Sayıştay raporu İBB'deki skandalı belgeledi: Binlerce araç kayıp

Sayıştay Başkanlığı tarafından hazırlanan İBB Denetim Raporu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi envanterindeki araçlara ilişkin büyük bir skandalı gözler önüne serdi. Raporda, belediye envanterinde yer alan binlerce aracın takip sisteminde bulunmadığı, yüzlerce aracın ise hizmet birimlerine tahsis edilmediği belirlendi. Akıbeti bilinmeyen araçlara dair çarpıcı detayları A Haber canlı yayınında muhabir Mustafa Kadir Mercan ve konuğu İBB AK Parti Meclis Üyesi Zekeriya Eroğlu aktardı.

ARAÇ TAKİP SİSTEMİNDE 2 BİN 480 ARAÇ YOK

Sayıştay denetim raporunun iki temel skandalı gün yüzüne çıkardığını belirten İBB AK Parti Meclis Üyesi Zekeriya Eroğlu, "Sayıştay müfettişlerinin ortaya koymuş olduğu raporlar çerçevesinde iki tane ana başlık var. Raporlarda belediyenin envanterinde 7 bin 31 araç gözüküyor. Yalnız belediyenin araç takip sistemi içerisinde 4 bin 551 aracın olduğu, 2 bin 480 aracın ise araç takip sisteminde yer almadığını Sayıştay raporları açıkça ortaya koyuyor" ifadelerini kullandı.