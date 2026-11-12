A Haber'e konuşan Palau Devlet Başkanı Whipps, Türkiye'nin misafirperverliğinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Whipps, "Burada bulunmak harika. Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve Türk halkına gösterdikleri sıcak misafirperverlik için teşekkür etmek istiyorum. Burada olmak gerçekten çok güzel" ifadelerini kullandı. Katıldığı her COP zirvesinde özçekim yapmayı gelenek haline getirdiğini belirten Whipps, Başkan Erdoğan ile yaşadığı diyaloğu da anlattı. Whipps, "Benim COP zirvelerindeki bir klasiğim diyebilirim. Katıldığım her COP zirvesinde mutlaka bir özçekim yaparım. Sabrı için kendisine teşekkür ettim. 'Bir özçekim yapabilir miyiz?' diye sordum, o da 'Elbette' dedi. Biliyorsunuz, bu durum hepimizin insan olduğunu gösteriyor. İnsani yönümüzü ortaya koymak istiyoruz" dedi.

Antalya'da düzenlenen COP31 Zirvesi, dünya liderlerini bir araya getirdi. Zirveye katılmak üzere Türkiye'ye gelen Palau Devlet Başkanı Surangel Whipps, Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından karşılandı. Karşılama sırasında cebinden telefonunu çıkaran Whipps, Başkan Erdoğan ile özçekim yaparak zirvenin en samimi anlarından birine imza attı.

Deniz seviyesinin yükselmesi, kıyı taşkınları ve tayfunlar, Palau'nun karşı karşıya olduğu en büyük tehditler arasında yer alıyor. İklim değişikliği, küçük ada ülkesi için uzak bir tehlike değil, doğrudan bir yaşam mücadelesi anlamına geliyor.

Pasifik Okyanusu'nun batısında, Filipinler'in doğusunda bulunan Palau, Mikronezya bölgesinde yer alıyor. 300'den fazla adadan oluşan ülkenin başkenti Ngerulmud, nüfusu ise yaklaşık 18 bin. Resmi dilleri Palauca ve İngilizce olan ülkede halkın büyük çoğunluğu Hristiyan. 1994 yılında bağımsızlığını kazanan Palau'nun ABD ile serbest birleşme anlaşması bulunuyor.

2032 HEDEFİ: YÜZDE 100 YENİLENEBİLİR ENERJİ Palau Devlet Başkanı Whipps, ülkesinin yenilenebilir enerji hedeflerine ilişkin de açıklamalarda bulundu. Whipps, "Bu COP31 Zirvesi'nde, Pasifik bölgesi olarak bir vizyon ortaya koyduk. Özel sektörü ve hükümetleri, Pasifik genelindeki yenilenebilir enerji projelerine yatırım yapmaya davet ediyoruz. Bu sayede, Palau olarak 2032 yılına kadar yüzde 100 yenilenebilir enerjiye geçiş hedefimize ulaşmayı amaçlıyoruz" ifadelerini kullandı. Fosil yakıtlara bağımlılığını azaltmayı hedefleyen Palau'da, ülkenin ilk büyük ölçekli güneş enerjisi santrali 2024 yılında devreye alındı.

"ZİRVEDEN ÇIKACAK SONUÇLAR KONUSUNDA HEYECANLIYIZ"

COP31 Zirvesi'nden beklentilerini de paylaşan Whipps, Türkiye ile Avustralya arasındaki ortaklığın önemine dikkat çekti.

Whipps, "Bizim açımızdan en önemlisi ise Türkiye ile Avustralya arasındaki ortaklık. Ayrıca, Pasifik bölgesinde bir 'COP öncesi' toplantısı düzenlenmiş olması, dikkatlerin okyanuslara ve Pasifik bölgesine çekilmesi açısından son derece önemliydi. Bu nedenle zirveden çıkacak sonuçlar konusunda heyecanlıyız" diye konuştu.

Palau başta olmak üzere Pasifik'teki küçük ada ülkeleri, iklim krizinin en ağır sonuçlarıyla mücadele ederken COP31'de alınacak kararları yakından takip ediyor.