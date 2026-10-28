LİSEDEKİ "LİDERLİK KAMPINDA" BAŞLAYAN TANIŞMA Sarıgül ile olan tanışma sürecini ve iş ilişkisini anlatan Beşir Ömer Demir, "O dönemde Şişli Belediyesi tarafından 'Liderlik' adı altında öğrencilerin katıldığı gençlik kampları düzenlenirdi. Mustafa Sarıgül dönemin Belediye Başkanı olduğundan konuşmacı olarak düzenlenen kampa katılmıştı. Kamplardan sorumlu Abdülkadir Sezgin beni Liderlik kampında Mustafa Sarıgül ile tanıştırdı. Yazın Uludağ'daki kampa ve kışın Kumburgaz'da bulunan Artemis Marin Princess Otel'deki gençlik kamplarına katıldım. Tanıştıktan sonra iletişimim devam etti. 2015 yılında aktif olarak ekibinde çalışmaya başladım. 2020 yılında askere gidip geldikten sonra evlendim. Evlendiğimde de nikah şahidim Mustafa Sarıgül'dür" ifadelerini kullandı.

"100 BİN EURO CEZAİ ŞART VE 150 BİN DOLAR SUS PAYI İDDİASI" Kamuoyuna sızan görüntülerin ardından yaşadığı baskı ve tehdit sürecini savcılık tutanağına aktaran Beşir Ömer Demir, "Mustafa Sarıgül ile tarafıma ait görüntüler 2024 yılında basına yansıdı. 2021 yılından itibaren Mustafa Sarıgül'ün tarafıma çok sayıda cinsel amaçlı müdahalesi oldu. Tüm bu cinsel saldırı müdahaleleri konusunda korktuğumdan ve bakmakla yükümlü olduğum ailem olduğundan şikâyetçi olamadım.

2024 yılında da görüntüler çıktıktan sonra Mustafa Sarıgül'ün avukatları tarafından düzenlenen evrakın içeriğinde de Mustafa Sarıgül hakkında konuşursam 100.000 Euro cezai şart ödeyeceğim belirten kâğıdı imzaladığımdan dolayı konuşamadım. Mustafa Sarıgül'ün üç yıl sayısız kere cinsel saldırısına maruz kaldım. İtibarım zedelendiğinden, intiharı düşündüğümden dolayı avukatı tarafından 150.000 dolar çocuğumun geleceği için para ödendi. Mustafa Sarıgül milletvekili olup güçlü bir siyasetçi olduğundan dolayı bu olayların gerçekliği ortaya çıkmadı" sözleriyle aktardı.

"RIZAM YOKTU, HTS KAYITLARI İNCELENSİN" Yaşanan olayların gerçekleştiği adresleri ve rızasının olmadığını belirterek HTS baz kayıtlarını delil gösteren Beşir Ömer Demir, "Mustafa Sarıgül, fiili müdahalelerde bazen vücuduma dokunurdu, bazen de vücudumu öpmek isterdi. İstanbul'daki evi Platin Konutları'nda ve Ankara'daki Angora Evleri'nde sayısız kere cinsel saldırısı olmuştur. Bu olaylar ile ilgili HTS bazlarıma bakıldığında ortaya çıkacaktır. Ayrıca basına yansıyan video incelendiğinde mağduriyetim ortaya çıkacaktır. Mustafa Sarıgül'ün tarafıma yaşattığı cinsel saldırılar kendi rızam ile gerçekleşmedi. Korktuğumdan dolayı zevk almadığım olaylara karşılık vermedim. Bir bakıma kendisinin zevk aldığı, benim mağdur olduğum ilişkiler yaşandı" ifadelerini kullandı.

Mustafa Sarıgül'ün elinde bulundurduğu siyasi ve ekonomik güç nedeniyle yıllarca sessiz kaldığını beyan eden koruma ailesine zarar verileceği korkusuyla yaşadığı çaresizliği anlattı. Sarıgül'ün aktif milletvekili ve güçlü bir siyasetçi olması sebebiyle şikayetçi olamadığını belirten koruma; ekonomik açıdan zor durumda olduğunu, yaşadığı ağır ruh hali nedeniyle sayısız kez intiharı düşündüğünü savundu.

2021 yılından itibaren rızası dışında defalarca cinsel saldırıya maruz kaldığını öne süren koruma olayların gerçekleştiği adresleri de savcılığa bildirdi. Saldırıların Mustafa Sarıgül'ün İstanbul'daki Platin Konutları ile Ankara'daki Angora evlerinde yaşandığını aktaran Ömer D., bakmakla yükümlü olduğu bir ailesi bulunması ve duyduğu korku sebebiyle olaylara tepki veremediğini iddia etti.

"GÖRÜNTÜLERİ TEMİZLİKÇİ VE ŞOFÖR GİZLİCE KAYDETMİŞ"

Sosyal medyaya düşen şantaj kasetinin perde arkasını da aralayan koruma, görüntülerin kurgusal bir planla çekildiğini söyledi. Söz konusu video kaydının Mustafa Sarıgül'ün yanında çalışan Özbekistan uyruklu temizlikçi Firuzan ile şoför Turgut A., tarafından planlanarak gizlice kayda alındığını açıklayan koruma, daha sonra bu görüntülerin C.D. isimli kişi tarafından para karşılığında satılmaya çalışıldığını duyduğunu aktardı.

