ATKI PAKETİNDE PARA İDDİASI

Geçtiğimiz ay içerisinde Özgür Özel'e elden 100 bin dolar daha verildiğini babası Mustafa Sarıgül'ün kendisine söylediğini öne süren Emir Sarıgül, bu süreci ifadesinde şöyle detaylandırdı:

"Geçtiğimiz ay içerisinde Özel'e yine elden 100 bin dolar verildiğini bana Mustafa Sarıgül söyledi. Şöyle ki o tarihte babam, Özgür Özel'in Ankara'daki eve yemeğe geleceğini bana söylemişti. Babam bana Vakko'dan 2 adet atkı almamı söyledi.Ben de İstinye Park'taki Vakko'dan 2 adet atkı aldırdım. Sonrasında babam İstanbul'daki Ulus Platin Konutları'nda bulunan evde bu atkı paketinin içine 100 bin dolar para koydu, paraların yanında atkılar da duruyordu. Sonrasında biz bunu bir hediye paketi şekline getirdik. Babam da bu paketi alarak kendi aracıyla İstanbul Havalimanı'na gitti. Uçakla Ankara'ya gidip önce Meclis'e uğradı, ardından Ümitköy Angora Evleri'ndeki eve geçti. Akşamına da Özgür Bey yemeğe gelmiş, burada da bu para kendisine elden verilmiş. Babam ertesi gün söyledi."