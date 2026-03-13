İbadetlerin gizli sorunu: Benlik ve kibir

Ramazan ayı sadece oruç ibadetiyle sınırlı kalmayan; insanın kalbini, aklını ve davranışlarını yeniden gözden geçirdiği derin bir muhasebe dönemi olarak öne çıkıyor. A Haber'de Tahir İnan'ın sunduğu Sahur Vakti programında dini açıdan bilgi ve eylem arasındaki ilişki ele alındı. Prof. Dr. Ekrem Demirli konuya ilişkin benlik ve kibir üzerinden çarpıcı açıklamalarda bulunarak "İbadetlerin varlık nedeni zanna dayalı olan benliğimizin aşılmasıdır." ifadesini kullandı.

Ramazan ayının bitmesine sayılı günler kala A Haber'de Tahir İnan'ın sunduğu Sahur Vakti programında inancın bilgiyle başlayıp davranışla tamamlandığı süreç ele alındı. İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ekrem Demirli dini açıdan bilgi ve eylem arasındaki ilişkisini değerlendirerek ibadetlerin gizli sorununun benlik ve kibir olduğunu vurguladı. DİNİ AÇIDAN BİLGİ VE EYLEM ARASINDAKİ İLİŞKİ: BENLİK VE KİBİR İBADETLERDEKİ GİZLİ TEHLİKE: "İYİLİKLERDEN DE TÖVBE ETMEK GEREKİR!" İbadetlerin ve iyi işlerin insanda fark edilmeyen bir kibir ve "rafine bir benlik" oluşturabileceğine dikkat çeken Prof. Dr. Ekrem Demirli, tasavvuf düşüncesinin bu noktadaki hayati uyarısını gündeme taşıdı. İbadetin amacının benliği aşmak olduğunu ancak yanlış bir tutumla tam tersi bir ego inşasına zemin hazırlayabileceğini belirten Demirli, Müslüman toplumun sadece günahlardan değil, "iyiliklerinden" de tövbe etmesi gerektiğini vurguladı. Demirli, sahici bir maneviyat için iyilikleri birer alacaklılık vesilesi değil, birer şükür borcu olarak görmenin şart olduğunu ifade etti.

A Haber - Ekran Görüntüsü BENLİK VE KİBİR İbadetlerin doğası gereği insanı övgüye değer işlere yönelttiğini ancak bunun bir risk barındırdığını belirten Prof. Dr. Ekrem Demirli, "İbadetlerin bir sorunu vardır; o da insanda benlik ve ego yapabilmesidir. Normalde ibadetlerin varlık nedeni zanna dayalı olan benliğimizin aşılmasıdır. Fakat ibadetler makul ve övünülebilecek işlerden seçildiği için insanda kibir yapabilir." ifadelerini kullandı. Toplumda iyilik yapan insanın menkıbelerinin anlatılmaya başlandığına dikkat çeken Demirli, "Sen bir fukara ile ilgileniyorsun ya da anne babana hizmet ediyorsun, bunlar dünyanın her yerinde övülen davranışlardır. Sen bunları yaparken yavaş yavaş içinde iyiliklerden bir benlik yapısı inşa edilmeye başlar." sözleriyle uyardı.