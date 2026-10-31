TCG Akın kapılarını A Haber’e açtı: Türk mühendisliğinin gururu derinliklere umut oluyor
Türkiye'nin yerli ve milli kurtarma gemisi TCG AKIN, gerçekleştirdiği kritik görevlerle hayat kurtarmaya ve umut olmaya devam ediyor. Son olarak Marmara Denizi'nde yaşanan gemi kazasında önemli çalışmalara imza atan Türkiye'nin gözbebeği kurtarma gemisini ziyaret eden A Haber muhabiri Nuray Korkmaz ve kameraman Ahmet Işık, TCG AKIN'ın zorlu ve hayati görevlerini yerinde görüntüledi.
Türk mühendislerinin eseri olan yerli ve millî kurtarma gemisi TCG AKIN, kapılarını A Haber'e açtı. Geminin imkânlarını yerinde görüntüleyen A Haber muhabiri Nuray Korkmaz, kritik görevlerde hazır bekleyen personelin çalışmalarını ve geminin operasyonel kabiliyetlerini yerinden aktardı.
MAVİ VATAN'IN DERİNLİKLERİNDE KESİNTİSİZ GÖREV
TCG AKIN Komutanı Deniz Yarbay Fuat Uyanık, geminin özellikleri ve kurtarma filosunun kabiliyetleri hakkında bilgi verdi. Uyanık, "TCG AKIN, 2017 yılında İstanbul Tuzla'da yerli ve milli imkânlarla inşa edilen üç kurtarma gemisinden biridir. Deniz Kuvvetlerimizde hizmet veren üç kurtarma gemimiz; TCG ALEMDAR, TCG IŞIN ve TCG AKIN'dır. Kurtarma filomuz, sahip olduğu teknolojik sonar sistemleri ve uzaktan kumandalı su altı araçları (ROV) ile Mavi Vatan'ın engin derinliklerinde görev yapmaktadır." ifadelerini kullandı.
SU ALTINDAKİ HEDEFLER 3 BOYUTLU TESPİT EDİLİYOR
Denizin altındaki cisimlerin ve denizaltıların görüntülendiği su altı elektronik kamarasına geçen muhabir Nuray Korkmaz, operasyon odasındaki son teknoloji tespit süreçlerini yerinde inceledi.
Kamaranın çalışma sistemi hakkında bilgi veren askeri personel, "Uzak mesafe tespitini aldıktan sonra çok hüzmeli iskandille elde ettiğimiz temasın üzerine yaklaşıyoruz. İlk olarak temasın bilgilerini kaydediyoruz. Ardından farklı bir program aracılığıyla temasın hassas mevkiini ve su altındaki durumunu tespit ve teşhis ediyoruz. Üç boyutlu görüntüyü elde ettikten sonra bu görüntüyü Gemi Kontrol'e rapor ediyoruz. Gemi Kontrol raporu aldıktan sonra geminin hassas mevkilendirilmesi için gerekli işlemlere başlıyor." dedi.
TCG AKIN 2'nci Komutanı Haşim Fevzi Kibar ise operasyonun sonraki aşamasına ilişkin, "Bundan sonraki adımımız, su altında tespit ettiğimiz denizaltının üzerinde hassas mevki alma faaliyetleriyle devam edecek." ifadelerini kullandı.
YERLİ SU ALTI ROBOTU ISTAKOZ-2, 1.000 METRE DERİNLİĞE İNİYOR
Komutandan aldığı bilgiler doğrultusunda dalış faaliyeti için güverteye geçen muhabir Nuray Korkmaz, su altı robotu ROV'un görev ve kabiliyetlerini araştırdı.
TCG AKIN Kurtarma Harekât Subayı Nihat Denizhan Yılmaz, uzaktan kumandalı su altı aracı ISTAKOZ-2 hakkında bilgi verdi. Yılmaz, "Uzaktan kumandalı su altı aracımız TCB ISTAKOZ-2, su altında 1.000 metreye kadar tespit ve teşhis işlemlerinde kullandığımız robotumuzdur. Çok hüzmeli iskandilden aldığımız temas doğrultusunda tespit işlemleri için su altı robotumuzu suya indireceğiz ve dalışa geçeceğiz. Birinci sınıf dalgıç özel ihtisaslı personelimiz son dalış kontrollerini yaptıktan sonra ROV'u suya alarak faaliyete başlayacağız. ROV'umuzun dokuz pervanesi ve ön tarafında iki robotik kolu bulunuyor. Bu kollar vasıtasıyla su altındaki işlemleri gerçekleştirebiliyoruz." açıklamasında bulundu.