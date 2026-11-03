Avrupa'da yolcu uçaklarını hedef alan peş peşe bomba ihbarları güvenlik ekiplerini harekete geçirdi. Polonya ve İtalya'da ikişer, İspanya ve Bulgaristan'da birer uçak incelemeye alınırken, yolcular tahliye edildi ve bazı havalimanlarında güvenlik önlemleri artırıldı. Yapılan kontrollerde hiçbir uçakta patlayıcı maddeye rastlanmadı.

Avrupa'da yolcu uçaklarını hedef alan peş peşe bomba ihbarları havalimanlarında alarma neden oldu. Manchester'dan İspanya'nın Murcia kentine giden Ryanair uçağı, Polonya'ya gitmekte olan iki uçak ve İsrail'den Bulgaristan'a gelen bir uçak ihbarların hedefi oldu. İtalya'da ise Lizbon ve Dublin'den gelen iki Ryanair uçağı arandı.

Avrupa'da dört ülkede 6 yolcu uçağına yönelik bomba ihbarları güvenlik ekiplerini alarma geçirdi. | Fotoğraf: AA Arşiv İSPANYA'DA 121 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

Manchester'dan Murcia'ya giden Ryanair uçağındaki 114 yolcu ve 7 mürettebat, Murcia Havalimanı'nda tahliye edildi. İspanyol yetkililer, tahliyenin ardından gerçekleştirilen incelemelerde herhangi bir patlayıcı maddeye rastlanmadığını açıkladı. İspanya hükümetinin Murcia bölgesindeki temsilcisi Francisco Lucas, Sivil Muhafızlar tarafından yapılan incelemede uçakta patlayıcı bulunmadığının tespit edildiğini bildirdi. Lucas, havalimanındaki faaliyetlerin normale döndüğünü belirterek acil müdahale ekiplerine teşekkür etti. İSRAİL'DEN GELEN UÇAK SOFYA HAVALİMANI'NA İNDİ

Bulgaristan medyasında yer alan haberlere göre, İsrail'den gelen bir uçak, e-posta yoluyla yapılan bomba ihbarının ardından Sofya Havalimanı'na iniş yaptı. Bulgaristan İçişleri Bakanlığı yetkilileri, uçağın muhtemel patlayıcı düzeneklere karşı terörle mücadele ekipleri tarafından incelendiğini bildirdi. POLONYA'DA İKİ UÇAK İÇİN ALARMA GEÇİLDİ

Polonya'da Londra Heathrow Havalimanı'ndan kalkan ve Varşova'nın ana havalimanı Chopin'e gitmesi planlanan LOT Havayolları'na ait uçak, bomba ihbarı nedeniyle Varşova Modlin Havalimanı'na yönlendirildi.