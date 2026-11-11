Küresel istihbarat savaşında gizemli ölüm! Rus büyükelçi öldü mü öldürüldü mü?

Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump'ın son dönemde İsrail'e yönelik sert ifadeler kullanması, yaşanan başarısızlıktan Tel Aviv'i sorumlu tutarak "Bunlar yüzünden kaybettik." mesajı vermesi ve savaşın yol açtığı tüm maliyeti İsrail'e ödeteceği yönündeki iddialar gündemdeki yerini koruyor.

Rusya'nın ABD Büyükelçisi Aleksandr Darçiyev'in ölümünün ardından gözler Washington'a çevrildi. Uluslararası ilişkilerin ve istihbarat faaliyetlerinin yoğunlaştığı bir dönemde yaşanan ölüm, ABD'de de soru işaretlerini beraberinde getirdi.

İSTİHBARAT DÜNYASINDA ŞÜPHELİ VAKALAR ARTIYOR

ABD'deki gelişmeleri ve son durumu değerlendiren AA Amerika Haberleri Müdürü Can Hasasu, Rus büyükelçinin ölümünün ülkede şüpheli bir olay olarak değerlendirildiğini belirtti.

Hasasu, "Rus büyükelçinin ölümü, son dönemlerde istihbarat dünyasında çok sayıda olayın yaşandığı Amerika Birleşik Devletleri'nde de şüpheli görülüyor. Şüpheli olmadığı kanıtlanana kadar bu tür olaylar, artık içinde bulunduğumuz dönemde şüpheli olarak algılanmaya devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Casusluk vakalarına da dikkat çeken Hasasu, NVIDIA'nın başındaki ismin en yakınında bulunan ve duygusal ilişki yaşadığı kişinin Çin ajanı olduğu yönündeki iddiaları hatırlattı. Hasasu, "En son biliyorsunuz, ABD'nin stratejik çip üreticisi NVIDIA'nın başındaki kişinin en yakınında, duygusal ilişki yaşadığı kişinin bir Çin ajanı olduğu yönünde hem CIA'in uyarısı hem de ortaya çıkan haberler var. Hemen dün de biliyorsunuz, İngiltere'de İngiliz istihbaratı, Amerikan ordusunda görevli ancak Rusya için çalışan bir casusu, bir Amerikan askerini gözaltına aldı." dedi.