Cebinizdeki siber tuzak: Bir tıkla tüm bilgiler ele geçiyor! İşte siber tuzaklardan korunmanın yolları
Teknolojinin gelişmesiyle birlikte siber dolandırıcılar da yöntemlerini değiştirerek vatandaşları dijital tuzaklarla hedef alıyor. Mesajlar, sahte bağlantılar ve güvenilir olmayan uygulamalar üzerinden kişisel bilgilere ulaşmaya çalışan dolandırıcılar, akıllı telefonları büyük bir güvenlik tehdidine dönüştürüyor. A Haber’e konuşan Bilişim Uzmanı Orhan Demircan, özellikle güncellemelerin ihmal edilmesi ve bilinmeyen bağlantılara tıklanmasının ciddi risk oluşturduğuna dikkat çekerek vatandaşlara kritik uyarılarda bulunuyor.
Cebimizde taşıdığımız akıllı telefonlar, siber dolandırıcıların en önemli hedeflerinden biri haline geldi. Günlük hayatta farkında olmadan yapılan basit hatalar, kişisel verilerin kötü niyetli kişilerin eline geçmesine kapı aralıyor.
GELEN HER LİNKE TIKLAMAK TÜM BİLGİLERİ RİSKE ATIYOR
Günlük hayatın vazgeçilmezi olan cep telefonlarının bilinçsiz kullanım sonucu siber saldırganların açık hedefi haline gelebileceğini vurgulayan Bilişim Uzmanı Orhan Demircan, "Telefon kullanırken en sık yaptığımız hatalar aslında gelen her mesaja, gelen her linke tıklıyor olmamız." sözleriyle kullanıcıların düştüğü en yaygın yanılgıya dikkat çekti.
Siber dolandırıcıların yalnızca tek bir mesaj ve tek bir tıkla vatandaşların bütün kişisel verilerine ve hesaplarına kolayca erişebildiği belirtilirken, dijital güvenlik konusundaki endişelerini dile getiren bir vatandaş, "İnsanların şifreleme sistemi daha basit olduğu için kolay kolay erişim sağlayabiliyorlar. Ben bu konuda güvende olduğumuzu düşünmüyorum." ifadelerini kullandı.
ORTAK WI-FI AĞLARI BANKA HESAPLARINI TEHDİT EDİYOR
Kamusal alanlardaki ortak Wi-Fi ağlarını kullanıp kullanmadığı sorulan bir vatandaş, "Yok, genelde bağlanmam. Çünkü orada daha büyük sıkıntılar oluyor. Cihazlarımda işletmeci de olduğum için banka hesaplarımın tehlikeye girmemesi adına..." şeklinde konuşarak siber tehditlere karşı temkinli davrandığını aktardı.
Akıllı telefonların yaşamın merkezinde yer aldığı bu dönemde, farkında olmadan yapılan bazı kritik hataların kişisel bilgileri doğrudan siber saldırganların eline teslim edebildiği görülürken, kullanıcıların en sık yaptığı tehlikeli alışkanlıklar ve güvenlik açıkları da mercek altına alındı.
GÜNCELLEMELER VE LİSANSLI YAZILIMLAR EN BÜYÜK GÜVENCE
Kullanıcıların cihazlarında oluşturduğu güvenlik zafiyetlerini sıralayan Bilişim Uzmanı Orhan Demircan, "Cep telefonlarımızı ya da tabletlerimizi güncellemiyor olmak, yazılımlarımızı güncellemiyor olmak en büyük problemlerden bir tanesi. Mağazaların dışında bulunan uygulamaları indiriyor olmak ve telefonumuza kontrolsüzce kuruyor olmak maalesef telefonun tüm kontrolünü kötü niyetli kişilere verebiliyor. Bunun dışında yine kurulan uygulamalara sınırsız haklar tanımlıyor olmak, bu haklar da maalesef belirli saatlerde telefonumuza erişime varacak çok büyük sorunlar yaratabiliyor." ifadelerini kullandı.
Korunma yöntemleri ve hayati kriterler hakkında uyarılarda bulunmaya devam eden Demircan, "En önemli kriter bu, cep telefonumuzun güncellemelerini yapmak. İkinci önemli kriter, uygulamaların güncellemelerini yapmak. Çünkü uygulamalardaki bazı basit ve küçük zafiyetler de eğer o güncelleme yapılmazsa uzaktan telefona erişim sağlanmasına neden olabilir ve ciddi anlamda kişisel verileri risk altına sokuyor olabilir. Bunun dışında telefonlara körü körüne kesinlikle güvenmemek gerekiyor. Mutlaka bir antivirüs ve bir güvenlik duvarı yazılımının cep telefonumuzda olması, bunun mutlaka lisanslı yani satın alınan bir ürün olarak kurulması da çok önemli." sözleriyle cihaz güvenliğinin ihmale gelmeyeceğini vurguladı.