcındaki Besmele'ye de değinen Akpınar, "Besmele, alimlerimizin ittifakıyla Kur'an'dan bir ayettir. Müstakil bir ayet olarak Fatiha Suresi Besmele ile başlar ve bu başlangıç surenin tüm ruhuna sirayet eder" değerlendirmesinde bulundu.