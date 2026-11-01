Sarıgül ailesinin Şişli'den Almanya'ya uzanan karanlık dosyası A Haber'de! Tefecilik, mafya ve milyarlık imar rantı...

Sarıgül ailesine yönelik kara para aklama ve mal varlığı soruşturması kapsamında tutuklanan Emir Sarıgül'ün savcılığa verdiği ek ifade, siyaset gündeminde geniş yankı uyandırdı. Yeni Parti'nin kuruluş sürecinde Özgür Özel'e araç içerisinde 250 bin dolar, hediye atkı paketinde ise 100 bin dolar teslim edildiğine ilişkin iddialar gündemdeki yerini korurken, Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Abdurrahman Şimşek, A Haber ekranlarında ailenin geçmişi, tefecilik iddiaları, mafya ilişkileri ve milyar dolarlık imar vurgunu iddiasına ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

Sarıgül ailesine yönelik kara para aklama ve mal varlığı soruşturması kapsamında tutuklanan 24 isim arasında yer alan Emir Sarıgül, Cumhuriyet Başsavcılığına verdiği ek ifadede dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

RESTORAN ÇIKIŞINDA 250 BİN DOLARLIK TESLİMAT

Sarıgül, babası Mustafa Sarıgül'ün yeni partinin kuruluş sürecinde genel merkez binasının iç tefrişatı için 250 bin doları Ankara'nın Ümitköy semtindeki bir restoranın çıkışında Özgür Özel'e ait aracın arka koltuğuna bıraktığını anlattı.

Emir Sarıgül, ifadesinde şu sözleri kullandı:

"O gün babam Mustafa Sarıgül ve Özgür Özel, 6-7 kişilik bir milletvekili grubuyla yemek yemişlerdi. Restoranın çıkışında bizzat babamın kendisi 250 bin doları Özgür Özel'e ait aracın arka kısmına bıraktı. Bunu bana doğrudan kendisi anlattı."

ATKI PAKETİNİN İÇİNE 100 BİN DOLAR KONULDUĞUNU ANLATTI

Emir Sarıgül, ifadesinde geçen ay Özgür Özel'e 100 bin dolar daha verildiğini de anlattı. Paranın teslim edilme sürecine ilişkin ayrıntıları aktaran Sarıgül, babasının kendisinden iki adet atkı almasını istediğini belirtti.

Sarıgül, ifadesinde şu beyanlarda bulundu:

"Babam benden 2 adet atkı almamı istedi. Bu atkı paketinin içine 100 bin dolar para koydu. Babam da bu paketi alarak kendi aracıyla İstanbul Havalimanı'na gitti. Uçakla Ankara'ya gidip önce Türkiye Büyük Millet Meclisine, ardından Ümitköy'deki eve gitti. Para, akşam yemeğinde Özgür Bey'e hediye paketi içinde elden verilmiş. Babam ertesi gün söyledi."

MİRAS ANLAŞMAZLIĞINI VE YAŞADIĞI MADDİ ZORLUKLARI ANLATTI

Emir Sarıgül, ifadesinde dedesinden anne tarafına kalan mal varlığının babası Mustafa Sarıgül tarafından kendisine devredilmediğini de anlattı. Aile içindeki miras anlaşmazlığına değinen Sarıgül, 18 yaşına geldiği 1999 yılında annesinden kalan mal varlığının kendi üzerine geçirilmesini istediğini ancak babasının bu talebi kabul etmediğini belirtti.

Son üç buçuk yıldır maddi zorluk yaşadığını ifade eden Sarıgül, iki çocuğunun ihtiyaçlarını karşılamakta dahi güçlük çektiğini söyledi. Babasının yaşının ilerlemesi nedeniyle mal varlığını devretmeyi kabul ettiğini de ifadesinde dile getirdi.

"SARIGÜL AİLESİ TEFECİLİK YAPIYOR, ARKASINDA MAFYA VAR"

Soruşturmanın perde arkasına ilişkin açıklamalarda bulunan Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Abdurrahman Şimşek, Sarıgül ailesinin geçmişte tefecilik yaptığını ve bu faaliyetlerin arkasında mafya gruplarının bulunduğunu söyledi. Şimşek, para alışverişlerinin bankalar aracılığıyla değil, elden nakit ve senet üzerinden gerçekleştirildiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Kimsenin bilmediği bir gerçek var: Sarıgül ailesi tefecilik yapıyor. Bu işi bankalar üzerinden değil, elden nakit para vererek ve karşılığında senet alarak yürütüyor. Tefecilik faaliyetlerinin arkasında ise bir mafya grubu bulunuyor. Bence bu konunun suç örgütü liderliği kapsamında soruşturulması gerekiyor. Bugüne kadar kimlere para verildi, kimler dövüldü, kimler vuruldu? Geçmişte Şişli'de çok sayıda olay yaşandı. Bir gazeteci olarak bunları biliyorum. Bize ulaşan şikâyetlerin ardından iş adamları çeşitli yollarla korkutuluyor ve şikayetlerinden vazgeçiriliyordu. Tefecilik faaliyetleri bu şekilde yürütülüyordu."

ALMAN YATIRIMCILAR NASIL MAĞDUR EDİLDİ?

Abdurrahman Şimşek, iki Alman vatandaşının Türkiye'de yatırım yapmaları için yurt dışından fon sağlanacağı söylenerek sürece dahil edildiğini anlattı. Şimşek'in aktardığına göre, yatırım karşılığında Alman vatandaşlarından bazı mal varlıklarını devretmeleri istendi. İyi niyet göstergesi olarak tekne ve para veren yatırımcılar, kendilerine vaat edilen fonun sağlanmasını bekledi.

Titanic Oteller ve Altınbaş Holding ile bağlantılara da değinen Şimşek, Sarıgül ailesinin yıllar boyunca emanetçiler aracılığıyla mal varlığını dolaşıma soktuğunu belirtti. Otelcilik ve yatırım faaliyetleri üzerinden gizli sözleşmeler yapıldığını, bu yöntemle yabancı yatırımcıların Türkiye'ye yatırım yapıyormuş gibi bir görüntü oluşturulduğunu aktardı.

Şimşek, Alman vatandaşlarından mallarını emanetçi olarak korumalarının yanı sıra bazı varlıklarını da devretmelerinin istendiğini ifade etti.

Ancak vaat edilen devir ve teslim işlemlerinin gerçekleşmemesi üzerine dolandırıldıklarını düşünen Alman vatandaşlarının İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunduğunu söyledi. Şimşek, dosyada bir gizli tanık ifadesinin bulunduğunu ve çok sayıda iş adamının da soruşturma kapsamında yer aldığını kaydetti.

LEVENT'TE İMAR RANTI VE MAFYA BASKISI Mustafa Sarıgül'ün Şişli Belediye Başkanlığı dönemindeki imar uygulamalarına değinen Abdurrahman Şimşek, özellikle Levent bölgesindeki gökdelen projelerine dikkat çekti. Şimşek, imar izinleri karşılığında iş adamlarından projelerde pay istendiğini, taleplerin karşılanmaması durumunda ise inşaat izinlerinin verilmediğini anlattı.

Levent'teki gökdelen projelerinde 30 katlık imar izninin 80 kata çıkarıldığını ve oluşan ilave katların bir bölümünün belirli kişilere ayrıldığını belirten Şimşek, bu uygulamaların büyük bir rant oluşturduğunu ifade etti. Mustafa Sarıgül'in belediye başkanlığı döneminde bölgedeki gökdelenlerin büyük bölümünün inşa edildiğini kaydeden Şimşek, söz konusu süreçte mafya gruplarının da devreye girdiğini söyledi.