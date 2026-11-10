CANLI Antalya'da COP31 rüzgarı! Başkan Erdoğan Guterres ile görüştü
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, COP31 Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere Antalya'ya geldi. Erdoğan'ın BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir araya gelmesiyle Antalya'da diplomasi trafiği başladı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında temaslarına başladı. Bu kapsamda Erdoğan, BM Genel Sekreteri Guterres ile Antalya'da bir araya geldi.
İşte dakika dakika yaşananlar...
CANLI ANLATIM
BAŞKAN ERDOĞAN GUTERRES İLE GÖRÜŞTÜ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında Antalya'da BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir araya geldi.
Görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan (sağ 2), Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum (sağda), Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran ve Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samed Ağırbaş da katıldı.
BAŞKAN ERDOĞAN ANTALYA'DA
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP31) kapsamında Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere Antalya'ya geldi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Sıfır Atık Vakfı Onursal Başkanı Emine Erdoğan'ı Antalya Havalimanı'nda Vali Hulusi Şahin ve eşi Mavi Akdeniz İnisiyatifi Proje Koordinatörü Ebru Şahin karşıladı