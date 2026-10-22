Mavi Vatan'dan dünyaya gövde gösterisi! TCG Anadolu ve yerli SİHA'lar NATO tatbikatında öne çıktı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), NATO’nun “Neptune Strike 2026/4” Artırılmış Teyakkuz Faaliyeti’nin Kuzey Denizi, Adriyatik Denizi ve İyon Denizi’nde gerçekleştirildiğini duyurdu. Türkiye’nin TCG Anadolu ve yerli SİHA’ların da yer aldığı Anadolu Deniz Görev Grubu ile katıldığı faaliyette, Türk Silahlı Kuvvetleri caydırıcı gücüyle göz doldurdu.