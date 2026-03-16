Fatiha Suresi'nin mana ve hikmeti

Fatiha Suresi'nin mana ve hikmeti

İslam aleminin en temel ibadeti olan namazın her rekatında okunan Fatiha Suresi, derin manası ve Kur’an-ı Kerim’deki eşsiz konumuyla müminlerin hayat rehberi olmaya devam ediyor. A Haber'de Tahir İnan'ın sunduğu Sahur Vakti programında Kur'an-ı Kerim ve Fatiha arasındaki ilişkin ele alındı. İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ekrem Demirli Fatiha Suresi'nin Müslümanlığın temelini oluşturduğunu belirterek "Fatiha bir bakıma Kur'an-ı Kerim'in özeti gibi kabul edilir" sözleriyle ifade ederken Akademisyen Prof. Dr. Ali Akpınar ise "Fatiha Suresi, Kur’an’ın anası, kitabı açan ve gönülleri hakikate aralayan bir anahtardır." dedi.

On bir ayın sultanı Ramazan, Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı mübarek zaman dilimi olarak Müslümanlar için ayrı bir anlam taşıyor. Bu kutsal ayda milyonlarca mümin, ilahi kelamla bağını güçlendirmek için tilavet, tefekkür ve ibadetlere daha fazla yönelirken Kur'an'ın özü ve özeti olarak kabul edilen Fatiha Suresi de ibadetlerin merkezinde yer alıyor. Her rekâtta okunan bu mübarek sure, Ramazan'ın ruhunu yansıtan teslimiyet, şükür ve hidayet arayışını içinde barındırıyor.

FATİHA SURESİ'NİN MANA VE HİKMETİ

A Haber'de Tahir İnan'ın sunduğu Sahur Vakti programında Kur'an-ı Kerim ve Fatiha Suresi arasındaki ilişki ele alındı.

"FATİHA KUR'AN-I KERİM'İN ÖZETİ GİBİDİR"

Fatiha Suresi'nin İslam dünyasındaki eşsiz konumuna dikkat çeken Prof. Dr. Ekrem Demirli, "Fatiha Suresi hakikaten bir bakıma Kur'an-ı Kerim'in özeti gibi de kabul ediliyor. Bir suredir ama bütün Kur'an'ın anlamca özeti gibidir" ifadelerini kullandı. Surenin namaz ibadetindeki kritik rolüne de değinen Demirli, Peygamber Efendimiz'in hadisini hatırlatarak, "Fatiha Suresi okumamış olanın namazı yoktur" sözleriyle bu surenin ibadetlerdeki vazgeçilmez yerini aktardı.

"FATİHA SURESİ BİR YARATILIŞ MESELESİ"

"Fatih" ve "Fetih" kavramlarının günümüzde sıklıkla yanlış ya da eksik yorumlandığını belirten Prof. Dr. Ekrem Demirli, "Fatih kelimesi zaman içerisinde benim kanaatime göre biraz anlam daralmasına uğramış bir kelimedir. Fetih veya Fatih dediğimizde daha çok insanların aklına siyasi bir hadise geliyor" ifadelerini kullandı. Kavramın asıl kökeninin yaratılışla ilgili olduğunu vurgulayan Demirli, "Esas itibarıyla Fatih, Allah'ın alemi yaratmasıyla ilgili isimlerinin genel ismidir. Dolayısıyla Fatiha Suresi'ni bir yaratılış meselesi, daha evrensel ve kozmik bir kavram olarak düşünmek gerekir" sözleriyle konuya farklı bir boyut kazandırdı.

HAYATIN HER SAFHASINDAKİ MANEVİ REHBER

Müslümanların hayatın her aşamasında Fatiha Suresi'ne sığındığını ifade eden Prof. Dr. Ekrem Demirli, "Biz bütün işlerimizde Fatiha okuruz. Ölüye okuruz, diriye okuruz, hastalanırız okuruz, sıkılırız okuruz, yemekte okuruz... Yani hayatın bütün merhalelerinde Fatiha vardır" ifadelerini kullandı. Fatiha'nın aslında Kur'an-ı Kerim'in kendisi olduğunu belirten Demirli, "Netice itibarıyla Fatiha okumak, Kur'an-ı Kerim okumaktır. İslam dindarlığının temelinde yer alan bu yoğun ilişki, Allah, alem ve insan arasındaki yaratılış ve sürekli var etme bağının adıdır" sözleriyle surenin manevi derinliğini aktardı.

"KUR'AN-ı KERİM BİR YANA FATİHA BİR YANA"

Fatiha Suresi'nin Kur'an-ı Kerim içindeki hiyerarşik duruşunun benzersiz olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Ali Akpınar, "Sanki Kur'an bir tarafa, Fatiha Suresi bir tarafa konulmuştur. Hatta Abdullah İbn Mesud'un mushafında Fatiha Suresi yazılı değildir; çünkü o Fatiha'yı Kur'an'dan ayrı, çok daha yüksek bir mertebede değerlendirmiştir" şeklinde konuştu. Surenin başlangıcındaki Besmele'ye de değinen Akpınar, "Besmele, alimlerimizin ittifakıyla Kur'an'dan bir ayettir. Müstakil bir ayet olarak Fatiha Suresi Besmele ile başlar ve bu başlangıç surenin tüm ruhuna sirayet eder" değerlendirmesinde bulundu.

İSMİ İÇİNDE GEÇMEYEN SIRLI SURELER: FATİHA VE İHLAS

Kur'an-ı Kerim'deki diğer surelerle Fatiha arasındaki ilginç bir farkı deşifre eden Prof. Dr. Ali Akpınar, "Kur'an'daki 114 surenin isimleri genellikle surenin içinde geçer; ancak Fatiha ve İhlas sureleri bu noktada istisnadır. Fatiha'yı baştan sona okuduğunuzda ne fetih köküne ne de Fatiha ismine rastlarsınız" sözlerini kaydetti. Bu durumun manevi bir derinliği olduğunu ifade eden Akpınar, "İşari ve sufi yorumculara göre Fatiha Suresi'ne bu ismin verilme sebebi, surenin doğrudan gönüllerin fethinden bahsetmesidir" diyerek surenin ismindeki gizli hikmeti aktardı.

GÖNÜLLERİN FETHİNE AÇILAN KAPI

Fatiha'nın kelime manasının ötesinde bir "açılış" olduğunu söyleyen Prof. Dr. Ali Akpınar, "Fatiha Suresi, Kur'an'ın anası, kitabı açan ve gönülleri hakikate aralayan bir anahtardır. Bu surenin ismi içinde geçmez çünkü o, bizzat fethin kendisidir" ifadelerini kullandı. Hayatın her anında, namazın her rekatında bu surenin okunmasının tesadüf olmadığını belirten Akpınar, Fatiha'nın ilahi kelamın özeti ve özü olduğu gerçeğini bir kez daha vurguladı.

