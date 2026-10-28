Gazze'deki soykırım yürekleri dağladı! A Haber ekranında boğazlar düğümlendi: “Söz biteli çok oldu”

İsrail, Gazze soykırımı ve bölgesel çatışmaların gölgesinde sandık başına giderken, A Haber canlı yayınında boğazlar düğümlendi. Gazze'deki vahşet görüntülerini aktarırken gözyaşlarına hakim olamayan spiker Cansın Helvacı, "Söz biteli çok oldu" dedi. Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem ise dünyanın gözü önünde süren soykırıma ve küresel sessizliğe sert tepki gösterdi.

Gazze'deki soykırım, Lübnan ve Suriye'nin güneyindeki işgal ile İran'la yaşanan savaşın ardından İsrail'de gözler genel seçimlere çevrilirken; A Haber ekranlarında insanlık dramının ağırlığı karşısında duygu dolu anlar yaşandı. A Haber Spikeri Cansın Helvacı, Gazze'den gelen yürek yakıcı görüntüleri aktarırken gözyaşlarına hakim olamadı.

İSRAİL KANA BULANMIŞ BİR COĞRAFYADA SANDIĞA GİDİYOR

İsrail'de katil Netanyahu liderliğindeki hükümetin dört yıllık görev süresinin ardından seçmenler sandık başına gitmeye hazırlanıyor. Ülkede 1988'den bu yana ilk kez genel seçimler zamanında gerçekleştirilirken; seçim atmosferi, Gazze'de aylardır sürdürülen vahşet ve yıkımın gölgesinde kalıyor.

"SÖZ BİTELİ ÇOK OLDU"

Gazze'de masum sivillerin ve minik bedenlerin hedef alındığı katliam görüntüleri ekrana yansıtılırken, A Haber spikeri Cansın Helvacı stüdyoda gözyaşlarını tutamadı. Katliamın vahameti karşısında konuşmakta güçlük çeken Helvacı, derin bir hüzünle, "Söz biteli çok oldu." ifadelerini kullanarak yaşanan vahşetin kelimelerle tarif edilemeyeceğini vurguladı.

"DÜNYANIN GÖZÜ ÖNÜNDE BİR SOYKIRIM YAŞANIYOR"

Stüdyoda bulunan Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem ise uluslararası kamuoyunun sessizliğine ve yaşanan acıya dikkat çekti. Erdem, "Dünyanın gözü önünde bir katliam, bir soykırım yıllardır yaşanıyor ve hiçbir şey yapamamanın verdiği ızdırap içimizde. Bugün bir katil seçiliyor orada; o katil gider, öbür katil gelir. O seçimin hiçbir önemi yok. İçimiz kan ağlıyor. Dünya sessizce bu katliamı izliyor ve izlemeye devam edecek gibi görünüyor." sözleriyle yaşanan drama ve çaresizliğe tepki gösterdi.