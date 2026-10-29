Ev kiralarken veya satın alırken verilen kaporalar, taraflar arasında anlaşmazlık çıktığında ciddi bir hukuki krize dönüşebiliyor. "Kapora iade edilmek zorunda mı?", "Vazgeçen tarafın parası yanar mı?", "Elden verilen kapora geri alınabilir mi?" ve "Güvenli gayrimenkul işlemi nasıl yapılır?" sorularının yanıtlarını A Haber canlı yayınında aktaran Gayrimenkul Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, konuya dair hayati uyarılarda bulunarak hem kiracı ve alıcıların hem de mülk sahiplerinin bilmesi gereken kritik yol haritasını anlattı.

KAPORA NEDİR VE GERİ ALINIR MI?

Kaporanın hukuki mahiyetini ve sözleşme sürecindeki yerini açıklayan Gayrimenkul Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, "Aslında bu bedel, taşınmazın kiralanması ya da satın alınması aşamasında sözleşme hazırlamadan önce verilen bir akit bedeli diyebiliriz. Aslında bu kapora bedelinin herhangi bir şekilde sözleşmeye dönmesi lazım. Örneğin kiralamadaysa kira kontratına dönmesi lazım; ya yazılı yapılacak ya e-Devlet'ten yapılacak kira sözleşmesine... Eğer bu konu bir alım satıma konuysa, verilen kapora bedelinin tabii ki noterden satış vaadi sözleşmesine ya da tapu dairesinde yapılan bir tapu aracılık işlemine dönmesi lazım" dedi.