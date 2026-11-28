150 milyonluk emanet buhar oldu! Polis 24 saat geçmeden çözdü: Altından çıkan detay şoke etti
İstanbul Başakşehir'de komşusuna emanet edilen 150 milyon lira değerindeki döviz, altın ve ziynet eşyaları çalındı. Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, güvenlik kameralarını inceleyerek 3 kardeşi tespit etti. 24 saatten kısa sürede çözülen olayda çalınan servet başka bir adreste ele geçirilirken, soruşturmada Ahbap dosyasına uzanan dikkat çekici ayrıntılar ortaya çıktı.
İstanbul Başakşehir'deki bir sitede komşuya emanet edilen 150 milyon lira değerindeki döviz, altın, Türk lirası ve ziynet eşyasının çalınmasıyla film senaryolarını aratmayan bir olay yaşandı. Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 24 saatten kısa sürede asansör ve güvenlik kameralarından 3 kardeşi tespit ederek serveti teslim edilen adreste ele geçirdi. Soruşturmada parayı emanet eden kadının eşinin Ahbap soruşturmasından tutuklu olduğu ortaya çıkarken, tüm ayrıntıları A Haber İstanbul İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır aktardı.
KOMŞUYA EMANET EDİLEN 150 MİLYONLUK SERVET ÇALINDI
Olayın Başakşehir'de bulunan güvenli bir sitede gerçekleştiğini belirterek detayları paylaşan A Haber İstanbul İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır, "Tam film senaryolarını aratmayan bir olaydan, hırsızlıktan bahsediyoruz. Olayın adresi Başakşehir'de bir site. Bu sitede oturan bir kişi, bir hanımefendi il dışına çıkacağı için 150 milyon lira değerindeki döviz, altın, Türk lirası vesaire bunları ziynet eşyalarıyla birlikte 150 milyon lira değerindeki bir birikimini komşusuna emanet ediyor herhangi bir hırsızlık konusu vesaire olmasın diye" ifadelerini kullandı. Emanetin ardından yaşanan gelişmeleri anlatan Ramazan Almaçayır, "Emanet edilen kadın ve eşi de yurt dışına çıkıyorlar daha sonra. Yurt dışından döndüklerinde ise evde komşularının kendilerine emanet ettiği 150 milyon lira değerindeki o çantanın, ziynet eşyası, döviz vesairenin yerinde olmadığını görüyorlar ve polisi arıyorlar" sözleriyle aktardı.
KAPIDA ZORLAMA YOK, ASANSÖR GÖRÜNTÜLERİ ELE VERDİ
İhbar üzerine önce ilçe ekiplerinin adrese gittiğini, konunun kapsamlı olduğunun anlaşılması ve İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız'ın büyük dosyalarla ilgili çalışma sistemi doğrultusunda soruşturmanın Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliğine devredildiğini kaydeden Ramazan Almaçayır, polisin ilk tespitlerini paylaştı. Kapıda ve pencerede herhangi bir zorlama görülmediğini, evin anahtarla açıldığı izleniminin oluştuğunu belirten Ramazan Almaçayır, "İfade işlemlerinde o para emanet edilen karı kocadaki hanımefendi kardeşlerinin de eve gidip geldiği bilgisini doğal olarak veriyor ve Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerinin şüpheli listesine eve rahat girip çıkan kişiler olarak bu kardeşler en ön sıraya çıkmış oluyor" ifadelerini kullandı. Güvenlik ve asansör kameralarının mercek altına alındığını belirten Ramazan Almaçayır, "Eve giriş çıkışlar kontrol ediliyor ve bu paraların çalındığıyla ilgili olarak iki gün peş peşe 3 kardeşin ablalarının, kardeşlerinin evine girip çıktıkları tespiti yapılıyor" sözleriyle aktardı.
24 SAAT GEÇMEDEN ÇÖZÜLDÜ: ERKEK KARDEŞ İTİRAF ETTİ
Çanta içerisinde saklanan paranın yerini muhtemelen bilen kardeşlerin ona göre hareket ettiğini belirten Ramazan Almaçayır, "İki kız kardeş kabul etmiyorlar yani bu konuyla ilgili. Ancak erkek kardeş polisin sorgusunda bu parayı aldığını ve başka bir şahsa emanet ettiğini söylüyor" ifadelerini kullandı. Paraların teslim edildiği şahsın ifadesinde çantanın kendisinden geri alınacağı söylenerek emanet bırakıldığını belirttiğini ve polis ekiplerinin bu şahsın da bulunduğu hazirun eşliğinde adrese gittiğini anlatan Ramazan Almaçayır, "Polis ekipleri bu belirlenen adrese girip içeriye girdiklerinde çanta içerisinde 150 milyon lira değerindeki ziynet eşyasını buluyor" sözleriyle aktardı. Ele geçirilen çantadan deste deste döviz ve ziynet eşyalarının yanı sıra değeri yüksek olduğu görülen lüks saatler de çıktı.
SORUŞTURMADA DİKKAT ÇEKEN "AHBAP" DETAYI
Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerinin yürüttüğü çalışmada dosyanın seyrini değiştirebilecek çarpıcı bir ayrıntıya ulaşıldığını açıklayan Ramazan Almaçayır, "Soruşturmayı yürüten ekiplerin yapmış olduğu incelemede çok ince ayrıntılı bir detay ortaya çıkıyor. Bu parayı komşusuna emanet eden kadının eşinin Ahbap soruşturmasından tutuklu bir isim olduğu ortaya çıkmış durumda" ifadelerini kullandı. Gözaltı işlemlerinin ardından adli sürecin işlediğini dile getiren Ramazan Almaçayır, "Şüphelilerden bu kardeşlerden erkek şahıs tutuklandı. Diğer paranın emanet edildiği isimlerle ilgili de adli kontrol şartları uygulandı. Parayı emanet eden kadın şu anda müşteki durumunda. Ancak 150 milyon lira değerindeki bu paranın Ahbap soruşturmasıyla bir ilgisi, bağlantısı var mı yok mu bu araştırılıyor. Adli emanette bu para şu anda tutuluyor" sözleriyle aktardı.
150 MİLYON LİRANIN KAYNAĞI ARAŞTIRILACAK MI?
24 saatten kısa sürede hırsızlık ayağının çözüldüğü olayda paranın nasıl kazanıldığı ve biriktirildiğinin soruşturulup soruşturulmayacağı yönündeki değerlendirmesini de paylaşan Ramazan Almaçayır, "Tabii ki savcılığın takdirinde bu konu, yargı makamlarının. Parayı emanet eden hanımefendi müşteki durumunda yani hırsızlık mağduru durumunda. Ancak film senaryolarını aratmayan bir bağlantı, süreç yaşanmış durumda. Bu paraların sahibinin eşinin Ahbap'tan tutuklu olması ayrı bir değerlendirme konusu olarak savcılığın makamından değerlendirmeye geçer mi, bunu hep birlikte göreceğiz" ifadelerini kullandı.