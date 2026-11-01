İsrail'de dünyanın yakından takip ettiği genel seçimlerin ardından ortaya çıkan parlamento aritmetiği, siyasi çıkmaza işaret etti. Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğindeki sağ blok 53 sandalyede kalırken, Gadi Eisenkot öncülüğündeki muhalefet 48 sandalye elde etti. İsrail vatandaşı Filistinli Arapların desteklediği partiler ise 19 sandalye kazanarak kritik bir güç hâline geldi. 120 sandalyeli Knesset'te hükümet kurmak için gereken 61 sandalye eşiğine hiçbir tarafın ulaşamaması, ülkeyi yeni bir siyasi krizin içine sürükledi.

Mevcut siyasi düğümün çözülmesinin zorluklarına dikkat çeken AA Ortadoğu Haberleri Müdür Yardımcısı Enes Canlı, "Şu anki tabloda bir kilitlenme var gibi görünüyor. Bu kilitlenme, ancak iki taraftan birinin seçimden önce verdiği sözlerden geri adım atmasıyla aşılabilir." sözleriyle tablodaki çıkmazı değerlendirdi.

Netanyahu'nun liderliğindeki blok 53, Gadi Eisenkot öncülüğündeki muhalefet ise 48 milletvekili kazandı (Fotoğraf: ahaber.com.tr / ekran görüntüsü)

GAZZE'DEKİ SOYKIRIM SİYASETİN VİCDAN MUHASEBESİ OLMADI

Seçim sürecinin rakamların ötesindeki en çarpıcı boyutu, 7 Ekim sonrasında Gazze'de yaşanan büyük yıkımın gölgesinde gerçekleşmesiydi. On binlerce Filistinlinin katledildiği, binlerce çocuğun yaşamını yitirdiği, kentlerin yerle bir edildiği ve milyonlarca insanın hayatının altüst olduğu bu süreç, İsrail siyasetinde eleştirel bir vicdan muhasebesine dönüşmedi. Gazze'deki sistematik soykırım, seçim yarışında sorgulanmak yerine iktidar ile Arap partileri dışındaki muhalefetin Filistinlilere karşı daha sert politikalar yürütme yarışına sahne oldu.

İki blok arasındaki zihniyet benzerliğini değerlendiren Siyaset Bilimci Dr. Fatma Yeşilkuş, şu ifadeleri kullandı:

"Adaylara bakıyoruz; Eisenkot'a veya Netanyahu'ya... Bir taraf Filistin Devleti'nin yok olmasını istiyor, diğer taraf da aynı şekilde Filistin Devleti'nin yok olmasını istiyor. Yani Netanyahu'ya muhalefet etmek, Netanyahu'nun politikalarına da aynı şekilde karşı çıkmak anlamına gelmiyor. Aslında Gazze politikasında da İran politikasında da aynı anlayışa sahip tarafları görüyoruz. Çünkü İran'ı kendileri açısından varoluşsal bir tehdit olarak gören bir İsrail var. Kim gelirse gelsin, İran'la mücadele kendi açılarından devam edecek.

Öte taraftan Gazze'ye bakıyoruz. Eisenkot tarafının söylemlerini özellikle incelediğimizde, Netanyahu'nun gerçekleştirdiği soykırımdan daha azına razı olmayacaklarını, aksine çok daha sert bir tutum sergileyebileceklerini görüyoruz. Çünkü Eisenkot geçmişte askerî görev üstlenmiş, Genelkurmay Başkanlığı yapmış bir isim. Aynı zamanda 7 Ekim 2023'ten sonraki yaklaşık sekiz aylık süreçte de görev aldı ve yaklaşık 30 bin kişinin öldürülmesinde onun da sorumluluğu bulunuyor. Ancak şunu sormak gerekiyor: Eisenkot göreve geldiğinde Gazze'deki süreç sona erecek mi, soykırım bitecek mi? Hayır."