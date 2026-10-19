Atina'dan Akdeniz'de tatbikat adı altında yeni provokasyon! Türkiye'den rest: A Haber'de o tarihe dikkat çekildi

Türkiye ve Yunanistan arasında Doğu Akdeniz'de tansiyonu yükseltecek yeni bir gerilim yaşandı. Atina yönetimi, Fransa ve İtalya ile birlikte İsrail'den GKRY'ne uzatılması planlanan denizaltı elektrik kablosu projesi hazırlıkları kapsamında askeri tatbikat gerçekleştirecek. Eunomia Tatbikatı 19-22 Ekim tarihlerinde yapılması planlanırken, Türkiye'den de dikkat çeken bir adım geldi.

Doğu Akdeniz'deki doğal gaz koridoru planında dengelerin değiştiğini vurgulayan Tahsin, hükümete yakınlığıyla bilinen Yunan To Vima gazetesinin manşetine işaret ederek, A Haber muhabiri İlhan Tahsin, "Afrodit ve Leviathan sahalarından çıkarılarak Mısır, Girit ve Mora üzerinden Avrupa'ya taşınması hedeflenen alternatif gaz projesine İsrail'in şimdilik girmeyeceği yönünde çok ciddi iddialar ortaya atıldı." değerlendirmesinde bulundu.

Yunanistan ile İsrail hattında dikkat çeken siyasi ve enerji hamlelerine değinen A Haber muhabiri İlhan Tahsin, " Yunanistan Parlamentosu'nda milletvekilleri tarafından İsrailseverler adı altında bir teşkilat kuruldu. İsrail ile ilişkiler derinleşiyor gibi görünse de bir yandan İsrail'in Türkiye ile gelinen noktada geri adım atma görüntüsü verdiğini görüyoruz." ifadelerini kullandı.

(Foto: A Haber - Ekran Görüntüsü)

"22 EKİM'DE BİR GERİLİM OLABİLİR"

Ege ve Akdeniz'de gerilimi tırmandıran çok uluslu tatbikatın perde arkasını anlatan A Haber muhabiri İlhan Tahsin, "19 Ekim'de başlayacak tatbikata İtalya, Fransa ve Güney Kıbrıs katılıyor. Ancak burada 22 Ekim tarihi çok önemli. Yunan hükümetine yakın kaynaklarla da istişare ediyoruz. 22 Ekim'de bir gerginlik olabilir. Bir kaza da yaşanabilir. O güne kadar Yunanistan geri adım atar mı? Önümüzdeki 24 saat çok kritik." dedi.

Tahsin, 16 Ekim'de başlattığı Eunomia tatbikatına değinerek, "Çoban yani Kaşot Adası açıklarında, Türkiye-Libya deniz yetki alanları anlaşması güzergahında. Türkiye haklı olarak kendi egemenlik alanından geçen bu faaliyet için önceden bilgi verilmesini talep ediyor. Yunanistan'daki bu tatbikatta gerçek mermilerle atışlar icra edilecek." sözleriyle yaşanan krizi bildirdi.



"BÖLGEDE KAZA RİSKİ MEVCUT"

Bölgede Türk Silahlı Kuvvetleri'nin daha önceden ilan edilen NAVTEX sahasının bulunduğunu hatırlatan Tahsin, A Haber muhabiri İlhan Tahsin, "Bölgede bir kaza riski var mı, evet var ve yaşanabilir de. Ancak Türkiye kararlı tutumunu sürdürüyor. Milli Savunma kaynakları ve Genelkurmay Başkanlığı bu kararlılığı açıkça ilan etti." ifadelerini kullandı.

Yunan yönetiminin iki arada bir derede kaldığını ifade eden A Haber muhabiri İlhan Tahsin, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ve Dışişleri Bakanı'nın söylemlerine dikkat çekerek, Yunan yetkililerin her fırsatta "Biz Türkiye ile iyi ilişkiler istiyoruz ancak egemenlik haklarımız konusunda taviz vermiyoruz" dediklerini, ancak herhangi bir olumlu tavır sergilemediğine dikkat çekti. Tahsin ayrıca Türkiye ile Yunanistan arasındaki bu sorunun düğümlendiğine dikkat çekti.