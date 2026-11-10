Tekirdağ ve Muğla AK Parti'ye geçebilir! A Haber ekranlarında bomba kulis

A Haber canlı yayınında dikkat çeken bir siyasi kulis iddiası gündeme geldi. Gazeteci Zafer Şahin, aralarında Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın da bulunduğu bazı CHP'li belediye başkanlarının AK Parti'ye geçebileceğini öne sürdü.