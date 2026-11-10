CANLI Antalya'da COP31 rüzgarı! Başkan Erdoğan Guterres ile görüştü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, COP31 Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere Antalya'ya geldi. Erdoğan'ın BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir araya gelmesiyle Antalya'da diplomasi trafiği başladı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında temaslarına başladı. Bu kapsamda Erdoğan, BM Genel Sekreteri Guterres ile Antalya'da bir araya geldi. AHaber CANLI YAYIN İşte dakika dakika yaşananlar...