Avrupa havalimanlarında bomba paniği: Polonya, İtalya, İspanya ve Bulgaristan'da 6 uçak incelendi
Avrupa'da yolcu uçaklarını hedef alan peş peşe bomba ihbarları güvenlik ekiplerini harekete geçirdi. Polonya ve İtalya'da ikişer, İspanya ve Bulgaristan'da birer uçak incelemeye alınırken, yolcular tahliye edildi ve bazı havalimanlarında güvenlik önlemleri artırıldı. Yapılan kontrollerde hiçbir uçakta patlayıcı maddeye rastlanmadı.
Avrupa'da yolcu uçaklarını hedef alan peş peşe bomba ihbarları havalimanlarında alarma neden oldu.
Manchester'dan İspanya'nın Murcia kentine giden Ryanair uçağı, Polonya'ya gitmekte olan iki uçak ve İsrail'den Bulgaristan'a gelen bir uçak ihbarların hedefi oldu.
İtalya'da ise Lizbon ve Dublin'den gelen iki Ryanair uçağı arandı.
İSPANYA'DA 121 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ
Manchester'dan Murcia'ya giden Ryanair uçağındaki 114 yolcu ve 7 mürettebat, Murcia Havalimanı'nda tahliye edildi.
İspanyol yetkililer, tahliyenin ardından gerçekleştirilen incelemelerde herhangi bir patlayıcı maddeye rastlanmadığını açıkladı.
İspanya hükümetinin Murcia bölgesindeki temsilcisi Francisco Lucas, Sivil Muhafızlar tarafından yapılan incelemede uçakta patlayıcı bulunmadığının tespit edildiğini bildirdi.
Lucas, havalimanındaki faaliyetlerin normale döndüğünü belirterek acil müdahale ekiplerine teşekkür etti.
İSRAİL'DEN GELEN UÇAK SOFYA HAVALİMANI'NA İNDİ
Bulgaristan medyasında yer alan haberlere göre, İsrail'den gelen bir uçak, e-posta yoluyla yapılan bomba ihbarının ardından Sofya Havalimanı'na iniş yaptı.
Bulgaristan İçişleri Bakanlığı yetkilileri, uçağın muhtemel patlayıcı düzeneklere karşı terörle mücadele ekipleri tarafından incelendiğini bildirdi.
POLONYA'DA İKİ UÇAK İÇİN ALARMA GEÇİLDİ
Polonya'da Londra Heathrow Havalimanı'ndan kalkan ve Varşova'nın ana havalimanı Chopin'e gitmesi planlanan LOT Havayolları'na ait uçak, bomba ihbarı nedeniyle Varşova Modlin Havalimanı'na yönlendirildi.
Uçakta bulunan 181 kişi tahliye edilirken havalimanı geçici olarak uçuşlara kapatıldı. İncelemelerin tamamlanmasının ardından Varşova Modlin Havalimanı yeniden hizmete açıldı.
Danimarka'nın başkenti Kopenhag'dan Varşova Chopin Havalimanı'na giden SAS Havayolları'na ait bir başka uçak da bomba ihbarının ardından incelemeye alındı.
Normal şekilde iniş yapan uçakta gerçekleştirilen kontrollerde herhangi bir patlayıcıya rastlanmadığı bildirildi.
ROMA'DA İKİ RYANAİR UÇAĞI ARANDI
Roma Fiumicino Havalimanı kaynakları, Lizbon ve Dublin'den gelen iki Ryanair uçağının da isimsiz bomba ihbarlarının ardından arandığını açıkladı.
Polis bomba imha uzmanları, yolcuların, bagajların ve uçakların güvenliğini sağlamak amacıyla standart güvenlik prosedürlerini uyguladı.
İncelemelerde herhangi bir olumsuz bulguya rastlanmadığı ve alarm durumunun sona erdiği bildirildi. Dublin'den gelen uçağa inişine kadar İtalyan Hava Kuvvetleri tarafından eşlik edildi.
BUDAPEŞTE'DE DE BİR GÜN ÖNCE BOMBA PANİĞİ YAŞANMIŞTI
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Avrupa'daki bomba ihbarları, Budapeşte'de bir gün önce yaşanan benzer paniği de yeniden gündeme getirdi.
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Londra Luton Havalimanı'ndan kalkan Wizz Air uçağı, uçuş sırasında yapılan bomba ihbarı üzerine Budapeşte'ye yönlendirilmişti.
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Macaristan'a ait bir savaş uçağının eşlik ettiği yolcu uçağı, Budapeşte Liszt Ferenc Uluslararası Havalimanı'na iniş yapmıştı.
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Uçakta ve yolcular üzerinde gerçekleştirilen kontrollerde herhangi bir patlayıcıya rastlanmadığı açıklanmıştı.