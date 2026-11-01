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Emir Sarıgül'ün şoke eden rüşvet itirafı: "Babam Özgür Özel'e 350 bin dolar verdi"

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Emir Sarıgül'ün şoke eden rüşvet itirafı: "Babam Özgür Özel'e 350 bin dolar verdi"

Kara para soruşturması kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderilen Emir Sarıgül'ün savcılıkta verdiği ek ifade gündeme bomba gibi düştü. Şüpheli Sarıgül ifadesinde, babası Mustafa Sarıgül'ün Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'e yüz binlerce doları hediye paketleri içinde elden teslim ettiğini itiraf etti. Ayrıca Sarıgül, adli makamlardan koruma ve tahliye talebinde bulundu.

Kara para aklama ve mal varlığı değerlerini aklama soruşturması kapsamında tutuklanan 24 şüpheliden biri olan Emir Sarıgül, savcılıkta ek ifade verdi. Cezaevinden getirilerek ek savunma yapan Sarıgül, babası Mustafa Sarıgül'ün Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'e elden para teslim ettiğini öne sürdü. Can güvenliği endişesi taşıdığını dile getiren Emir Sarıgül, adli makamlardan koruma ve tahliye talebinde bulundu.

Emir Sarıgül'ün şoke eden rüşvet itirafı: "Babam Özgür Özel'e 350 bin dolar verdi" - 1

"ARAÇ İÇERİSİNE 250 BİN DOLAR BIRAKTI"

Emir Sarıgül, Yeni Parti'nin kuruluş aşamasında genel merkez binasının iç tefrişat işleri için para verildiğini iddia etti. Sarıgül ifadesinde, Ankara Ümitköy'deki bir restoran çıkışında yaşananları şu sözlerle ileri sürdü:

Emir Sarıgül'ün şoke eden rüşvet itirafı: "Babam Özgür Özel'e 350 bin dolar verdi" - 2

"Yeni Parti'nin kuruluş aşamasında partinin genel merkez binasının iç tefrişatının yapılması için 250 bin doları Ankara'da Ümitköy'de bulunan bir restoranın çıkışında Özgür Özel'e ait aracın içerisine bıraktığını biliyorum. O gün babam Mustafa Sarıgül ve Özgür Özel 6-7 kişilik bir milletvekili grubuyla yemek yemişlerdi. Restoranın çıkışında bizzat babamın kendisi 250 bin doları Özgür Özel'e ait aracın arka kısmına bıraktı. Bunu bana doğrudan kendisi anlattı."

Emir Sarıgül'ün şoke eden rüşvet itirafı: "Babam Özgür Özel'e 350 bin dolar verdi" - 3

ATKI PAKETİNDE PARA İDDİASI

Geçtiğimiz ay içerisinde Özgür Özel'e elden 100 bin dolar daha verildiğini babası Mustafa Sarıgül'ün kendisine söylediğini öne süren Emir Sarıgül, bu süreci ifadesinde şöyle detaylandırdı:

"Geçtiğimiz ay içerisinde Özel'e yine elden 100 bin dolar verildiğini bana Mustafa Sarıgül söyledi. Şöyle ki o tarihte babam, Özgür Özel'in Ankara'daki eve yemeğe geleceğini bana söylemişti. Babam bana Vakko'dan 2 adet atkı almamı söyledi.Ben de İstinye Park'taki Vakko'dan 2 adet atkı aldırdım. Sonrasında babam İstanbul'daki Ulus Platin Konutları'nda bulunan evde bu atkı paketinin içine 100 bin dolar para koydu, paraların yanında atkılar da duruyordu. Sonrasında biz bunu bir hediye paketi şekline getirdik. Babam da bu paketi alarak kendi aracıyla İstanbul Havalimanı'na gitti. Uçakla Ankara'ya gidip önce Meclis'e uğradı, ardından Ümitköy Angora Evleri'ndeki eve geçti. Akşamına da Özgür Bey yemeğe gelmiş, burada da bu para kendisine elden verilmiş. Babam ertesi gün söyledi."

Emir Sarıgül'ün şoke eden rüşvet itirafı: "Babam Özgür Özel'e 350 bin dolar verdi" - 4

MİRAS VE TAŞINMAZLARIN DEVRİ TARTIŞMASI

İfadesinde aile içi mal varlığı anlaşmazlıklarına da değinen Emir Sarıgül, dedesinden annesi Gülsüm Hülya Köksaloğlu'na kalan servetin babası Mustafa Sarıgül tarafından kendisine devredilmediğini belirtti. Maddi zorluklar yaşadığını kaydeden Sarıgül, babasının Marmaris Söğüt'te 64 dönüm arazi, Mecidiyeköy Trump Towers arkasında yaklaşık 1 dönüm arazi, Ankara'da TBMM karşısındaki Şinasi ve Akün Sahnesi binası ile Nişantaşı Abdi İpekçi Caddesi'ndeki 642 metrecare arazi olmak üzere toplam 5 taşınmazı devretmeyi taahhüt ettiğini, buna dair senedin ise avukatı Emrah Cengiz'in kasasında olduğunu bildirdi.

Emir Sarıgül'ün şoke eden rüşvet itirafı: "Babam Özgür Özel'e 350 bin dolar verdi" - 5

"DEVLETİMİZDEN KORUMA TALEP EDİYORUM"

Sabah'ın haberine göre, yaşanan olaylarla kendisinin bir ilgisi olmadığını savunan Emir Sarıgül, can güvenliği kaygısını belirtek şu ifadeleri kullandı:

"Ben tahliyemi talep ediyorum. Ev hapsi seçeneği de dahil değerlendirilmesini talep ediyorum. Böyle bir takdirde bulunulursa da başıma bir şey gelme ihtimaline binaen devletimizden koruma talep ediyorum. Benim yaşanan olaylarla bir ilgim yoktur."

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#Emir Sarıgül Rüşvet İtirafı
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