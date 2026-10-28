Milyonların gözü bu düzenlemede! Emekliye yılbaşından önce çifte artış: Yeni formül belli oldu
Emeklilerin gelirini artırmaya yönelik kapsamlı düzenlemede kök maaşlara seyyanen zam, prim gününe göre kademeli artış ve ocak ayında refah payı seçenekleri gündemde. Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında değerlendirdiği çalışmalarda 65 yaş üstü ve dar gelirli emeklilere özel desteklerin, vatandaşlık maaşı kapsamının genişletilmesinin ve kira, gıda ile enerji yardımlarının da ele alındığını aktardı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği ve yılbaşından önce Meclis'e gelerek yasalaşması beklenen emeklilere yönelik kapsamlı düzenlemenin detayları netleşti.
Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın koordinasyonunda yürütülen çalışmalarda ilk aşamada kök maaşlara seyyanen zam yapılması, prim gün sayısına göre kademeli artış getirilmesi ve ocak ayında enflasyon farkının üzerine yüzde 10 ila 15 puanlık refah payı eklenmesi planlanıyor.
65 yaş üstü ve dar gelirli emekliler için özel kriterlerin de masada olduğu dev pakete ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Emeklilerimizin daha iyi şartlara kavuşması için tüm gayretimizi sarfedeceğiz" mesajını verirken, düzenlemenin tüm ayrıntılarını A Haber canlı yayınında Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem aktardı.
KÖK MAAŞA SEYYANEN ARTIŞ VE KADEMELİ ZAM FORMÜLÜ
Emeklilerin merakla beklediği yasal düzenlemenin merkezinde, taban maaş uygulaması nedeniyle ortaya çıkan tıkanıklığı kalıcı olarak çözecek kök maaş formülü yer alıyor. Mevcut sistemde kök maaşı düşük olanlara Hazine desteği verilerek maaşların taban tutara tamamlandığını hatırlatan Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem, "Kök maaşı düşük olanlara Hazine desteği yapılıyor ve bir taban maaş uygulaması var. Bu çok faydalı bir uygulama olsa da her 6 ayda bir yasa çıkarma zorunluluğu doğuruyor ve yasa çıkmadığında milyonlarca emekli sıfır zam tehlikesiyle karşılaşıyor. Kök maaşları belli bir seviyeye getirecek seyyanen bir artış üzerinde duruluyor" değerlendirmesinde bulundu.
Maaş adaletini sağlamak amacıyla prim gün sayısına göre kademeli artışın da devreye gireceğini belirten Faruk Erdem, "Maaşı 15 bin lira olan da 18 bin lira olan da bugün 23 bin 552 lira alıyor. Biri daha az prim ödemiş, diğeri daha çok ödemiş ama aynı maaşı alıyor. Bu durum bir itiraza neden oluyordu. İkinci itiraz da taban maaşın hemen üzerinde, örneğin 24-25 bin lira maaş alanlardan geliyordu. Prim gününe göre kademeli bir seyyanen artışla bu itirazlar ortadan kalkacak" ifadelerini kullandı.
ENFLASYONA EK 10-15 PUAN REFAH PAYI VE MAAŞLARDA EŞİTLEME
Ocak ayında emekli maaşlarına yansıtılacak artış oranları da masadaki önemli başlıklar arasında bulunuyor. Yılın ikinci yarısına ilişkin 6 aylık enflasyon artışının yaklaşık yüzde 10 civarında gerçekleşmesinin beklendiğini ifade eden Faruk Erdem, "Bunun üstüne daha önce 5 puan da gördük, 10 puan da gördük refah payları konuldu. Şimdi de 10-15 puanlık bir refah payı konuşuluyor. Yeni yılla birlikte ocak ayında artışın seyyanen zammın üzerinde yüzde 25 ila yüzde 30'a yaklaştırılması söz konusu olacak" dedi.