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A Haber HAVELSAN Kampüsü'nde! Savunmada oyun değiştiren doktrin: "Geleceği teknolojilerin kesişiminde görüyoruz"

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A Haber HAVELSAN Kampüsü'nde! Savunmada oyun değiştiren doktrin: "Geleceği teknolojilerin kesişiminde görüyoruz"

Milli savunma sanayiinde yerli ve milli yazılımlarıyla kritik projelere imza atan HAVELSAN, hava, kara ve deniz platformlarında otonom sistemlerden simülasyon teknolojilerine, milli kurumsal yapay zeka platformu MAIN'den dijital dönüşümün omurgası KOVAN'a kadar geleceğin teknolojilerini sahaya sürmeye devam ediyor. A Haber'e özel açıklamalarda bulunan HAVELSAN Genel Müdürü Dr. Mehmet Akif Nacar, "Geleceği teknolojilerin kesişiminde görüyoruz" diyerek Türk mühendislerinin geliştirdiği çözümlerin envanterdeki gücünü ve Türkiye'nin tam bağımsız teknoloji vizyonunu anlattı.

A Haber Muhabiri Oğuz Gültekin, Türkiye'nin yerli ve millî projelerine en gelişmiş yazılımların Türk mühendisleri tarafından kazandırıldığı teknoloji üssü HAVELSAN Kampüsü'nden gerçekleştirdiği yayında, kurumun mevcut projelerini ve gelecek vizyonunu ele aldı. Gültekin, kritik projelerin hayata geçirildiği kampüste HAVELSAN Genel Müdürü Dr. Mehmet Akif Nacar'ı konuk ederek kurumun yürüttüğü çalışmaları, savunma sanayisindeki rolünü ve gelecek hedeflerini gündeme taşıdı.

HAVELSAN'DAN SAVUNMADA TEKNOLOJİ GÖVDE GÖSTERİSİ! YERLİ YAZILIMDA HEDEF ZİRVE

HAVELSAN'DAN TEKNOLOJİDE UÇTAN UCA ÇÖZÜM

HAVELSAN'ın çalışma alanlarına ve misyonuna değinen HAVELSAN Genel Müdürü Dr. Mehmet Akif Nacar, "Görev kritik sistemlerde ve yazılım yoğun teknolojilerde temel gücümüzü sergilediğimiz farklı teknolojileri ve sistemleri bir araya getirerek müşterilerimizin ihtiyaçlarına uçtan uca çözümler sunuyoruz. Komuta kontrol alanı, simülasyon ve simülatörler, insansız otonom sistemler, sürü teknolojileri, siber güvenlik, bulut bilişim, yapay zeka, büyük veri ve kurumsal kaynak planlama gibi oldukça geniş bir faaliyet alanında yazılım destekli çözümler üretiyor ve bu alanda faaliyetler yürütüyoruz" ifadelerini kullandı.

HAVELSAN, yerli ve millî yazılım teknolojileriyle Türkiye'nin savunma sanayisindeki teknolojik bağımsızlık hedeflerine katkı sağlıyor (Fotoğraf: ahaber.com.tr / ekran görüntüsü)HAVELSAN, yerli ve millî yazılım teknolojileriyle Türkiye'nin savunma sanayisindeki teknolojik bağımsızlık hedeflerine katkı sağlıyor (Fotoğraf: ahaber.com.tr / ekran görüntüsü)

DENİZLERDEN HAVAYA KESİNTİSİZ KOMUTA KONTROL GÜCÜ

A Haber Muhabiri Oğuz Gültekin'in HAVELSAN'ın geliştirdiği zengin portföy içerisinde hangi ürün ve yazılım çözümlerinin ön plana çıktığına yönelik sorusu üzerine Dr. Mehmet Akif Nacar, savunma teknolojileri ile komuta kontrol yazılımlarının kurumun en köklü kabiliyetleri arasında yer aldığını vurguladı.

Sahadaki operasyonel çözümleri detaylandıran HAVELSAN Genel Müdürü Dr. Mehmet Akif Nacar, "Örneğin Hava Kuvvetleri Bilgi Sistemi HVBS, yaklaşık 20 yıldır Hava Kuvvetlerimizin envanterinde ve hizmetine sunulmuş durumda. Deniz komuta kontrol sistemleri tarafında ise ADVENT Savaş Yönetim Sistemi'ni bugün Deniz Kuvvetlerimizin birçok platformunda görev yapacak seviyeye getirdik. ADVENT ile sensörlerden silah sistemlerine, platformdan farklı veri kaynaklarına kadar çok sayıda unsuru ortak bir operasyonel resimde buluşturuyoruz. Bunun yanı sıra su altı ve su üstü platformlar için Substar ve Fleetstar olarak adlandırdığımız veri dağıtım sistemleri de geliştiriyoruz" şeklinde konuştu.

HAVELSAN Genel Müdürü Dr. Mehmet Akif Nacar, yapay zekâdan otonom sistemlere kadar geleceğin teknolojilerine yönelik çalışmaları anlattı (Fotoğraf: ahaber.com.tr / ekran görüntüsü)HAVELSAN Genel Müdürü Dr. Mehmet Akif Nacar, yapay zekâdan otonom sistemlere kadar geleceğin teknolojilerine yönelik çalışmaları anlattı (Fotoğraf: ahaber.com.tr / ekran görüntüsü)

SİMÜLASYON TEKNOLOJİLERİNDE HEDEF AVRUPA LİDERLİĞİ

HAVELSAN'ın yazılım alanındaki gücünün yanı sıra en iddialı olduğu alanların başında simülasyon sistemlerinin geldiğini hatırlatan Gültekin, bu kabiliyetlerin sahadaki karşılığını sordu.

Simülasyon alanındaki küresel rekabet güçlerine dikkat çeken HAVELSAN Genel Müdürü Dr. Mehmet Akif Nacar, "Bu alanda Avrupa'da birinci ve dünyada ilk üçte olma hedefine oldukça yakınız. Burada kritik nokta yalnızca bir simülatör üretmek değil; pilotu gerçek göreve en doğru şekilde hazırlamaktır. Negatif veya yanlış bir eğitime yer vermeden, gerçeğin birebir aynısını sunuyoruz. Simülatörlerimizle farklı senaryoların güvenli ve tekrarlanabilir biçimde uygulanabildiği bütüncül bir eğitim ortamı oluşturuyoruz" sözleriyle aktardı.

Türk mühendislerinin geliştirdiği ADVENT Savaş Yönetim Sistemi, Deniz Kuvvetlerinin kritik operasyonel kabiliyetlerini güçlendiriyor (Fotoğraf: ahaber.com.tr / ekran görüntüsü)Türk mühendislerinin geliştirdiği ADVENT Savaş Yönetim Sistemi, Deniz Kuvvetlerinin kritik operasyonel kabiliyetlerini güçlendiriyor (Fotoğraf: ahaber.com.tr / ekran görüntüsü)

KARA, HAVA VE DENİZDE SÜRÜ ZEKASI SAHAYA İNDİ

Kampüste yer alan insansız araçlara dikkat çekerek HAVELSAN'ın otonom sistemlerdeki konumunu gündeme getiren Gültekin'e yanıt veren Dr. Mehmet Akif Nacar, çalışmaların tek bir platformla sınırlı kalmadığını dile getirdi.

Farklı harekat alanlarında otonomi kurduklarını belirten HAVELSAN Genel Müdürü Dr. Mehmet Akif Nacar, "Kara, hava ve deniz olmak üzere üç farklı alanda da ürünler geliştiriyoruz. Buradaki temel amacımız yalnızca ürün geliştirmek değil, bu alanlardaki otonomiyi sağlayabilmek ve farklı boyutlardaki insansız araçlarla sürü zekasını hayata geçirmektir. Bu doğrultuda geliştirdiğimiz insansız hava araçlarımız BAHA, Bulut ve Bozbey, insansız kara aracımız BARKAN ve insansız deniz aracımız SANCAR en önemli ürünlerimizdir. Bu sistemlerin envantere girmiş olması bizim için ayrı bir değer taşıyor" dedi.

HAVELSAN, simülasyon teknolojilerinde Avrupa'nın lideri ve dünyanın ilk üç şirketinden biri olmayı hedefliyor (Fotoğraf: ahaber.com.tr / ekran görüntüsü)HAVELSAN, simülasyon teknolojilerinde Avrupa'nın lideri ve dünyanın ilk üç şirketinden biri olmayı hedefliyor (Fotoğraf: ahaber.com.tr / ekran görüntüsü)

TÜRKİYE'NİN İLK KURUMSAL YAPAY ZEKA PLATFORMU: MAIN

Otonom kabiliyetlerin devamında yapay zeka vizyonuna değinen HAVELSAN Genel Müdürü Dr. Mehmet Akif Nacar, büyük veri odaklı yapay zeka sistemlerinin askeri ve sivil alanlarda en kıymetli unsur haline geldiğini vurgulayarak, "Yapay zeka teknolojilerinin mevcut kabiliyetlerimize uyarlanması ve yeni yapay zeka ürünlerinin geliştirilmesi temel önceliklerimiz arasında yer alıyor. HAVELSAN'ın geleceğe dönük büyüme stratejisinin temelini yapay zeka vizyonu oluşturuyor. Bu doğrultuda 2024 yılında Türkiye'nin ilk kurumsal yapay zeka platformu MAIN'i hayata geçirdik. MAIN, kurumların kendi verileriyle eğitilebilen, kapalı veri ağında veya internet ortamında çalışabilen, özgün dil mimarisine sahip bir platformdur. Yapay zeka vizyonumuz, Sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı 2026-2030 Türkiye Yapay Zeka Eylem Planı'nın çizdiği çerçeveyle tam anlamıyla örtüşüyor. Geliştirdiğimiz yapay zeka algoritmalarını yalnızca MAIN özelinde bırakmayıp mevcut ürünlerimizin ve birçok teknoloji alanımızın içerisine de entegre ediyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Kara, hava ve deniz platformları için geliştirilen insansız sistemler, HAVELSAN'ın otonom teknoloji vizyonunu ortaya koyuyor (Fotoğraf: ahaber.com.tr / ekran görüntüsü)Kara, hava ve deniz platformları için geliştirilen insansız sistemler, HAVELSAN'ın otonom teknoloji vizyonunu ortaya koyuyor (Fotoğraf: ahaber.com.tr / ekran görüntüsü)

MİLLİ VERİNİN GÜVENCESİ KOVAN 60 BİN KULLANICIYI AŞTI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın şubat ayında HAVELSAN'ı ziyaretinde milli verilerin güvenliği için KOVAN platformuna işaret ettiğini hatırlatan A Haber Muhabiri Oğuz Gültekin, kamu kurumlarıyla imzalanan son iş birliği protokolleri ışığında KOVAN'ın dijital dönüşümdeki yerini sordu.

KOVAN'ın yaygınlaşma sürecini ve stratejik önemini paylaşan HAVELSAN Genel Müdürü Dr. Mehmet Akif Nacar, "KOVAN bugün birçok kamu kurumu ve özel sektör kuruluşunda kullanılmaya başlandı ve kullanıcı sayısı 60 bini aştı. Biz KOVAN'ı yalnızca yabancı kurumsal yazılımlara bir alternatif olarak değerlendirmiyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği üzere tam bağımsızlık, teknolojik bağımsızlıktan ayrı hữu düşünülemez. Kurumsal süreçlerin ve verilerin milli yazılımlarla yönetilmesini teknolojik bağımsızlığımızın vazgeçilmez bir parçası olarak görüyoruz" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin ilk kurumsal yapay zekâ platformu MAIN, millî yapay zekâ teknolojilerinde yeni bir dönemin kapısını aralıyor (Fotoğraf: ahaber.com.tr / ekran görüntüsü)Türkiye'nin ilk kurumsal yapay zekâ platformu MAIN, millî yapay zekâ teknolojilerinde yeni bir dönemin kapısını aralıyor (Fotoğraf: ahaber.com.tr / ekran görüntüsü)

GELECEĞİN KESİŞİM NOKTASI: TEKNOLOJİLERİN ORTAK ENTEGRASYONU

Röportajın son bölümünde HAVELSAN'ın önümüzdeki süreçte odaklanacağı teknoloji alanlarını soran Gültekin'e geleceğin vizyonunu anlatan Dr. Mehmet Akif Nacar, teknolojilerin birbirini beslediği entegre bir yapıyı hedeflediklerini bildirdi.

Gelecek dönem yol haritasını özetleyen HAVELSAN Genel Müdürü Dr. Mehmet Akif Nacar, "Yapay zeka, otonomi, müşterek harekat zekası, bulut bilişim, büyük veri ve siber güvenlik temel odak alanlarımız olmayı sürdürecek. Ancak artık bu alanların hiçbirini münferit olarak ele almıyoruz. Yapay zeka büyük veriye, büyük veri güçlü bir bulut altyapısına ihtiyaç duyarken, tüm bu verilerin siber güvenlikle korunması gerekiyor. Otonom sistemlerin ise komuta kontrol, haberleşme, ağ destekli yetenekler, simülasyonlar ve yapay zeka ile entegre çalışması şart. Geleceği tam olarak bu teknolojilerin kesişiminde görüyoruz. Önümüzdeki dönemde amacımız yalnızca yeni ürünler üretmek değil; sahip olduğumuz farklı yetkinlikleri bir araya getirerek yeni operasyonel kabiliyetler ortaya çıkarmaktır" sözleriyle açıklamalarını tamamladı.

İnsansız kara aracı: BARKAN 2İnsansız kara aracı: BARKAN 2 İNSANSIZ KARA ARACI: BARKAN 2

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