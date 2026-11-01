Emir Sarıgül'ün şoke eden rüşvet itirafı: "Babam Özgür Özel'e 350 bin dolar verdi"
Kara para soruşturması kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderilen Emir Sarıgül'ün savcılıkta verdiği ek ifade gündeme bomba gibi düştü. Şüpheli Sarıgül ifadesinde, babası Mustafa Sarıgül'ün Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'e yüz binlerce doları hediye paketleri içinde elden teslim ettiğini itiraf etti. Ayrıca Sarıgül, adli makamlardan koruma ve tahliye talebinde bulundu.
Kara para aklama ve mal varlığı değerlerini aklama soruşturması kapsamında tutuklanan 24 şüpheliden biri olan Emir Sarıgül, savcılıkta ek ifade verdi. Cezaevinden getirilerek ek savunma yapan Sarıgül, babası Mustafa Sarıgül'ün Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'e elden para teslim ettiğini öne sürdü. Can güvenliği endişesi taşıdığını dile getiren Emir Sarıgül, adli makamlardan koruma ve tahliye talebinde bulundu.
"ARAÇ İÇERİSİNE 250 BİN DOLAR BIRAKTI"
Emir Sarıgül, Yeni Parti'nin kuruluş aşamasında genel merkez binasının iç tefrişat işleri için para verildiğini iddia etti. Sarıgül ifadesinde, Ankara Ümitköy'deki bir restoran çıkışında yaşananları şu sözlerle ileri sürdü:
"Yeni Parti'nin kuruluş aşamasında partinin genel merkez binasının iç tefrişatının yapılması için 250 bin doları Ankara'da Ümitköy'de bulunan bir restoranın çıkışında Özgür Özel'e ait aracın içerisine bıraktığını biliyorum. O gün babam Mustafa Sarıgül ve Özgür Özel 6-7 kişilik bir milletvekili grubuyla yemek yemişlerdi. Restoranın çıkışında bizzat babamın kendisi 250 bin doları Özgür Özel'e ait aracın arka kısmına bıraktı. Bunu bana doğrudan kendisi anlattı."