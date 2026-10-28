SSK ve Bağ-Kur emeklileri ile memur emeklileri arasındaki zam farkının da yapısal bir yasal düzenlemeyle giderilebileceğini aktaran Faruk Erdem, "SSK ve Bağ-Kur emeklileri enflasyon kadar artış alırken memur emeklileri toplu sözleşmeye giriyor. Bu ocak ayında SSK ve Bağ-Kur için yüzde 10 derken memur emeklisi için yüzde 8 çıkacak. Yapısal bir düzenlemeyle bu oranlar eşitlenebilir ve farklılıktan doğan itirazlar ortadan kaldırılabilir" sözleriyle aktardı.

65 YAŞ ÜSTÜ VE HANE GELİRİNE GÖRE DESTEK KRİTERİ

Kulislere yansıyan bir diğer formül olan yaş kriterinde ise sadece yaş sınırının değil, hane halkı gelirinin dikkate alınacağı belirtildi. 60 veya 65 yaş üzerindeki emeklilere daha yüksek oranda bir refah payı verilmesinin tartışıldığını dile getiren Faruk Erdem, "65 yaş ve üzeri emeklilere diğer emeklilere göre daha yüksek oranda bir artış yapılması masada. Ancak 65 yaşın üzerinde bir holding patronu da Bağ-Kur'dan emekli olmuş olabilir. O yüzden burada yaş kriteriyle birlikte hane halkı kriterlerinin de devreye gireceği konuşuluyor. Hanedeki gelir, gider, çalışan durumu ve engelli olup olmaması gibi kriterlere bakılarak değerlendirme yapılacak" şeklinde konuştu.