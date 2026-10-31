TCG Akın kapılarını A Haber’e açtı: Türk mühendisliğinin gururu derinliklere umut oluyor

TCG AKIN Komutanı Deniz Yarbay Fuat Uyanık, geminin özellikleri ve kurtarma filosunun kabiliyetleri hakkında bilgi verdi. Uyanık, "TCG AKIN, 2017 yılında İstanbul Tuzla'da yerli ve milli imkânlarla inşa edilen üç kurtarma gemisinden biridir. Deniz Kuvvetlerimizde hizmet veren üç kurtarma gemimiz; TCG ALEMDAR, TCG IŞIN ve TCG AKIN'dır. Kurtarma filomuz, sahip olduğu teknolojik sonar sistemleri ve uzaktan kumandalı su altı araçları (ROV) ile Mavi Vatan'ın engin derinliklerinde görev yapmaktadır." ifadelerini kullandı.

Türk mühendislerinin eseri olan yerli ve millî kurtarma gemisi TCG AKIN, kapılarını A Haber'e açtı. Geminin imkânlarını yerinde görüntüleyen A Haber muhabiri Nuray Korkmaz, kritik görevlerde hazır bekleyen personelin çalışmalarını ve geminin operasyonel kabiliyetlerini yerinden aktardı.

SU ALTINDAKİ HEDEFLER 3 BOYUTLU TESPİT EDİLİYOR

Denizin altındaki cisimlerin ve denizaltıların görüntülendiği su altı elektronik kamarasına geçen muhabir Nuray Korkmaz, operasyon odasındaki son teknoloji tespit süreçlerini yerinde inceledi.

Kamaranın çalışma sistemi hakkında bilgi veren askeri personel, "Uzak mesafe tespitini aldıktan sonra çok hüzmeli iskandille elde ettiğimiz temasın üzerine yaklaşıyoruz. İlk olarak temasın bilgilerini kaydediyoruz. Ardından farklı bir program aracılığıyla temasın hassas mevkiini ve su altındaki durumunu tespit ve teşhis ediyoruz. Üç boyutlu görüntüyü elde ettikten sonra bu görüntüyü Gemi Kontrol'e rapor ediyoruz. Gemi Kontrol raporu aldıktan sonra geminin hassas mevkilendirilmesi için gerekli işlemlere başlıyor." dedi.

TCG AKIN 2'nci Komutanı Haşim Fevzi Kibar ise operasyonun sonraki aşamasına ilişkin, "Bundan sonraki adımımız, su altında tespit ettiğimiz denizaltının üzerinde hassas mevki alma faaliyetleriyle devam edecek." ifadelerini kullandı.