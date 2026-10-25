A Haber HAVELSAN Kampüsü'nde! Savunmada oyun değiştiren doktrin: "Geleceği teknolojilerin kesişiminde görüyoruz"
Milli savunma sanayiinde yerli ve milli yazılımlarıyla kritik projelere imza atan HAVELSAN, hava, kara ve deniz platformlarında otonom sistemlerden simülasyon teknolojilerine, milli kurumsal yapay zeka platformu MAIN'den dijital dönüşümün omurgası KOVAN'a kadar geleceğin teknolojilerini sahaya sürmeye devam ediyor. A Haber'e özel açıklamalarda bulunan HAVELSAN Genel Müdürü Dr. Mehmet Akif Nacar, "Geleceği teknolojilerin kesişiminde görüyoruz" diyerek Türk mühendislerinin geliştirdiği çözümlerin envanterdeki gücünü ve Türkiye'nin tam bağımsız teknoloji vizyonunu anlattı.
A Haber Muhabiri Oğuz Gültekin, Türkiye'nin yerli ve millî projelerine en gelişmiş yazılımların Türk mühendisleri tarafından kazandırıldığı teknoloji üssü HAVELSAN Kampüsü'nden gerçekleştirdiği yayında, kurumun mevcut projelerini ve gelecek vizyonunu ele aldı. Gültekin, kritik projelerin hayata geçirildiği kampüste HAVELSAN Genel Müdürü Dr. Mehmet Akif Nacar'ı konuk ederek kurumun yürüttüğü çalışmaları, savunma sanayisindeki rolünü ve gelecek hedeflerini gündeme taşıdı.
HAVELSAN'DAN TEKNOLOJİDE UÇTAN UCA ÇÖZÜM
HAVELSAN'ın çalışma alanlarına ve misyonuna değinen HAVELSAN Genel Müdürü Dr. Mehmet Akif Nacar, "Görev kritik sistemlerde ve yazılım yoğun teknolojilerde temel gücümüzü sergilediğimiz farklı teknolojileri ve sistemleri bir araya getirerek müşterilerimizin ihtiyaçlarına uçtan uca çözümler sunuyoruz. Komuta kontrol alanı, simülasyon ve simülatörler, insansız otonom sistemler, sürü teknolojileri, siber güvenlik, bulut bilişim, yapay zeka, büyük veri ve kurumsal kaynak planlama gibi oldukça geniş bir faaliyet alanında yazılım destekli çözümler üretiyor ve bu alanda faaliyetler yürütüyoruz" ifadelerini kullandı.
DENİZLERDEN HAVAYA KESİNTİSİZ KOMUTA KONTROL GÜCÜ
A Haber Muhabiri Oğuz Gültekin'in HAVELSAN'ın geliştirdiği zengin portföy içerisinde hangi ürün ve yazılım çözümlerinin ön plana çıktığına yönelik sorusu üzerine Dr. Mehmet Akif Nacar, savunma teknolojileri ile komuta kontrol yazılımlarının kurumun en köklü kabiliyetleri arasında yer aldığını vurguladı.
Sahadaki operasyonel çözümleri detaylandıran HAVELSAN Genel Müdürü Dr. Mehmet Akif Nacar, "Örneğin Hava Kuvvetleri Bilgi Sistemi HVBS, yaklaşık 20 yıldır Hava Kuvvetlerimizin envanterinde ve hizmetine sunulmuş durumda. Deniz komuta kontrol sistemleri tarafında ise ADVENT Savaş Yönetim Sistemi'ni bugün Deniz Kuvvetlerimizin birçok platformunda görev yapacak seviyeye getirdik. ADVENT ile sensörlerden silah sistemlerine, platformdan farklı veri kaynaklarına kadar çok sayıda unsuru ortak bir operasyonel resimde buluşturuyoruz. Bunun yanı sıra su altı ve su üstü platformlar için Substar ve Fleetstar olarak adlandırdığımız veri dağıtım sistemleri de geliştiriyoruz" şeklinde konuştu.
SİMÜLASYON TEKNOLOJİLERİNDE HEDEF AVRUPA LİDERLİĞİ
HAVELSAN'ın yazılım alanındaki gücünün yanı sıra en iddialı olduğu alanların başında simülasyon sistemlerinin geldiğini hatırlatan Gültekin, bu kabiliyetlerin sahadaki karşılığını sordu.
Simülasyon alanındaki küresel rekabet güçlerine dikkat çeken HAVELSAN Genel Müdürü Dr. Mehmet Akif Nacar, "Bu alanda Avrupa'da birinci ve dünyada ilk üçte olma hedefine oldukça yakınız. Burada kritik nokta yalnızca bir simülatör üretmek değil; pilotu gerçek göreve en doğru şekilde hazırlamaktır. Negatif veya yanlış bir eğitime yer vermeden, gerçeğin birebir aynısını sunuyoruz. Simülatörlerimizle farklı senaryoların güvenli ve tekrarlanabilir biçimde uygulanabildiği bütüncül bir eğitim ortamı oluşturuyoruz" sözleriyle aktardı.