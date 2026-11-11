Küresel istihbarat savaşında gizemli ölüm! Rus büyükelçi öldü mü öldürüldü mü?
Rusya’nın ABD Büyükelçisi Aleksandr Darçiyev’in hayatını kaybetmesi, uluslararası kamuoyunda “Öldü mü, yoksa öldürüldü mü?” tartışmalarını beraberinde getirdi. ABD Başkanı Donald Trump’ın İsrail’e yönelik sert açıklamaları ve savaşın faturasını Tel Aviv’e kesme ihtimali de Washington kulislerini hareketlendirdi. A Haber'de İstihbarat dünyasında hareketli günlerin yaşandığı ABD’de gelişmeleri değerlendiren AA Amerika Haberleri Müdürü Can Hasasu, Rus büyükelçinin ölümünün şüpheli olarak değerlendirildiğini belirterek geleneksel istihbarat yöntemlerinin yeniden önem kazandığına dikkat çekti.
Rusya'nın ABD Büyükelçisi Aleksandr Darçiyev'in ölümünün ardından gözler Washington'a çevrildi. Uluslararası ilişkilerin ve istihbarat faaliyetlerinin yoğunlaştığı bir dönemde yaşanan ölüm, ABD'de de soru işaretlerini beraberinde getirdi.
BÜYÜKELÇİNİN ÖLÜMÜ VE TRUMP'IN İSRAİL'E FATURA KESME İHTİMALİ
Rusya'nın ABD Büyükelçisi Aleksandr Darçiyev'in ani ölümünün ardından suikast iddiaları gündeme gelirken, olayın ABD'deki yansımaları da yakından takip ediliyor.
Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump'ın son dönemde İsrail'e yönelik sert ifadeler kullanması, yaşanan başarısızlıktan Tel Aviv'i sorumlu tutarak "Bunlar yüzünden kaybettik." mesajı vermesi ve savaşın yol açtığı tüm maliyeti İsrail'e ödeteceği yönündeki iddialar gündemdeki yerini koruyor.
Trump'ın savaşı kaybetmesi durumunda İran'a yöneleceği yönündeki iddialara karşılık, asıl faturayı "Sizin yüzünüzden kaybettik." diyerek İsrail'e kesebileceği ihtimali de Washington kulislerinde tartışılan başlıklar arasında yer alıyor.
İSTİHBARAT DÜNYASINDA ŞÜPHELİ VAKALAR ARTIYOR
ABD'deki gelişmeleri ve son durumu değerlendiren AA Amerika Haberleri Müdürü Can Hasasu, Rus büyükelçinin ölümünün ülkede şüpheli bir olay olarak değerlendirildiğini belirtti.
Hasasu, "Rus büyükelçinin ölümü, son dönemlerde istihbarat dünyasında çok sayıda olayın yaşandığı Amerika Birleşik Devletleri'nde de şüpheli görülüyor. Şüpheli olmadığı kanıtlanana kadar bu tür olaylar, artık içinde bulunduğumuz dönemde şüpheli olarak algılanmaya devam ediyor." ifadelerini kullandı.
Casusluk vakalarına da dikkat çeken Hasasu, NVIDIA'nın başındaki ismin en yakınında bulunan ve duygusal ilişki yaşadığı kişinin Çin ajanı olduğu yönündeki iddiaları hatırlattı. Hasasu, "En son biliyorsunuz, ABD'nin stratejik çip üreticisi NVIDIA'nın başındaki kişinin en yakınında, duygusal ilişki yaşadığı kişinin bir Çin ajanı olduğu yönünde hem CIA'in uyarısı hem de ortaya çıkan haberler var. Hemen dün de biliyorsunuz, İngiltere'de İngiliz istihbaratı, Amerikan ordusunda görevli ancak Rusya için çalışan bir casusu, bir Amerikan askerini gözaltına aldı." dedi.
GELENEKSEL AJANLIK VE DİJİTAL DÜNYANIN ÇIKMAZI
Teknolojik takibin ulaştığı noktayı değerlendiren AA Amerika Haberleri Müdürü Can Hasasu, dijital casusluğun yaygınlaşmasına rağmen insan istihbaratının önemini koruduğunu vurguladı.
Hasasu, "Teknolojinin kullanıldığı, teknolojik casusluğun daha çok öne çıktığı, herkesin cep telefonunun, bilgisayarının ve hesabının takip edildiği bir dünyada insani istihbarat toplama yöntemlerinin de hala önemli, hatta belki de daha önemli olduğu anlaşılıyor. Çünkü insanlar dijital ortamda önlem almaya çalıştıkça bilgi toplamak ve bazı özel bilgilere ulaşmak, süper güçler ve istihbarat teşkilatları için daha da zor hale geliyor. Dolayısıyla eski, geleneksel yöntemlere ve insani istihbarat toplama yöntemlerine hala başvurulduğunu, yaşanan son örneklerden görebiliyoruz." ifadelerini kullandı.