Paris’ten Roma’ya büyük kaos! A Haber Avrupa'daki protestoların kalbinde
Avrupa, eğitim sistemindeki sorunlar, yüksek hayat pahalılığı, barınma sıkıntısı ve derinleşen ekonomik kriz nedeniyle protestolara sahne oldu. Fransa’da öğrencilerin başlattığı gösteriler, Arnavutluk, Belçika, İtalya ve Portekiz’e yayıldı. Meydanların barikatlarla kapatıldığı, tarihî binaların kundaklandığı ve güvenlik güçleriyle sokak çatışmalarının yaşandığı kentlerdeki gelişmeleri A Haber ekipleri, Paris ve Roma’dan anbean aktardı.
Avrupa'da kronikleşen eğitim sorunları, yüksek hayat pahalılığı, barınma krizi ve giderek derinleşen ekonomik darboğaz, halkı sokaklara döktü.
Fransa'da öğrencilerin mevcut koşullara tepki göstererek başlattığı eylemler, hükümet politikalarına yönelik eleştiriler ve artan geçim sıkıntısıyla kısa sürede geniş çaplı protestolara dönüştü.
PROTESTO DALGASI 5 ÜLKEYİ SARDI: SOKAKLAR KARIŞTI
Fransa'da başlayan protestolar kısa sürede sınırları aşarak Arnavutluk, Belçika, İtalya ve Portekiz'e yayıldı. Birçok Avrupa kentinde caddeler ve meydanlar çatışmalara sahne olurken göstericiler ile güvenlik güçleri arasında şiddetli arbedeler yaşandı. Kurulan barikatlar nedeniyle bazı şehirlerde ulaşım ve günlük yaşam aksadı.
MEYDANLAR BARİKATLARLA KAPATILDI, TARİHİ YAPILAR ATEŞE VERİLDİ
Şiddet olayları, bazı Avrupa kentlerinde kamu düzenini olumsuz etkiledi. Göstericiler ana arterleri ve kent meydanlarını barikatlarla trafiğe kapatırken bazı tarihi yapıların kundaklandığı bildirildi. Şehir merkezlerinden yükselen dumanlar ve sokak çatışmaları, protestoların ulaştığı boyutu gözler önüne serdi.
A HABER EKİPLERİ PARİS VE ROMA'DA SICAK NOKTADA
Avrupa genelinde yaşanan protestoları yerinden takip eden A Haber ekipleri, gelişmeleri tansiyonun yükseldiği Paris ve Roma'dan anbean aktardı.
LÜKS MERKEZLER ABLUKADA: PROTESTOLAR ŞEHİR DIŞINA SÜRÜLDÜ
Fransa genelinde uygulanan gösteri yasakları ve alınan güvenlik önlemlerine rağmen Paris'te tansiyon yükseldi. A Haber Fransa Muhabiri Ömer Aydın, kentteki son durumu aktararak lüks mağazaların bulunduğu bölgelerde iş yerlerinin kapalı olduğunu, gösterilerin ise yalnızca belirli bir bölgede yapılmasına izin verildiğini belirtti. Aydın, göstericilerin temel ihtiyaçlarını karşılayabildiği açık bir kafenin ise bu nedenle hedef alınmadığını ifade etti.
OTO GALERİLERİ YAĞMALANDI, ARA SOKAKLARDA KOVALAMACA
Yürüyüşün sona ermesine rağmen maskeli gruplarla güvenlik güçleri arasındaki çatışmaların sürdüğünü aktaran Aydın, Paris'in ara sokaklarında kovalamacaların yaşandığını söyledi. Çok sayıda otomobil galerisinin yağmalandığını belirten Aydın, güvenlik güçlerinin bazı noktalara müdahale ettiğini ve çatışmaların yaşandığı bölgelere geçişlerine izin verilmediğini kaydetti.
SADECE PARİS DEĞİL, MARSİLYA DA KARIŞTI: YAĞMA İHBARLARI
Olayların Paris'le sınırlı kalmadığını vurgulayan Aydın, Marsilya'nın 5. bölgesindeki alışveriş merkezleri ve dükkânlarda da yağma olaylarının yaşandığına ilişkin haberler geldiğini aktardı. Aydın, ülkenin farklı bölgelerinde polis müdahaleleri, çatışmalar ve yağma olaylarına ilişkin bilgilerin paylaşıldığını belirtti.
GÖZ YAŞARTICI GAZ BULUTUNDA CANLI YAYIN
Bölgede görev yapan gazetecilerin de zor anlar yaşadığını ifade eden Aydın, yağmurun yanı sıra göz yaşartıcı gaz nedeniyle yoğun bir gaz bulutunun içinde kaldıklarını söyledi. Göstericilerin, Fransız medyasının yayınları nedeniyle gazetecilere tepki gösterdiğini belirten Aydın, güvenlik güçlerinin kendilerine çatışmaların yaşandığı bölgelerden ayrılmaları yönünde uyarıda bulunduğunu aktardı.
Paris'in lüks mağazaların bulunduğu 16, 7, 2, 3 ve 8. bölgelerinde üç kişinin yan yana gelerek gösteri yapmasına dahi izin verilmediğini kaydeden Aydın, canlı yayın sırasında bazı kişilerin gözaltına alındığını ve polis araçlarına götürüldüğünü bildirdi.
ROMA'DA KRİTİK NOKTALAR ABLUKADA: BAŞBAKANLIK VE BAKANLIKLARA YÜRÜDÜLER
İtalya genelinde tırmanan gerilimi başkent Roma'daki Repubblica Meydanı'ndan aktaran A Haber İtalya Muhabiri Dündar Keşaplı, gün boyunca Roma başta olmak üzere birçok kentte gösteriler düzenlendiğini belirtti. Ülkenin farklı bölgelerinde şiddet olaylarının yaşandığını ve göstericilerle polis arasında çatışmalar çıktığını ifade eden Keşaplı, "Şu anda bulunduğumuz nokta çok kritik. Çünkü bu yolun sonunda Başbakanlık, Meclis ve Senato var. Bir tarafta İçişleri Bakanlığı, sol tarafta ise Ulaştırma Bakanlığı bulunuyor. Tepkiler hem Meloni hükümetine hem de Ulaştırma Bakanlığına yönelikti. Eylemciler, Meloni'ye karşı 'Faşist hükümet' sloganları attı." dedi.
"32 YILLIK GAZETECİYİM, BÖYLE BİR ŞEY GÖRMEDİM"
Roma Emniyetinin göstericileri kontrol altında tutmak için farklı bir yöntem izlediğini belirten Keşaplı, "Ben 32 yıldır gazetecilik yapıyorum. Bugün ilk defa böyle bir şey gördüm. Emniyet Müdürlüğünün izin vermediği bu gösteriye polis yaklaşık 4-4,5 saat boyunca müdahale etmedi. Gençler Kolezyum'dan başlayarak bütün Roma'yı dolaştı. Milano'da yaşanan taşkınlıkların ve verilen zararın burada da yaşanmasını istemediler. Ancak gençler bakanlıklara doğru ilerlemek isteyince polisle karşı karşıya geldi. Bunun üzerine polis, göz yaşartıcı gaz kullanmak zorunda kaldı." ifadelerini kullandı.