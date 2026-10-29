Katil Bibi’den aşırı sağa 'kanlı' mesaj! İsrail’den Gazze’ye hava saldırısı
İsrail'de seçim sonuçlarının ardından koalisyon hesapları kızışırken Gazze'de ateşkes bir kez daha ihlal edildi. İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin El-Saftavi Mahallesi'ne hava saldırısı düzenledi. Netanyahu'nun koltuk mücadelesi sürerken Ortadoğu Uzmanı Mete Sohtaoğlu, saldırının aşırı sağ koalisyona verilmiş bir mesaj olarak okunması gerektiğini belirterek, "Bu saldırganlık muhtemelen Lübnan'da devam edecek" dedi. Siyaset Bilimci Dr. Fatma Yeşilkuş ise Netanyahu ile muhalefet lideri Eisenkot'un Filistin ve İran politikalarında birbirinden farklı olmadığını vurgulayarak, İsrail'de olası iktidar değişikliğinin bölgeye yansımalarına dikkat çekti.
İsrail, ateşkese rağmen Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını sürdürüyor. El-Saftavi Mahallesi'nde bir noktayı hedef alan İsrail ordusunun saldırısı bölgedeki gerilimi yeniden tırmandırdı.
ATEŞKESE RAĞMEN GAZZE'YE BOMBA YAĞDI: HEDEFTE YEMEN VE LÜBNAN DA VAR
İsrail'in ateşkese rağmen Gazze'deki El-Saftavi Mahallesi'ne düzenlediği saldırıyı ve Tel Aviv yönetiminin hamlelerini değerlendiren Ortadoğu Uzmanı Mete Sohtaoğlu, saldırıların yalnızca Gazze ile sınırlı kalmayabileceğine dikkat çekti.
Sohtaoğlu, "Netanyahu şu anda atama yapamıyor ama savaş çıkarma, bombalama meselesinde yetkileri hâlâ elinde. Bu yüzden sadece Gazze'de değil, Yemen'de Husi liderliğine yönelik, Suudi Arabistan'ın gönlünü alabilmek maksadıyla bir suikast dalgası da başlatabilir. Netanyahu'nun şu an İsrail anayasasına göre böyle bir yetkisi var. Atama yapamıyor, tuhaf ama savaş çıkarabiliyor; böyle tuhaf bir İsrail anayasası var." ifadelerini kullandı.
NETANYAHU'DAN KOALİSYON ORTAKLARINA GÖZDAĞI
Saldırıların yeni koalisyon öncesinde siyasi bir mesaj niteliği taşıdığını belirten Sohtaoğlu, "Bu Gazze meselesi aynı zamanda aşırı sağ koalisyonu öncesinde koalisyon partilerine yönelik bir mesaj olarak da okunmalı. Bu saldırganlık muhtemelen Gazze'de değil, Lübnan'da devam edecek. Yeni bir koalisyon öncesinde Netanyahu koltuğunu sağlamlaştırmaya çalışıyor." dedi.
"KİM GELİRSE GELSİN SOYKIRIM SÜRECEK: EISENKOT DAHA SERT SALDIRACAK"
İsrail'deki saldırıların ve yönetimde söz sahibi olmak isteyen isimlerin politikalarının çok boyutlu değerlendirilmesi gerektiğini belirten Siyaset Bilimci Dr. Fatma Yeşilkuş, Netanyahu ile muhalefet lideri Eisenkot'un Filistin ve İran politikalarında benzer bir yaklaşım sergilediğini söyledi.
NETANYAHU İLE EISENKOT ARASINDA FİLİSTİN FARKI YOK
Yeşilkuş, "Adaylara bakıyoruz; Eisenkot'a veya Netanyahu'ya. Bir taraf Filistin Devleti'nin yok olmasını isteyen taraf, öteki taraf da aynı şekilde Filistin Devleti'nin yok olmasını isteyen taraf. Yani Netanyahu'ya muhalefet etmek, Netanyahu'nun politikalarına da aynı şekilde muhalefet etmek anlamına gelmiyor. Aslında Gazze politikasında da İran politikasında da aynı anlayışa sahip tarafları görüyoruz. Çünkü İran'ı kendileri açısından varoluşsal bir tehdit olarak gören bir İsrail var. Kim gelirse gelsin, İran'la mücadele kendileri açısından devam edecek. Öte taraftan Gazze'ye bakıyoruz; Eisenkot tarafının söylemlerini özellikle incelediğimizde Netanyahu'nun gerçekleştirmiş olduğu soykırımın dahi az olduğunu, kendisinin çok daha yoğun saldırılar düzenleyeceğini ifade ettiğini görüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.