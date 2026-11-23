Sarıyer'deki kayıp aslan aranıyor! Uzman isim canlı yayında uyardı: Aslanla karşılaşan vatandaşlar ne yapmalı?
Sarıyer'de ortaya çıkan kayıp aslanı yakalamak için ekiplerin çalışmaları sürüyor. Uskumruköy'de bazı yollar güvenlik amacıyla trafiğe kapatılırken arama çalışmaları ormanlık alanda yoğunlaştırıldı. Aslanın sahibinin belirlenmesi amacıyla soruşturma başlatıldı. Arama çalışmaları devam ederken Veteriner Hekim Yücel Yılmaz, yavruyken alınarak evde ya da bahçede kaçak beslendiği değerlendirilen aslanın yabancı bir ortamda agresif davranışlar sergileyebileceği uyarısında bulundu. Yılmaz, A Haber canlı yayınında aslanla karşılaşılması durumunda vatandaşların nasıl hareket etmesi gerektiğini anlattı.
İstanbul'un Sarıyer ilçesine bağlı Uskumruköy'de görüldüğü bildirilen aslanı yakalamak için başlatılan çalışmalar devam ediyor.
22 Kasım Pazar günü akşam saatlerinde 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ulaşan bir vatandaş, bölgede aslan gördüğünü belirterek ihbarda bulundu. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, güvenlik kamerası kayıtlarında dişi aslan olduğu değerlendirilen bir hayvanı görüntüledi.
Gece boyunca sürdürülen arama çalışmaları sabah saatlerinden itibaren yoğunlaştırılırken, olayla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından da soruşturma başlatıldı.
UZMAN İSİMDEN HAYATİ UYARILAR
Aslanı arama çalışmaları devam ederken A Haber canlı yayında tehlikenin boyutunu anlatan Veteriner Hekim Yücel Yılmaz, firari yırtıcıyla burun buruna gelinmesi durumunda yapılması gerekenleri anlattı.
"KAÇARSANIZ SİZİ AV OLARAK GÖRÜR"
Yerleşim yerlerine oldukça yakın bir noktada kaybolan aslanın panik oluşturması üzerine vatandaşların nasıl hareket etmesi gerektiğini anlatan Veteriner Hekim Yücel Yılmaz, "Eğer hayvanla karşılaşılırsa uzak durup, koşmadan, ani hareketler yapmadan beklemek en iyisi. Kaçmamak gerekiyor, çünkü kaçınca hayvan sizi av olarak görüp üstünüze gelebiliyor" ifadelerini kullandı.