Başkan Erdoğan'dan emekliler için yıl sonu mesajı: "Yeni mali imkanlar oluşturuyoruz"
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ekonomiye ilişkin önemli mesajlar verdi. Emeklilerin karşı karşıya kaldığı sorunların farkında olduklarını vurgulayan Başkan Erdoğan, 2027 bütçesi kapsamında emeklilerin koşullarını iyileştirmeye yönelik çalışmalar yürütüldüğünü belirtti. Erdoğan, "İnşallah 2027 bütçesinde başımızın tacı emeklilerimizin durumunu biraz daha iyileştirecek mali imkanları oluşturuyoruz." dedi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi.
"ELİMİZDEN GELENİ YAPMAYA GAYRET EDİYORUZ"
Konuşmasında emeklilere değinen Başkan Erdoğan, yaşadıkları sorunun farkında olduklarını belirterek şartları zorlama pahasına ellerinden geleni yapmaya gayret ettiklerini söyledi.
"BAŞIMIZIN TACI EMEKLİLER"
2027 bütçesinde emeklilere ilişkin yeni müjdelerin bulunduğunu duyuran Başkan Erdoğan, "İnşallah 2027 bütçesinde başımızın tacı emeklilerimizin durumunu biraz daha iyileştirecek mali imkanları oluşturuyoruz" dedi.
"SENE SONUNA KADAR HAYATA GEÇİRECEĞİZ"
Sene sonuna kadar düzenlemeyi hayata geçirmeyi ümit ettiğini belirten Başkan Erdoğan "Bunun için ihtiyaç duyulan yasal düzenlemeyi adalet ve hakkaniyet çerçevesinde TBMM'nin takdiriyle sene sonuna kadar hayata geçirmeyi ümit ediyoruz" açıklamasında bulundu.
"EKONOMİMİZİ DAYANIKLI HALE GETİRECEĞİZ"
Başkan Erdoğan, konuşmasına şöyle devam etti:
"Toplumsal refahı ve sosyal adaleti merkeze alarak hazırladığımız 2027 yılı bütçesiyle ülkemizin üretim gücünü ve rekabet kapasitesini artıracak, ekonomimizi dış şoklara daha dayanıklı hale getireceğiz."