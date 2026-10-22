Mavi Vatan'dan dünyaya gövde gösterisi! TCG Anadolu ve yerli SİHA'lar NATO tatbikatında öne çıktı
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), NATO’nun “Neptune Strike 2026/4” Artırılmış Teyakkuz Faaliyeti’nin Kuzey Denizi, Adriyatik Denizi ve İyon Denizi’nde gerçekleştirildiğini duyurdu. Türkiye’nin TCG Anadolu ve yerli SİHA’ların da yer aldığı Anadolu Deniz Görev Grubu ile katıldığı faaliyette, Türk Silahlı Kuvvetleri caydırıcı gücüyle göz doldurdu.
Milli Savunma Bakanlığının (MSB) sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, NATO'nun Artırılmış Teyakkuz Faaliyeti "Neptune Strike 2026/4"ün 16-21 Ekim tarihleri arasında Kuzey Denizi, Adriyatik Denizi ve İyon Denizi'nde gerçekleştirildiği duyuruldu.
Açıklamada, Türkiye'nin söz konusu faaliyete Anadolu Deniz Görev Grubu ile katıldığı bildirildi. Görev grubunda TCG Anadolu çok maksatlı amfibi gemisi, TCG Gaziantep fırkateyni, TCG Gür denizaltısı, 3 adet TB-3 SİHA ve 1 tabur çıkarma kuvvetinin yer aldığı kaydedildi.