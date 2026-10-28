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Milyonların gözü bu düzenlemede! Emekliye yılbaşından önce çifte artış: Yeni formül belli oldu

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Emeklilerin gelirini artırmaya yönelik kapsamlı düzenlemede kök maaşlara seyyanen zam, prim gününe göre kademeli artış ve ocak ayında refah payı seçenekleri gündemde. Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında değerlendirdiği çalışmalarda 65 yaş üstü ve dar gelirli emeklilere özel desteklerin, vatandaşlık maaşı kapsamının genişletilmesinin ve kira, gıda ile enerji yardımlarının da ele alındığını aktardı.

Milyonların gözü bu düzenlemede! Emekliye yılbaşından önce çifte artış: Yeni formül belli oldu 1

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği ve yılbaşından önce Meclis'e gelerek yasalaşması beklenen emeklilere yönelik kapsamlı düzenlemenin detayları netleşti.

EMEKLİYE YENİ ZAM FORMÜLÜ!

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın koordinasyonunda yürütülen çalışmalarda ilk aşamada kök maaşlara seyyanen zam yapılması, prim gün sayısına göre kademeli artış getirilmesi ve ocak ayında enflasyon farkının üzerine yüzde 10 ila 15 puanlık refah payı eklenmesi planlanıyor.

Milyonların gözü bu düzenlemede! Emekliye yılbaşından önce çifte artış: Yeni formül belli oldu 2

65 yaş üstü ve dar gelirli emekliler için özel kriterlerin de masada olduğu dev pakete ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Emeklilerimizin daha iyi şartlara kavuşması için tüm gayretimizi sarfedeceğiz" mesajını verirken, düzenlemenin tüm ayrıntılarını A Haber canlı yayınında Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem aktardı.

Milyonların gözü bu düzenlemede! Emekliye yılbaşından önce çifte artış: Yeni formül belli oldu 3

KÖK MAAŞA SEYYANEN ARTIŞ VE KADEMELİ ZAM FORMÜLÜ

Emeklilerin merakla beklediği yasal düzenlemenin merkezinde, taban maaş uygulaması nedeniyle ortaya çıkan tıkanıklığı kalıcı olarak çözecek kök maaş formülü yer alıyor. Mevcut sistemde kök maaşı düşük olanlara Hazine desteği verilerek maaşların taban tutara tamamlandığını hatırlatan Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem, "Kök maaşı düşük olanlara Hazine desteği yapılıyor ve bir taban maaş uygulaması var. Bu çok faydalı bir uygulama olsa da her 6 ayda bir yasa çıkarma zorunluluğu doğuruyor ve yasa çıkmadığında milyonlarca emekli sıfır zam tehlikesiyle karşılaşıyor. Kök maaşları belli bir seviyeye getirecek seyyanen bir artış üzerinde duruluyor" değerlendirmesinde bulundu.

Milyonların gözü bu düzenlemede! Emekliye yılbaşından önce çifte artış: Yeni formül belli oldu 4

Maaş adaletini sağlamak amacıyla prim gün sayısına göre kademeli artışın da devreye gireceğini belirten Faruk Erdem, "Maaşı 15 bin lira olan da 18 bin lira olan da bugün 23 bin 552 lira alıyor. Biri daha az prim ödemiş, diğeri daha çok ödemiş ama aynı maaşı alıyor. Bu durum bir itiraza neden oluyordu. İkinci itiraz da taban maaşın hemen üzerinde, örneğin 24-25 bin lira maaş alanlardan geliyordu. Prim gününe göre kademeli bir seyyanen artışla bu itirazlar ortadan kalkacak" ifadelerini kullandı.

Milyonların gözü bu düzenlemede! Emekliye yılbaşından önce çifte artış: Yeni formül belli oldu 5

ENFLASYONA EK 10-15 PUAN REFAH PAYI VE MAAŞLARDA EŞİTLEME

Ocak ayında emekli maaşlarına yansıtılacak artış oranları da masadaki önemli başlıklar arasında bulunuyor. Yılın ikinci yarısına ilişkin 6 aylık enflasyon artışının yaklaşık yüzde 10 civarında gerçekleşmesinin beklendiğini ifade eden Faruk Erdem, "Bunun üstüne daha önce 5 puan da gördük, 10 puan da gördük refah payları konuldu. Şimdi de 10-15 puanlık bir refah payı konuşuluyor. Yeni yılla birlikte ocak ayında artışın seyyanen zammın üzerinde yüzde 25 ila yüzde 30'a yaklaştırılması söz konusu olacak" dedi.

Milyonların gözü bu düzenlemede! Emekliye yılbaşından önce çifte artış: Yeni formül belli oldu 6

SSK ve Bağ-Kur emeklileri ile memur emeklileri arasındaki zam farkının da yapısal bir yasal düzenlemeyle giderilebileceğini aktaran Faruk Erdem, "SSK ve Bağ-Kur emeklileri enflasyon kadar artış alırken memur emeklileri toplu sözleşmeye giriyor. Bu ocak ayında SSK ve Bağ-Kur için yüzde 10 derken memur emeklisi için yüzde 8 çıkacak. Yapısal bir düzenlemeyle bu oranlar eşitlenebilir ve farklılıktan doğan itirazlar ortadan kaldırılabilir" sözleriyle aktardı.

Milyonların gözü bu düzenlemede! Emekliye yılbaşından önce çifte artış: Yeni formül belli oldu 7

Aynı kazanç ve prime sahip olmalarına rağmen farklı yıllarda emekli oldukları için farklı maaş alan vatandaşların intibak taleplerinin de bu reform sürecinde ele alınabileceği vurgulandı.

Milyonların gözü bu düzenlemede! Emekliye yılbaşından önce çifte artış: Yeni formül belli oldu 8

65 YAŞ ÜSTÜ VE HANE GELİRİNE GÖRE DESTEK KRİTERİ

Kulislere yansıyan bir diğer formül olan yaş kriterinde ise sadece yaş sınırının değil, hane halkı gelirinin dikkate alınacağı belirtildi. 60 veya 65 yaş üzerindeki emeklilere daha yüksek oranda bir refah payı verilmesinin tartışıldığını dile getiren Faruk Erdem, "65 yaş ve üzeri emeklilere diğer emeklilere göre daha yüksek oranda bir artış yapılması masada. Ancak 65 yaşın üzerinde bir holding patronu da Bağ-Kur'dan emekli olmuş olabilir. O yüzden burada yaş kriteriyle birlikte hane halkı kriterlerinin de devreye gireceği konuşuluyor. Hanedeki gelir, gider, çalışan durumu ve engelli olup olmaması gibi kriterlere bakılarak değerlendirme yapılacak" şeklinde konuştu.

Milyonların gözü bu düzenlemede! Emekliye yılbaşından önce çifte artış: Yeni formül belli oldu 9

Özellikle EYT sonrasında çalışan emekli sayısının arttığını hatırlatan Faruk Erdem, "Gümüş başlı çalışan çok fazla var. Hem emekli olup hem çalışanların durumu, haneye giren toplam gelir gibi hususlar gözetilerek adil bir kademelendirme yapılacak" ifadelerini kullandı.

Milyonların gözü bu düzenlemede! Emekliye yılbaşından önce çifte artış: Yeni formül belli oldu 10

5 AYRI SOSYAL DESTEK VE VATANDAŞLIK MAAŞI PROJESİ

Maaş zamlarının yanı sıra dar gelirli emeklilerin refahını artıracak ek gelir ve destek mekanizmaları üzerinde de duruluyor. Vatandaşlık maaşı projesine emeklilerin de dahil edilebileceğini bildiren Faruk Erdem, "Vatandaşlık maaşı her vatandaşa değil, hanelere verilecek bir destek. Haneye giren gelir belli bir seviyenin altındaysa tamamlanacak ve emekli maaşı olması bu desteği almaya engel teşkil etmeyecek" dedi.

Milyonların gözü bu düzenlemede! Emekliye yılbaşından önce çifte artış: Yeni formül belli oldu 11

Erdem, taban maaş alan 3-4 milyon emekli ve aileleriyle birlikte yaklaşık 10 milyon vatandaşı ilgilendiren ek destek kalemlerini ise şu sözlerle açıkladı: "Emeklilerimiz için doğal gaz ve elektrik faturası gibi enerji destekleri, alışveriş kartları verilerek gıda desteği, sosyal konutlarda emeklilere ayrılan kontenjanlar ve kira desteği, çocuğu olanlara çocuk desteği ile bayram ikramiyelerinin artırılması yönünde çalışmalar yürütülüyor."

Milyonların gözü bu düzenlemede! Emekliye yılbaşından önce çifte artış: Yeni formül belli oldu 12

23 YILLIK DÖNEMDE EMEKLİLER İÇİN ATILAN TARİHİ ADIMLAR

Hükümetin geride kalan 23 yılda emeklilerin yaşam standardını yükseltmek adına 20'nin üzerinde köklü düzenlemeyi hayata geçirdiğini belirten Faruk Erdem, bugüne kadar atılan tarihi adımları şöyle sıraladı:

Milyonların gözü bu düzenlemede! Emekliye yılbaşından önce çifte artış: Yeni formül belli oldu 13

  • 2003: Seyyanen zamlar ve refah payı uygulamaları devreye alındı, düşük aylıklara ilave artışlar yapıldı.

  • 2006: Eski fiş toplama uygulamasına son verilerek vergi iadesi kaldırıldı; yerine tüm emeklilere maaşlarının yüzde 4 ila 5'i oranında doğrudan ek ödeme verilmeye başlandı.

  • 2006-2008: SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı tek çatı altında birleştirilerek SGK kuruldu; 2008'de hayata geçen Genel Sağlık Sigortası (GSS) ile emeklilerin sağlık hizmetlerine T.C. kimlik numarasıyla kolayca erişimi sağlandı.

  • 2012: Çıkarılan İntibak Yasası ile yaklaşık 5 milyon emeklinin maaşındaki tarihi farklar giderilerek önemli artışlar yapıldı.

  • 2016: Emekli olduktan sonra iş yeri açan ve çalışan emeklilerden kesilen yüzde 10'luk Sosyal Güvenlik Destek Primi (SGDP) tamamen kaldırıldı.

  • 2017: Emeklilere banka promosyonu ödemeleri başlatıldı; bugün promosyon tutarları nakit ve ek faydalarla birlikte 90 bin liraya kadar ulaştı.

  • 2018: Ramazan ve Kurban bayramlarında tüm emeklilere bayram ikramiyesi verilmesi uygulaması başlatıldı ve ikramiyeler her yıl düzenli olarak artırıldı.

  • 2019: Taban emekli maaşı uygulaması 1.000 TL ile başlatıldı; pandemi sürecinde ve sonrasında artırılarak 7.500 TL'ye, ardından 23.552 TL seviyesine kadar yükseltildi.

  • 2023: Yıllardır beklenen EYT yasası çıkarılarak 5 milyon sigortalı emeklilik hakkına kavuştu; memur emeklileri için 3600 ek gösterge düzenlemesi hayata geçirildi ve Cumhuriyet'in 100. yılına özel tüm emeklilere 5 bin liralık ikramiye ödendi.

  • 2024: "Emekliler Yılı" ilan edilerek ulaşım, konaklama ve çeşitli kamu hizmetlerinde indirim imkanları getirildi; bayram ikramiyeleri artırıldı.

Milyonların gözü bu düzenlemede! Emekliye yılbaşından önce çifte artış: Yeni formül belli oldu 14

Bütçede Sosyal Güvenlik Kurumu'na ayrılan payın 2026'dan 2027'ye yüzde 66 oranında artırıldığını hatırlatan Faruk Erdem, hükümetin kaynağı hazır tuttuğunu ve yılbaşından önce yasalaşacak reformla birlikte emeklilerin gelir seviyesinin kalıcı biçimde yükseltileceğini sözlerine ekledi.

Milyonların gözü bu düzenlemede! Emekliye yılbaşından önce çifte artış: Yeni formül belli oldu 15
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