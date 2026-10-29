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Katil Bibi’den aşırı sağa 'kanlı' mesaj! İsrail’den Gazze’ye hava saldırısı

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Katil Bibi’den aşırı sağa 'kanlı' mesaj! İsrail’den Gazze’ye hava saldırısı

İsrail'de seçim sonuçlarının ardından koalisyon hesapları kızışırken Gazze'de ateşkes bir kez daha ihlal edildi. İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin El-Saftavi Mahallesi'ne hava saldırısı düzenledi. Netanyahu'nun koltuk mücadelesi sürerken Ortadoğu Uzmanı Mete Sohtaoğlu, saldırının aşırı sağ koalisyona verilmiş bir mesaj olarak okunması gerektiğini belirterek, "Bu saldırganlık muhtemelen Lübnan'da devam edecek" dedi. Siyaset Bilimci Dr. Fatma Yeşilkuş ise Netanyahu ile muhalefet lideri Eisenkot'un Filistin ve İran politikalarında birbirinden farklı olmadığını vurgulayarak, İsrail'de olası iktidar değişikliğinin bölgeye yansımalarına dikkat çekti.

İsrail, ateşkese rağmen Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını sürdürüyor. El-Saftavi Mahallesi'nde bir noktayı hedef alan İsrail ordusunun saldırısı bölgedeki gerilimi yeniden tırmandırdı.

ATEŞKESE RAĞMEN GAZZE'YE BOMBA YAĞDI: HEDEFTE YEMEN VE LÜBNAN DA VAR

İsrail'in ateşkese rağmen Gazze'deki El-Saftavi Mahallesi'ne düzenlediği saldırıyı ve Tel Aviv yönetiminin hamlelerini değerlendiren Ortadoğu Uzmanı Mete Sohtaoğlu, saldırıların yalnızca Gazze ile sınırlı kalmayabileceğine dikkat çekti.

Sohtaoğlu, "Netanyahu şu anda atama yapamıyor ama savaş çıkarma, bombalama meselesinde yetkileri hâlâ elinde. Bu yüzden sadece Gazze'de değil, Yemen'de Husi liderliğine yönelik, Suudi Arabistan'ın gönlünü alabilmek maksadıyla bir suikast dalgası da başlatabilir. Netanyahu'nun şu an İsrail anayasasına göre böyle bir yetkisi var. Atama yapamıyor, tuhaf ama savaş çıkarabiliyor; böyle tuhaf bir İsrail anayasası var." ifadelerini kullandı.

(Fotoğraf: ahaber.com.tr / ekran görüntüsü)(Fotoğraf: ahaber.com.tr / ekran görüntüsü)

NETANYAHU'DAN KOALİSYON ORTAKLARINA GÖZDAĞI

Saldırıların yeni koalisyon öncesinde siyasi bir mesaj niteliği taşıdığını belirten Sohtaoğlu, "Bu Gazze meselesi aynı zamanda aşırı sağ koalisyonu öncesinde koalisyon partilerine yönelik bir mesaj olarak da okunmalı. Bu saldırganlık muhtemelen Gazze'de değil, Lübnan'da devam edecek. Yeni bir koalisyon öncesinde Netanyahu koltuğunu sağlamlaştırmaya çalışıyor." dedi.

(Fotoğraf: ahaber.com.tr / ekran görüntüsü)(Fotoğraf: ahaber.com.tr / ekran görüntüsü)

"KİM GELİRSE GELSİN SOYKIRIM SÜRECEK: EISENKOT DAHA SERT SALDIRACAK"

İsrail'deki saldırıların ve yönetimde söz sahibi olmak isteyen isimlerin politikalarının çok boyutlu değerlendirilmesi gerektiğini belirten Siyaset Bilimci Dr. Fatma Yeşilkuş, Netanyahu ile muhalefet lideri Eisenkot'un Filistin ve İran politikalarında benzer bir yaklaşım sergilediğini söyledi.

NETANYAHU İLE EISENKOT ARASINDA FİLİSTİN FARKI YOK

Yeşilkuş, "Adaylara bakıyoruz; Eisenkot'a veya Netanyahu'ya. Bir taraf Filistin Devleti'nin yok olmasını isteyen taraf, öteki taraf da aynı şekilde Filistin Devleti'nin yok olmasını isteyen taraf. Yani Netanyahu'ya muhalefet etmek, Netanyahu'nun politikalarına da aynı şekilde muhalefet etmek anlamına gelmiyor. Aslında Gazze politikasında da İran politikasında da aynı anlayışa sahip tarafları görüyoruz. Çünkü İran'ı kendileri açısından varoluşsal bir tehdit olarak gören bir İsrail var. Kim gelirse gelsin, İran'la mücadele kendileri açısından devam edecek. Öte taraftan Gazze'ye bakıyoruz; Eisenkot tarafının söylemlerini özellikle incelediğimizde Netanyahu'nun gerçekleştirmiş olduğu soykırımın dahi az olduğunu, kendisinin çok daha yoğun saldırılar düzenleyeceğini ifade ettiğini görüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

(Fotoğraf: ahaber.com.tr / ekran görüntüsü)(Fotoğraf: ahaber.com.tr / ekran görüntüsü)

EISENKOT'UN GEÇMİŞİNDE DE GAZZE SALDIRILARI VAR

Eisenkot'un Gazze'deki saldırılardaki geçmiş rolüne de dikkat çeken Yeşilkuş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Eisenkot tarafına baktığınızda geçmişte Genelkurmay Başkanı olduğunu ve 7 Ekim 2023'ten sonraki sekiz ay boyunca da bizzat görev aldığını görüyoruz. Yaklaşık 30 bin kişinin öldürülmesinde de yine aynı şekilde eli olan birisi. Göreve gelecek diye Gazze'deki saldırılar veya soykırım sonlanacak mı? Hayır. Yaptıkları, zaten yapacaklarının teminatı diyebileceğimiz bir durum. Karşımızdaki adaylar bunlar ve politikaları hiç de birbirinden farklı değil. Hamas konusuna gelince, Netanyahu'nun Hamas'la çok daha az mücadele ettiğini savunuyorlar."

KİLİTLENEN SEÇİM SONUÇLARI VE KOALİSYON ÇIKMAZI

Gazze'ye yönelik saldırılar sürerken seçim sonuçlarıyla birlikte İsrail'de koalisyon hesapları da hız kazandı. Netanyahu bloğunun 53, muhalefet bloğunun 48, Arap partilerinin ise sürpriz bir şekilde 19 sandalye kazandığı seçim tablosu, hükümet kurma sürecini daha da karmaşık hâle getirdi.

NETANYAHU-EISENKOT ARASINDA BİRLİK HÜKÜMETİ İHTİMALİ

Netanyahu ile Eisenkot arasında ulusal birlik hükümeti kurulabileceğine yönelik iddiaları değerlendiren Siyaset Bilimci Dr. Fatma Yeşilkuş, böyle bir ihtimali düşük gördüğünü belirtti.

Yeşilkuş, "Eisenkot ile Netanyahu arasında bir ulusal birlik hükümeti ihtimalini açıkçası ben de çok mümkün görmüyorum. 2009 yılında Livni önderliğindeki Kadima Partisi 28, Netanyahu ise 27 sandalye kazanmıştı. Dönemin Cumhurbaşkanı Şimon Peres, daha fazla sandalye elde edebileceği için koalisyonu kurma görevini Netanyahu'ya vermişti. Şimdi burada gerçekten Cumhurbaşkanı Herzog'un hükümeti kurma görevini kime vereceği söz konusu. İki taraf için de şunu söyleyelim: Netanyahu gidecek, karşısında Eisenkot gelecek ve İsrail değişecek diye bir şey yok. İki taraf da birbirinin aynısı. Söylemler aynı ve belki de her iki tarafın daha da sertleşeceği bir zaman dilimindeyiz." dedi.

ARAP PARTİLERİNİN 19 SANDALYESİ KRİTİK ÖNEMDE

İsrail'de hükümet kurma sürecinde Arap partilerinin belirleyici konumuna da değinen Yeşilkuş, 2021 yılında kurulan koalisyonu hatırlattı.

Yeşilkuş, "Burada en önemli mesele Arap partileri. 2021'de sekiz farklı parti bir araya gelerek koalisyon kurmuştu ancak tek ortak noktaları Netanyahu'ya karşı düşmanlık beslemekti. Sekiz partinin farklı ideolojilere sahip olması, özellikle Filistin meselesi, din-devlet işleri ve askerlik konusu derken o koalisyon 2022 yılında dağıldı ve Netanyahu yeniden iktidara geldi." ifadelerini kullandı.

(Fotoğraf: ahaber.com.tr / ekran görüntüsü)(Fotoğraf: ahaber.com.tr / ekran görüntüsü)

LİBERMAN'DAN ARAP PARTİLERİNE KOALİSYON ENGELİ

Arap partilerinin yeniden koalisyonda yer alma ihtimalinin tartışma konusu olduğunu belirten Yeşilkuş, "Liberman, Arap partilerine çok karşı. Hiçbir şekilde onlarla görüşülmemesi ve koalisyona dâhil edilmemesi gerektiğini söylüyor. 2021 yılında Ra'am Partisi ilk kez koalisyonda yer almıştı. Yeniden koalisyonda yer alma ihtimali ise büyük bir tartışma konusu." dedi.

19 SANDALYE KOALİSYON HESAPLARINI DEĞİŞTİRMEYE YETMEYEBİLİR

Son olarak meclisteki sandalye dağılımının hükümet kurma sürecine etkisini değerlendiren Ortadoğu Uzmanı Mete Sohtaoğlu, Arap partilerinin kazandığı sandalye sayısına rağmen koalisyon denkleminde belirleyici olamayabileceğini söyledi.

Sohtaoğlu, "Netanyahu'yla Eisenkot'un Arap partileriyle kendi koalisyon bileşenleri için iş birliği yapması pek mümkün değil. Resmî sonuçlar açıklandıkça Arap partilerinin 19 sandalye kazanmasına rağmen bu tablonun pek işe yaramayacağı görülüyor." değerlendirmesinde bulundu.

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