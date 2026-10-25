A Haber Muhabiri Oğuz Gültekin, Türkiye'nin yerli ve millî projelerine en gelişmiş yazılımların Türk mühendisleri tarafından kazandırıldığı teknoloji üssü HAVELSAN Kampüsü'nden gerçekleştirdiği yayında, kurumun mevcut projelerini ve gelecek vizyonunu ele aldı. Gültekin, kritik projelerin hayata geçirildiği kampüste HAVELSAN Genel Müdürü Dr. Mehmet Akif Nacar'ı konuk ederek kurumun yürüttüğü çalışmaları, savunma sanayisindeki rolünü ve gelecek hedeflerini gündeme taşıdı.

HAVELSAN'DAN TEKNOLOJİDE UÇTAN UCA ÇÖZÜM

HAVELSAN'ın çalışma alanlarına ve misyonuna değinen HAVELSAN Genel Müdürü Dr. Mehmet Akif Nacar, "Görev kritik sistemlerde ve yazılım yoğun teknolojilerde temel gücümüzü sergilediğimiz farklı teknolojileri ve sistemleri bir araya getirerek müşterilerimizin ihtiyaçlarına uçtan uca çözümler sunuyoruz. Komuta kontrol alanı, simülasyon ve simülatörler, insansız otonom sistemler, sürü teknolojileri, siber güvenlik, bulut bilişim, yapay zeka, büyük veri ve kurumsal kaynak planlama gibi oldukça geniş bir faaliyet alanında yazılım destekli çözümler üretiyor ve bu alanda faaliyetler yürütüyoruz" ifadelerini kullandı.