A Haber'e Zoom'dan iki ödül: Sahadaki emek ve mücadele ödüllerle taçlandırıldı
Türkiye Haber Kameramanları Derneği tarafından 29'uncusu düzenlenen Zoom Uluslararası Haber Görüntüleri Yarışması'nda A Haber iki ödüle layık görüldü. Ankara'daki törende muhabir İlter Yeşiltaş ve kameraman Barış Yar ödül aldı. CHP Genel Merkezi'nde yaşanan olayları görüntüleyen Yar, geçtiğimiz yıl da Filistin'deki saldırı görüntüleriyle ödül kazanarak iki yıl üst üste başarı elde etti.
Türkiye Haber Kameramanları Derneği tarafından 29 yıldır aralıksız düzenlenen Zoom Uluslararası Haber Görüntüleri Yarışması'nda ödüller sahiplerini buldu. Ankara'da düzenlenen törende A Haber'in başarısı ödüllerle taçlanırken, muhabir İlter Yeşiltaş ve kameraman Barış Yar ödüle layık görüldü.
SAHADAKİ EMEK VE MÜCADELE ÖDÜLLENDİRİLDİ
Haberin peşinde, zorlu şartlarda, kameranın gördüğü her karede sahadaki emek ve mücadele yer alıyor. Türkiye Haber Kameramanları Derneği tarafından 29 yıldır aralıksız düzenlenen 29. Zoom Uluslararası Haber Görüntüleri Yarışması Ödül Töreni Ankara'da gerçekleştirildi. Törende konuşan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, "Ekran başında birkaç saniye izlediğimiz bir görüntünün ardında bazen saatler süren bir bekleyiş, bazen de saniyeler içerisinde verilmiş bir karar vardır" ifadelerini kullandı.
İLTER YEŞİLTAŞ VE BARIŞ YAR'A ÖDÜL
Ankara'da düzenlenen törende A Haber'in başarısı ödüllerle taçlandı. A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş ve kameraman Barış Yar, CHP Genel Merkezi içinde yaşanan olayları ekrana taşıdıkları görüntülerle ödüle layık görüldü.
HABERİN EN ZOR ANLARINDA KAMERA KAYITTAYDI
Olayların yaşandığı o anlarda gerilim yüksekti ancak kamera kayıttaydı. Kameraman Barış Yar, tüm zorluklara rağmen kamerasını omzundan indirmedi. Sahadan ayrılmayan Yar, yaşananları anbean görüntüledi.
BARIŞ YAR İKİ YIL ÜST ÜSTE ÖDÜL ALDI
Kameraman Barış Yar için bu ödülün ayrı bir anlamı daha bulunuyor. Geçtiğimiz yıl Filistin'de İsrail'in bir Filistinli gence yönelik saldırısını görüntülediği haberle de ödül kazanan Barış Yar, böylece iki yıl üst üste Zoom'da ödül kazanarak başarısını taçlandırdı.