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TCG Akın kapılarını A Haber’e açtı: Türk mühendisliğinin gururu derinliklere umut oluyor

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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TCG Akın kapılarını A Haber’e açtı: Türk mühendisliğinin gururu derinliklere umut oluyor

Türkiye'nin yerli ve milli kurtarma gemisi TCG AKIN, gerçekleştirdiği kritik görevlerle hayat kurtarmaya ve umut olmaya devam ediyor. Son olarak Marmara Denizi'nde yaşanan gemi kazasında önemli çalışmalara imza atan Türkiye'nin gözbebeği kurtarma gemisini ziyaret eden A Haber muhabiri Nuray Korkmaz ve kameraman Ahmet Işık, TCG AKIN'ın zorlu ve hayati görevlerini yerinde görüntüledi.

Türk mühendislerinin eseri olan yerli ve millî kurtarma gemisi TCG AKIN, kapılarını A Haber'e açtı. Geminin imkânlarını yerinde görüntüleyen A Haber muhabiri Nuray Korkmaz, kritik görevlerde hazır bekleyen personelin çalışmalarını ve geminin operasyonel kabiliyetlerini yerinden aktardı.

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TCG AKIN Komutanı Deniz Yarbay Fuat Uyanık, geminin özellikleri ve kurtarma filosunun kabiliyetleri hakkında bilgi verdi. Uyanık, "TCG AKIN, 2017 yılında İstanbul Tuzla'da yerli ve milli imkânlarla inşa edilen üç kurtarma gemisinden biridir. Deniz Kuvvetlerimizde hizmet veren üç kurtarma gemimiz; TCG ALEMDAR, TCG IŞIN ve TCG AKIN'dır. Kurtarma filomuz, sahip olduğu teknolojik sonar sistemleri ve uzaktan kumandalı su altı araçları (ROV) ile Mavi Vatan'ın engin derinliklerinde görev yapmaktadır." ifadelerini kullandı.

TCG Akın kapılarını A Haber’e açtı: Türk mühendisliğinin gururu derinliklere umut oluyor - 1

SU ALTINDAKİ HEDEFLER 3 BOYUTLU TESPİT EDİLİYOR

Denizin altındaki cisimlerin ve denizaltıların görüntülendiği su altı elektronik kamarasına geçen muhabir Nuray Korkmaz, operasyon odasındaki son teknoloji tespit süreçlerini yerinde inceledi.

Kamaranın çalışma sistemi hakkında bilgi veren askeri personel, "Uzak mesafe tespitini aldıktan sonra çok hüzmeli iskandille elde ettiğimiz temasın üzerine yaklaşıyoruz. İlk olarak temasın bilgilerini kaydediyoruz. Ardından farklı bir program aracılığıyla temasın hassas mevkiini ve su altındaki durumunu tespit ve teşhis ediyoruz. Üç boyutlu görüntüyü elde ettikten sonra bu görüntüyü Gemi Kontrol'e rapor ediyoruz. Gemi Kontrol raporu aldıktan sonra geminin hassas mevkilendirilmesi için gerekli işlemlere başlıyor." dedi.

TCG AKIN 2'nci Komutanı Haşim Fevzi Kibar ise operasyonun sonraki aşamasına ilişkin, "Bundan sonraki adımımız, su altında tespit ettiğimiz denizaltının üzerinde hassas mevki alma faaliyetleriyle devam edecek." ifadelerini kullandı.

TCG Akın kapılarını A Haber’e açtı: Türk mühendisliğinin gururu derinliklere umut oluyor - 2

YERLİ SU ALTI ROBOTU ISTAKOZ-2, 1.000 METRE DERİNLİĞE İNİYOR

Komutandan aldığı bilgiler doğrultusunda dalış faaliyeti için güverteye geçen muhabir Nuray Korkmaz, su altı robotu ROV'un görev ve kabiliyetlerini araştırdı.

TCG AKIN Kurtarma Harekât Subayı Nihat Denizhan Yılmaz, uzaktan kumandalı su altı aracı ISTAKOZ-2 hakkında bilgi verdi. Yılmaz, "Uzaktan kumandalı su altı aracımız TCB ISTAKOZ-2, su altında 1.000 metreye kadar tespit ve teşhis işlemlerinde kullandığımız robotumuzdur. Çok hüzmeli iskandilden aldığımız temas doğrultusunda tespit işlemleri için su altı robotumuzu suya indireceğiz ve dalışa geçeceğiz. Birinci sınıf dalgıç özel ihtisaslı personelimiz son dalış kontrollerini yaptıktan sonra ROV'u suya alarak faaliyete başlayacağız. ROV'umuzun dokuz pervanesi ve ön tarafında iki robotik kolu bulunuyor. Bu kollar vasıtasıyla su altındaki işlemleri gerçekleştirebiliyoruz." açıklamasında bulundu.

TCG Akın kapılarını A Haber’e açtı: Türk mühendisliğinin gururu derinliklere umut oluyor - 3

ROV cihazının tamamen yerli ve milli imkânlarla Türk mühendisleri tarafından üretildiğine dikkat çeken muhabir Nuray Korkmaz, robotun suya indirilmesinin ardından operasyonun sonraki aşamasını sordu.

TCG AKIN Kurtarma Harekât Subayı Nihat Denizhan Yılmaz, süreci şöyle anlattı:

"Bir sonraki adımımız ROV kontrol konteynerine giderek operasyon sırasında yapacağı işlemleri görüntülemek olacak. Aynı zamanda eş zamanlı olarak dalgıçlarımızı da suya alarak denizaltı için hassas mevkiye ulaştıracağız. ROV'un sonarından tespit ettiğimiz konuma doğru ilerledik. Konteynerde pervaneleri, manipülatör kollarını ve kamera sistemini kumanda eden operatörlerimiz sayesinde ROV'u hassas konumuna gönderiyoruz. Dalgıçlarımızla birlikte muhtemel denizaltıya müdahale edeceğiz."

Yılmaz, ROV kontrol konteynerinin de yerli ve milli imkânlarla üretildiğini vurgulayarak, "Yerli ve milli imkânlarla üretilen ROV cihazı ve ROV kontrol konteynerinde bulunmaktayız." dedi.

TCG Akın kapılarını A Haber’e açtı: Türk mühendisliğinin gururu derinliklere umut oluyor - 4

91 METRE DERİNLİĞE KADAR KARIŞIM GAZ DALIŞI

Türk mühendislerinin geliştirdiği su altı robotunun operasyonel kabiliyetlerini aktaran muhabir Nuray Korkmaz, dalış istasyonundaki hazırlıkları da görüntüledi.

İstasyondaki altyapı hakkında bilgi veren TCG AKIN Kurtarma Harekât Subayı Nihat Denizhan Yılmaz, "Dalış istasyonunda dokuz kişilik, iki bölmeden oluşan sabit bir basınç odamız bulunuyor. Dalgıçların satıh dekompresyonu ve hiperbarik tedavilerini burada gerçekleştirebiliyoruz. Toplamda dört dalgıcımıza hava ikmali yapabiliyoruz. Karışım gaz sistemimizle 91 metreye kadar helyum-oksijen karışım gaz dalışı yapılabiliyor." ifadelerini kullandı.

Dalış brifinginin ardından operasyon anını aktaran Nuray Korkmaz, dalgıçların suya girmek için hazır olduğunu bildirdi.

TCG AKIN Kurtarma Harekât Subayı Nihat Denizhan Yılmaz, telsiz aracılığıyla personeline talimatlar verdi:

"Dalgıçlar, sizi stage'e alıyoruz. Önce sarı dalgıç, sonra kırmızı dalgıç. Muhammet Astsubayım, serbest akış valfine dokun. Bir defa vantilasyon. Alındı."

Tüm kontrollerin tamamlanmasının ardından kahraman dalgıçlar suya indirildi. TCG AKIN Kurtarma Harekât Subayı Nihat Denizhan Yılmaz, operasyonun başladığını telsizden duyurarak, "Dalgıçlar, sizi suya alıyoruz. Dalgıçlar hassas mevkide konumunu aldı ve ROV ile buluştu. Dalış operasyonuna başlıyoruz." anonsunu yaptı.

Operasyonun hassasiyetine ve dalgıçların takibine ilişkin soruyu yanıtlayan Yılmaz, "Dalgıçların dip zamanı, su sıcaklığı ve genel durumları bizim için çok önemli. Hayati önem taşıyan bu operasyonda dalgıçlarımızı sürekli kontrol ediyoruz." dedi.

TCG Akın kapılarını A Haber’e açtı: Türk mühendisliğinin gururu derinliklere umut oluyor - 5

ZORLU ŞARTLARDA SAĞLIK GÜVENCESİ: BASINÇ ODASI

Dalgıçların sudan çıkarılmasının ardından olası dekompresyon rahatsızlığına karşı uygulanan müdahaleyi aktaran muhabir Nuray Korkmaz, gemideki sağlık prosedürlerinin ayrıntılarını da görüntüledi.

Uygulanan tedavi hakkında bilgi veren TCG AKIN Kurtarma Harekât Subayı Nihat Denizhan Yılmaz, kırmızı dalgıcın yaşadığı sağlık sorununa ilişkin şu açıklamayı yaptı:

"Dalgıçları satha alırken kırmızı dalgıcımızın sağ kolunda uyuşma ve dekompresyon şikâyeti üzerine sağlık ekibimizle birlikte saf oksijen tedavisine başladık. Gemimizde acil müdahale odası, röntgen odası ve ameliyathane bulunuyor. Ayrıca tabibimiz ve sağlık astsubayımız görev yapıyor. Orkun Astsubayım, dalgıcın fiziksel muayenesini yapalım ve rapor edelim."

TCG Akın kapılarını A Haber’e açtı: Türk mühendisliğinin gururu derinliklere umut oluyor - 6

Mavi Vatan nöbetindeki kararlılıklarını vurgulayan TCG AKIN 2'nci Komutanı Haşim Fevzi Kibar ise geminin görev anlayışını şu sözlerle özetledi:

"İştirak ettiğimiz eğitim safhalarında pes etmek diye bir kavram yoktur. Bizim gemimiz TCG AKIN, nefes kadar yakın olmakla meşhurdur. O yüzden nefes kadar yakınız."

TCG AKIN, sahip olduğu ileri teknoloji sistemleri, yerli ve milli imkânlarla geliştirilen su altı robotları ve uzman personeliyle Mavi Vatan'ın derinliklerinde kritik görevlerini sürdürmeye devam ediyor.

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