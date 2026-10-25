Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, A Haber'de yayınlanan "Benim Annem, Benim Babam" programında çocukluk yıllarını ve ailesine ilişkin anılarını anlattı.

"BABA BENİM İÇİN BİR FEDAKÂRLIK SEMBOLÜDÜR"

Babasının kendisi ve kardeşleri için hayatı boyunca büyük bir özveri gösterdiğini vurgulayan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Baba benim için bir fedakârlık sembolü. Baba dendiğinde kendi hayatını, kendi özel hayatını, kendi emeğini ikinci plana atan fedakâr insan demek. Ben hep baba dendiğinde kendi babamın bizim için yaptığı fedakârlıkları hatırlarım. Babamın sevgisinden hayatım boyunca hiç tereddüdüm olmadı. Babamın beni çok sevdiğini, fikrime saygı duyduğunu o bana hep hissettirdi. Hem şefkatini hem saygısını sürekli hissettirdi" ifadelerini kullandı. Babasının emekçi kimliğine ve yorulmak bilmeyen azmine değinen Tekin, "Babam işçi emeklisi. Bizlerin yetişmesi için sekiz saat ÇAYKUR'da mesai yapıyordu. Mesai çıkışı Rize'de narenciye fidan bahçesinde aşı yapardı. Binlerce fidan üretip satardı. Babamı öyle gördükçe çok etkilenirdim. Hiç emeğine acımazdı, bir şey söylediğimizde ikiletmezdi" dedi.