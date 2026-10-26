"SENE SONUNA KADAR HAYATA GEÇİRECEĞİZ"

Sene sonuna kadar düzenlemeyi hayata geçirmeyi ümit ettiğini belirten Başkan Erdoğan "Bunun için ihtiyaç duyulan yasal düzenlemeyi adalet ve hakkaniyet çerçevesinde TBMM'nin takdiriyle sene sonuna kadar hayata geçirmeyi ümit ediyoruz" açıklamasında bulundu.