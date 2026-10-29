Gayrimenkul satışında bu tuzağa düşmeyin! Kapora iade edilir mi? İşte hukuki gerçekler
Ev kiralarken veya gayrimenkul satın alırken verilen kapora, anlaşmazlık durumunda tarafları karşı karşıya getirebiliyor. Gayrimenkul Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, kaporanın iade edilip edilmeyeceğini, elden yapılan ödemelerde ispatın önemini ve güvenli işlem yollarını A Haber canlı yayınında anlattı. Özelmacıklı, ödemelerin belgelendirilmesi, ilanların doğrulanması ve resmi sözleşmelerin yapılması gerektiği konusunda uyarılarda bulundu.
Ev kiralarken veya satın alırken verilen kaporalar, taraflar arasında anlaşmazlık çıktığında ciddi bir hukuki krize dönüşebiliyor. "Kapora iade edilmek zorunda mı?", "Vazgeçen tarafın parası yanar mı?", "Elden verilen kapora geri alınabilir mi?" ve "Güvenli gayrimenkul işlemi nasıl yapılır?" sorularının yanıtlarını A Haber canlı yayınında aktaran Gayrimenkul Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, konuya dair hayati uyarılarda bulunarak hem kiracı ve alıcıların hem de mülk sahiplerinin bilmesi gereken kritik yol haritasını anlattı.
KAPORA NEDİR VE GERİ ALINIR MI?
Kaporanın hukuki mahiyetini ve sözleşme sürecindeki yerini açıklayan Gayrimenkul Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, "Aslında bu bedel, taşınmazın kiralanması ya da satın alınması aşamasında sözleşme hazırlamadan önce verilen bir akit bedeli diyebiliriz. Aslında bu kapora bedelinin herhangi bir şekilde sözleşmeye dönmesi lazım. Örneğin kiralamadaysa kira kontratına dönmesi lazım; ya yazılı yapılacak ya e-Devlet'ten yapılacak kira sözleşmesine... Eğer bu konu bir alım satıma konuysa, verilen kapora bedelinin tabii ki noterden satış vaadi sözleşmesine ya da tapu dairesinde yapılan bir tapu aracılık işlemine dönmesi lazım" dedi.
Anlaşmanın bozulması halinde kaporanın durumuna açıklık getiren Özelmacıklı, "Eğer burada herhangi bir şekilde bu kapora verildikten sonra alıcı almaktan vazgeçerse de kaporasını iade de alabilir. Çünkü mal sahibi aslında bu bedeli kendi uhdesinde tutamaz, satış iptal olduğu zaman da iade edilmesi gerekir. Hukuken de sebepsiz zenginleşme olarak görülen bir husustur diyebiliriz kapora bedeli için" değerlendirmesinde bulundu.
ELDEN VERİLEN VE BELGESİ OLMAYAN KAPORA GERİ ALINABİLİR Mİ?
Ödemelerin belgelendirilmesinin önemine dikkat çeken ve ispat yükümlülüğünün altını çizen Özelmacıklı, "Tabii önemli noktalardan bir tanesi bu bedelin verildiğinin ispat edilmesi. Onun için aslında gerek tüketici hakem heyetleri gerekse mahkemelere düşen dosyalarda bu bedelin gerçekten ödendiğinin ispatı aslında kişiye ait, alıcıya ait ya da kiraya tutacak olan kişiye ait diyebiliriz" ifadelerini kullandı.
GAYRİMENKUL KİRALAMA VE SATIŞINDA GÜVENLİ YOL HARİTASI
Tüketicilerin mağduriyet yaşamaması için izlenmesi gereken adımları sıralayan Özelmacıklı, "Gerek kiralamada gerekse satın almalarda güvenli yol haritasında birkaç adım var. Öncelikle tüketicilerin kontrol ettiği ilanların Elektronik İlan Doğrulama Sistemi onaylı ilanlar olmasını tavsiye ediyoruz. Sosyal medyada gördükleri her ilanı değil, bunların gerçekten yetki belgeli bir emlak işletmesi tarafından yayınlandığını kontrol etmeleri önemli" vurgusunu yaptı.
Emlak işletmelerinin yer gösterme hizmeti için ücret talep edemeyeceğini belirten Özelmacıklı, "Taşınmaz gösteriminde dahi olsa emlak işletmeleri aslında herhangi bir bedel talep etmezler, edemezler hukuken de. Çünkü yönetmeliğimiz bu noktayı kısıtlıyor. Ama mutlaka taşınmaz gösterme belgesiyle hangi taşınmazları gördüklerini ve bu taşınmaza ilişkin bilgileri aslında bu gösterilecek belgeyle beraber kayıt altına alırlar" şeklinde konuştu.
Sürecin resmi sözleşmelerle yürütülmesi gerektiğini belirten Özelmacıklı, "Sözleşme aşamasına geçtiklerinde ise kiralama öncesinde kiralamaya aracılık sözleşmesi, alım satım öncesinde de alım satım sözleşmesi içeriklerini yazan alım satıma aracılık sözleşmesi hazırlanır ve tapuda işlemler ya da kira sözleşmesiyle işlemler gerçekleştirilmiş olur. Tüketicilerin bu noktalarda gerek yetki belgeli emlak işletmeleriyle çalıştıklarından emin olmaları, gerekse de sosyal medya ya da yazışma grupları içerisinde yayınlanan, doğruluğu teyit edilmemiş ilanlara temkinli yaklaşmalarını tavsiye ediyoruz" sözleriyle uyarılarda bulundu.