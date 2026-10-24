Paris’ten Roma’ya büyük kaos! A Haber Avrupa'daki protestoların kalbinde

Fransa'da başlayan protestolar kısa sürede sınırları aşarak Arnavutluk, Belçika, İtalya ve Portekiz'e yayıldı. Birçok Avrupa kentinde caddeler ve meydanlar çatışmalara sahne olurken göstericiler ile güvenlik güçleri arasında şiddetli arbedeler yaşandı. Kurulan barikatlar nedeniyle bazı şehirlerde ulaşım ve günlük yaşam aksadı.

Paris'in lüks mağazaların bulunduğu 16, 7, 2, 3 ve 8. bölgelerinde üç kişinin yan yana gelerek gösteri yapmasına dahi izin verilmediğini kaydeden Aydın, canlı yayın sırasında bazı kişilerin gözaltına alındığını ve polis araçlarına götürüldüğünü bildirdi.

Yürüyüşün sona ermesine rağmen maskeli gruplarla güvenlik güçleri arasındaki çatışmaların sürdüğünü aktaran Aydın, Paris'in ara sokaklarında kovalamacaların yaşandığını söyledi. Çok sayıda otomobil galerisinin yağmalandığını belirten Aydın, güvenlik güçlerinin bazı noktalara müdahale ettiğini ve çatışmaların yaşandığı bölgelere geçişlerine izin verilmediğini kaydetti.

Fransa genelinde uygulanan gösteri yasakları ve alınan güvenlik önlemlerine rağmen Paris'te tansiyon yükseldi. A Haber Fransa Muhabiri Ömer Aydın, kentteki son durumu aktararak lüks mağazaların bulunduğu bölgelerde iş yerlerinin kapalı olduğunu, gösterilerin ise yalnızca belirli bir bölgede yapılmasına izin verildiğini belirtti. Aydın, göstericilerin temel ihtiyaçlarını karşılayabildiği açık bir kafenin ise bu nedenle hedef alınmadığını ifade etti.

ROMA'DA KRİTİK NOKTALAR ABLUKADA: BAŞBAKANLIK VE BAKANLIKLARA YÜRÜDÜLER İtalya genelinde tırmanan gerilimi başkent Roma'daki Repubblica Meydanı'ndan aktaran A Haber İtalya Muhabiri Dündar Keşaplı, gün boyunca Roma başta olmak üzere birçok kentte gösteriler düzenlendiğini belirtti. Ülkenin farklı bölgelerinde şiddet olaylarının yaşandığını ve göstericilerle polis arasında çatışmalar çıktığını ifade eden Keşaplı, "Şu anda bulunduğumuz nokta çok kritik. Çünkü bu yolun sonunda Başbakanlık, Meclis ve Senato var. Bir tarafta İçişleri Bakanlığı, sol tarafta ise Ulaştırma Bakanlığı bulunuyor. Tepkiler hem Meloni hükümetine hem de Ulaştırma Bakanlığına yönelikti. Eylemciler, Meloni'ye karşı 'Faşist hükümet' sloganları attı." dedi.

"32 YILLIK GAZETECİYİM, BÖYLE BİR ŞEY GÖRMEDİM"

Roma Emniyetinin göstericileri kontrol altında tutmak için farklı bir yöntem izlediğini belirten Keşaplı, "Ben 32 yıldır gazetecilik yapıyorum. Bugün ilk defa böyle bir şey gördüm. Emniyet Müdürlüğünün izin vermediği bu gösteriye polis yaklaşık 4-4,5 saat boyunca müdahale etmedi. Gençler Kolezyum'dan başlayarak bütün Roma'yı dolaştı. Milano'da yaşanan taşkınlıkların ve verilen zararın burada da yaşanmasını istemediler. Ancak gençler bakanlıklara doğru ilerlemek isteyince polisle karşı karşıya geldi. Bunun üzerine polis, göz yaşartıcı gaz kullanmak zorunda kaldı." ifadelerini kullandı.