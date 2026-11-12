İspanya sokakları karıştı: Onlarca kişi gözaltında! Erken seçim öncesi dış müdahale şüphesi

Muhalefetteki sağ partiler, eylemlerin sol sendikalar tarafından finanse edildiğini ve hükümet destekli bir operasyon olduğunu öne sürdü. Genel grevin fiyaskoyla sonuçlandığını savunan muhalefet cephesi, elektrik tüketimindeki düşüşün yalnızca yüzde 4,9'da kaldığını ve bu oranın önceki genel grevlerle karşılaştırıldığında oldukça yetersiz olduğunu kaydetti. Grevin 29 Kasım'da yapılacak erken genel seçimlerin hemen öncesine denk gelmesi, siyasi gerilimi daha da tırmandırdı.

İspanya İşverenler ve Sanayiciler Konfederasyonu (CEOE) ise greve katılımın sınırlı olduğunu savundu. Konfederasyondan yapılan açıklamada, "Greve katılım çoğu bölge ve sektörde düşük seviyede. Ancak sendikaların yoğun olduğu bölgelerde biraz daha yüksek diyebiliriz." ifadelerine yer verildi.

"Gün içerisinde aslında oldukça sakin bir ortam vardı. Genel grevin gerektirdiği rutin gösteriler ve olaylar yaşandı. Saat 18.00 civarına kadar ülke genelinde 50'ye yakın gözaltı vardı. Gösterilerde 20-25 kişinin yaralandığı söylendi. Ancak akşam saatlerinde Barselona ve Madrid'de çok büyük katılımlı gösteriler gerçekleşti. Bunlar zaten planlı gösterilerdi. Madrid'de hükümete göre 120 bin, sendikalara göre ise 600 bin kişi yürüdü. Barselona'da da yüz binlerce kişinin sokağa çıktığını söyleyebiliriz. Ancak gösterilerin son aşamasında, eylemlerin bittiğini düşündüğümüz dakikalarda polisin bazı engellemeleri oldu. Eylemciler ve İspanyol halkı da buna tepki gösterdi. Gün içerisinde polisin de oldukça şiddet uyguladığını söylemek gerekiyor."

Bolelli, "İspanya bugün genel grevde. Genel grevin ana sebebi de konut krizi. Konut krizi son bir iki aydır İspanya'nın ana gündeminde. Hükümet, konut krizine karşı çözüm üretmekte zorlanınca ve mecliste yeterli desteği bulamayınca erken seçim kararı almıştı. Zaten 29 Kasım'da İspanya erken seçime gidecek. Bu nedenle erken seçimden çok kısa bir süre önce işçi sendikalarının da desteğiyle genel greve gidildi. Sendikalar, konut krizine çözüm bulunmasının yanı sıra maaş artışlarının da yapılması gerektiğini savunuyor. Çünkü konut krizi tüm Avrupa'da, özellikle de İspanya'da gündemde olan bir konu. İspanyollar için yalnızca konut krizine çözüm bulunması yeterli değil. Kiralar ve ev fiyatları çok yükseldi ancak maaşlar aynı oranda artmadı. Bu nedenle maaşların da yükselmesi gerektiğini savunarak genel greve gittiler." dedi.

(Fotoğraf: ahaber.com.tr / ekran görüntüsü)

Polisin sert müdahalesinin arka planında Avrupa genelinde artan sokak hareketliliğinin bulunduğunu belirten Bolelli, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bunların arkasındaki temel neden, son aylarda başta Fransa olmak üzere Avrupa'nın birçok yerinde sokak şiddeti eylemlerinin artmasıydı. Barselona ve Bilbao gibi İspanya'nın bazı şehirlerinde de geçtiğimiz haftalarda benzer olaylar yaşanmıştı. Bu nedenle greve destek vermek amacıyla gösterilere katılanlar arasında şiddet içerikli eylemlere hazırlık yapan bazı grupların bulunduğu belirtildi. Buna karşılık İspanyol polisinin pek alışık olmadığımız şekilde hem Barselona hem de Madrid'de çok ciddi önlemler aldığı, insanların üstünü aradığı ve gösterileri engellemeye çalıştığı görüldü. Normalde polis, şiddet olmadığı sürece göstericilere müdahale etmez. Ancak bugünkü genel grevin sonundaki gösterilerde polisin biraz daha sert davrandığını belirtmek gerekiyor. 50 olarak açıklanan gözaltı sayısı, akşam saatlerinde çıkan olayların ardından muhtemelen bir iki katına kadar çıkacaktır. İspanya'daki genel grevin olaylı sona erdiğini söyleyebiliriz."

DIŞ MÜDAHALE İDDİALARI VE BÖLGESEL GELİŞMELER

Seçim sürecinde İspanya'daki kitlesel hareketlilikte dış müdahale ihtimalinin bulunup bulunmadığı ve bu konunun kamuoyunda tartışılıp tartışılmadığına ilişkin değerlendirmelerde bulunan AA Madrid Temsilcisi Şenhan Bolelli, şu açıklamayı yaptı:

"İspanya seçime gideceği için, takdir edersiniz ki seçim ortamında dış müdahale konuları her zaman gündemde. Bu durum yalnızca gösterilerle ilgili değil. Örneğin İspanya'ya son beş haftada Kanarya Adaları üzerinden yaklaşık 8 bin düzensiz göçmen geldi. Bunların şu anda bu kadar kolay şekilde Kanarya Adaları'na ulaşması da bir şekilde dış etken olarak gösteriliyor. Biliyorsunuz, İspanya'nın dış politikasında Başbakan Sánchez, Filistin'e verdiği destek ve İsrail'e karşı aldığı tavırla öne çıkıyor. Aynı zamanda ABD Başkanı Trump ile görüşmeyen tek Avrupa lideri olduğunu da söyleyebiliriz. Görevde kaldığı 8 yıl boyunca Trump ile ikili bir görüşme gerçekleştirmedi. Bu nedenle ABD, İsrail ve komşusu Fas dahil olmak üzere İspanya'nın dış politikasında sosyalist hükümeti istemeyecek çok sayıda faktör ve ülke var. Bunlar resmî olarak doğrulanmasa da basında yazılıyor ve sosyal medyada sıkça dile getiriliyor. Ancak bunların iddia aşamasında olduğunu söylemek gerekiyor. İspanya'nın ABD ve İsrail ile arasının iyi olmadığını ise bütün dünya zaten biliyor."

SÁNCHEZ VE SOL TABANIN TAVRI

Melih Altınok'un, Sánchez taraftarlarının yaşananları nasıl karşıladığı ve hükümetin sol kesim ile sendikaları karşısına almış gibi bir toplumsal algının oluşup oluşmadığı yönündeki sorusunu yanıtlayan Şenhan Bolelli, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu durum genel siyasetin çok fazla içinde yer almıyor. İşçi sendikalarında genellikle sol görüşlü sendikalar genel greve destek verdi ve eylemlere öncülük etti. Bu nedenle muhalefetteki sağ ve aşırı sağ partiler, genel grevin sol partilerin bir seçim tuzağı olduğunu iddia ediyor. Oysa hükümet konut krizine çözüm üretmek istiyor. İspanya tarihinde asgari ücreti arka arkaya en fazla üç kez artıran hükümet Sánchez hükümeti oldu. Maaş artışı konusunda da Sánchez'in en yapıcı başbakanlardan biri olduğu biliniyor. Dolayısıyla genel grevi düzenleyen sendikalar her ne kadar 'Tüm hükümetlere, işverenlere ve rantçılara karşıdır.' açıklamasını yapsa da İspanya'nın mevcut siyasi yapısında konut krizine çözüm ve maaş artışı isteyen hiç kimse doğrudan Sánchez'e karşı değil. Çünkü mevcut siyasetçiler arasında onlara en fazla destek veren isim hâlâ soldaki Sánchez gibi görünüyor."