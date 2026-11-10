Sayıştay raporu İBB'deki skandalı belgeledi: Binlerce araç kayıp
Sayıştay Başkanlığı tarafından hazırlanan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Denetim Raporu'nda, belediye envanterinde kayıtlı 7 bin 31 araçtan 2 bin 480'inin araç takip sisteminde yer almadığı belirtildi. Raporda ayrıca 831 aracın hizmet birimlerine tahsis edilmediği tespit edildi. A Haber canlı yayınında konuyu değerlendiren İBB AK Parti Meclis Üyesi Zekeriya Eroğlu, araçların nerede bulunduğuna ve nasıl kullanıldığına ilişkin soru işaretlerine dikkat çekti.
Sayıştay Başkanlığı tarafından hazırlanan İBB Denetim Raporu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi envanterindeki araçlara ilişkin büyük bir skandalı gözler önüne serdi. Raporda, belediye envanterinde yer alan binlerce aracın takip sisteminde bulunmadığı, yüzlerce aracın ise hizmet birimlerine tahsis edilmediği belirlendi. Akıbeti bilinmeyen araçlara dair çarpıcı detayları A Haber canlı yayınında muhabir Mustafa Kadir Mercan ve konuğu İBB AK Parti Meclis Üyesi Zekeriya Eroğlu aktardı.
ARAÇ TAKİP SİSTEMİNDE 2 BİN 480 ARAÇ YOK
Sayıştay denetim raporunun iki temel skandalı gün yüzüne çıkardığını belirten İBB AK Parti Meclis Üyesi Zekeriya Eroğlu, "Sayıştay müfettişlerinin ortaya koymuş olduğu raporlar çerçevesinde iki tane ana başlık var. Raporlarda belediyenin envanterinde 7 bin 31 araç gözüküyor. Yalnız belediyenin araç takip sistemi içerisinde 4 bin 551 aracın olduğu, 2 bin 480 aracın ise araç takip sisteminde yer almadığını Sayıştay raporları açıkça ortaya koyuyor" ifadelerini kullandı.
Kayıp durumdaki araçların nerede ve ne amaçla kullanıldığının meçhul olduğuna dikkat çeken Eroğlu, "2 bin 480 tane aracın nerede olduğu, İstanbul'da mı, İstanbul dışında mı, nerede hizmet verdiği belli değil. Ayrıca bu araçların benzin ihtiyaçlarını nereden karşıladığı da belli değil. Diğer taraftan bu araçların şoförlerine ücret verilip verilmediği ciddi bir soru işareti olarak ortada duruyor" sözleriyle tablonun vahametini aktardı.
831 ARAÇ HİZMET LİSTELERİNDE BULUNMUYOR
Raporda yer alan bir diğer kritik konunun ise hizmet dışı kalan araçlar olduğunu vurgulayan Zekeriya Eroğlu, "Belediyenin envanterinde olan ancak hizmet birimlerince, yani Sayıştay müfettişlerinin yetkililerden talep ettiği araç listelerinde 831 tane aracın hizmet listesinde olmadığı gözüküyor. Belediye bürokrasisi Sayıştay müfettişlerine, 831 aracın kendilerine hizmet amacıyla tahsis edilmediğini ifade ediyor. Yani araçlar envanterde var ama hizmette yok" dedi.
"KAYNAKLAR EMANET BİLİNCİYLE KULLANILMIYOR"
Araçların parti teşkilatlarına ya da farklı odaklara usulsüz tahsis edilme iddialarına ilişkin değerlendirmede bulunan Eroğlu, "Eğer böyle bir durumla karşı karşıyaysak bu çok ciddi ve büyük bir problemdir. Belediye; siyasal partilere veya başka kurumlara gayriresmi olarak araç tahsis edemez. Hukuki olarak böyle bir şey olamaz, bu durumun muhakkak araştırılması gerekir. İstanbul'un ve İBB'nin kaynakları, İstanbulluların emeğiyle oluşmuş kaynaklardır. Görüyoruz ki İBB yönetimi bu kaynakları kullanırken emanet bilinciyle hareket etmiyor ve sorumluluktan uzak bir anlayış sergiliyor" ifadeleriyle tepkisini dile getirdi.