Türkiye Haber Kameramanları Derneği tarafından 29'uncusu düzenlenen Zoom Uluslararası Haber Görüntüleri Yarışması'nda A Haber iki ödüle layık görüldü. Ankara'daki törende muhabir İlter Yeşiltaş ve kameraman Barış Yar ödül aldı. CHP Genel Merkezi'nde yaşanan olayları görüntüleyen Yar, geçtiğimiz yıl da Filistin'deki saldırı görüntüleriyle ödül kazanarak iki yıl üst üste başarı elde etti.

Türkiye Haber Kameramanları Derneği tarafından 29 yıldır aralıksız düzenlenen Zoom Uluslararası Haber Görüntüleri Yarışması'nda ödüller sahiplerini buldu. Ankara'da düzenlenen törende A Haber'in başarısı ödüllerle taçlanırken, muhabir İlter Yeşiltaş ve kameraman Barış Yar ödüle layık görüldü. A HABER'E ZOOM'DAN İKİ ÖDÜL: HABERİN EN ZOR ANLARINDA KAMERA KAYITTAYDI SAHADAKİ EMEK VE MÜCADELE ÖDÜLLENDİRİLDİ Haberin peşinde, zorlu şartlarda, kameranın gördüğü her karede sahadaki emek ve mücadele yer alıyor. Türkiye Haber Kameramanları Derneği tarafından 29 yıldır aralıksız düzenlenen 29. Zoom Uluslararası Haber Görüntüleri Yarışması Ödül Töreni Ankara'da gerçekleştirildi. Törende konuşan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, "Ekran başında birkaç saniye izlediğimiz bir görüntünün ardında bazen saatler süren bir bekleyiş, bazen de saniyeler içerisinde verilmiş bir karar vardır" ifadelerini kullandı.