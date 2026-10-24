"Avrupa'nın bütün zenginliği, İslam dünyasının ve özellikle Afrika'nın kaynaklarına çökmesinden kaynaklanıyordu. Fransa'da bütçeden emeklilere yılda 436 milyar euro ödeniyor. Peki, Çad, Nijer ve Mali gibi ülkelerin servetlerine el koyduğu, paralarını bizzat bastığı ve altın rezervlerini aldığı dönemde Fransa'nın yıllık geliri neydi? 500 milyar euro. Şu anda bu para yok. Çad'dan, Mali'den, Nijer'den kovuldular. Bütün sömürgelerinizi kaybederseniz hırsızlıkla kazandığınız o sahte sosyal refah ortadan kalkar ve gerçek diktatörlüğün ne olduğunu görürsünüz. Bize parmak sallayanların, hırsızlık ellerinden alındığında gerçekte nasıl bir rejime dönüştüğü ifşa olmuştur."

Avrupa'nın refahının Afrika ve İslam dünyasının kaynaklarının sömürülmesine dayandığını savunan Özer, sömürge düzeninin sona erdiğini ifade etti (Fotoğraf: ahaber.com.tr / ekran görüntüsü)

"ABD, AVRUPA'YA 'NE HALİNİZ VARSA GÖRÜN' DİYOR"

Mevcut kaosun arka planındaki ABD politikalarına da değinen Gazeteci Dr. Murat Özer, İkinci Dünya Savaşı sonrasında Avrupa'nın yeniden inşasında ABD'nin belirleyici rol oynadığını, ancak bugün Washington yönetiminin Avrupa'ya yönelik yaklaşımının değiştiğini söyledi.

Özer, ABD'nin Avrupa ülkelerinden savunma harcamalarını artırmalarını ve kendi silahlarını satın almalarını istediğini belirterek, "İkinci Dünya Savaşı'nda ABD, başta Almanya olmak üzere bu ülkelerin tamamını besledi, paraya boğdu ve düzeni kurdu. Kimine 'Ordun olmasın.' dedi, kimine sanayiyi paylaştırdı. Şimdi ise ABD, 'Beni ilgilendirmez, ne hâliniz varsa görün. Rusya sınırınıza dayanmış; ya bütçenizi artırın ya da o paraları silaha yatırıp benden silah satın alın.' diyor. Bütün bu keşmekeşin asıl sebebi budur. Hürmüz, İran ve Husiler meselesi ise bunun üzerine eklenen cila oldu" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin değişen dünya düzeninde yeni güç merkezlerinden biri hâline geldiğini belirten Özer, Batı'nın eski ayrıcalıklarını kaybettiğini vurguladı (Fotoğraf: ahaber.com.tr / ekran görüntüsü)

"ESKİ TÜRKİYE YOK, DÜNYANIN YENİ GÜÇ ODAKLARI VAR"

Batı'nın sömürü düzeninin sonuna gelindiğini ve Türkiye'nin uluslararası sistemde yükselen bir güç odağı hâline geldiğini belirten Gazeteci Dr. Murat Özer, Avrupa'daki yaşam koşullarını eleştirerek Türkiye'nin ekonomik ve siyasi konumuna dikkat çekti.

Avrupa'da çalışan mühendislerin dahi yüksek kiralar nedeniyle geçim sıkıntısı yaşadığını ifade eden Özer, sözlerini şöyle tamamladı:

"Fransa'da yaşayan bir mühendis olarak maaşınızın tamamını kiraya vermek zorundaysanız ne yiyeceksiniz? Aile kuramıyorsunuz, evlenemiyorsunuz. Karnınızı doyurabilmek için başkalarıyla ortak evlerde kalıyorsunuz. Bu mu sosyal refah? Zenginliği Sanayi Devrimi'yle mi kazandınız? Hırsızlıkla kazandınız! Şimdi ise soyup soğana çevirdiğiniz Afrika ayağa kalkıyor. 250 milyon nüfuslu Nijerya bugün Afrika'nın en büyük enerji alanlarından biri olarak dünyaya meydan okuyor. Artık dünyanın her yerinde farklı güç odakları var. Türkiye de bu odaklardan bir tanesidir. Eski Türkiye yok; 300 milyar dolara yakın ihracatı olan bir Türkiye var. Dünyada refah ve insan hakları dengeleri değişti. Bugün dünyada İsrail soykırımına karşı tek başına bayrak açmış ülke Türkiye'dir; bu ülkelerin hepsi ise soykırıma destek veren ülkelerdir."