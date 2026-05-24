CHP’de kurultay sonrası başlayan gerilim, fiziki çatışmaya dönüştü. Mahkemenin tahliye kararı sonrası CHP Genel Merkezi’ne giren polis ekipleri, barikatlar ve yangın tüpleriyle karşılaştı. A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş, bina içindeki kaosu dumanların arasından aktardı. İşte tahliye operasyonundaki sıcak dakikalar...

A HABER DUMANLARIN ARASINDA

Binanın savaş alanına döndüğü, camların aşağı indiği ve biber gazının koridorlarda yankılandığı o dehşet anlarını A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş, dumanların arasından aktardı.

GENEL MERKEZDE GAZLI MÜDAHALE: GÖZ GÖZÜ GÖRMÜYOR!

Ankara Valiliği'nin talimatıyla harekete geçen Çevik Kuvvet ekipleri, sabah saatlerinde CHP Genel Merkezi'ne giriş yaptı. Binanın içinde barikatlarla karşılaşan polis, direnişi kırmak için biber gazı kullanmak zorunda kaldı. O anlarda dumanlar arasında kalan İlter Yeşiltaş, "Şu anda inanılmaz bir görüntü var, Cumhuriyet Halk Partisi'nin ikinci katındayız ve her yer duman altında, nefes almakta güçlük çekiyoruz" ifadelerini kullandı. Partililerin kapıların arkasına koltuk ve sandalyeleri yığdığını belirten Yeşiltaş, "Göz gözü görmüyor, basın mensupları duman nedeniyle balkona kaçmak zorunda kaldı" sözleriyle binadaki kaosun boyutunu gözler önüne serdi.

BARİKATLAR KURULDU, YANGIN TÜPLERİYLE KARŞILIK VERİLDİ

Özgür Özel taraftarlarının binayı terk etmemek için her türlü yolu denediği görülürken, polisin ilerleyişi üst katlardan atılan sandalyelerle durdurulmaya çalışıldı. Binanın içinden gelen görüntüleri yorumlayan İlter Yeşiltaş, "Yukarıdan polislerin kafasına sandalyeler ve çeşitli cisimler fırlatılıyor, içeriden yangın tüpleriyle polise karşılık veriliyor" diyerek içerideki şiddet sarmalını aktardı. Kırılan camlar ve devrilen mobilyaların arasında partililerin "Direneceğiz, burayı terk etmeyeceğiz!" şeklinde sloganlar attığı duyuldu.

TAHLİYE OPERASYONUNDA SICAK DAKİKALAR

Polis ekipleri kat kat ilerleyerek binayı boşaltmaya başlarken, CHP'li ağır topların da dumanların arasından tahliye edildiği görüldü. Veli Ağbaba ve Mahmut Tanal gibi isimlerin polis amirleriyle sert tartışmalara girdiğini bildiren İlter Yeşiltaş, "Emniyet güçleri 'Burayı tahliye edin, boşaltıyoruz!' anonslarıyla her odayı didik didik kontrol ediyor" bilgisini paylaştı. Yeşiltaş, operasyonun devam ettiği dakikalarda, "Şu an kapılar tek tek kırılıyor, Çevik Kuvvet ekipleri aldıkları talimatı yerine getirerek binayı tamamen kontrol altına almaya çalışıyor" ifadeleriyle Genel Merkez'deki son durumu aktardı.

CHP KORİDORLARINDA "MUTLAK BUTLAN" KAOSU

Mahkemenin kurultay kararına ilişkin verdiği kararın ardından binayı "istila edilmiş" olarak niteleyen Kemal Kılıçdaroğlu destekçileri ile binayı terk etmeyen Özgür Özel taraftarları arasındaki bu çatışma, Türk siyaset tarihine kara bir leke olarak geçti. İlter Yeşiltaş, "Özgür Özel ve kurmayları üst katlarda bekleyişini sürdürürken, aşağıda polis barikatları kaldırarak ilerlemeye devam ediyor" diyerek koltuk kavgasının sokaktan binanın en mahrem noktalarına kadar taşındığını vurguladı.