Tekirdağ ve Muğla AK Parti'ye geçebilir! A Haber ekranlarında bomba kulis
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A Haber canlı yayınında dikkat çeken bir siyasi kulis iddiası gündeme geldi. Gazeteci Zafer Şahin, aralarında Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın da bulunduğu bazı CHP'li belediye başkanlarının AK Parti'ye geçebileceğini öne sürdü.
A Haber ekranlarında siyaset gündemini sarsacak son dakika kulis bilgileri paylaşıldı. Gazeteci Zafer Şahin, haber kaynaklarına dayandırdığı çarpıcı iddiayı canlı yayında açıklayarak aralarında iki büyükşehir belediye başkanının da bulunduğu CHP'li bazı isimlerin AK Parti'ye geçebileceğine yönelik kulisleri aktardı.
KULİSLERDE 13 KASIM TARİHİ VE GRUP TOPLANTISI İDDİASI
Canlı yayında edindiği sıcak kulis bilgilerini izleyicilerle paylaşan Gazeteci Zafer Şahin, "Haber kaynağımı aradım. Önümüzdeki hafta AK Parti grup toplantısında, sanıyorum Meclis'te olmayacak da partide olacak galiba, grup salonunda olacak, grup toplantısı gibi de değil de..." ifadelerini kullandı.
İŞTE ZAFER ŞAHİN'E GÖRE AK PARTİ'YE GEÇMESİ BEKLENEN İSİMLER
- Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer
- Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras
- Antalya Korkuteli Belediye Başkanı Saniye Caran
- Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz
- Ayaş Belediye Başkanı İzzet Demircioğlu