Çalışma Ekonomisti Tarkan Zengin A Haber'de emekli maaşlarına yönelik değerlendirmelerde bulundu | Fotoğraf: A Haber
REFAH PAYI TEK SEFERLİK Mİ YOKSA KALICI MI?
Düzenlemenin kanuni boyutuna dikkat çeken Akademisyen Prof. Dr. Uğur Özgöker, "Bir kereye mahsus mu bir refah payı, yoksa kanun çıkınca bundan sonra her Temmuz, Ocak döneminde enflasyon farkı artı refah payı eklenecek mi?" değerlendirmesinde bulundu.
Soruyu yanıtlayan Tarkan Zengin, "Hocam, şimdi halihazırda yaklaşık 18 milyon emeklimiz var. Bunların işte 2 milyon 750 bini memur emeklisi, 3 milyona yakını Bağ-Kur emeklisi, yine 12 milyonunu bir miktar aşan SSK emeklisi var. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin 5510 sayılı Yasada aylık artışları belli. Orada diyor ki, Ocak ve Temmuz aylarında artırılır, bir önceki 6 aylık kümülatif TÜFE verilir. Yani 2027 Ocak'ta 2026'nın Temmuz'la Aralık ayındaki 6 aylık TÜFE ne çıktı? Şu anda mesela tahminler yaklaşık yüzde 10 civarında Melih Bey, yüzde 10 artıyor. Bunun için yasal bir düzenlemeye gerek yok. Memur emeklilerinde toplu sözleşme, şu anda yürürlükte olan 8. Dönem Toplu Sözleşme var, o yapılıyor. Yasal düzenleme ne zaman gerekli? Bunlara ilave bir zam verdiğinizde gerekli. Ve ben hani bu zam da şöyle olacak Uğur Hocam, yani bir kereye, bu döneme has olacak. Yani bu dönemden sonra bütün dönemler için olmayacak. Çünkü yeni bir evet, yasal düzenleme her dönemde gerekiyor. Bu dönemin, Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklamasıyla birlikte yani emeklilerimizin yaşadığı zorluklar dikkate alınarak yapılacak ilave bir artışı ifade ediyor" yanıtını verdi.
Emekli maaşında kritik hesap! Refah payı nasıl yansıyacak? | Fotoğraf: AA Arşiv
MASADAKİ 3 TEMEL FORMÜL
Refah payının maaşlara nasıl yansıtılacağına dair ihtimalleri soran Uğur Hoca, "Peki anladığımız kadarıyla o refah payının bir kısmının sabit, fiks bir oran, işte 5 bin, 10 bin atıyorum, bir kısmının da maaşa orantılı gibi olabileceğini söylediniz değil mi? Olabilir dediniz böyle bir şey" ifadelerini kullandı.
Açıklamalarında spekülasyondan kaçındığını belirten Tarkan Zengin, "Uğur Hocam, hayır şöyle; Melih Bey beni tanır, ben böyle çok hani speküle edecek açıklamalarda bulunmak istemem. Çünkü 18 milyon emeklimiz var, aileleriyle birlikte düşündüğümüzde toplumun önemli bir kesimine işaret ediyor. Burada söyleyeceğimiz her cümle milyonlarca insanı etkileyeceği için ben her zaman çok iyi bilmiş olduğum konularda bile ihtiyatlı konuşmayı tercih ediyorum. Dolayısıyla ben sadece bir pazarlık ya da bu konularda bir artış yaptığınızda masada elinizde zaten belli formüller vardır, bu evrensel dünyada da böyledir, Türkiye'de de böyledir. Yani ya oransal artış yaparsınız, ya seyyanen yaparsınız, ya bir kısmı oransal, bir kısmı seyyanen yaparsınız. Dolayısıyla burada ne yapılacağını doğrusu ben de bilmiyorum. Bir çalışma yapılacak. Daha 2 aylık bir süre var bu konuda. O 2 ay içerisinde alternatifler, belki bizim hiç konuşmadığımız başka alternatifler de gündeme gelir, bunların maliyet hesaplamaları yapılır, Sayın Cumhurbaşkanımıza sunulur. Orada belki de emeklilerimizi en memnun edecek tercih kullanılır ve uygulama, yasal düzenleme Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sevk edilir" diyerek sürecin Meclis aşamasıyla tamamlanacağını aktardı.
YAŞ VE BÖLGE KRİTERİ MAĞDURİYET YARATIR MI?
Emeklilere yönelik konuşulan kriterleri ve olası sonuçları değerlendiren Çalışma Ekonomisti Tarkan Zengin, yaş kriterinin uygulanması halinde sınırın hemen altında ve üstünde kalan kişiler açısından mağduriyet duygusu oluşabileceğini belirtti.
Zengin, "Buna dair herhangi bir şey yok ama ben 30 yıllık çalışma hayatı tecrübeme dayanarak ifade etmek isterim; burada herhangi bir yaş kriteri koyduğunuzda onun bir altı ve bir üstünde kalanlarda büyük bir mağduriyet duygusu oluşuyor" dedi. Bir yaş kıstasının bu durumda çok iyi bir sonuç vermeyeceğini değerlendirdiğini belirten Zengin, çalışmayı yapacak kurum ve kuruluşların bu konuyu da değerlendireceğini ancak uygulamanın kolay olmayacağını söyledi.
Sosyal Güvenlik Kurumu'nun emekli ikramiyelerinde yaptığı çalışmalara değinen Zengin, "Sosyal Güvenlik Kurumu emekli ikramiyelerinde örneğin tek tuşta, orada bile birkaç gün çalışma ihtiyacı doğuyor. Çok başarılı bir şekilde Sosyal Güvenlik Kurumu bu çalışmalarını yürütüyor" ifadelerini kullandı. Ancak ayrım yapılması durumunda yaş kriterinin bir üstünde veya bir altında kalan kişilerin ortaya çıkacağını belirten Zengin, kişilerin gelirlerini hesaplama meselesinin de zorluğuna dikkat çekti.
"BÖLGESEL KRİTERLER DE KARIŞIKLIĞA NEDEN OLABİLİR"
Bölgesel kriterlerin de konuşulduğunu belirten Zengin, bölgelerin kalkınmışlıklarına göre bir uygulama yapılmasının yine karışıklığa neden olabileceğini söyledi.
Zengin, burada yapılmak istenenin emeklilerin beklentilerini ve yaşam şartlarındaki zorlukları giderecek bir ilave artış yapılması olduğunu ifade etti. Bunun en kolay yollarından birinin seyyanen artış olabileceğini belirten Zengin, seyyanen artışların maaşlar üzerinde olması nedeniyle alt gelir gruplarına daha fazla oransal zamma tekabül ettiğini söyledi.
Zengin, "Diyelim ki 5 bin liralık bir seyyanen artış 25 bin lira maaşta yüzde 20'lik bir dilime tekabül ederken, 50 bin liralık bir maaşta yüzde 10'luk bir artış anlamına geliyor" dedi. Bu yöntemin toplu pazarlıklarda ve ücret pazarlıklarında da gündeme geldiğini belirten Zengin, alt gelir gruplarını biraz daha yukarıya çıkarmak tercih edildiğinde, verilecek artışların bir kısmının seyyanen verilebildiğini ifade etti.
Daha üst ücret gruplarında ise bunun oransal olarak daha düşük bir artışa tekabül edeceğini belirten Zengin, bunun masada kullanılabilecek tercihlerden biri olduğunu söyledi. Bölgesel farklılıkları bu nedenle işin zorluğuna işaret etmek için dile getirdiğini belirten Zengin, böyle bir uygulamada sistemin ikamet edilen yere bağlı hale geleceğini ve nerede oturulduğuna göre farklılık göstereceğini ifade etti.
Zengin, bu durumun sistemin yürütülmesi ve uygulanması açısından da biraz zor olacağını değerlendirdi.
Emekli zammında yeni formüller A Haber'de | Fotoğraf: AA Arşiv
PRİM-MAAŞ BAĞI KOPUYOR, YENİ MODEL ŞART
En düşük emekli aylığı uygulamasının geçmişini ve ortaya çıkan adaletsizliği değerlendiren Çalışma Ekonomisti Tarkan Zengin, mevcut sistemin sosyal güvenliğin temel mantığı olan "ne kadar prim, o kadar maaş" anlayışını tartışmaya açtığını belirtti.
Uygulamanın 2019 yılında başladığını belirten Zengin, pandemi döneminde çalışma hayatının durmasıyla aylıkları belli bir tutarın altında olan emeklilerin maaşlarının artırıldığını ifade etti. Zengin, uygulamanın ilk ortaya çıktığında çok az bir kesimi ilgilendirdiğini, ancak hayat pahalılığı ve enflasyon baskısının ortaya çıkmasıyla yeniden devreye alındığını söyledi.
Devletlerin hayat pahalılığının ve enflasyon baskısının olduğu dönemlerde alt gelir gruplarını korumak amacıyla bu yöntemleri kullandığını belirten Zengin, mevcut uygulamanın da bu kapsamda değerlendirildiğini ifade etti.
Zengin, şu anda en düşük SSK ve Bağ-Kur emekli maaşının 23 bin 552 lira olduğunu ve 5 milyon 100 bin kişinin maaşının bu tutara tamamlandığını söyledi. Bu uygulamanın her dönem yapılabilmesi için kanuni düzenleme gerektiğini belirten Zengin, son birkaç dönemde normal SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde kaç zam verildiyse, bu artışın en düşük emekli aylığına da yansıtıldığını ve bunun için yine kanuni düzenleme yapıldığını ifade etti.
Enflasyonist baskının olmadığı, ekonominin iyi olduğu bir dönemde bu uygulamanın kaldırılmasının daha mantıklı olabileceğini belirten Zengin, mevcut ekonomik ortamda ise kaldırılmasının doğru bir yöntem olarak değerlendirilmediğini söyledi.
Zengin, normalde bir kişinin SSK, Bağ-Kur veya Emekli Sandığı'na tabi bir memur olması durumunda maaşını belirleyen temel unsurların ödenen prim gün sayısı ve prime esas kazanç tutarı olduğunu ifade etti. En düşük emekli aylığı uygulamasıyla sosyal güvenliğin temel mantığı olan "ne kadar prim, o kadar maaş" sisteminin tartışıldığını belirten Zengin, bu durumun emekliler arasında da tartışıldığını söyledi.
"BİRİNE 552 LİRA, DİĞERİNE 8 BİN 500 LİRA"
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Zengin, sistemdeki farkı örnek üzerinden anlattı. 3 bin 600 gün prim ödemiş ve Tarım Bağ-Kur'dan emekli olmuş bir kişinin, maaş tamamlaması olmadığı takdirde 15 bin lira alacağını belirten Zengin, bu kişinin maaşının 23 bin 552 liraya tamamlanması nedeniyle Hazine tarafından her ay 8 bin 552 lira ilave artış ödendiğini ifade etti.
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Diğer taraftan 9 bin gün prim ödemiş, berberde, bakkalda işçi olarak veya lokantada garson olarak çalışmış ve primleri asgari ücret üzerinden ödenmiş bir kişinin normal maaşının da 23 bin lira olduğunu belirten Zengin, bu kişinin maaşının da 23 bin 552 liraya yükseltildiğini söyledi.
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Zengin, "Birine 552 lira, diğerine işte 8 bin 500 lira" diyerek iki örnek arasındaki farkı ortaya koydu.
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23 bin 552 liranın üzerinde maaş alan emeklilerin de bulunduğunu belirten Zengin, bu kişilerin gün itibarıyla veya prime esas kazanç bakımından daha fazla prim ödemelerine rağmen yaşanan durum nedeniyle haksızlığa uğradıklarını iddia ederek uygulamaya itiraz ettiklerini ifade etti.
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Mevcut sistemin değiştirilmesi gerektiğini belirten Zengin, "Ne kadar prim, o kadar maaş" anlayışının bu uygulamayla bir şekilde koptuğunu söyledi.
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Zengin, olması gerekenin bu maaş tamamlama sisteminin bir an önce değiştirilmesi olabileceğini belirterek, daha önce de yazdığını ifade ettiği GETAT sisteminin bu durumu ortadan kaldırmak için kullanılabilecek uygun bir model olduğunu değerlendirdi.
EMEKLİDE KÖK MAAŞ VE SOSYAL GÜVENLİK DENGESİ
Sosyal güvenlik sistemindeki maaş bağlama dengesini ve Hazine desteğini hatırlatan Çalışma Ekonomisti Tarkan Zengin, "İfade edelim Melih Bey, yani sizin dediğiniz nokta, şu anda 23.552 liraya tamamlanan maaş kişinin emekli maaşı değil aslında. Ya onun emekli maaşı örneğin 19 bin lira, 20 bin lira, 21 bin lira, 21 bin 500 lira. O zaten orada duruyor. Yani hani o maaş tutarı duruyor, bu tamamlama kısmına kadar olan tutarlar Hazine tarafından destekleniyor. Dolayısıyla onların tamamını bugünkü sabit bir tutara getirmek sosyal güvenlik sisteminin kendi mantığı açısından çok uygun bir mantık değil. Bu sadece bizim ülkemiz için geçerli bir şey değil, sosyal sigorta sisteminin temelinde prim tutarlarının aylık ortalama kazanca dönüştürülmesi ve prim ödeme gün sayılarıyla birlikte bu ortalama kazançların aylık bağlama oranıyla çarpılması sonucu bulunan bir tutar olduğu için ben bu yöntemin sistemin ruhuna aykırı bir yöntem olduğunu değerlendiriyorum. Bizim yapmamız gereken belki de bir süre, inşallah ekonomiye dair olumlu bir takım sinyaller de var, o döneme geldiğimizde belki bunlara artık ihtiyaç duymayacağımız bir dönem olur" değerlendirmesinde bulundu.
"VİCDAN VE AHLAK OLMADIKÇA YASALAR YETERSİZ KALIYOR"
Fırsatçılığın ve fahiş fiyat artışlarının ahlaki boyutuna vurgu yapan Tarkan Zengin, "Uğur Hocam, bu konuda hükümet gerçekten son 4-5 yılda şu gökkubbe altında söylenmedik söz, yapılmadık tabir caizse, uygulanmadık ceza kalmadı. Ancak bu gerçekten ahlaki bir duruma işaret ediyor. Biz tabii Melih Bey uzun yıllardır takip ediyor bizi, biz de Melih Bey'i takip ediyoruz. Ben her asgari ücret, ücret artışları, maaş artışları döneminde rakam telaffuz etmeme nedenlerimden biri de bu. Bakın dünden beri birtakım rakamlar telaffuz ediliyor; emin olun bazı ev sahipleri Ocak ayında evlerine yapacakları zamları şimdiden bu televizyonlarda konuşulan rakamlar üzerinden maalesef hesaplamaya başladılar bile. Birtakım gıda, marketler, zincirler şimdiden etiket fiyatlarında, raf fiyatlarında ne kadar artış yapacaklarını kendi maliyetlerine değil, ücretlere, emeklilere yapılacak artışlar üzerinden yapıyorlar" sözleriyle tepkisini gösterdi.