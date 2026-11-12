İspanya sokakları karıştı: Onlarca kişi gözaltında! Erken seçim öncesi dış müdahale şüphesi
İspanya'da derinleşen konut krizi ve maaş artışı talepleri ülkeyi genel greve sürüklerken, Madrid ve Barselona başta olmak üzere yüz binlerce kişi sokaklara döküldü. 29 Kasım'daki erken seçimler öncesinde tansiyonun yükseldiği gösterilerde polis müdahaleleri ve dış müdahale iddiaları gündeme geldi. AA Madrid Temsilcisi Şenhan Bolelli, yaşananları yerinden aktararak kitlesel eylemlerin Başbakan Pedro Sánchez ve sol blok için bir seçim manevrasına dönüşüp dönüşmediğine ilişkin çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.
İspanya'da konut krizi ve maaş artışı talepleri nedeniyle 14 yıl aradan sonra ilk kez düzenlenen genel grevde sokaklar karıştı. Ülke genelinde tansiyon yükselirken 50'den fazla kişi gözaltına alındı, en az 25 kişi yaralandı. Ulaşımdan sağlığa kadar hayatın durma noktasına geldiği ülkede yüz binlerce kişi meydanlara inerken, kritik erken seçim öncesinde gerçekleşen büyük protestoların siyasi yankıları ve arka planı A Haber canlı yayınında ele alındı.
YÜZ BİNLER SOKAKTA
İspanya'da genel grev kapsamında farklı şehirlerde düzenlenen kitlesel gösterilerde gözaltına alınanların sayısının 50'yi aştığı açıklandı. İçişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Ulusal Polis ve Jandarma birimleri yerel saatle 17.00 itibarıyla ülke genelinde toplam 919 olay kaydetti.
Olayların ve eylemlerin yoğunlaştığı Madrid, Barselona, San Sebastian, Vitoria, Malaga, Almeria, Granada, Zamora, Valensiya, Valladolid ve Alicante'nin yanı sıra Navarra ve Rioja bölgelerinde gözaltı sayısı 50'yi aştı. Katalonya, Bask, Madrid ve Endülüs bölgelerinde stratejik yollar kapatılırken, toptancı halleri ile liman girişlerinin eylemciler tarafından bloke edilmesi dikkat çekti. Güvenlik güçleri ile göstericiler arasında çıkan sert arbedelerde en az 25 kişinin yaralandığı bildirildi.
GREVİN AĞIR FATURASI
Genel grevin etkileri özellikle sanayi, sağlık ve ulaştırma sektörlerinde ağır hissedildi. Sektör temsilcilerinin değerlendirmelerine göre, hava ulaşımında 332 uçuş iptal edilirken uzun mesafeli tren seferlerinin yüzde 24'ü durduruldu. Banliyö hatlarında da büyük aksamalar yaşandı.
SENDİKALARDAN "TARİHİ KATILIM" ÇAĞRISI
İspanya'da 14 yıl aradan sonra ilk kez gerçekleştirilen genel grevde işçi ve kiracı sendikaları, barınma krizine kalıcı çözüm bulunması ve maaşların iyileştirilmesi taleplerini öne çıkardı. Genel İşçi Sendikası (UGT), İşçi Komisyonları (CCOO) ve Genel İşçi Konfederasyonu (CGT) dahil 8 sendika, başta Katalonya bölgesi olmak üzere greve katılımın yüksek seviyede gerçekleştiğini duyurdu.
UGT ve CCOO sendikaları, konut krizinin en derin hissedildiği Kantabria, Katalonya ve Endülüs gibi sahil bölgelerinde katılımın üst düzeyde olduğunu bildirdi. Martorell'deki Seat ile Navarra'daki Volkswagen fabrikalarında üretimin tamamen durduğu, Endülüs yerel kanalı Canal Sur'un dahi grev nedeniyle yayın yapamadığı belirtildi.
Madrid Kiracılar Sendikası Sözcüsü Alicia del Rio, "Tarihi bir gün. Yüzlerce insan bugün tüm şehirlerde sokaklarda gösteri yapıyor. Yaşam pahalılığına rağmen barınma hakkı ve makul ücret talebinde bulunuyor. Bu talepler tüm hükümetlere, işverenlere ve rantçılara karşıdır. Halkın gücü karşısında hiçbir hükümet duramaz." sözleriyle kararlılık mesajı verdi.
Ülke çapındaki büyük gösteriler kapsamında Madrid'de 120 bin, Barselona'da ise 50 bin kişi sokağa çıktı.