Fatiha Suresi'nin mana ve hikmeti
İslam aleminin en temel ibadeti olan namazın her rekatında okunan Fatiha Suresi, derin manası ve Kur’an-ı Kerim’deki eşsiz konumuyla müminlerin hayat rehberi olmaya devam ediyor. A Haber'de Tahir İnan'ın sunduğu Sahur Vakti programında Kur'an-ı Kerim ve Fatiha arasındaki ilişkin ele alındı. İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ekrem Demirli Fatiha Suresi'nin Müslümanlığın temelini oluşturduğunu belirterek "Fatiha bir bakıma Kur'an-ı Kerim'in özeti gibi kabul edilir" sözleriyle ifade ederken Akademisyen Prof. Dr. Ali Akpınar ise "Fatiha Suresi, Kur’an’ın anası, kitabı açan ve gönülleri hakikate aralayan bir anahtardır." dedi.
On bir ayın sultanı Ramazan, Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı mübarek zaman dilimi olarak Müslümanlar için ayrı bir anlam taşıyor. Bu kutsal ayda milyonlarca mümin, ilahi kelamla bağını güçlendirmek için tilavet, tefekkür ve ibadetlere daha fazla yönelirken Kur'an'ın özü ve özeti olarak kabul edilen Fatiha Suresi de ibadetlerin merkezinde yer alıyor. Her rekâtta okunan bu mübarek sure, Ramazan'ın ruhunu yansıtan teslimiyet, şükür ve hidayet arayışını içinde barındırıyor.
"FATİHA KUR'AN-I KERİM'İN ÖZETİ GİBİDİR"
Fatiha Suresi'nin İslam dünyasındaki eşsiz konumuna dikkat çeken Prof. Dr. Ekrem Demirli, "Fatiha Suresi hakikaten bir bakıma Kur'an-ı Kerim'in özeti gibi de kabul ediliyor. Bir suredir ama bütün Kur'an'ın anlamca özeti gibidir" ifadelerini kullandı. Surenin namaz ibadetindeki kritik rolüne de değinen Demirli, Peygamber Efendimiz'in hadisini hatırlatarak, "Fatiha Suresi okumamış olanın namazı yoktur" sözleriyle bu surenin ibadetlerdeki vazgeçilmez yerini aktardı.
"FATİHA SURESİ BİR YARATILIŞ MESELESİ"
"Fatih" ve "Fetih" kavramlarının günümüzde sıklıkla yanlış ya da eksik yorumlandığını belirten Prof. Dr. Ekrem Demirli, "Fatih kelimesi zaman içerisinde benim kanaatime göre biraz anlam daralmasına uğramış bir kelimedir. Fetih veya Fatih dediğimizde daha çok insanların aklına siyasi bir hadise geliyor" ifadelerini kullandı. Kavramın asıl kökeninin yaratılışla ilgili olduğunu vurgulayan Demirli, "Esas itibarıyla Fatih, Allah'ın alemi yaratmasıyla ilgili isimlerinin genel ismidir. Dolayısıyla Fatiha Suresi'ni bir yaratılış meselesi, daha evrensel ve kozmik bir kavram olarak düşünmek gerekir" sözleriyle konuya farklı bir boyut kazandırdı.