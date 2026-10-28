Çalışma Ekonomisti Tarkan Zengin A Haber'de emekli maaşlarına yönelik değerlendirmelerde bulundu | Fotoğraf: A Haber REFAH PAYI TEK SEFERLİK Mİ YOKSA KALICI MI?

Düzenlemenin kanuni boyutuna dikkat çeken Akademisyen Prof. Dr. Uğur Özgöker, "Bir kereye mahsus mu bir refah payı, yoksa kanun çıkınca bundan sonra her Temmuz, Ocak döneminde enflasyon farkı artı refah payı eklenecek mi?" değerlendirmesinde bulundu. Soruyu yanıtlayan Tarkan Zengin, "Hocam, şimdi halihazırda yaklaşık 18 milyon emeklimiz var. Bunların işte 2 milyon 750 bini memur emeklisi, 3 milyona yakını Bağ-Kur emeklisi, yine 12 milyonunu bir miktar aşan SSK emeklisi var. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin 5510 sayılı Yasada aylık artışları belli. Orada diyor ki, Ocak ve Temmuz aylarında artırılır, bir önceki 6 aylık kümülatif TÜFE verilir. Yani 2027 Ocak'ta 2026'nın Temmuz'la Aralık ayındaki 6 aylık TÜFE ne çıktı? Şu anda mesela tahminler yaklaşık yüzde 10 civarında Melih Bey, yüzde 10 artıyor. Bunun için yasal bir düzenlemeye gerek yok. Memur emeklilerinde toplu sözleşme, şu anda yürürlükte olan 8. Dönem Toplu Sözleşme var, o yapılıyor. Yasal düzenleme ne zaman gerekli? Bunlara ilave bir zam verdiğinizde gerekli. Ve ben hani bu zam da şöyle olacak Uğur Hocam, yani bir kereye, bu döneme has olacak. Yani bu dönemden sonra bütün dönemler için olmayacak. Çünkü yeni bir evet, yasal düzenleme her dönemde gerekiyor. Bu dönemin, Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklamasıyla birlikte yani emeklilerimizin yaşadığı zorluklar dikkate alınarak yapılacak ilave bir artışı ifade ediyor" yanıtını verdi.

Emekli maaşında kritik hesap! Refah payı nasıl yansıyacak? | Fotoğraf: AA Arşiv MASADAKİ 3 TEMEL FORMÜL

Refah payının maaşlara nasıl yansıtılacağına dair ihtimalleri soran Uğur Hoca, "Peki anladığımız kadarıyla o refah payının bir kısmının sabit, fiks bir oran, işte 5 bin, 10 bin atıyorum, bir kısmının da maaşa orantılı gibi olabileceğini söylediniz değil mi? Olabilir dediniz böyle bir şey" ifadelerini kullandı. Açıklamalarında spekülasyondan kaçındığını belirten Tarkan Zengin, "Uğur Hocam, hayır şöyle; Melih Bey beni tanır, ben böyle çok hani speküle edecek açıklamalarda bulunmak istemem. Çünkü 18 milyon emeklimiz var, aileleriyle birlikte düşündüğümüzde toplumun önemli bir kesimine işaret ediyor. Burada söyleyeceğimiz her cümle milyonlarca insanı etkileyeceği için ben her zaman çok iyi bilmiş olduğum konularda bile ihtiyatlı konuşmayı tercih ediyorum. Dolayısıyla ben sadece bir pazarlık ya da bu konularda bir artış yaptığınızda masada elinizde zaten belli formüller vardır, bu evrensel dünyada da böyledir, Türkiye'de de böyledir. Yani ya oransal artış yaparsınız, ya seyyanen yaparsınız, ya bir kısmı oransal, bir kısmı seyyanen yaparsınız. Dolayısıyla burada ne yapılacağını doğrusu ben de bilmiyorum. Bir çalışma yapılacak. Daha 2 aylık bir süre var bu konuda. O 2 ay içerisinde alternatifler, belki bizim hiç konuşmadığımız başka alternatifler de gündeme gelir, bunların maliyet hesaplamaları yapılır, Sayın Cumhurbaşkanımıza sunulur. Orada belki de emeklilerimizi en memnun edecek tercih kullanılır ve uygulama, yasal düzenleme Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sevk edilir" diyerek sürecin Meclis aşamasıyla tamamlanacağını aktardı. YAŞ VE BÖLGE KRİTERİ MAĞDURİYET YARATIR MI? Emeklilere yönelik konuşulan kriterleri ve olası sonuçları değerlendiren Çalışma Ekonomisti Tarkan Zengin, yaş kriterinin uygulanması halinde sınırın hemen altında ve üstünde kalan kişiler açısından mağduriyet duygusu oluşabileceğini belirtti. Zengin, "Buna dair herhangi bir şey yok ama ben 30 yıllık çalışma hayatı tecrübeme dayanarak ifade etmek isterim; burada herhangi bir yaş kriteri koyduğunuzda onun bir altı ve bir üstünde kalanlarda büyük bir mağduriyet duygusu oluşuyor" dedi. Bir yaş kıstasının bu durumda çok iyi bir sonuç vermeyeceğini değerlendirdiğini belirten Zengin, çalışmayı yapacak kurum ve kuruluşların bu konuyu da değerlendireceğini ancak uygulamanın kolay olmayacağını söyledi. Sosyal Güvenlik Kurumu'nun emekli ikramiyelerinde yaptığı çalışmalara değinen Zengin, "Sosyal Güvenlik Kurumu emekli ikramiyelerinde örneğin tek tuşta, orada bile birkaç gün çalışma ihtiyacı doğuyor. Çok başarılı bir şekilde Sosyal Güvenlik Kurumu bu çalışmalarını yürütüyor" ifadelerini kullandı. Ancak ayrım yapılması durumunda yaş kriterinin bir üstünde veya bir altında kalan kişilerin ortaya çıkacağını belirten Zengin, kişilerin gelirlerini hesaplama meselesinin de zorluğuna dikkat çekti. "BÖLGESEL KRİTERLER DE KARIŞIKLIĞA NEDEN OLABİLİR" Bölgesel kriterlerin de konuşulduğunu belirten Zengin, bölgelerin kalkınmışlıklarına göre bir uygulama yapılmasının yine karışıklığa neden olabileceğini söyledi.

Zengin, burada yapılmak istenenin emeklilerin beklentilerini ve yaşam şartlarındaki zorlukları giderecek bir ilave artış yapılması olduğunu ifade etti. Bunun en kolay yollarından birinin seyyanen artış olabileceğini belirten Zengin, seyyanen artışların maaşlar üzerinde olması nedeniyle alt gelir gruplarına daha fazla oransal zamma tekabül ettiğini söyledi. Zengin, "Diyelim ki 5 bin liralık bir seyyanen artış 25 bin lira maaşta yüzde 20'lik bir dilime tekabül ederken, 50 bin liralık bir maaşta yüzde 10'luk bir artış anlamına geliyor" dedi. Bu yöntemin toplu pazarlıklarda ve ücret pazarlıklarında da gündeme geldiğini belirten Zengin, alt gelir gruplarını biraz daha yukarıya çıkarmak tercih edildiğinde, verilecek artışların bir kısmının seyyanen verilebildiğini ifade etti. Daha üst ücret gruplarında ise bunun oransal olarak daha düşük bir artışa tekabül edeceğini belirten Zengin, bunun masada kullanılabilecek tercihlerden biri olduğunu söyledi. Bölgesel farklılıkları bu nedenle işin zorluğuna işaret etmek için dile getirdiğini belirten Zengin, böyle bir uygulamada sistemin ikamet edilen yere bağlı hale geleceğini ve nerede oturulduğuna göre farklılık göstereceğini ifade etti. Zengin, bu durumun sistemin yürütülmesi ve uygulanması açısından da biraz zor olacağını değerlendirdi.