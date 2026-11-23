YASA DIŞI VAHŞİ HAYVAN TİCARETİNE AĞIR YAPTIRIM

Türkiye'de yabani hayvanların bireysel olarak beslenmesinin ve ticaretinin kesinlikle yasak olduğunu hatırlatan tecrübeli hekim, "Türkiye'de bu hayvanların şahsi olarak ticaretleri yasaktır. İmzalamış olduğumuz CITES Sözleşmesi kapsamında bu tür hayvanlar sadece hayvanat bahçeleri ve doğal yaşam alanları arasında transfer edilebilir. Yapılan işlem tamamen kaçaktır ve bunun hem kanuni hem de parasal cezası olan büyük bir suç boyutu vardır" sözleriyle aktardı.