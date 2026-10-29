Katil Bibi’den aşırı sağa 'kanlı' mesaj! İsrail’den Gazze’ye hava saldırısı

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EISENKOT'UN GEÇMİŞİNDE DE GAZZE SALDIRILARI VAR

Eisenkot'un Gazze'deki saldırılardaki geçmiş rolüne de dikkat çeken Yeşilkuş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Eisenkot tarafına baktığınızda geçmişte Genelkurmay Başkanı olduğunu ve 7 Ekim 2023'ten sonraki sekiz ay boyunca da bizzat görev aldığını görüyoruz. Yaklaşık 30 bin kişinin öldürülmesinde de yine aynı şekilde eli olan birisi. Göreve gelecek diye Gazze'deki saldırılar veya soykırım sonlanacak mı? Hayır. Yaptıkları, zaten yapacaklarının teminatı diyebileceğimiz bir durum. Karşımızdaki adaylar bunlar ve politikaları hiç de birbirinden farklı değil. Hamas konusuna gelince, Netanyahu'nun Hamas'la çok daha az mücadele ettiğini savunuyorlar."

KİLİTLENEN SEÇİM SONUÇLARI VE KOALİSYON ÇIKMAZI

Gazze'ye yönelik saldırılar sürerken seçim sonuçlarıyla birlikte İsrail'de koalisyon hesapları da hız kazandı. Netanyahu bloğunun 53, muhalefet bloğunun 48, Arap partilerinin ise sürpriz bir şekilde 19 sandalye kazandığı seçim tablosu, hükümet kurma sürecini daha da karmaşık hâle getirdi.

NETANYAHU-EISENKOT ARASINDA BİRLİK HÜKÜMETİ İHTİMALİ

Netanyahu ile Eisenkot arasında ulusal birlik hükümeti kurulabileceğine yönelik iddiaları değerlendiren Siyaset Bilimci Dr. Fatma Yeşilkuş, böyle bir ihtimali düşük gördüğünü belirtti.

Yeşilkuş, "Eisenkot ile Netanyahu arasında bir ulusal birlik hükümeti ihtimalini açıkçası ben de çok mümkün görmüyorum. 2009 yılında Livni önderliğindeki Kadima Partisi 28, Netanyahu ise 27 sandalye kazanmıştı. Dönemin Cumhurbaşkanı Şimon Peres, daha fazla sandalye elde edebileceği için koalisyonu kurma görevini Netanyahu'ya vermişti. Şimdi burada gerçekten Cumhurbaşkanı Herzog'un hükümeti kurma görevini kime vereceği söz konusu. İki taraf için de şunu söyleyelim: Netanyahu gidecek, karşısında Eisenkot gelecek ve İsrail değişecek diye bir şey yok. İki taraf da birbirinin aynısı. Söylemler aynı ve belki de her iki tarafın daha da sertleşeceği bir zaman dilimindeyiz." dedi.

ARAP PARTİLERİNİN 19 SANDALYESİ KRİTİK ÖNEMDE

İsrail'de hükümet kurma sürecinde Arap partilerinin belirleyici konumuna da değinen Yeşilkuş, 2021 yılında kurulan koalisyonu hatırlattı.

Yeşilkuş, "Burada en önemli mesele Arap partileri. 2021'de sekiz farklı parti bir araya gelerek koalisyon kurmuştu ancak tek ortak noktaları Netanyahu'ya karşı düşmanlık beslemekti. Sekiz partinin farklı ideolojilere sahip olması, özellikle Filistin meselesi, din-devlet işleri ve askerlik konusu derken o koalisyon 2022 yılında dağıldı ve Netanyahu yeniden iktidara geldi." ifadelerini kullandı.