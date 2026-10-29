Seçimlerden istediği sonucu alamayan Netanyahu ve partisinin seçimlere müdahale ettiler yalanına Türkiye ve Katar’ın ardından İsrail’in kendi Seçim Kurulu Başkanlığı’ndan da tokat gibi yalanlama geldi. İsrail Merkez Seçim Komitesi Genel Müdür Vekili Dean Livne, seçimlerin yasalara uygun yürütüldüğünü belirterek sistematik usulsüzlük iddialarının dayanağı olmadığını açıkladı.

İsrail Merkez Seçim Komitesi Genel Müdür Vekili Dean Livne, salı günü yapılan seçimlerde yaygın usulsüzlük yaşandığı yönündeki iddialara ilişkin açıklamada bulundu. Livne, seçimlerin yasalara uygun gerçekleştirildiğini ve mevcut bilgiler doğrultusunda sistematik ihlallere ilişkin bir dayanak bulunmadığını bildirdi. İsrail basınında yer alan habere göre komite üyesi Gelecek Var Partisi milletvekili Vladimir Beliak'a gönderdiği mektupta Livne, seçim merkezlerinde seçimlerin güvenilirliğinin titizlikle korunduğunu vurguladı. Livne, açıklamasında, "Meclis seçimleri yasalara uygun şekilde gerçekleştirildi. Oy verme merkezlerinde seçimlerin güvenilirliği titizlikle korundu. Bildiğimiz kadarıyla, seçimlerin güvenilirliğinin sistematik biçimde ihlal edildiği yönündeki iddiaların hiçbir dayanağı bulunmuyor." ifadelerini kullandı.

ŞİN BET'İN İNCELEMESİNE İLİŞKİN AYRINTI Livne, Merkez Seçim Komitesi Başkanı Yargıç Noam Sohlberg'in İsrail İç Güvenlik Servisi Şin Bet'ten soruşturma talep etmesinin, daha ayrıntılı incelenmesi gereken gizli istihbarat bilgileriyle bağlantılı olduğunu belirtti. Söz konusu bilgilerin henüz doğrulanmadığını da kaydetti. Açıklama, Netanyahu ve müttefiklerinin Arap seçmenlerin sandığa katılımını artırmaya yönelik yabancı kaynaklı girişimlerle seçimlerin çalındığını öne sürdüğü bir dönemde geldi. Söz konusu iddialara ilişkin kamuoyuna kanıt sunulmadığı aktarıldı.