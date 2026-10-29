Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı arama kurtarma gemisi TCG Işın, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Tekirdağ’da vatandaşların ziyaretine açıldı. Gemiyi gezmek isteyenler limanda uzun kuyruklar oluştururken, mürettebat ziyaretçilere gemi hakkında bilgi verdi.

Tekirdağ'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında, Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı arama kurtarma gemisi TCG Işın, demirlediği limanda ziyarete açıldı.

TCG IŞIN'I GÖRMEK İÇİN UZUN KUYRUKLAR OLUŞTU

Sabah saatlerinde başlayan ziyarete vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Gemiyi gezmek için limana gelenler uzun kuyruklar oluşturdu.

Sırayla gemiye alınan ziyaretçilere mürettebat tarafından gemi hakkında bilgi verildi.

"ÇOK GURURLUYUZ"

Gemiyi gezmeye gelenlerden Volkan Çatalkaya, "Çok güzel bir gemi, büyük bir gemi. Görevli arkadaşlar zaten gerekli bilgileri veriyorlar, çok gururluyuz. Bu vesileyle de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'mızı kutluyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını da rahmetle anıyoruz" dedi.