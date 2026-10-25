Teknolojinin gelişmesiyle birlikte siber dolandırıcılar da yöntemlerini değiştirerek vatandaşları dijital tuzaklarla hedef alıyor. Mesajlar, sahte bağlantılar ve güvenilir olmayan uygulamalar üzerinden kişisel bilgilere ulaşmaya çalışan dolandırıcılar, akıllı telefonları büyük bir güvenlik tehdidine dönüştürüyor. A Haber’e konuşan Bilişim Uzmanı Orhan Demircan, özellikle güncellemelerin ihmal edilmesi ve bilinmeyen bağlantılara tıklanmasının ciddi risk oluşturduğuna dikkat çekerek vatandaşlara kritik uyarılarda bulunuyor.

Cebimizde taşıdığımız akıllı telefonlar, siber dolandırıcıların en önemli hedeflerinden biri haline geldi. Günlük hayatta farkında olmadan yapılan basit hatalar, kişisel verilerin kötü niyetli kişilerin eline geçmesine kapı aralıyor. GELEN HER LİNKE TIKLAMAK TÜM BİLGİLERİ RİSKE ATIYOR Günlük hayatın vazgeçilmezi olan cep telefonlarının bilinçsiz kullanım sonucu siber saldırganların açık hedefi haline gelebileceğini vurgulayan Bilişim Uzmanı Orhan Demircan, "Telefon kullanırken en sık yaptığımız hatalar aslında gelen her mesaja, gelen her linke tıklıyor olmamız." sözleriyle kullanıcıların düştüğü en yaygın yanılgıya dikkat çekti.

Siber dolandırıcılar, sahte mesajlar ve zararlı bağlantılar üzerinden akıllı telefon kullanıcılarının kişisel verilerini hedef alıyor (Fotoğraf: ahaber.com.tr / ekran görüntüsü) Siber dolandırıcıların yalnızca tek bir mesaj ve tek bir tıkla vatandaşların bütün kişisel verilerine ve hesaplarına kolayca erişebildiği belirtilirken, dijital güvenlik konusundaki endişelerini dile getiren bir vatandaş, "İnsanların şifreleme sistemi daha basit olduğu için kolay kolay erişim sağlayabiliyorlar. Ben bu konuda güvende olduğumuzu düşünmüyorum." ifadelerini kullandı.

Bilişim Uzmanı Orhan Demircan, güncellenmeyen telefonların ve kontrolsüz indirilen uygulamaların ciddi güvenlik açıklarına yol açabileceği konusunda uyardı (Fotoğraf: ahaber.com.tr / ekran görüntüsü) ORTAK WI-FI AĞLARI BANKA HESAPLARINI TEHDİT EDİYOR Kamusal alanlardaki ortak Wi-Fi ağlarını kullanıp kullanmadığı sorulan bir vatandaş, "Yok, genelde bağlanmam. Çünkü orada daha büyük sıkıntılar oluyor. Cihazlarımda işletmeci de olduğum için banka hesaplarımın tehlikeye girmemesi adına..." şeklinde konuşarak siber tehditlere karşı temkinli davrandığını aktardı. Akıllı telefonların yaşamın merkezinde yer aldığı bu dönemde, farkında olmadan yapılan bazı kritik hataların kişisel bilgileri doğrudan siber saldırganların eline teslim edebildiği görülürken, kullanıcıların en sık yaptığı tehlikeli alışkanlıklar ve güvenlik açıkları da mercek altına alındı.